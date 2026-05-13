'వర్క్‌ ఫ్రం హోమ్‌' - మోదీ పిలుపుపై కంపెనీలు ఏమంటున్నాయి? -

వర్క్‌ ఫ్రం హోమ్‌కు మోదీ పిలుపు - వారంలో 2, లేదా 3 రోజుల పని విధానం అమలు - కొంత పెట్రోల్‌, డీజిల్‌ వినియోగం మాత్రం తగ్గే అవకాశం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 1:47 PM IST

Iran America War Crises To India : గొడవ ఒకరిదైతే దెబ్బలు మాత్రం ఇంకొకరికి. ఇరాన్‌తో అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌ యుద్ధం వల్ల ప్రపంచ దేశాల పరిస్థితి అచ్చంగా ఇలాగే ఉంది. రెండున్నర నెలల క్రితం యుద్ధం ప్రారంభమై ప్రస్తుతానికి ఉద్రిక్తతలు కాస్త చల్లారినా మాటల మంటలు కొనసాగుతూ ఉండంతో ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలియని పరిస్థితి. ఆయా దేశాల యుద్ధం మాట ఏమో గాని ప్రపంచ దేశాలు ఇంధన, ఆర్థిక సంక్షోభం ముగింట నిలిచాయి. భారత్‌ కూడా దీనికి అతీతం కాదు అన్నట్లు తయారైంది పరిస్థితి. ఈ నేపథ్యంలోనే చమురును ఆదా చేసేందుకు కంపెనీలు వర్క్‌ ఫ్రం హోమ్‌ విధానాన్ని అమలు చేయాలని ప్రధాని మోదీ పిలుపునిచ్చారు. కంపెనీలు ఏమంటున్నాయి. వర్క్‌ ఫ్రం హోమ్‌ అమలైతే ఎంత చమురును ఆదా చేసుకోగలం.

వర్క్‌ ఫ్రం హోమ్‌కు మోదీ పిలుపు : ఆరేళ్ల క్రితం కరోనా మహమ్మారి విరుచుకుపడినపుడు బాగా ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చిన పేరు వర్క్‌ ఫ్రం హోమ్‌. వైరస్‌ వ్యాప్తి చెందకుండా అనేక దేశాల్లో ఉద్యోగులు ఇంటి నుంచే పని చేసే విధానం అమలు చేశాయి కంపెనీలు. పశ్చిమాసియా యుద్ధం కారణంగా తలెత్తిన చమురు సంక్షోభంతో మళ్లీ ఆ విధానం అమల్లోకి రాబోతున్నట్లే కనిపిస్తోంది. ఇంధన పొదుపు కోసం కంపెనీలు వర్క్‌ ఫ్రం హోమ్‌ అమలు చేయాలని ఆదివారం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పిలుపు ఇవ్వడంతో ఈ అంశం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ప్రధాని అలా చెప్పారో లేదో ఇలా ఐటీ కంపెనీలు కదిలాయి. ఈ విధానం అమలు కోసం అధికారిక ఉత్తర్వులు ఇవ్వాలని ఐటీ ఉద్యోగుల సంఘం నైట్స్‌ కేంద్రానికి లేఖ రాసింది. కొవిడ్‌ సమయంలో ఐటీ కంపెనీలు రిమోట్‌ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్​ను పెద్దఎత్తున అభివృద్ధి చేశాయని గుర్తుచేసిన యూనియన్‌ ప్రస్తుత పరిస్థితుల నేపథ్యంలో వాటిని వినియోగించుకుని ఐటీ ఉద్యోగులకు వర్క్‌ ఫ్రం హోమ్‌ సదుపాయం కల్పించాలని విజ్ఞప్తి చేసింది.

ఇంధన పొదుపు కోసం ప్రధాని పలు సూచనలు : వర్క్‌ ఫ్రం హోమ్‌ విధానానికి సంబంధించి ఐటీ పరిశ్రమల సంఘం నాస్కామ్‌ ఓ అడుగు ముందే వేసింది. ఇప్పటికే ఐటీ రంగంలో సమర్థంగా హైబ్రిడ్‌ విధానం అమలవుతుందని తెలిపింది. ఉద్యోగి పాత్ర, క్లయింట్‌ అవసరాలు బట్టి ఎవరిని ఆఫీసుకు పిలవాలి, ఎవరికి ఇంటి నుంచి పని ఇవ్వాలి అనే అంశాన్ని కంపెనీలే నిర్ణయించుకుంటున్నాయని తెలిపింది. ప్రధాని మోదీ పిలుపు మేరకు వర్క్‌ ఫ్రం హోమ్‌ మాత్రమే కాకుండా క్యాంపస్‌లలో విద్యుత్‌ వినియోగాన్ని తగ్గించడం, ఇతర సేవల్లో పొదుపు వంటి చర్యలను కూడా కంపెనీలు చేపడుతున్నాయని నాస్కామ్‌ తెలిపింది. తమ వ్యాపార అవసరాలను, ప్రభుత్వ ఇంధన పొదుపు చర్యలను సమన్వయం చేసుకుంటూ ముందుకు సాగుతున్నాయని స్పష్టం చేసింది. తాజా పరిణామాల నేపథ్యంలో దేశంలోని అన్ని ఐటీ కంపెనీల్లో ఈ విధానం అమలవుతుందా ఇతర కంపెనీల పరిస్థితి ఏమిటి, దానికి ప్రత్యామ్నాయాలు ఏమిటి అనే చర్చ ఇప్పుడు దేశంలో జోరుగా సాగుతోంది.

వారంలో 2, లేదా 3 రోజుల పని విధానం అమలు : కరోనా ప్రారంభమైన 2020 ఏప్రిల్‌ నుంచి ఐటీ కంపెనీలు సమయంలో భారత్‌లోని దాదాపు అన్ని ఐటీ కంపెనీలు వర్క్‌ ఫ్రం హోమ్‌, హైబ్రిడ్‌ విధానం అమలు చేశాయి. ఐటీయేతర, అత్యవసర సేవలు అందించే కంపెనీలు వీలున్నంత వరకు ఉద్యోగులకు వారంలో 2, లేదా 3 రోజుల పని విధానం అమలు చేశాయి. అయితే ఆఫీస్‌కు వచ్చిన రోజు ఎక్కువ గంటలు పని చేయించుకున్నాయి. ఈ విధానంతో సత్ఫలితాలు వచ్చాయి కూడా. కరోనా వ్యాప్తి చెందకుండా ఈ విధానాలు మేలు చేశాయి. అదే సమయంలో ఉద్యోగులకు రవాణా ఖర్చులు తగ్గాయి. ఉద్యోగులకు వాహనాలు సమకూర్చే కంపెనీలకు కూడా ఖర్చులు ఆదా అయ్యాయి. కాలుష్యం కూడా గణనీయంగా తగ్గింది. స్వచ్ఛమైన గాలి వల్ల ప్రజల ఆరోగ్యం కూడా కాస్త మెరుగైంది. ఇలా అప్పట్లో వర్క్‌ ఫ్రం హోమ్‌ వల్ల అనేక ప్రయోజనాలు దక్కాయి.

కొంత పెట్రోల్‌, డీజిల్‌ వినియోగం మాత్రం తగ్గే అవకాశం : వర్క్‌ ఫ్రం హోమ్‌ అమలు చేయాలని ప్రధాని మోదీ కంపెనీలకు సూచించడం వెనక ప్రధాన ఉద్దేశం విదేశీ మారక నిల్వలు ఆదా చేసేందుకు పెట్రోల్‌, డీజిల్‌ వాడకం తగ్గించడం. ఎందుకంటే చమురు అవసరాల కోసం భారత్‌ 85శాతం దిగుమతులపైనే ఆధారపడుతుంది కనుక. మరి వర్క్‌ ఫ్రం హోమ్‌ అమలైతే నిజంగా లాభమేనా అనే చర్చ కూడా మొదలైంది. అయితే గత అనుభవాలను చూస్తే లాభమే అని తెలుస్తోంది. పెట్రోలియం, సహజ వాయు విభాగానికి చెందిన ప్రణాళిక, విశ్లేషణ విభాగం లెక్కల ప్రకారం కరోనా సమయంలో లాక్‌డౌన్‌ అమలైన 2020 ఏప్రిల్‌లో అంతకు ముందు ఏడాది ఏప్రిల్‌తో పోలిస్తే పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల వినియోగం 45.8% తగ్గింది. అయితే ఇవి ఒక నెల లెక్క మాత్రమే. కరోనా సమయంలో విడతల వారీగా కొన్ని నెలల పాటు లాక్‌డౌన్‌ కొనసాగింది. అంటే ఆ కాలానికి సంబంధించిన గణాంకాలు తీస్తే పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల వినియోగం ఇంకా ఎక్కువే ఉంటుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు వర్క్‌ ఫ్రం హోమ్‌ విధానాన్ని అమలు చేస్తే అప్పటి అంత కాకున్నా ఎంతో కొంత పెట్రోల్‌, డీజిల్‌ వినియోగం మాత్రం తగ్గే అవకాశం ఉంది.

కేంద్ర ప్రభుత్వం వీలైనంత వరకు అమలు చేసేందుకు ప్రయత్నం : వర్క్‌ ఫ్రం హోమ్‌ను అమలు చేసేందుకు కొన్ని కంపెనీలు ముందుకు వచ్చినా కచ్చితంగా అన్నీ పాటించే విషయంలో భారత్‌లో ఎలాంటి కార్మిక చట్టాలు లేవు. ఆయా చట్టాలకు సంబంధించిన నిపుణుల ప్రకారం ప్రధాని చేసింది ఓ సూచనగానే తప్ప చట్టబద్ధంగా పాటించడానికి వీలు లేదు. ఉద్యోగి ఉద్యోగ ప్రదేశంలోనే పని చేయాలా వద్దా అనే అంశాన్ని సంస్థతో కుదిరిన ఒప్పందం, రాష్ట్రాల షాప్స్‌ అండ్‌ ఎస్టాబ్లిష్‌మెంట్‌ చట్టాలు నిర్దేశిస్తాయి. కంపెనీ నుంచి దూరంగా ఉండి పని చేయడం ఉద్యోగంలో భాగంగా ఉండడం, సంస్థ విధానాలు, సమిష్టి ఒప్పందం, ప్రభుత్వ నోటిఫికేషన్‌ ద్వారా తప్పనిసరి చేయడం అనే సందర్భాల్లో వర్క్‌ ఫ్రం హోమ్‌ కచ్చితం కాదని కార్మిక చట్టాల నిపుణులు వివరణ ఇచ్చారు. కొత్త కార్మిక చట్టాల్లో కంపెనీకి దూరంగా ఉండి పని చేయడం, హైబ్రిడ్‌ విధానానికి సంబంధించిన నిబంధనలు ఉన్నా అవి కూడా కంపెనీ, ఉద్యోగి పరస్పర ఒప్పందంతో ముడిపడి ఉన్నాయి. కరోనా సమయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు విపత్తు నిర్వహణ చట్టం, మహమ్మారి చట్టం ఆధారంగా అత్యవసర అధికారాలు ఉపయోగించి వర్క్‌ ఫ్రం హోమ్‌ను తప్పనిసరి చేశాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా వీలైనంత వరకు వర్క్‌ ఫ్రం హోమ్‌ విధానానికి వెళ్లాలని మార్గదర్శకాలు జారీ చేయడంతో దాన్ని అమలు చేయడం సాధ్యమైంది. మరి ఇప్పుడు ప్రధాని సూచన వరకే పరిమితం అవుతుందా చమురు సంక్షోభం ముదిరితే రాష్ట్రాలు అత్యవసర అధికారాలు ఉపయోగిస్తాయా అన్న ఉత్కంఠ నెలకొంది.

హైబ్రిడ్‌ విధానం అమలవుతోందన్న నాస్కామ్‌ : కోవిడ్-19 మహమ్మారి సమయంలో 'వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్' అమలుతో పాటు విద్యా సంస్థలు ఆన్‌లైన్ బోధనను కూడా అవలంబించాయి. దేశవ్యాప్తంగా విద్యార్థుల రాకపోకలను సులభతరం చేయడానికి విద్యా సంస్థలు వేలాది వాహనాలను నడుపుతున్నాయి. అదనంగా కొంతమంది విద్యార్థులు తమ తల్లిదండ్రుల వాహనాలను లేదా ప్రజా రవాణాను ఉపయోగించి ప్రయాణిస్తారు. ఒకవేళ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆన్‌లైన్ తరగతులను తిరిగి ప్రారంభించాలని ఆదేశాలు జారీ చేస్తే తదనుగుణంగా ఈ వాహనాల కార్యకలాపాలు నిలిచిపోతాయి దీని ఫలితంగా ఇంధనం ఆదా అవుతుంది. ఆన్‌లైన్ తరగతుల పునఃప్రారంభంపై ప్రస్తుతం అధికారిక సమాచారం ఏదీ లేనప్పటికీ ఇంధన సంక్షోభం తీవ్రమైతే ఈ వ్యవస్థను తిరిగి ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉందని ఊహాగానాలు ఉన్నాయి. ఆన్‌లైన్ తరగతులపై తల్లిదండ్రులకు కూడా కొన్ని ఆందోళనలు ఉన్నాయి. సాంప్రదాయ తరగతి గది బోధనతో పోలిస్తే ఆన్‌లైన్ పాఠాలు అదే స్థాయి నాణ్యతను కలిగి ఉండవని తరచుగా భావిస్తారు. అంతేకాకుండా ఉపాధ్యాయుల ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణ లేకపోవడం వల్ల విద్యార్థులు తమ పాఠాలను పూర్తి శ్రద్ధతో వినే అవకాశం తక్కువగా ఉంటుంది. ఇంటి నుంచి పనిచేసే ఉద్యోగులు కూడా ఇలాంటి పరిస్థితినే ఎదుర్కొంటున్నారు. వారు కుటుంబ సభ్యుల మధ్య పనిచేయవలసి ఉన్నందున వారి ఏకాగ్రత సన్నగిల్లవచ్చు, వారు పని నుంచి తరచుగా విరామం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఫలితంగా ఇది పనులు పూర్తి కావడంలో ఆలస్యం, పొరపాట్లు జరగడం వంటి సమస్యలకు దారితీయవచ్చు.

అన్ని కంపెనీలు అదే బాటలో వెళతాయా అనే చర్చ : వర్క్‌ ఫ్రం హోమ్‌, ఆన్‌లైన్‌ క్లాసులపై ఇప్పుడు చర్చ మాత్రమే జరుగుతుంది. కొన్ని కంపెనీలు వర్క్‌ ఫ్రం హోమ్‌కు ముందుకు వస్తున్నాయి కూడా. ఇది ఇప్పటి వరకు ఉన్న పరిస్థితి. యుద్ధంపై అనిశ్చితి అంత త్వరగా వీడే పరిస్థితి కనిపించకపోవడంతో రాబోయే రోజుల్లో ఏం జరుగుతుందో అనే ఉత్కంఠ నెలకొంది. నేతల ప్రకటనలు, జరుగుతున్న పరిణామాలను చూస్తూ ఉంటే మాత్రం చమురు సంక్షోభం మరింత ముదిరేందుకే ఆస్కారం కనిపిస్తోంది. అందువల్ల వర్క్‌ ఫ్రం హోమ్‌, ఆన్‌లైన్‌ క్లాసులు మళ్లీ వచ్చినా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన పని లేదు.

