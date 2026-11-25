బిస్లరీ వివాదం - మనం తాగుతున్న నీరు సురక్షితమేనా?
Is The Water We Are Drinking Safe?:సురక్షిత తాగునీటిపై దేశవ్యాప్తంగా చర్చ జరుగుతోంది. బిస్లరీ వాటర్ వివాదం వార్తాల్లో నిలవడంతో ప్రతిఒక్కరు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఆహారభద్రతా, ప్రమాణాల ప్రాధికార సంస్థ ఏం చెబుతోంది?
Published : November 25, 2026 at 5:52 PM IST
వ్యాధులను నివారించడం, జీవక్రియలను సజావుగా సాగించడంలో తాగునీటిది ముఖ్య పాత్ర. మానవ జీవనానికి అత్యంత అవసరం కూడా. అందుకే రోజు తగిన మోతాదులో నీళ్లు తాగాలని వైద్యులు సూచిస్తుంటారు. అయితే, మనం రోజు తాగుతున్న నీరు ఎంతవరకు సురక్షితం? ఆరోగ్యాన్ని కాపాడాల్సిన మంచినీరు అనారోగ్య సమస్యలకు కారణం అవుతోందా? అనే ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. ఇదిలా ఉండగా తాగునీటి శుభ్రతపై మరోసారి వార్తలు రావడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. అది కూడా ప్రముఖ మినరల్ వాటర్ తయారీ సంస్థలలో ఒకటైన బిస్లరీ వాటర్ గురించి. ప్రస్తుతం ఈ బిస్లరీ వాటర్ వివాదం ఎందుకు తెరపైకి వచ్చింది? ఆహార భద్రతా, ప్రమాణాల ప్రాధికార సంస్థ ఏం చెబుతోంది? అనేది ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
మినరల్ వాటర్ శుభ్రతపైనా అనుమానాలు
బిస్లరీ ప్యాకేజ్డ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ నమూనాలను ఆహార భద్రతా, ప్రమాణాల ప్రాధికార సంస్థ (ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ) పరీక్షించింది. ఆ పరీక్షల్లో పరిమితికి మించి బ్రోమేట్ స్థాయిలు ఉన్నందున బిస్లరీ వాటర్ సురక్షితం కాదని తెలిపింది. అయితే, బిస్లరీ సంస్థ అప్పీల్ చేయడంతో ఫుడ్ లేబొరేటరీలో మరోసారి పరీక్షలు చేశారు. వాటిలో బ్రోమేట్ స్థాయి నిర్ణీత పరిమితిలోనే ఉన్నట్లు తేలింది. కానీ, రెండోసారి పరీక్షించిన నీళ్లలో పాలీ న్యూక్లియర్ ఆరోమాటిక్ హైడ్రోకార్బన్స్ ఉన్నట్లు గుర్తించారు. అవి విషపూరితమైనవి కావడంతో బిస్లరీపై ప్రాసిక్యూషన్కు ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ అనుమతిచ్చినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. దీంతో మార్కెట్లో లభించే మినరల్ వాటర్ శుభ్రతపై అనేక అనుమానాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి.
'మా నీరు సురక్షితం '
ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ ప్రకారం బిస్లరీ సురక్షితం కాదనే విషయంపై ఆ సంస్థ స్పందించింది. తమ నీరు సురక్షితమని తెలిపింది. నీటి భద్రతకు బిస్లరీ అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వడంతోపాటు 10-దశల తయారీ ప్రక్రియలో 90కి పైగా కఠినమైన నాణ్యత పరీక్షలు నిర్వహిస్తామని పేర్కొంది. ఈ అంశంపై పరీక్షలు నిర్వహించడానికి ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐకు పూర్తి సహకారం అందిస్తామని వెల్లడించింది.
క్యాన్సర్ వస్తుందా?
అయితే, ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ చేసిన పరీక్షల్లో పరిమితికి మించి బ్రోమేట్ స్థాయిలు ఉండటం, పాలీ న్యూక్లియర్ ఆరోమాటిక్ హైడ్రోకార్బన్స్ బయట పడింది. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ, ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ నిబంధనల ప్రకారం తాగునీటిలో బ్రోమేట్ పరిమితంగా ఉండాలి. అంటే లీటరుకు 10 మైక్రోగ్రాములు మాత్రమే ఉండాలి. ఈ పరిమితికి మించి ఉంటే క్యాన్సర్ వస్తుందనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. అంతర్జాతీయ క్యాన్సర్ పరిశోధన సంస్థ (ఐఏఆర్సీ) చెబుతున్నదాని ప్రకారం బ్రోమేట్ మానవుల్లో క్యాన్సర్కి కారణం అవుతుంది. జంతువులపై జరిపిన పరిశోధనల్లో ఈ విషయం వెల్లడైంది. దీనివల్ల థైరాయిడ్, కిడ్నీ సంబంధిత సమస్యలు రావొచ్చని పేర్కొంది. పాలీ న్యూక్లియర్ ఆరోమాటిక్ హైడ్రోకార్బన్స్ విషయానికి వస్తే బ్రోమేట్ తరహాలోనే ఆహారం లేదా నీటిలో వీటి పరిమితి దాటితో అనారోగ్య సమస్యల బారిన పడే అవకాశం ఉంది.
"మినరల్ వాటర్ తయారీ, శుద్ధి ప్రక్రియ, బాటిళ్లలో ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంచేందుకు అనేక పదార్థాలను వినియోగిస్తున్నాయి. మినరల్ వాటర్ తయారీ సంస్థలు ఎంతవరకు ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ నిబంధనలకు పాటిస్తున్నాయనేదే అసలు ప్రశ్న. ఈ విషయంపై ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐతోపాటు అధికారులు ప్రత్యేక దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎప్పటికప్పుడు తనిఖీలు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది" - నిపుణులు
అనుమతులు లేకుండానే ఆర్వో ప్లాంట్లు ఏర్పాటు
ఆర్వో ప్రాంట్లను సరిగ్గా తనిఖీ చేస్తే అనేక లోపాలు బయట పడతాయి. బయటికి కనిపించకపోయినా ట్యాంక్లను శుభ్రంగా ఉంచకపోవడం, ఫిల్టర్లు, యూపీ పరికరాలు ఎప్పటికప్పుడు మార్చకపోవడం, నీటి పరీక్షలు చేయకపోవడం సమస్యలకు కారణం అవుతోంది. అలాగే, ఈ-కొలి, క్లెబ్సిల్లా లాంటి బ్యాక్టీరియాలు నీటిలో కలుస్తున్నాయి. ఇలా అడుగడుగునా తాగునీటి శుభ్రతకు నీళ్లొదులుతున్న పరిస్థితి. ఒక ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేయాలంటే రెవెన్యూ, పట్టణ స్థానిక సంస్థలు, లీగల్ మెట్రాలజీ, ఆహార నియంత్రణ సంస్థల నుంచి అనుమతులు తీసుకోవాలి. చాలామంది అనుమతులు లేకుండానే ఆర్వో ప్లాంట్లు ఏర్పాటు చేస్తుండటం కారణంగానే అనేక సమస్యలొస్తున్నాయి.
ఆర్వో ప్లాంట్ల నిర్వహణలో నిబంధనలు పాటించాలి. ముఖ్యంగా ప్లాంట్ కోసం వినియోగిస్తున్న, బోరు బావి మురుగు కాలువకు దగ్గరగా ఉంటే ఆ నీళ్లు తీసుకోకూడదు. ప్లాంట్లో నిర్వాహకులు డబ్బాల్లోకి నీళ్లు పట్టేటప్పుడు శుభ్రత పాటించాలి. ప్లాంట్లలో అతినీలలోహిత విధానం సరిగా పనిచేయాలి. క్లోరినేషన్ చేయాలి. ఇలా 50కి పైగా ప్రమాణాలతో ఆర్వో ప్లాంట్లను నిర్వహించాలి. కానీ, క్షేత్రస్థాయిలో అవి అమలు కావడం లేదు. ప్లాంట్లపైనా అధికారుల నియంత్రణ, పర్యవేక్షణ, తనిఖీలు కొరవడిన కారణంగా నిర్వాహకులు సరైన ప్రమాణాలు పాటించడం లేదు. అర్వో ప్లాంట్లలో నీటిని ఫిల్టర్ చేయడానికి నైట్రేట్, కాల్షియం, మెగ్నిషియం, సల్ఫేట్, క్లోరైడ్ వంటి అనేక పదార్థాలు కలుపుతారు. అవి మోతాదుకు మించి ఆనారోగ్య సమస్యల బారిన పడే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా రక్తపోటు, కిడ్నీ సమస్య, జీర్ణకోశ వ్యాధులు, ఎముకల్లో సమస్యలతో పాటు చిన్నారులకు కూడా ఇబ్బందులు తప్పవని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకోసం సురక్షితమైన నీటిని తీసుకునేలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
అతిక్రమించిన వారిపై కఠిన చర్యలు
బ్రాండెడ్ వాటర్ బాటిళ్ల నుంచి మున్సిపాలిటీ వాటర్ సరఫరా వరకు అన్నింటిలో శుభ్రత అనేది తప్పనిసరి అనే విషయాన్ని అధికారులు, ప్రభుత్వాలు గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకే, ఈ విషయంపై చర్యలు తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అయితే, బిస్లరీ వివాదం నేపథ్యంలో ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. వాటర్ బాటిల్ మార్కెట్లోని అన్ని ప్యాకేజ్డ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ బ్రాండ్ల నమూనాలను పరీక్షిస్తున్నట్లు తెలిపింది. నీటి నాణ్యతను పరీక్షించని నిబంధనలు అతిక్రమించిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ చర్యలతోనైనా సురక్షితమైన నీరు అందుతుందేమో చూడాలి.