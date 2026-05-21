జగనన్న కాలనీల పేరిట భారీగా అవినీతి - పనికిరాని భూములిచ్చి చేతులు దులిపేసుకున్న నేతలు

విజిలెన్స్ నివేదికతో వెలుగులోకి అక్రమాలు - ఉమ్మడి తూ.గో. జిల్లాలో 7, 344.63 ఎకరాలు సేకరణ - పలు గ్రామాల్లోని లే అవుట్‌లలో యథేచ్ఛగా దోపిడీ

Published : May 21, 2026 at 8:56 PM IST

Jagananna Colonies problems Idi Sangathi: అంతన్నారు. ఇంతన్నారు. ఇళ్లు కాదు. ఏకంగా కాలనీలే కడతామన్నారు. అందరినీ నమ్మించి చివరకు నట్టేట ముంచారు. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో జగనన్న కాలనీల పేరిట జరిగిన మోసం ఇది. ఎక్కడో విసిరేసినట్టుగా ఉండే స్థలాలు చూపించి అక్కడే కాలనీలు కడతామని అరచేతిలోనే వైకుంఠం చూపించారు. పోనీ అక్కడ కనీస సదుపాయాలైనా ఏర్పాటు చేశారా అంటే అదీ లేదు. ఎందుకూ పనికిరాని భూములిచ్చి సొంతింటి కలను చెరిపేశారు.

రంగం సిద్ధం: ఇప్పుడు కూటమి ప్రభుత్వం రాకతో లబ్ధిదారులకు కొండంత నమ్మకం వచ్చింది. సీఎం చంద్రబాబు పేదలకు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 3 సెంట్లు, పట్టణాల్లో 2 సెంట్లు ఇచ్చేందుకు ఏర్పాట్లు చేయాలని ఆదేశించారు. ప్రస్తుతం అధికార యంత్రాంగం పనికిరాని సైట్లను గుర్తించే పనిలో నిమగ్నమైంది. అందుకు బదులుగా అనువైన ప్రాంతాల్లో వీలైనంత త్వరలో పేదలకు ఇళ్ల పట్టాలిచ్చేందుకు రంగం సిద్ధం చేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో పట్టాలు పొందిన వారి పరిస్థితేంటి? అసలు ఆ భూములు ఎలా ఉన్నాయనేది వివరంగా ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.

బడాయి మాటలు: పిచ్చి మొక్కలు. ముళ్ల కంపలు. పొదలు. దారీ తెన్నూ లేదు. కనీస సౌకర్యాలు అసలే లేవు. ఇలాంటి చోట ఎవరైనా ఇల్లు కట్టుకుంటారా? పోనీ అసలు ఆ ఆలోచన అయినా చేస్తారా? కానీ గత వైఎస్సార్సీపీ ‌ప్రభుత్వం మాత్రం ఇలాంటి స్థలాలనే చూపించి ఇళ్లేం ఖర్మ కాలనీలే నిర్మించి ఇస్తామని బడాయి మాటలు చెప్పింది. పేదల సొంతింటి కల నెరవేరుస్తామని పెద్ద పెద్ద హామీలు ఇచ్చింది. తీరా చూస్తే పరిస్థితి దారుణంగా ఉంది. ఏ మాత్రం నివాసయోగ్యం కాని స్థలాలు ఇచ్చి అందరినీ ముంచేసింది.

అక్రమాలు బట్టబయలు: భూముల సేకరణలో అవినీతికి పాల్పడింది గత ప్రభుత్వం. మార్కెట్ ధరలను అధికంగా చూపించి మూడురెట్లు పెంచి సొమ్ము కాజేసింది. ఇటీవల వెలుగు చూసిన విజిలెన్స్ నివేదిక కూడా వైఎస్సార్సీపీ నేతల అక్రమాలను బయట పెట్టింది. ఉమ్మడి తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో నవరత్నాలు పేదలందరికీ ఇళ్లు పథకంలో భాగంగా 7, 344.63 ఎకరాల భూమిని అప్పటి వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం సేకరించింది. తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో రాజమహేంద్రవరం, కోరుకొండ, దేవరకొండ, గోపాలపురం, రాజానగరం, అనపర్తి, కానవరం, తదితర గ్రామాల్లో లే అవుట్‌లలో దోపిడీ యథేచ్ఛగా జరిగినట్లు ప్రభుత్వానికి నివేదించింది విజిలెన్స్.

2020 లో భూ సేకరణ చేసి 13 వేల 609 ప్లాట్లు చేసి రాజమహేంద్రవరం అర్బన్, కోరకొండ, కాపవరం, పశ్చిమగోనగూడెం గ్రామాలకుచెందిన 13 వేల 151 మందికి పట్టాలు పంపిణీ చేసినా కనీస వసతులు కల్పించలేదు. వీటిలో రాజమహేంద్రవరం అర్బన్‌లో 11 వేల 954 మందికి పట్టాలిచ్చినా పొజిషన్ ఇవ్వలేదని తేల్చారు. కోరుకొండ మండలంలోని బూరుగుపూడి, కాపవరం లో 361 ఎకరాలు సేకరించి దాదాపు 163 కోట్లు పరిహారం ఇచ్చారు. మార్కెట్ విలువ కంటే ఎక్కువగా చూపించి 82.54 కోట్లు అదనంగా కట్టబెట్టారు. దేవరపల్లి మండలంలో ప్రస్తుతం ఈ తరహా భూముల పరిస్ధితి ఎలా ఉందో ఈ కథనంలో తెలుసుకోవచ్చు.

ఎన్ని ఎకరాలో: బూరుగుపూడి లే అవుట్‌లో 2020 నాటికి మార్కెట్ విలువ ప్రకారం ఎకరాకు 7 లక్షల 20 వేలు ఉండగా చట్టప్రకారం 25 లక్షలు చెల్లించాలి. అయితే 45 లక్షలు ఇచ్చేశారు. ఇక్కడ 195 ఎకరాలకు 39 కోట్లు కట్టబెట్టారు. కాపవరంలో ఎకరాకు 43 లక్షలు చెల్లించి 57.46 ఎకరాలు సేకరించారు. 2,537 మందికి పట్టాలు పంపిణీ చేశారు. చట్ట ప్రకారం ఎకరాకు 30 లక్షలే చెల్లించాల్సి ఉండగా అదనంగా 13 లక్షలు ఇచ్చేయడం వల్ల 7.47 కోట్లు నష్టం వాటిల్లింది. గోకవరం మండలం కృష్ణుడి పాలెంలో 21 లక్షల చొప్పున ఇచ్చి 4.40 ఎకరాలు సేకరించారు.

స్థలాలు చూపకుండానే 182 మందికి పట్టాలు ఇచ్చారు. ఎకరాకు 3.12 లక్షల చొప్పున అదనంగా చెల్లించారు. గోకవరంలోనూ ఎకరాకు 17.87 లక్షల చొప్పున 16.20 ఎకరాలు సేకరించి 609 మందికి పట్టాలిచ్చారు. అక్కడ అంతా పొదలు, రాళ్లే కనిపిస్తున్నాయి. అదనంగా మెరక వేసేందుకు కోట్లు ఖర్చు చేసినట్లు చూపి జేబులో వేసుకున్నారు అప్పటి వైసీపీ నేతలు.

డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలోనూ స్థలాల ధరలు పెంచేసి దర్జాగా దండుకు న్నారు. జగనన్న కాలనీల పేరిట కోట్ల రూపాయలను వైసీపీ నేతలు కొల్లగొట్టినట్లు విజిలెన్స్ విచారణలో స్పష్టమైంది. చేపల చెరువులు, నదీకోత ప్రాంతాల్లో పట్టాలిచ్చి దోచేశారు. అయినవిల్లి మండలం కొండకుదురు కాట్రేని కోన మండలం పల్లంలో జగనన్న కాలనీల పేరిట చేపల చెరువులు కొనుగోలు చేశారు. అక్కడ ఇళ్ల నిర్మాణాలు అసాధ్యమని తెలిసినా కొనుగోలు చేయడం వల్ల కోట్ల రూపాయలు వృథా అయ్యాయి.

సొమ్ము స్వాహా: డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లావ్యాప్తంగా 322.37 ఎకరాల భూమి సేకరించగా చట్టప్రకారం 111.78 కోట్లు చెల్లించాల్సి ఉండగా 46.28కోట్లు అదనంగా చెల్లించారని విచారణలో తేలింది. కాకినాడ జిల్లాలోనూ 1089 ఎకరాల భూమి సేకరించారు. చట్టప్రకారం 86.92 కోట్లు చెల్లించాల్సి ఉండగా అదనంగా 63.52 కోట్లు చెల్లించి ఆ సొమ్ము స్వాహా చేశారని విచారణలో స్పష్టంగా బయటపడింది.

జగనన్న కాలనీల పేరిట మొత్తంగా 645.12 కోట్ల రూపాయల కుంభకోణం జరిగినట్టు విజిలెన్స్ విచారణలో తేలింది. బాధ్యులపై చర్యలకు కూటమి ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది. ఇదే సమయంలో పేదలకు అనువుగా లేని భూములను పక్కన పెట్టాలని నిర్ణయించింది. గ్రామాలకు ఆనుకుని, నివాసయోగ్యంగా ఉన్న భూములను ఇవ్వాలని అవసరమైతే భూములు కొనుగోలు చేయాలని ఇటీవల కలెక్టర్ల సమావేశంలో సీఎం ఆదేశించారు. ప్లాట్లు ఎంపిక చేశాక ఒక్కొక్కరికి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 3 సెంట్లు, పట్టణ ప్రాంతాల్లో 2 సెంట్ల భూమి చొప్పున ఇవ్వాలని సీఎం ఆదేశించారు.

సొంతింటి కల: ఈ ఏడాది చివరి నాటికి అనువైన భూములు కొనుగోలు చేసి అర్హులైన వారందరికీ ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది. ఈ మేరకు తూర్పు గోదావరి జిల్లా, పోలవరం, కాకినాడ, డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ జిల్లాల కలెక్టర్లు అనువైన స్థలాల కోసం అన్వేషిస్తున్నారు. గత ప్రభుత్వంలో నష్టపోయిన బాధితులందరికీ న్యాయం చేసేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది. అటు బాధితులు కూడా ఎప్పుడెప్పుడు సొంతింటి కల నెరవేరుతుందా అని వేయికళ్లతో ఎదురు చూస్తున్నారు.

