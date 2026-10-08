కాకినాడలో ఐఐఎఫ్టీ - 25 ఎకరాల్లో ప్రపంచస్థాయి సదుపాయాలతో భవనం
Kakinada IIFT New Building : 25 ఎకరాల సువిశాల ప్రాంతంలో కోట్లాది రూపాయల వ్యయంతో కాకినాడ ఐఐఎఫ్టీ క్యాంపస్లో విద్యార్థులకు ప్రపంచస్థాయి సదుపాయాలు కల్పించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 1:58 PM IST
Kakinada IIFT New Building : డేటా సెంటర్లు, క్లౌడ్ కంప్యూటర్తో ఐటీ రంగంలో అభివృద్ధి వీచికలు. పరుగులు పెడుతున్న సాగునీటి ప్రాజెక్టులు. సూపర్-6లో భాగంగా క్రమం తప్పకుండా సంక్షేమ పథకాల అమలు. ఇలా రాష్ట్రాన్ని అన్ని విధాలా అభివృద్ధి చేస్తున్న కూటమి ప్రభుత్వం విద్యారంగంపై దృష్టి సారించి ప్రతిష్ఠాత్మక సంస్థలకు మౌలిక సదుపాయాలు కల్పిస్తోంది. తాత్కాలిక భవనంలో కొనసాగుతున్న ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫారిన్ ట్రేడ్కు పూర్తి స్థాయి ఆధునిక భవనం అందుబాటులోకి వచ్చింది. 25 ఎకరాల సువిశాల ప్రాంతంలో కోట్లాది రూపాయల వ్యయంతో నిర్మించిన ఈ క్యాంపస్లో విద్యార్థులకు ప్రపంచస్థాయి సదుపాయాలు కల్పించారు. కాకినాడ ఐఐఎఫ్టీ ప్రత్యేకతలు. విద్యార్థులకు అందిస్తున్న అవకాశాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం!
ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫారిన్ ట్రేడ్ : దేశంలోని ప్రముఖ బిజినెస్ స్కూళ్లలో ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫారిన్ ట్రేడ్ ఒకటి. అంతర్జాతీయ వాణిజ్యం, మేనేజ్మెంట్ బిజినెస్ పాలసీ, గ్లోబల్ మార్కెట్లపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించే ఈ సంస్థ పరిశోధన, శిక్షణ, విద్యకు ప్రాధాన్యత ఇస్తోంది. దిల్లీలో ప్రధాన కార్యాలయంతో ప్రారంభమైన ఐఐఎఫ్టీ క్రమంగా దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు విస్తరించింది. దిల్లీ, కోల్కతా, గుజరాత్లోని గిఫ్ట్ సిటీతో పాటు దక్షిణ భారతదేశంలో కాకినాడలోనూ క్యాంపస్ను ఏర్పాటు చేసింది. ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్పై ఆసక్తి ఉన్న విద్యార్థులకు దేశంలోనే ప్రత్యేకమైన విద్యా వాతావరణాన్ని అందిస్తున్న సంస్థగా ఐఐఎఫ్టీ గుర్తింపు పొందింది.
రాష్ట్ర విభజన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్కు జాతీయ విద్యాసంస్థలను కేటాయించాలన్న నిర్ణయంలో భాగంగా ఐఐఎఫ్టీని రాష్ట్రానికి మంజూరు చేశారు. కాకినాడ జిల్లా పిఠాపురం నియోజకవర్గంయు.కొత్తపల్లి మండలం పొన్నాడలో 2017లో అప్పటి టీడీపీ ప్రభుత్వం ఉచితంగా స్థలాన్ని కేటాయించింది. 229.11 కోట్ల రూపాయల అంచనా వ్యయంతో 2018 ఫిబ్రవరిలో అప్పటి కేంద్ర వాణిజ్యశాఖ మంత్రి సురేశ్ ప్రభు వర్చువల్గా శంకుస్థాపన చేశారు. 2019లో అధికారంలోకి వచ్చిన వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం నిర్మాణాన్ని నాలుగేళ్లు నిర్లక్ష్యం చేసింది. 2022లో కాకినాడ జేఎన్టీయూ ప్రాంగణంలో తాత్కాలిక భవనాల్లో తరగతులు మొదలుపెట్టారు. ఎన్నికలకు ఏడాది ముందు హడావుడిగా కేంద్రం ఇచ్చిన నిధులతో ఐఐఎఫ్టీ నిర్మాణ పనులు ప్రారంభించారు. ఏడాదిలో 7 శాతం మాత్రమే చేశారు. 2024లో కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక విద్యాసంస్థ నిర్మాణాన్ని పూర్తిచేసే బాధ్యతను తీసుకుంది. మొత్తం 3.65 లక్షల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఆధునిక మౌలిక వసతులతో క్యాంపస్ నిర్మాణాన్ని పూర్తిచేసింది. ఇప్పటివరకు కాకినాడ జేఎన్టీయూకే ప్రాంగణంలోని తాత్కాలిక భవనంలో కొనసాగుతున్న ఐఐఎఫ్టీ సొంత క్యాంపస్లోకి మారింది. త్వరలోనే దీనిని జాతికి అకింతం చేయనున్నారు.
5 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఐఐఎఫ్టీ నూతన క్యాంపస్ : కాకినాడ సెజ్కు సమీపంలో 25 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఐఐఎఫ్టీ నూతన క్యాంపస్ను నిర్మించారు. అకడమిక్ బ్లాక్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బ్లాక్, విద్యార్థుల హాస్టల్స్, ఆడిటోరియం, స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్, ఉద్యోగుల క్వార్టర్లు, ఇతర మౌలిక వసతులతో క్యాంపస్ను తీర్చిదిద్దారు. విద్యార్థులకు చదువుతో పాటు పరిశోధన కోసం ఏర్పాట్లు చేశారు. రోజువారీ అవసరాలకు కావాల్సిన సదుపాయాలన్నీ ఒకే ప్రాంగణంలో అందుబాటులో ఉండేలా నిర్మాణం చేపట్టారు. ఇక అకడమిక్ బ్లాక్లో విద్యార్థులకు విస్తృతమైన సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేశారు. ప్రధాన భవనంలో 16 తరగతి గదులున్నాయి. 50 మంది విద్యార్థులు కూర్చునే సామర్థ్యంతో 8 ట్యుటోరియల్ రూమ్స్ 60 మంది సామర్థ్యంతో 8 లెక్చర్ హాల్స్ 120 మంది కూర్చునే సామర్థ్యంతో 3 సెమినార్ హాల్స్ ఏర్పాటు చేశారు. 50 మంది విద్యార్థుల సామర్థ్యంతో రెండు కంప్యూటర్ ల్యాబ్స్ను నిర్మించారు. అలాగే రెండు అంతస్తుల్లో విస్తరించిన డిజిటల్ గ్రంథాలయంలో సుమారు 180 మంది కూర్చునే ఏర్పాటు ఉంది. చదువుతో పాటు పరిశోధనకు అవసరమైన వాతావరణాన్ని కల్పించేలా అకడమిక్ మౌలిక వసతులను రూపొందించినట్లు క్యాంపస్ హెడ్ రవీంద్ర సారధి చెబుతున్నారు.
"రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 25 ఎకరాల భూమిని కేటాయించింది. విద్యార్థుల అవసరాలకు అనుగుణంగా మేము దీనిని నిర్మించాం. దీనిని రూ. 230 కోట్లతో నిర్మించాం. ఇందులో 50 శాతం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, మిగిలిన 50 శాతం కేంద్ర ప్రభుత్వం భరించాయి. ఇందులో అన్ని రకాల సౌకర్యాలు ఉండేలా మేము దీనిని నిర్మించాం"- రవీంద్ర సారథి, కాకినాడ ఐఐఎఫ్టీ క్యాంపస్ హెడ్
విద్యార్థులకు వివిధ సదుపాయలు : కాకినాడ ఐఐఎఫ్టీలో విద్యార్థుల వసతి కోసం బాలురకు బాలికలకు ప్రత్యేక హాస్టల్ బ్లాక్స్ ఏర్పాటు చేశారు. మొత్తం 192 గదులు అందుబాటులో ఉండగా ఒక్కో గదిలో ఇద్దరు విద్యార్థుల చొప్పున వసతి కల్పించేలా సదుపాయాలు ఉన్నాయి. మొత్తంగా 360 మంది వరకు విద్యార్థులకు వసతి కల్పించే సామర్థ్యం ఉంది. 168 మంది విద్యార్థులు ఒకేసారి కూర్చునే సామర్థ్యంతో మెస్ను ఏర్పాటు చేశారు. అకడమిక్, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల కోసం 400 మంది కూర్చునే సామర్థ్యం కల్గిన ఆధునిక డిజిటల్ పరికరాలతో కూడిన ఆడిటోరియం నిర్మించారు. క్యాంపస్లో స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్ కూడా ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. స్విమ్మింగ్ పూల్, బ్యాడ్మింటన్ కోర్ట్, జిమ్, మల్టీపర్పస్ రూమ్స్ వంటి సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేశారు.
విద్యార్థుల అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని క్యాంపస్లో ఇతర సదుపాయాలను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. బ్యాంక్ డిస్పెన్సరీ షాపింగ్ కాంప్లెక్స్తో పాటు ఉద్యోగుల కోసం క్వార్టర్స్ నిర్మించారు. అంటే విద్యార్థులు చదువు కోసం మాత్రమే కాకుండా వసతి ఆరోగ్యం క్రీడలు ఇతర అవసరాల కోసం కూడా క్యాంపస్లోనే సదుపాయాలు పొందేలా ఐఐఎఫ్టీని తీర్చిదిద్దారు. ప్రస్తుతం కాకినాడ క్యాంపస్లో సుమారు 250 మంది విద్యార్థులు విద్యను అభ్యసిస్తున్నారు.
పరిశోధన, శిక్షణ, విద్య ఇవే మూడు ప్రధాన స్తంభాలుగా ఐఐఎఫ్టీ కార్యకలాపాలు సాగిస్తోంది. అంతర్జాతీయ వాణిజ్యం ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో మార్పులు విదేశీ వాణిజ్య విధానాలు గ్లోబల్ మార్కెట్లు బిజినెస్ స్ట్రాటజీస్ వంటి అంశాలపై విద్యార్థులకు ఇక్కడ అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. ఇంటర్మీడియట్ పూర్తిచేసిన తర్వాత మేనేజ్మెంట్ విద్యను అభ్యసించాలనుకునే విద్యార్థులకు కాకినాడ ఐఐఎఫ్టీ మంచి వేదికగా నిలుస్తోంది.
మార్కెట్లు వంటి అంశాలపై విద్యార్థులకు శిక్షణ : ఐఐఎఫ్టీకి ప్రత్యేక గుర్తింపు తీసుకొచ్చిన మరో ప్రోగ్రామ్ అంతర్జాతీయ వ్యాపారంలో ఎంబీఏ. రెండేళ్ల పూర్తి కాల రెసిడెన్షియల్ ప్రోగ్రామ్గా కొనసాగుతున్న ఈ కోర్సులో అంతర్జాతీయ వాణిజ్యం, ఫైనాన్స్, మార్కెటింగ్, వ్యూహరచన, గ్లోబల్ సప్లయ్ చైన్, ఎగుమతులు, దిగుమతులు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లు వంటి అంశాలపై విద్యార్థులకు శిక్షణ ఇస్తారు. ప్రపంచ మార్కెట్లలో వస్తున్న మార్పులను అర్థం చేసుకోవడంతో పాటు అంతర్జాతీయ వ్యాపార రంగంలో నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించడంపై కూడా దృష్టి పెడతారు. కన్సల్టింగ్, బ్యాంకింగ్, ఎఫ్ఎంసీజీ, లాజిస్టిక్స్. అంతర్జాతీయ వాణిజ్యం వంటి రంగాల్లో కెరీర్కు అవసరమైన నైపుణ్యాలను అభివృద్ధి చేసుకునే అవకాశం విద్యార్థులకు లభిస్తుంది. మూడేళ్లు పూర్తిచేసిన తర్వాత బీబీఏ స్థాయి డిగ్రీతో బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉండగా ఐదేళ్లు పూర్తి చేస్తే ఎంబీఏ ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ డిగ్రీ పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో నిర్లక్ష్యానికి గురైన ఐఐఎఫ్టీ అభివృద్ధికి కూటమి ప్రభుత్వం దన్నుగా నిలిచిందని కాకినాడ ఎంపీ తంగెళ్ల ఉదయ్ శ్రీనివాస్ అన్నారు. ఈ జాతీయ విద్యాసంస్థ నిర్మాణాన్ని రికార్డుస్థాయిలో రెండేళ్లలోనే పూర్తి చేసినట్లు చెప్పారు. నిర్మాణ వ్యయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం 50%, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 35%, పరిశ్రమలు 15 శాతం భరించేలా ఒప్పందం జరిగిందని తెలిపారు. తర్వాత పరిశ్రమలు నిధులు సమకూర్చలేమంటూ చేతులెత్తేశాయన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే ఆ నిధులివ్వడానికి సమ్మతించిందన్నారు. భవిష్యత్లో కాకినాడ ఐఐఎఫ్టీ క్యాంపస్ను మరింత విస్తరించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు.
ప్రపంచీకరణతో విశ్వ వాణిజ్యం విస్తరించింది. దేశాల మధ్య పెట్టుబడులు పెరుగుతున్నాయి. అదే సమయంలో సాంకేతిక పరిజ్ఞానం కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఐఐఎఫ్టీ క్యాంపస్ కాకినాడలో అత్యాధునిక సదుపాయాలతో అందుబాటులోకి రావడం పట్ల సర్వత్రా హర్షం వ్యక్తం అవుతోంది. ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక విద్యా సంస్థ వల్ల రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక గుర్తింపు రాగలదనే ఆశాభావం వ్యక్తం అవుతోంది.
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