ETV Bharat / opinion

అమెరికా డేటా సెంటర్లే లక్ష్యంగా గల్ఫ్​లో ఇరాన్​ దాడులు - భారత్​పై ప్రభావం పడనుందా!

ఏఐ రాకతో పెరిగిన డేటా సెంటర్ల ప్రాధాన్యత - ఖమేనీ మృతికి ఏఐ కారణమని డేటా సెంటర్లపై నిఘా - అమెరికాను ఆర్థికంగా, వాణిజ్యపరంగా దెబ్బతీయాలని కంకణం

అమెరికా డేటా సెంటర్లపై ఇరాన్​ దాడులు
Iran Targeting America Data Centers (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 6, 2026 at 5:03 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Iran Targeting America Data Centers : ప్రస్తుత సాంకేతిక కాలంలో డేటా డబ్బు అంత విలువైనది అయితే దాన్ని దాచుకునే బ్యాంకుల లాంటివి డేటా సెంటర్లు. ముఖ్యంగా ఏఐ రాక తర్వాత ఈ డేటా సెంటర్లకు ప్రాధాన్యత చాలా పెరిగింది. అందుకే ప్రపంచ దేశాలను వీటిని విస్తృతంగా ఏర్పాటు చేస్తున్నాయి. అమెరికాకు చెందిన అమెజాన్‌ వెబ్‌ సర్వీసెస్‌ కూడా గల్ఫ్‌లో అనేక డేటా సెంటర్లు ఏర్పాటు చేసింది. యుద్ధంలో వీటినే ఇరాన్‌ ప్రధాన లక్ష్యంగా చేసుకుంది. గల్ఫ్‌ దేశాల్లోని అమెరికా సైనిక స్థావరాలపై దాడులు చేస్తున్నా ఆ దేశ డేటా సెంటర్లపై దాడి చేస్తే బహుళ ప్రయోజనాలు దక్కుతాయన్న ఉద్దేశంతో వీటిపై ఎక్కువ కన్నేసింది ఇరాన్‌. అమెరికాకు చెందిన అమెజాన్‌ వెబ్‌ సర్వీసెస్‌ మూడు డేటా సెంటర్లపై ఇరాన్‌ డ్రోన్‌ దాడులు చేసింది. ఇవి యూఏఈ, బహ్రెయిన్‌లో ఉన్నాయి.

కీలక క్లౌడ్​ సర్వీసులపై దెబ్బ : ఇరాన్‌ డ్రోన్‌ దాడులతో గల్ఫ్‌లోని ఎడబ్యూఎస్ డేటా సెంటర్లకు చెప్పుకోదగ్గ నష్టమే జరిగింది. యూఏఈలోని ఓ డేటా సెంటర్‌లో మంటలు చెలరేగాయి. నిర్మాణపరమైన నష్టం జరగడం సహా డేటా సెంటర్ల నిర్వహణలో అత్యంత కీలకమైన విద్యుత్‌, నీటి సరఫరాకు అంతరాయం కల్గింది. దీని వల్ల పలు కీలక క్లౌడ్‌ సర్వీసుల పని తీరు నెమ్మదించింది. నిర్మాణపరమైన నష్టం జరగడం వల్ల వాటి పనితీరు సాధారణ స్థితికి తీసుకురావడానికి చాలా సమయం పడుతుందని అమెజాన్‌ వెబ్‌ సర్వీసెస్‌ తెలిపింది. పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో నెలకొన్న యుద్ధ సంక్షోభం వల్ల ఈ ప్రాంతంలో డేటా సెంటర్ల నిర్వహణలో అనిశ్చితి తప్పదని ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. గల్ఫ్ దేశాల్లో తాత్కాలికంగా సేవలు ఆలస్యం కావడంతో పాటు వ్యవస్థల్లో తప్పులు దొర్లుతాయని తెలిపింది.

ఏఐ పాత్రే కీలకం : డేటా సెంటర్లను లక్ష్యంగా చేసుకోవడానికి 3 కారణాలు ఉన్నాయి. ఇందులో మొదటిది అమెరికాను ఆర్థికంగా, వాణిజ్యపరంగా దెబ్బతీయడమైతే. రెండవది యుద్ధ తంత్రాన్ని మార్చడం. ఎందుకంటే యుద్ధంలో అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌ ఏఐని విస్తృతంగా వినియోగిస్తున్నాయి. యుద్ధం మొదలైన మొదటి రోజే ఇరాన్‌ సుప్రీం లీడర్‌ అయతుల్లా ఖమేనీని హతమార్చడంలో ఏఐ కీలక పాత్ర పోషించిందని సమాచారం. ఇందుకు అమెరికా సైన్యం ఆంథ్రోపిక్‌కు చెందిన క్లౌడ్‌ ఏఐను వినియోగించినట్లు తెలిసింది. యుద్ధంలో ఏఐ వినియోగాన్ని దెబ్బతీయాలంటే స్థానికంగా ఉన్న డేటా సెంటర్లకు నష్టం కల్గించడం ఇరాన్‌ ముఖ్య ఉద్దేశంగా కనిపిస్తోంది. తద్వారా రాబోయే రోజుల్లో అమెరికా-ఇజ్రాయెల్‌ దళాలను నిలువరించడం సాధ్యం అవుతుందని ఇరాన్‌ భావన. యుద్ధ క్షేత్రం లో శత్రువు తప్పించుకునే వీలు లేకుండా కచ్చితత్వంతో దెబ్బతీయడంలో ఏఐ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని నిపుణులు కూడా అంటున్నారు. అందుకే ఇరాన్‌ డేటా సెంటర్లను ప్రధాన లక్ష్యంగా చేసుకుంది.

"ఆర్టిఫిషియల్​ ఇంటలిజెన్స్​కు ఇదోక బిగ్​ సెట్​బ్యాక్​. డేటా సెంటర్లు అక్కడ పోవటం వల్ల కొత్తగా పెట్టుబడులు కూడా తగ్గుతాయి. కానీ భారతదేశంలో మాత్రం పెట్టుబడులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఇరాన్​ దాడుల వల్ల ఏఐకి , కౌడ్​ సర్వీసులకు తీవ్ర నష్టం కలిగింది. భవిష్యత్తులో డేటా సెంటర్లు పెట్టినప్పుడు వారు గొడవలు జరగని ప్రదేశాన్ని చూసి అక్కడ ఏర్పాటు చేయాలి" - ఓ నరేశ్​, ఐటీ రంగ నిపుణులు

భవిష్యత్తులో అదనపు భారం : సాధారణంగా డేటా సెంటర్ల ఏర్పాటు చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్న వ్యవహారం. బిలియన్ల డాలర్ల పెట్టుబడులు అవసరం అవుతాయి. వీటి నిర్వహణ కూడా అత్యంత సున్నితత్వం, కష్టతరంగా ఉంటుంది. డేటా సెంటర్లు అనేక కంపెనీల సమాచార నిర్వహణ చేపడతాయి కాబట్టి సర్వర్లు, ఇతర ఐటీ, హార్డ్‌వేర్‌ పరికరాలు అత్యాధునికమైనవి ఉంటాయి. ఈ పరికరాలు చెడిపోకుండా ఆ డేటా సెంటర్లలో 24 గంటలు అత్యంత శీతల వాతావరణం ఉంటుంది. ఒకరకంగా కోల్డ్ స్టోరేజీ నిర్వహించినట్లు అన్నమాట. ఈ సెంటర్లకు నిరంతరం విద్యుత్‌ సరఫరా అవసరం. సాధారణంగా డేటా సెంటర్‌ పెట్టే కంపెనీ సొంత విద్యుత్‌ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసుకుంటుంది. దిగ్గజ ఐటీ కంపెనీలు ప్రపంచంలోని అనేక కంపెనీల డేటా నిల్వ, నిర్వహణను చేపట్టడం వల్ల పరికరాలు, సిబ్బంది అవసరం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందువల్ల స్థలం చాలా ఎక్కువగా కావాల్సి ఉంటుంది. అందుకే వీటన్నింటి ఏర్పాటు, నిర్వహణకు ఖర్చు ఎక్కువగా అయ్యేది. ఇంతటి వ్యయప్రయాసలతో కూడుకున్న డేటా సెంటర్లకు ఏ చిన్న దెబ్బ తగిలినా పునరుద్ధరించడానికి చాలా కాలం పడుతుంది. మళ్లీ ఆర్థికంగా అదనపు భారం కూడా పడుతుంది. అమెరికాకు ఇలాంటి నష్టాన్ని కల్గించాలనే గల్ఫ్‌లోని డేటా సెంటర్లను ఇరాన్‌ లక్ష్యంగా చేసుకుంది.

భారత్​ భారం నిర్ధారణ అవ్వాల్సిందే : అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌ యుద్ధంలో ఇప్పటికే ఇరాన్‌ చాలా తక్కువ ధర ఉండే ఆయుధాలనే వాడుతోంది. ఇరాన్‌ లక్షల రూపాయల విలువైన ఆయుధాలతో దాడి చేస్తూ ఉంటే వాటిని అడ్డుకోవడానికి అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌ కోట్ల రూపాయల విలువైన ఆయుధాలను వాడుతున్నాయి. ఆ రెండు మిత్ర దేశాలకు ఆర్థికంగా అలా కూడా నష్టం కల్గిస్తోంది ఇరాన్‌. ఆ దేశం వద్ద అపారమైన ఆయుధ సంపద ఉంది. దేశం ఆర్థికంగా కష్టకాలంలో ఉన్నా చాలా కాలంగా రకరకాల ఆయుధాలు సమకూర్చుకుంది. రష్యా, చైనా ఇచ్చిన ఆయుధాలు కూడా ఉన్నాయి. వీటితోనే గల్ఫ్‌ దేశాల్లోని అమెరికా ఆస్తులు, సైనిక కేంద్రాలతో దాడులు చేస్తోంది. అమెరికాను ఆర్థికంగా దెబ్బ కొట్టవచ్చు కాబట్టి డేటా సెంటర్లను ఇందులో మొదటి వరుసలో నిలబెట్టింది. మరి ఇరాన్‌ వద్ద ఆయుధాలకు లోటు లేదు కాబట్టి రాబోయే రోజుల్లో వీటిపై దాడులు ఇంకా పెరగడానికే అవకాశాలు ఉన్నాయి. డేటా సెంటర్ల ఏర్పాటు ద్వారా ఆర్థికంగా బలపడాలని, యుద్ధంలో ఏఐ వినియోగంతో సులభంగా దాడులు చేస్తున్నామని భావిస్తున్న అమెరికాకు ఇది ఒక రకంగా ఎదురుదెబ్బే అని నిపుణుల అంచనా. అటు దీని ప్రభావం భారత్‌పై ఏమైనా ఉంటుందా అనే ప్రశ్నలు కూడా వస్తున్నాయి. అయితే గల్ఫ్‌లో అమెరికా ఏర్పాటు చేసిన డేటా సెంటర్లు తమతో పాటు ఆయా దేశాలకు సేవలు అందించేందుకు ఉద్దేశించినట్లుగా తెలుస్తోంది. అందువల్ల భారత్‌పై ప్రభావం ఉంటుందా లేదా అన్నది నిర్ధారణ కావాల్సి ఉంది.

పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ బీభత్సం - పెరగనున్న యూరియా, పప్పులు, డ్రైఫ్రూట్స్​ ధరలు

TAGGED:

IRAN ATTACKING AMERICA DATA CENTERS
AMERICA DATA CENTERS IN GULF
IRAN TARGETING US DATA CENTERS
అమెరికా డేటా సెంటర్లపై ఇరాన్​ దాడి
IRAN WAR IN GULF COUNTRIES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.