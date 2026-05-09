సరైన సహకారం ఉంటే ఎన్ని అద్భుతాలైనా సృష్టించవచ్చు: స్కైరూట్ సీఈవో పవన్ కుమార్
2018లో స్కైరూట్ సంస్థ ప్రస్థానం మొదలు - యునికార్న్ సంస్థగా ఘనత సాధించిన స్కైరూట్ - ఇస్రోతో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్న తొలి ప్రైవేట్ సంస్థ - ఇస్రోలో ఉద్యోగం మానేసి స్కైరూట్కు ప్రణాళికలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 9, 2026 at 2:08 PM IST|
Updated : May 9, 2026 at 2:17 PM IST
Interview With Skyroot Aerospace Company CEO Pawan Kumar : అంతరిక్షం. సరైన సాంకేతికత, సహకారం ఉండాలే కానీ ఎన్ని అద్భుతాలైనా సృష్టించగలిగే రంగం ఇది. ఇస్రో వరుస ప్రయోగాలతో దేశానికి ఇప్పటికే ఎనలేని కీర్తి వచ్చింది. అంతరిక్షంలో భారతీయ జెండా రెపరెపలాడాలన్న లక్ష్యంతో ముందుకు వెళ్తోంది భారత్. తగ్గట్టుగానే కేంద్రం ప్రోత్సాహకాలు అందిస్తోంది. వాటిని అందిపుచ్చుకుని దేశ కీర్తిని మరింత పెంచింది స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్ సంస్థ.
అంతరిక్ష రంగంలోకి ప్రైవేట్ కంపెనీలు అడుగు పెట్టడమే అరుదు. అలాంటిది తొలి అడుగు పడినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకూ ఎన్నో మైలురాళ్లు దాటుతూ వచ్చింది ఈ కంపెనీ. నెలకు ఓ రాకెట్ తయారు చేయగలిగే సామర్థ్యాన్ని సొంతం చేసుకున్న ఈ సంస్థ ఇప్పుడు మరో ఘనతనూ సాధించింది. భారత తొలి ప్రైవేట్ అంతరిక్ష యూనికార్న్గా అవతరించి దేశానికే గర్వ కారణమైంది. ఈ ప్రస్థానం ఎలా సాగింది? ఏ లక్ష్యాలతో సంస్థ మొదలైంది? ఈ వివరాలన్నీ ప్రత్యేక ముఖాముఖిలో పంచుకున్నారు స్కైరూట్ సంస్థ సీఈవో, సహ వ్యవస్థాపకులు పవన్ కుమార్. మరిన్ని వివరాలు ఆయన మాటల్లోనే విందాం.
కేంద్ర సహకారం వల్లే సాధ్యం : అంతరిక్ష రంగంలో భారత్ ప్రాతినిధ్యం పెరగాలి. పెట్టుబడులు తీసుకురావాలి. ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించాలి. ఈ లక్ష్యాలు పెట్టుకుంది కేంద్రం. తగ్గట్టుగానే స్కైరూట్ ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకుంది. భవిష్యత్ టెక్నాలజీని దృష్టిలో పెట్టుకుని పని చేసింది. అందుకే ఈ స్థాయిలో ఇప్పుడు గుర్తింపు పొందింది. ఇదంతా కేంద్ర సహకారం వల్లే సాధ్యమైందని చెబుతున్నారు స్కైరూట్ సీఈవో, సహవ్యవస్థాపకులు పవన్ కుమార్. ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ద్వారా ప్రోత్సాహం అందించిందని చెప్పారు. అటు ఇస్రో నుంచి పూర్తి స్థాయి సహకారం అందుతోందని వెల్లడించారు. ఇదే సమయంలో తమ భవిష్యత్ ప్రణాళికలేంటో కూడా వివరించారు.
"నేను ఇస్రోలో సైంటిస్ట్ కింద పని చేశాను. అప్పుడు లార్జెస్ట్ రాకెట్ ఇండియాలో తయారు చేశారు. ఆ లార్జెస్ట్ రాకెట్ ప్రోగ్రాంలో నేను ఉన్నాను. అప్పట్లో ప్రపంచంలో స్పేస్ అనేది ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు 500, 600 బిలియన్ డాలర్ల బిజినెస్. నేను ఆ ఇస్రో జాబ్ మానుకొని 2018వ సంవత్సరంలో స్కై రూట్ స్టార్టప్ స్టార్ట్ చేశాను. ఎందుకంటే ప్రపంచంలో మార్కెట్ సైజ్ చాలా ఎక్కువ ఉండటం, దానితో పాటు 60 సంవత్సరాల నుంచి స్పేస్ సెక్టార్ చాలా ముందుకు పోతుంది. మనకి రాకెట్స్, సాటిలైట్స్, మన స్పేస్ పోర్ట్స్ లాంచింగ్కి అన్నిటికీ అనుకూలంగా ఉంది. కాబట్టి ఇది ఒక పెద్ద బిజినెస్. తయారు చేయడానికి అనుకూలంగా ఉన్న ఎకోసిస్టం. దానిని ఒక అడ్వాంటేజ్ తీసుకొని ప్రారంభించాను. స్కై రూట్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ ప్రైవేట్ ఆర్బిటల్ రాకెట్. అంటే రాకెట్ శాటిలైట్లు లాంచ్ చేయగలిగే రాకెట్. ఫస్ట్ టైం ప్రైవేట్ సెక్టార్లో మేము తయారు చేయడం జరిగింది. దాని పేరు విక్రం వన్. దానితో మొదలై ఇప్పటికే ప్రభుత్వం నుంచి రెండు నేషనల్ అవార్డులు కూడా సాధించాం. దానితో పాటు యూనికార్న్ క్లబ్లోకి ఇప్పుడు వెళ్లటం చాలా అనందంగా ఉంది " - పవన్ కుమార్, స్కైరూట్ సంస్థ సీఈవో, సహ వ్యవస్థాపకులు
