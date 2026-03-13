నివురు గప్పిన నిప్పు నుంచి అగ్నిగుండంలా పశ్చిమాసియా - భారతదేశానికి వ్యూహాత్మక పరీక్షే
ఫిబ్రవరి 28 నుంచి దాడులు, ప్రతిదాడులతో అగ్నిగుండంగా మారిన తీరు - రెండు దేశాల మధ్య ఘర్షణగా విస్తరిస్తూనే ఉన్న యుద్ధం - భారత్ దిగుమతులు, ఎగుమతులపై తీవ్ర ప్రభావం
Published : March 13, 2026 at 6:30 AM IST
Iran, US-Israel war Strategic Test for India : దశాబ్దాలుగా నివురు గప్పిన నిప్పులా ఉన్న పశ్చిమాసియా ఇప్పుడు అగ్నిగుండంగా మారింది. రెండు దేశాల మధ్య ఘర్షణగా మొదలైన ఉద్రిక్తతలు ఖండాంతరాలు దాటాయి. ఫిబ్రవరి చివరి వారంలో చోటుచేసుకున్న పరిణామాలు ప్రపంచ ముఖచిత్రాన్ని మార్చేస్తున్నాయి. ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ మరణం, ఇజ్రాయెల్-అమెరికా ఉమ్మడి వైమానిక దాడులు, వాటికి ప్రతిగా ఇరాన్ చేస్తున్న దాడులతో ఈ ప్రాంతం భీతావహా పరిస్థితిని చూస్తోంది. అక్కడ రాచుకున్న ఈ అగ్గి ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా ఎన్నో విధాలుగా భారత్నూ చిక్కుల్లో పడేస్తోంది. చమురు, సహజవాయువు మాత్రమే కాదు ఎగుమతులు, దిగుమతులు, పెట్టుబడులు, రవాణా వంటి అనేక రంగాలపై ఈ యుద్ధం ప్రభావం చూపుతోంది. ఆర్థిక వ్యవస్థను ఇబ్బందుల్లోకి నెడుతోంది. మరి ఈ యుద్ధం ఆగేది ఎప్పుడు? ఈ సంక్షోభం నుంచి బయట పడే మార్గాలేంటి? అనే అంశాలను చూద్దాం.
ఈ యుద్ధం ఫిబ్రవరి 28 భారత కాలమాన ప్రకారం చూస్తే ఉదయం 11 గంటల 45 నిమిషాలకు ప్రారంభమైంది. ఆపరేషన్ ఎపిక్ ఫ్యూరీ పేరుతో అమెరికా, ఆపరేషన్ రోరింగ్ లయన్ పేరు ఇజ్రాయెల్ దళాలు సంయుక్తంగా ఇరాన్పై దాడులు మొదలు పెట్టాయి. ఇరాన్ రాజధాని టెహ్రాన్లో ఉన్న ఆ దేశ అత్యున్నత నాయకుడు ఆయతుల్లా అలీ ఖమేనీ కార్యాలయం, నివాసమే ప్రధాన లక్ష్యంగా నిప్పుల వర్షం కురిపించాయి. ఆ 2 ప్రాంతాలతో పాటు ఇస్ఫహాన్, కరాజ్, ఖుమ్, కెర్మాన్షా , తబ్రిజ్ వంటి నగరాల్లోని క్షిపణి కేంద్రాలు, అణు కేంద్రాలు, సైనిక స్థావరాలపై 500 పైగా వైమానిక దాడులు జరిగాయి. ఈ తొలి దశ దాడుల్లోనే ఆయతుల్లా అలీ ఖమేనీ హతమయ్యాడు. అదే పరిణామం పశ్చిమాసియా అగ్నిగుండం కావడానికి కారణమైంది. యుద్ధ జ్వాలలు పరిసర దేశాల్ని ప్రత్యక్షంగా, దిగుమతులు, ఎగుమతులపై ఆధారపడిన దేశాల్ని పరోక్షంగా కాల్చేస్తున్నాయి.
క్షిపణుల బీభత్సం : అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ దాడులపై గంటల వ్యవధిలోనే తీవ్రంగా స్పందించడం మొదలు పెట్టింది ఇరాన్. అక్కడి ఇస్లామిక్ రివల్యూనరీ గార్డ్స్ కార్ప్స్(IRGC) తమ భూభాగంపై దాడి, తమ దేశ అత్యున్నత నాయకుడి మరణానికి బదులు తీర్చుకునేందుకు ఆ రోజు మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచే ఆపరేషన్ ట్రూ ప్రామిస్-4 పేరుతో భీకర దాడులు చేస్తోంది. బాలిస్టిక్ క్షిపణులు, డ్రోన్లతో ఇజ్రాయెల్లోని టెల్ అవీవ్, జెరూసలేం, ఉత్తర ఇజ్రాయెల్ ప్రాంతాలను లక్ష్యంగా చేసుకుంది. ఇజ్రాయెల్పైనే కాక, అమెరికా సైనిక స్థావరాలు ఉన్న బహ్రెయిన్, ఖతార్, కువైట్, యూఏఈలోని ప్రాంతాలపై కూడా ఇరాన్ క్షిపణులు ఒక రకంగా బీభత్సం సృష్టిస్తున్నాయి. ఖతార్లోని కీలకమైన అమెరికా రాడార్ వ్యవస్థను కూడా IRGC ధ్వంసం చేసినట్లు స్థానిక కథనాలు తెలిపాయి.
"పశ్చిమాసియాలో కీలకమైన పౌర మౌలిక వసతులపై దాడులు, కొత్త ప్రాంతాలకు విస్తరిస్తున్న యుద్ధం, ఆ ప్రాంతంతో పాటు ఎంతోమంది ప్రజలకు ముప్పుగా మారుతోంది. నివాస ప్రాంతాలు, ముఖ్యమైన వసతులపై పెద్ద ఎత్తున దాడులు జరుగుతున్నాయి. ఆరోగ్యం, విద్య కేంద్రాలు, మంచి నీరు, ఇంధన వనరుల కేంద్రాలు లక్ష్యాలుగా మారుతున్నాయి" -జెరెమీ లారెన్స్, ఐరాస మానవహక్కుల విభాగం అధికార ప్రతినిధి
బహ్రెయిన్, ఖతార్, కువైట్, యూఏఈ మాత్రమే కాదు ఇరాక్, లెబనాన్, యెమెన్లోని ఇరాన్ మద్దతుదారులు అమెరికా బలగాల మధ్య నిరంతరం ఘర్షణలు జరుగుతున్నాయి. యెమెన్ నుంచి హౌతీ ఉగ్ర మూకలు ఎర్ర సముద్రంలో నౌకలపై దాడులు చేస్తుండటంతో, అంతర్జాతీయ వాణిజ్యం నిలిచిపోయి పలు దేశాలు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నాయి. సౌదీ అరేబియా, ఒమన్. ఈ రెండు దేశాలు నేరుగా యుద్ధంలో లేకపోయినా, ఇరాన్ హార్మోజ్ జలసంధి మూసివేతతో వారి చమురు ఎగుమతులు నిలిచి పోయాయి. సైప్రస్లోని బ్రిటిష్ సైనిక స్థావరంపై కూడా డ్రోన్ దాడి జరిగింది. అమెరికాపై ఒత్తిడి పెంచే లక్ష్యంతో ఇరాన్ అమలు చేస్తున్న ఈ వ్యూహం రోజురోజుకీ పదును తేలుతోంది. అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ దాడుల తీవ్రత ఎంత పెరిగితే అంతగా భయాందోళనలు సృష్టించే ప్రయత్నం చేస్తోంది ఇరాన్. ప్రశాంతతకు, పెట్టుబడులకు నెలవుగా ఉన్న పర్షియన్ గల్ఫ్ తీరాన్నే అల్లాడిపోయేలా చేస్తోంది.
ఐటీ దిగ్గజాలే లక్ష్యంగా : ఐఆర్జీసీ అనుబంధ సంస్థ ఖతమ్ అల్-అన్బియా కొత్తగా అమెరికన్ ఐటీ దిగ్గజాలే లక్ష్యంగా హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. గూగుల్, మైక్రోసాఫ్ట్, ఐబీఎమ్, ఎన్విడియా, ఒరాకిల్ వంటి సంస్థల ఆఫీసులు, డేటా సెంటర్లు, క్లౌడ్ మౌలిక సదుపాయాలను లక్ష్యం చేసుకుంటామని తెలిపింది. ఇరాన్ భూభాగంపై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ కీలక వసతులపై దాడి చేస్తున్నందున, అంతే స్థాయిలో ప్రతిచర్యలు తప్పవని వెల్లడించింది. ఆ సంస్థలు అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దళాలకు నిఘా, సాంకేతిక సహకారం అందిస్తున్నాయని ఇరాన్ ఆరోపణలు చేస్తోంది. వాటి కార్యాలయాలకు కనీసం ఒక కిలోమీటరు దూరంలో ఉండాలని గల్ఫ్ దేశాల ప్రజలకు ఐర్జీసీ సూచించింది. టెక్ కంపెనీలే కాక, పశ్చిమాసియాలోని అంతర్జాతీయ బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థలు కూడా తమ లక్ష్యాల్లో భాగమని ఇరాన్ స్పష్టం చేసింది. దుబాయ్, సౌదీ అరేబియా, బహ్రెయిన్లలోని ఆర్థిక కేంద్రాలపై దాడులు చేస్తామని హెచ్చరించింది.
ఇప్పటికే చెప్పుకున్నట్లు ఈ యుద్ధం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి హార్మోజ్ జలసంధి ద్వారా చమురు రవాణా దాదాపు స్తంభించింది. రోజుకు సగటున 150కి పైగా నౌకలు ప్రయాణించే ఈ మార్గంలో, ఇప్పుడు ఆ సంఖ్య 4 నుండి 5కు పడిపోయింది. ఐఆర్జీసీ ఈ జలసంధిని దిగ్బంధినం చేయడమే కాక, మైన్లు అమర్చడం, అటుగా వచ్చే నౌకలను తగులబెడతామని హెచ్చరించడంతో అంతర్జాతీయ షిప్పింగ్ సంస్థలు తమ సేవలు నిలిపివేశాయి. ప్రపంచ చమురు సరఫరాలో 20 శాతం వాటా కలిగిన ఈ మార్గం మూతపడటంతో, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడిచమురు ధరలు బ్యారెల్కు ఒకదశలో 120 డాలర్ల మార్కును కూడా దాటాయి. సౌదీ అరేబియా, యూఏఈలు పైప్లైన్ల ద్వారా కొంత చమురు మళ్లించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నా, అది మొత్తం అవసరాలలో 15 నుంచి 17 శాతం మాత్రమే కావడంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీవ్ర ఇంధన సంక్షోభం నెలకొంది.
"ఇరాన్ ఈ యుద్ధ నేరాలను తీవ్రంగా ఖండిస్తోంది. దీనికి కారణమైన వారంతా బాధ్యత వహించి తీరాలి. ఈ సమయంలో ఐరాస భద్రతామండిలి మౌనం విచారకరం. ప్రపంచ శాంతి భద్రతలను కాపాడాల్సిన ప్రాథమిక లక్ష్యంపైనేే ఉల్లంఘనలు జరుగుతున్నా కళ్లు మూసుకుని ఉండిపోతుంది" -అమిర్ సయీద్ ఇరావనీ, ఐరాసలో ఇరాన్ అంబాసిడర్
ప్రజలకు ముప్పుగా : పశ్చిమాసియాలో కీలకమైన పౌర మౌలిక వసతులపై దాడులు, కొత్త ప్రాంతాలకు విస్తరిస్తున్న యుద్ధం, ఆ ప్రాంతంతో పాటు ఎంతోమంది ప్రజలకు ముప్పుగా మారుతుంది. నివాస ప్రాంతాలు, ముఖ్యమైన వసతులపై పెద్దఎత్తున దాడులు జరుగుతున్నాయి. ఆరోగ్యం, విద్య కేంద్రాలు, మంచి నీరు, ఇంధన వనరుల కేంద్రాలే లక్ష్యాలుగా మారుతున్నాయి.
ఇక్కడే భారత్ ఊహించని సవాళ్లు ఎదుర్కొంటోంది. దేశీయ చమురు అవసరాల్లో 85 శాతం వరకు దిగుమతులపైనే ఆధారం. యుద్ధానికి ముందు వరకు భారత్కు వచ్చే చమురు సరఫరాలో 40 నుంచి 50 శాతం హార్మోజ్ జలసంధి ద్వారానే సాగేది. ఇప్పుడా జీవ నాడి బిగుసుకుపోయి, ఇక్కడ అనేక రంగాలకు ఊపిరాడనివ్వకుండా చేస్తోంది. ఇంధన & ఏవియేషన్ రంగం ఆ కష్టనష్టాల్లో ముందు వరుసలో నిలుస్తోంది. ముడిచమురు మంటతో విమానయాన ఇంధన ఖర్చులు పెరిగి టికెట్ ధరలు భారీ స్థాయిలో ఎగబాకాయి. ఇదే సమయంలో మన దేశ యూరియా, ఎన్పీకే వంటి ఎరువుల అవసరాల్లో 40 శాతం గల్ఫ్ నుంచే తీర్చుకుంటోంది. ఇప్పుడు ఆ సరఫరా ఆగడం వల్ల సాగు ఖర్చులు పెరిగి ఆహార భద్రతపై ప్రభావం పడే ప్రమాదం నెలకొంది. దుబాయ్, అబుదాబి వంటి ప్రాంతాల్లో కార్యాలయాలు ఉన్న భారతీయ టెక్ కంపెనీలు, మౌలిక సంస్థల వ్యాపారాలు మందగింపు దశలో ఉన్నాయి.
నష్టాల్లో వ్యాపారులు : పశ్చిమాసియా యుద్ధం కారణంగా గల్ఫ్ దేశాలకు భారత్ ఎగుమతులు దాదాపు స్తంభించి పోయాయి. దేశం నుంచి వెళ్లే బాస్మతీ బియ్యం, పండ్లు, కూరగాయలతో పాటు పౌల్ట్రీ, ఫార్మా రంగాలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. ప్రతి నెలా గల్ఫ్ దేశాలకు ఎగుమతి అయ్యే కోట్లాది కోడిగుడ్ల రవాణా నిలిచిపోవడంతో, ఆ నిల్వలన్నీ స్థానిక మార్కెట్లకు మళ్లాయి. మరికొన్ని సముద్రంలో దిక్కులు చూస్తున్నాయి. ఫలితంగా దేశీయంగా ధరలు పడిపోయి కోళ్ల పెంపకం దారులు నష్టాల్లో చిక్కుకుపోతున్నారు. మరోవైపు, గల్ఫ్ ప్రాంతానికి జరిగే వేల కోట్ల విలువైన ఔషధ ఎగుమతులు కూడా ఆగిపోయాయి. హార్మోజ్ జలసంధి మూతపడటంతో రవాణా సమయం పెరగడం వల్ల ఇన్సులిన్, వ్యాక్సిన్ల వంటి అత్యవసర మందులు పాడైపోయే ప్రమాదం ఏర్పడటమే కాకుండా, ముడి పదార్థాల ధరలు పెరిగి మందుల తయారీ వ్యయం ఇంకా ఎక్కువగా అవుతోంది.
"ఇరాన్ ప్రభుత్వం అమెరికాను మోసం చేస్తూ, అబద్దాలు చెబుతూ తన అణు కార్యక్రమం కొనసాగించాలని చూస్తోంది. అమెరికాకు ముప్పుగా పరిణమించే అణు బాంబులను తయారు చేయడమే వారి స్పష్టమైన లక్ష్యం. మరోవైపు తమ బాలిస్టిక్ క్షిపణి వ్యవస్థను కూడా వారు ప్రతి నెలా అత్యంత వేగంగా విస్తరిస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ వంటి వారు ఇరాన్పై ఎలాంటి సైనిక చర్య చేపట్టినా విజయం సాధించలేనంతగా వారు తమను తాము సన్నద్ధం చేసుకుంటున్నారు. అందుకే ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ పదేపదే చెప్పినట్లుగా ఇరాన్ ప్రభుత్వం అమెరికాను భయపెట్టడాన్ని లేదా దాడి చేయడాన్ని ఆయన చూస్తూ ఊరుకోరు" -కరోలిన్ లీవిట్, వైట్ హౌస్ ప్రెస్ సెక్రటరీ
ఎగుమతులు, దిగుమతులకు సంబంధించిన ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియంలు, షిప్పింగ్ ఛార్జీలు పెరగడం వల్ల భారత ఎగుమతిదారులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారు. యుద్ధం మొదలైన తర్వాత ఒక్క ఎల్ఐసీనే 70 వేల కోట్ల మేర పెట్టుబడులను నష్టపోయింది. గల్ఫ్ దేశాల్లో ఉన్న కోటి మంది భారతీయుల భద్రత ప్రమాదంలో పడింది. చమురు ధరలు పెరగడం వల్ల భారత ఆర్థిక వ్యవస్థపై భారం పడుతోంది. ఇప్పటికే ఇద్దరు భారతీయ నావికులు ఈ యుద్ధ గందరగోళంలో ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరోవైపు సుమారు కోటి మంది భారతీయులు గల్ఫ్ దేశాల్లో నివసిస్తున్నారు. వారి భద్రత ఒక సమస్య అయితే, వారు పంపే రెమిటెన్స్లు తగ్గడం భారత విదేశీ మారక నిల్వలకు దెబ్బగానే పరిగణించాల్సి అంశం.
అంతుచిక్కని అమెరికా ఇజ్రాయెల్ దేశాల లక్ష్యాలు : ఈ నేపథ్యంలో ప్రపంచం మొత్తం పశ్చిమాసియా సంక్షోభం ఎప్పుడు సమసి పోతుందని ఆతురతగా ఎదురు చూస్తున్నాయి. కానీ యుద్ధం ఎప్పుడు ఆగుతుంది? అదే ఇప్పుడు మిలియన్ డాలర్ల ప్రశ్న. ప్రస్తుతానికి ఈ యుద్ధం త్వరగా ముగిసే సూచనలు తక్కువగానే కనిపిస్తున్నాయి. అమెరికా వైట్హౌస్ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, ఈ సైనిక చర్య మరో 4 నుండి 6 వారాల పాటు కొనసాగే అవకాశం కూడా ఉంది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజిమన్ నెతన్యాహు ఈ యుద్ధం లక్ష్యాలు నెరవేరే వరకు కొనసాగుతుందని ప్రకటించారు. నిజానికి ఆ లక్ష్యాలు ఏంటో ఎవరికీ తెలియదు. పైకి మాత్రం ఇరాన్ అణు సామర్థ్యాన్ని పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేయడం, అక్కడ ప్రభుత్వ మార్పు తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా దాడులు మాత్రం జరుగుతున్నాయి. కానీ ఇరాన్ కొత్త నాయకత్వం కూడా తగ్గేదేలేదని ప్రకటించడంతో, కనీసం ఏప్రిల్ 2026 మధ్య వరకు ఉద్రిక్తతలు కొనసాగవచ్చని రక్షణ రంగ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
యుద్ధం ఆగేందుకు ఉన్న అవకాశాలు పరిశీలిస్తే, ప్రధానంగా 3 అంశాలు కీలకం కానున్నాయి. మొదటిది అంతర్జాతీయ మధ్యవర్తిత్వం. అయితే యూఎన్వో చర్చల కోసం పిలుపునిస్తున్నా, ఇరాన్ ప్రస్తుతం చర్చలకు సిద్ధంగా లేమని ప్రకటించింది. గతంలో మధ్యవర్తిత్వం వహించిన ఒమన్ లేదా ఖతార్ దేశాలు రంగంలోకి దిగితే కాల్పుల విరమణకు అవకాశం రావొచ్చని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. 2 వ మార్గం అమెరికాపై ఒత్తిడి. అంటే యుద్ధం వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా చమురు ధరలు పెరిగి, అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థపై భారం పడితే ట్రంప్ ప్రభుత్వం యుద్ధాన్ని ఆపే దిశగా ఆలోచించవచ్చు. కానీ ట్రంప్ అంత త్వరగా ఆ దిశగా ఆలోచిస్తారని భావించలేం. 3వది ఇరాన్ ప్రతిఘటన శక్తి. ఒకవేళ ఇరాన్ తన క్షిపణి, డ్రోన్ సామర్థ్యాన్ని కోల్పోయినట్లు అమెరికా భావిస్తే, వాళ్లు వైమానిక దాడులు నిలిపివేసి గెలిచామని ప్రకటించుకోవచ్చు. అది కూడా ఇప్పట్లో సాధ్యమయ్యేలా కనిపించడం లేదు.
ప్రాథమిక లక్ష్యంపైనే ఉల్లంఘనలు : ఇరాన్ ఈ యుద్ధ నేరాలను తీవ్రంగా ఖండిస్తోంది. దీనికి కారణమైన వారంతా బాధ్యత వహించి తీరాలి. ఈ విషయంలో ఐక్య రాజ్య సమితి భద్రతామండలి మౌనంగా ఉండటం విచారకరం. ప్రపంచ శాంతి భద్రతల్ని కాపాడాలి అన్న తన ప్రాథమిక లక్ష్యంపైనే ఉల్లంఘనలు జరుగుతున్నా భద్రతామండలి కళ్లకు గంతలు కట్టుకుని ఉండిపోతోంది.
