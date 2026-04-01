'ఏజెంట్ ఏఐతో ఉద్యోగాలకు ప్రమాదామా? - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే?
పలు రంగాలకు ఉపకరించేలా ఏఐ మోడల్స్ అభివృద్ధి - విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఏఐ రూపకల్పనపై పరిశోధనలు - విద్య, ఉద్యోగాలపై ట్రిపుల్ ఐటీ హైదరాబాద్ ప్రొ.రమేశ్ లోగనాథన్తో ముఖాముఖి
Published : April 1, 2026 at 6:51 PM IST
How To Prepare Job In AI Era : ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ (ఐటీ) నుంచి హాస్పిటల్స్ వరకు, వైద్యం నుంచి వ్యవసాయం వరకు, ఆర్ట్ నుంచి ఆర్కిటెక్చర్ వరకు ఇలా ఎటు చూసినా కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) మాటే వినిపిస్తోంది. విద్య, ఉద్యోగాలను మెరుపు వేగంతో మార్చేస్తోంది. ప్రతి ఉదయం కొత్త అవకాశాలు తీసుకొస్తూ, ప్రతి రంగాన్ని ఇన్నోవేటివ్గా, కాంపిటేటీవ్గా నిలబెడుతోంది. ఈ మార్పులకు అనుగుణంగా మనమంతా ఎలా సిద్ధం కావాలి? ముఖ్యంగా ఉద్యోగులకు ఎలాంటి నైపుణ్యాలు అవసరం? ఇలాంటి ప్రశ్నలకు సమాధానం తెలుసుకోవడానికి విద్య, టెక్నాలజీ, స్టార్టప్ రంగాల్లో 3 దశాబ్దాల అనుభవం కలిగిన ఐఐఐటీ హైదరాబాద్ ప్రొఫసర్ రమేష్ లోగనాథన్ ప్రత్యేక ముఖామఖి. ఈయన ఏఐ ఆధారిత ఎడ్టెక్ సొల్యూషన్స్, స్టార్టప్ల అభివృద్ధితో పాటు భారత ప్రభుత్వం రూపొందిస్తున్న భాషిణి వంటి జాతీయ ప్రాజెక్టులో పని చేస్తున్నారు. మరి, 'ప్రస్తుతం ఏఐ ఏం చేస్తుంది? భవిష్యత్ ఎలా ఉండనుంది' అనే విషయాలు వారి ద్వారా తెలుసుకుందాం.
ప్రశ్న : ప్రస్తుతం ఏఐకి సంబంధించి మన దేశం ఏ స్థాయిలో ఉంది?
ప్రొ.రమేశ్ లోగనాథన్ : భారత్లో ఇప్పుడు మూడు విధాలుగా ఏఐ అభివృద్ధి జరుగుతోంది. ఒకవైపు ఏఐపై రీసెర్చ్, మరోవైపు మాడల్స్ డెవలప్ చేయడంపై దృష్టి సారించింది. ఇక చివరగా అడాప్షన్ జరుగుతోంది. ఈ ఏఐ అడాప్షన్ ద్వారా సొల్యూషన్ డెవలప్మెంట్ కోసం చాలా మంది వినియోగిస్తున్నారు. రీసెర్చ్లో భాగంగా మన దేశంలో ఉన్న ఐఐటీ మద్రాస్, ఐఐటీ ముంబయి వంటి కనీసం 8 నుంచి 10 ఐఐటీ విశ్వ విద్యాలయాల్లో చాలా కీలకమైన అధ్యయనాలు చేస్తున్నాయి. కానీ, టోక్యో, సింగపూర్, అమెరికా, చైనా దేశాల్లో ఉన్నంతగా వందల యూనివర్సిటీల్లో చేసే రీసెర్చ్ను మనం 10 యూనివర్సిటీలతోనే సరిపెడుతున్నాం. ఆయా దేశాలతో పోలిస్తే మనం అధ్యయనంలో కాస్త వెనకే ఉన్నాం. క్వాలిటీలో మాత్రం వారికి తీసిపోము. ఇక మాడల్ డెవలప్మెంట్లో చాలా వరకు ప్రైవేట్ సంస్థలు రూపొందించినవే ఉంటున్నాయి. ప్రపంచంలో చాలా పెద్ద కంపెనీలే వీటిని చేయగలుగుతున్నాయి. గ్లోబల్ మాడల్స్ అనుసరించే మన మాడల్స్ను రూపొందిస్తున్నాం. మన సొంత మాడల్స్ అంత వేగంగా రావడం లేదు. ఏఐను ఉపయోగించి ఎంటర్ప్రైజ్ సొల్యూషన్ డెవలప్ చేయడం అనేది గొప్ప విషయం. ఇందులో భాగంగానే మన ప్రభుత్వం ఇండియా ఏఐ మిషన్ ద్వారా అందుకు తగిన కార్యాచరణను చేపట్టింది.
ప్రశ్న : ఏఐ అంటే మనం అడిగింది చెప్పే చాట్బాట్లు మాత్రమే కాదు అంతకు మించి అంటున్నారు. ఏఐ అసలు స్వభావం ఏంటి?
ప్రొ.రమేశ్ లోగనాథన్ : ఇది వరకు మనకు కావాల్సిన సమాచారం కోసం ఇంటర్నెట్లో వెతికితే కొన్ని సైట్లలో రిజల్ట్స్ వచ్చేవి. అందులో ఏదో ఒక దానిలో మనకు కావల్సిన డేటా ఉండేది. కానీ, వాటిని అన్నింటిని వెతికి అందులో కీలక సమాచారాన్ని ఏఐలు అందిస్తున్నాయి. ఇప్పుడు వస్తున్న నెక్ట్స్ లెవల్ టూల్స్ మనం అడిగిన ప్రశ్నకు పక్కా సమాచారాన్ని అందించే విధంగా తయారవుతున్నాయి. దీంతో మనకు చాలా సమయం ఆదా అవుతోంది. ముఖ్యంగా వైద్య రంగంలో దీని వినియోగం మరింత పెరిగుతోందని చెప్పవచ్చు. ఒకప్పుడు మన వైద్య పరీక్షలు, మన ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి డాక్టర్లు చెప్పేవారు. కానీ ఆ సమాచారాన్ని ఇప్పుడున్న ఏజెంట్ ఏఐ మాడల్స్కి చెబితే అది కూడా మన ఆరోగ్యం గురించి వివరిస్తుంది. కొన్ని సార్లు డాక్టర్లకు కూడా సూచనలిస్తుంది.
ప్రశ్న : ఏఐ అందుబాటులోకి వచ్చినప్పటి నుంచి ఉద్యోగులకు జాబ్ పోతుందని, ఫ్రెషర్స్కు ఎంట్రీ లెవల్ జాబ్కు చాలా రిస్క్ ఉంటుందని అంటున్నారు. కొత్తగా ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎలా ఉండవచ్చు?
ప్రొ.రమేశ్ లోగనాథన్ : చాలా మంది సాధారణ విషయాలను తెలుసుకోవడానికి ఏఐను సంప్రదిస్తున్నారు. కానీ ఇటీవల వచ్చిన ఏజెంట్ ఏఐలను వినియోగించేవారు చాలా తక్కువ. వీరంతా మిడ్ లెవల్ ఇంజినీరింగ్ లీడర్లు. వీరు సమాచారాన్ని కచ్చితత్వంతో తెలుసుకోవాలనుకుంటారు. ప్రస్తుతం అలాంటి వారు చాలా తక్కువ మందే ఉన్నారు. వీరు ఏజెంట్, న్యూ మాడల్ ఏఐతో అర్థం చేసుకుంటారు. కానీ దాన్ని ఉపయోగించేంతగా అర్థం చేసుకోవడం కష్టం. బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఆటోమేషన్ (బీపీఓ)ను మెరుగుపరుస్తున్నారు. ఏఐ కచ్చితత్వంగా పని చేస్తుంది. కానీ, ఇంకా చాలా రంగాల్లో ఉదాహరణకు వైద్య రంగం వంటి కీలక ఉద్యోగాల్లో చాలా అక్యురసీ కావాలి. అలా పని చేసే ఏఐ రావాలంటే ఇంకా సమయం పడుతుంది. అప్పుడే జాబ్ రిస్క్ ఎక్కువ. ప్రస్తుతం గతేడాదిలాగే ఈ సంవత్సరం కూడా ఉద్యోగాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ప్రశ్న : మన దగ్గర ఏ రంగాల్లో ఏఐ వినియోగం పెరుగుతోంది? భవిష్యత్లో ఏ రంగంలో కీలక పాత్ర పోషించనుంది?
ప్రొ.రమేశ్ లోగనాథన్ : అందరూ అనుకున్నట్లు టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ అంత సులువు కాదు. పని తీరును చూపించడం (డెమోన్స్ట్రేషన్) ఒక ఎత్తు అయితే, దాన్ని ఉత్పత్తి స్థాయికి తీసుకురావడం మరో ఎత్తు. అంటే కచ్చితత్వం ఎక్కువ ఉండాలి. అంచనా వేసే సామర్థ్యం ఎక్కువ ఉండాలి. ఏ రంగంలోనైనా ఈ విధమైన ఏఐ అభివృద్ధి సాధించవచ్చు.
ప్రశ్న : విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు కూడా తమ పిల్లలకు ఏఐ ప్రూఫ్ జాబ్ రావాలంటే ఏం చేయాలని అడుగుతున్నారు. ఏఐకు అనుగుణంగా వారు ఏవిధంగా సన్నద్ధమవ్వాలి?
ప్రొ.రమేశ్ లోగనాథన్ : ప్రస్తుతం చాలా మంది తల్లిదండ్రులు విద్యార్థులను కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కు పంపిస్తున్నారు. దీంతో వారు ఆలోచించడం మానేస్తారు. వారు యంత్రాల్లా తయారవుతారు. అంటే వారికి పరీక్షలు రాయడం తప్పించి ఇంకేం రాదు. సొంతంగా ఆలోచించలేరు. ఈ టెక్నాలజీ యుగంలో ఆలోచనా శక్తి లేకుంటే వారు ఎలా బతుకుతారు? ర్యాంకుల కోసం పిల్లల్ని కోచింగ్ సెంటర్లకు పంపిచడం తగ్గించాలని నా సూచన. విద్యార్థులు ఇంటర్నెట్ను వినియోగించాలి. ఇందులో అపారమైన సమాచారం ఉంటుంది. ఒక స్టార్టప్ మీద దృష్టి పెట్టాలి. దాని కోసం అవసరమైతే ఒక ఏడాది పాటు పని చేయాలి. అది విజయం సాధించకపోయినా చాలా నేర్చుకుంటారు.
ప్రశ్న : ఇంటర్, డిగ్రీ విద్యార్థులకు తర్వాత ఏం చేయాలన్న సందేహం ఉంటుంది. వారికి ఏం చెబుతారు?
ప్రొ.రమేశ్ లోగనాథన్ : తల్లిదండ్రులు వారి పిల్లలకు వారికి నచ్చింది చేయమనే అవకాశం ఇవ్వడం లేదు. సగం విద్యార్థులు వారి పేరెంట్స్ ఇష్టం మేరకు బలవంతంగా పై చదువులు చదువుతున్నారు. ఉద్యోగం సాధించడమే లక్ష్యంగా చదివిస్తుంటారు. జాబ్ మాత్రమే విషయం కాదు. వారికి నచ్చిందా లేదా తెలుసుకోవాలి. 40 ఏళ్లు చేసే జాబ్ కన్నా ఇతర ప్రత్యామ్నాయాలు చూసుకోవాలి. వారి ఇష్టానికి తగిన కోర్సు చేసేందుకు స్వేచ్ఛనివ్వాలి.
ప్రశ్న : రాబోయే రోజుల్లో అందరూ కోడింగ్ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం వస్తుందా?
ప్రొ.రమేశ్ లోగనాథన్ : ఇప్పుడున్న ఏఐ టూల్స్తో చాలా మంది కోడింగ్ రాకుండానే కొన్ని సైట్లను సులభంగా అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. ఉదాహరణకు ఇంటర్వ్యూకు సంబంధించిన ఒక సాఫ్ట్వేర్ కావాలనుకుంటే చాలా సులభంగా డెవలప్ చేస్తున్నారు. మనం వాటిని సులువుగా కొనుక్కోవచ్చు. అంటే అందరికీ కోడింగ్ వచ్చి ఉండాలన్న అవసరం లేదు. కానీ, దానికి సంబంధించిన అవగాహన ఉండాలి.
ప్రశ్న : విద్యార్థులకు, ఉద్యోగస్థులకు, తల్లిదండ్రులకు మీరు ఇచ్చే సలహా ఏంటి?
ప్రొ.రమేశ్ లోగనాథన్ : సొంతంగా ఆలోచించడం అనేది చాలా ముఖ్యమైన నైపుణ్యం. ఇప్పుడు మనిషిలా పనిచేసే ఏజెంట్ ఏఐ అనేది కూడా పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ధి కావాలంటే ఇంకా 5 నుంచి 6 ఏళ్లు పడుతుంది. ఒక వేళ వచ్చినప్పటికీ అన్ని రంగాల్లోని ఉద్యోగాలకు రీప్లేస్ కాదు. ఏం చేసినా సరే ఇలా సులభంగా ఏఐ ఆక్రమించే ఉద్యోగం కాకుండా చూసుకోవాలి. అలాంటి స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలి. ఇలా సొంతంగా ఆలోచించే నైపుణ్యాలుండేలా చూసుకుంటే చాలు. అప్పుడే వారి ఉద్యోగ భద్రతతో పాటు వారు ఆ పనిని ఉల్లాసంగా చేయగలుగుతారు.
ఏఐ అన్ని రంగాలకు విస్తరిస్తున్న తరుణంలో విద్యార్థులతో పాటు ఉద్యోగాలు ఏఐ నైపుణ్యాలు నేర్చుకోవడం తప్పనిసరి. అదే సమయంలో పరిశోధనలపైనా దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇదే విషయాన్ని వివరిస్తున్నారు..ట్రిపుల్ఐటీ హైదరాబాద్ ప్రొఫెసర్ రమేష్ లోగనాథన్. వీలైనంత వరకు స్టార్టప్స్ దిశగా అడుగేయాలన్నది ఆయన సూచన. ఆ దిశగా తల్లిదండ్రులు, ప్రభుత్వాలు ప్రోత్సాహం అందించాలనీ చెబుతున్నారు ప్రొఫెసర్. ఏఐతో సరికొత్త ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయనీ వివరిస్తున్నారు. ప్రస్తుత తరం అందుకు తగ్గట్టు సన్నద్ధం కావడమే తరువాయి.
