Published : December 25, 2025 at 1:54 PM IST

ISRO Bahubali Rocket Bluebird Block 2 Mission Launch Success: అధునాతన సాంకేతికత అందిపుచ్చుకుంటూ రాకెట్ ప్రయోగాల్లో ప్రపంచ దేశాలతో పోటీ పడుతోంది ఇస్రో. స్వదేశీ ఉపగ్రహాలతో పాటు విదేశాలకు చెందిన శాటిలైట్స్‌ని నింగిలోకి పంపించడంలో సక్సెస్ అవుతోంది. శ్రీహరికోట నుంచి చేపట్టిన బ్లూబర్డ్‌ బ్లాక్‌-2 మిషన్‌ విజయవంతం కావడమే ఇందుకు మరో నిదర్శనం. అమెరికాకు చెందిన భారీ కమ్యూనికేషన్‌ ఉపగ్రహం బ్లూ బర్డ్‌ బ్లాక్‌-2ను బాహుబలి రాకెట్‌ ద్వారా అంతరిక్షంలోకి మోసుకెళ్లి మరో మైలు రాయి అధిగమించింది. ఇస్రో ఇంత భారీ ఉపగ్రహాన్ని ప్రయోగించడం ఇదే తొలిసారి. మరి, బ్లూ బర్డ్‌ బ్లాక్‌-2 మిషన్‌ ప్రాముఖ్యత ఏంటి? అమెరికాకు చెందిన బ్లూ బర్డ్‌ బ్లాక్‌-2మిషన్‌ను భారత్‌లో ఎందుకు ప్రయోగించారు? ఈ ప్రయోగం అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష వాణిజ్య విపణిలో మనకు కొత్త అవకాశాలు అందించబోతోందా?

సతీశ్‌ ధావన్‌ స్పేస్‌ సెంటర్‌-షార్‌ నుంచి LVM3-M6 రాకెట్‌ ప్రయోగం విజయవంతంగా చేపట్టింది ఇస్రో. అమెరికాకు చెందిన భారీ కమ్యూనికేషన్‌ ఉపగ్రహం బ్లూ బర్డ్‌ బ్లాక్‌-2ను బాహుబలి రాకెట్‌ ద్వారా నింగిలోకి మోసుకెళ్లింది. ఈ మిషన్‌తో భారతీయ అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ మరో మైలురాయిని అందుకుంది. 43.5 మీటర్ల పొడవు, 6,100 కిలోల బరువు కలిగిన ఎల్‌వీఎం3-ఎం6 ద్వారా బ్లూ బర్డ్‌ బ్లాక్‌-2 మిషన్ చేపట్టి విజయం అందుకుంది. ఇంతటి భారీ ఉపగ్రహాన్ని ప్రయోగించడం ఇదే మొదటిసారి కావడం మరో విశేషం. గతంలో 4,400 కిలోల బరువున్న భారీ రాకెట్ ప్రయోగం రికార్డును బ్లూబర్డ్‌ బ్లాక్-2 మిషన్‌ ప్రయోగం బ్రేక్ చేసింది. త్వరలో చేపట్టనున్న గగన్‌యాన్‌ మిషన్లలోనూ LVM3 రాకెట్లను ఉపయోగించనున్నారు.

అంతరిక్ష ప్రయోగాల్లో ఇస్రో ముందడుగు​ - విజయవంతమైన బ్లూబర్డ్ బ్లాక్-2 మిషన్ (ETV)

ఇస్రో చేపట్టిన 3వ కమర్షియల్ మిషన్‌: అమెరికాకు చెందిన ఏఎస్‌టీ స్పేస్‌ మొబైల్‌ సంస్థతో కలిసి ఇస్రో వాణిజ్య విభాగం న్యూస్పేస్‌ ఇండియా లిమిటెడ్‌ బ్లూబర్డ్‌ బ్లాక్‌-2 మిషన్‌ను నిర్వహించింది. 3 దశల్లో ఈ ప్రయోగం పూర్తైంది. భూమి నుంచి బయల్దేరిన 15 నిమిషాల తర్వాత ‘బ్లూ బర్డ్‌ బ్లాక్‌-2’ ఉపగ్రహం వ్యోమనౌక నుంచి విడిపోయి 520 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉన్న భూ దిగువ కక్ష్యలో విజయవంతంగా చేరింది. భూ ఉపరితలానికి సమీప కక్ష్యలో ప్రవేశపెట్టిన అత్యంత భారీ వాణిజ్య సమాచార ఉపగ్రహం బ్లూబర్డ్‌ బ్లాక్‌-2 మిషన్ కావడం గమనార్హం. 2022, 2023లో బ్రాడ్‌ బ్యాండ్ శాటిలైట్ ఇంటర్నెట్ సేవా సంస్థ వన్ వెబ్‌కు చెందిన 36 ఉపగ్రహాల ప్రయోగం తర్వాత, ఈ సరికొత్త లాంచ్ వెహికల్‌తో ఇస్రో చేపట్టిన మూడవ కమర్షియల్ మిషన్‌ బ్లూ బర్డ్‌దే.

బ్లూబర్డ్‌ బ్లాక్‌-2 మిషన్‌ ఉపయోగాలు: ఇంతకీ బ్లూబర్డ్‌ బ్లాక్‌-2 మిషన్‌ ఉపయోగాలు ఏంటనే అంశం గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. నేరుగా మొబైల్‌ కనెక్టివిటీ మెరుగుపరచమే లక్ష్యంగా చేపట్టిన ప్రాజెక్ట్‌ ఇది. అంటే మొబైల్ వినియోగం పెరిగిపోతున్న తరుణంలో బ్లూబర్డ్‌ బ్లాక్‌-2 మిషన్‌ ఎంతగానో ఉపయోగపడనుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కడ ఉన్నా ఏ సమయంలోనైనా 4జీ, 5జీ వాయిస్‌, వీడియో కాల్స్‌, మెసేజ్‌లు, వీడియో ప్రసారాలు చేసేందుకు వీలుగా ఈ ప్రయోగం చేపట్టారు. వాణిజ్య, ప్రభుత్వ అప్లికేషన్లకు సపోర్ట్‌ చేసేలా డిజైన్‌ చేశారు. సెల్‌ టవర్లు లేని మారుమూల ప్రాంతాలు, అడవులు, సముద్రాల మధ్యలో కూడా 4జీ 5జీ నెట్‌వర్క్ అందించే అవకాశం పెరుగుతుంది, సిగ్నల్ డిలే చాలా తగ్గుతుందని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. సిగ్నల్ డిలే తగ్గడం అంటే వాయిస్, వీడియో కాల్ సేవల్లో మరింత నాణ్యమైన సేవలు లభిస్తాయి.

అమెరికా సహా ఇతర దేశాలు ఇస్రో వైపు: ఐతే అమెరికాకు చెందిన బ్లూబర్డ్‌ బ్లాక్‌-2 మిషన్‌ ప్రయోగం భారత్‌లో నిర్వహించడం ఏంటనే సందేహం రావడం సహజమే. ఇందుకు అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. ప్రధానంగా రష్యా - ఉక్రెయిన్ యుద్ధం నేపథ్యంలో అమెరికా, ఈయూ దేశాల నుంచి జరిగే అంతరిక్ష ప్రయోగాలపై కొన్ని భయాలు నెలకొన్నాయి. రష్యా వాటిని టార్గెట్ చేసే అవకాశం ఉందని నాటో నిఘా వర్గాలు ఇటీవల హెచ్చరించాయి కూడా. ఫలితంగానే యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ ESAకి చెందిన ప్రయోగ వాహనం అరియన్-5 సేవలు నిలిచిపోయాయి. ఇక ఎలాన్ మస్క్‌కి స్పేస్ ఎక్స్‌కి ఇప్పటికే ఎక్కువ బుకింగ్స్ ఉన్నాయి.

ఫలితంగా ఈ మిషన్ల కోసం అమెరికా భారత్‌ను ఎంచుకుంది. అలాగే, LVM3 బాహుబలి రాకెట్‌కు భారీ శాటిలైట్ తీసుకెళ్లే సామర్థ్యం ఉంది. అందులోనూ ఇస్రో లాంచ్‌ ప్యాడ్ నుంచి చేపట్టిన ప్రయోగాలు విజయవంతం అవుతున్నాయి. అందుకోసం తక్కువ ఖర్చు అవుతోంది. ఈ అంశాలు అమెరికా సహా ఇతర దేశాలు ఇస్రో వైపు చేస్తున్నాయి.

ఇప్పటివరకు శ్రీహరికోట నుంచి 104 ప్రయోగాలు చేపట్టారు. అందులో బాహుబలి రాకెట్ అయిన LVM 3 ద్వారా 9 ప్రయోగాలు చేయగా అవన్నీ విజయవంతం కావడం విశేషం. బ్లూబర్డ్‌ బ్లాక్‌-2 మిషన్‌ కంటే ముందు నవంబర్‌ 2న LVM 3 ద్వారా CMS-3 కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్‌ని ఆర్బిట్‌లోకి పంపించింది. తక్కువ వ్యవధిలోనే 2 బాహుబలి రాకెట్లను నింగిలోకి పంపించి ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షించింది. అలాగే, 2023 తర్వాత ఒకే సంవత్సరంలో 2 LVM 3 రాకెట్లు ప్రయోగించింది.

క్లిష్ట పరిస్థితుల్లోనూ శాటిలైట్లు తీసుకెళ్లేలా: 2026లో ఏడాది మరిన్ని ప్రయోగాలకు ఇస్రో సన్నద్ధం అవుతోంది. ఇందులో ఉపగ్రహాల కోసం స్వదేశీ విద్యుత్‌ చోదక వ్యవస్థ, క్వాంటమ్‌ కీ డిస్ట్రిబ్యూషన్‌ పరిజ్ఞానాల పరీక్ష వంటివీ ఉన్నాయి. విదేశీ శాటిలైట్లూ ప్రయోగించేందుకు ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. ప్రధానంగా చంద్రయాన్-4, భారత్‌ అంతరిక్ష కేంద్రం ఏర్పాటుకు తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. క్లిష్ట పరిస్థితుల్లోనూ అక్కడికి శాటిలైట్లు తీసుకెళ్లేలా పరిశోధనలు చేస్తోంది. 2027లో భారత్‌ చేపట్టే మానవ సహిత రోదసి యాత్రకు సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఇవన్నీ సక్సెస్ సాధించి ఇస్రో ఘనత పతాక స్థాయికి చేరుకోవాలనేది అందరి ఆకాంక్ష.

