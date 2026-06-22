ఐదేళ్లలో కోటి మంది మహిళలను కోటీశ్వరులను చేస్తాం : మంత్రి సీతక్క
'మా ప్రొడక్ట్స్ రూరల్ కానీ మా సేలింగ్ గ్లోబల్' అంటున్న మంత్రి సీతక్క - మహిళలకు రూ.61వేల కోట్ల వడ్డీలేని రుణాలు ఇచ్చామని ప్రకటన - మహిళల అభివృద్ధే లక్ష్యంగా కార్యక్రమాలు ఉంటాయని హామీ
Published : June 22, 2026 at 6:19 PM IST
Interview With Minister Seethakka : "మహిళా సంక్షేమం - రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇదే విధానంతో ముందుకెళ్తోంది. మహిళలకు అన్ని విధాలుగా అండగా ఉండేందుకు చొరవ తీసుకుంటోంది. ఉచిత బస్సు సౌకర్యం నుంచి స్వయం ఉపాధి సంఘాల నిర్వహణ వరకూ భరోసా కల్పిస్తోంది. రెండున్నరేళ్లలో వడ్డీలేని రుణాలు అందించడంతో పాటు మహిళలకు ఆదాయ మార్గాలనూ ప్రభుత్వం చూపిస్తోంది. సూపర్ బజార్ల ఏర్పాటుకూ ప్రణాళికలు సిద్ధమవుతున్నాయి. అదే విధంగా మహిళా సంఘాలను మరింత బలోపేతం చేసే చర్యలూ కొనసాగుతున్నాయని చెబుతున్నారు" రాష్ట్ర మహిళా, శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి సీతక్క. కోటి మంది మహిళలను కోటీశ్వరులు చేయాలన్నది భారీ లక్ష్యమే అయినా ప్రణాళికాబద్ధంగా అది సాధిస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. మహిళా సంక్షేమం కోసం ఇంకా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటున్నారు? ఇందుకు సంబంధించిన ప్రణాళికలేంటో మంత్రి సీతక్కతో ప్రత్యేక ముఖాముఖిలో వివరించారు.
మీరు ఐదేళ్లలోనే కోటి మంది మహిళలను కోటీశ్వరులను చేస్తామంటున్నారు. మరి దానికి సంబంధించిన ప్రణాళికలు ఏంటి? : మేము వారందరిని సంఘాలుగా తీసుకురావటంతో పాటు వారికి లోన్లు ఇప్పిస్తాం. ఇప్పటివరకు రూ.61 వేల కోట్లు మహిళలకు వడ్డీలేని రుణాలును ఇచ్చాం. గతంలో అయితే రూ. 5 లక్షల వరకే ఇచ్చేవారు. ఇటీవల మేము రూ. 10 లక్షల వరకు పొడిగించాం. ఆ రుణాలను వ్యక్తిగతంగా కాకుండా ఏదైనా వ్యాపారం చేసుకునేందుకు ఇస్తాం. దీనివల్ల వారు రోజుకు రూ. 5వేల నుంచి 10వేల వరకు సంపాదించుకోవచ్చు. గతంలో ఈ రుణాలను వారు వ్యక్తిగతంగా వాడుకునేవారు. కానీ ఇప్పుడు మారింది. ప్రస్తుతం మా లోన్ రీపేమెంట్ 99 శాతం ఉంది. ఈ విధంగా మహిళలు కోటీశ్వరులు అయ్యే లక్ష్యం పెట్టుకున్నాం. దానికి చేరువయ్యే ప్రయత్నాలు మేము చేస్తాం. ఈసారి 40 శాతం ఐకేపీ సెంటర్లను ఇచ్చాం. ఈ ఏడాది 171 కోట్లకు పైగా వాళ్లు కమీషన్ పొందారు. మహిళల గురించి ఆలోచించి సీఎం రాగానే ఉచిత బస్సును ఏర్పాటు చేశారు. దీనివల్ల డబ్బు సంపాదించలేని మహిళ కూడా ఇప్పుడు భర్తను అడగాల్సిన అవసరం లేదు. సన్నబియ్యం అలాగే ఉచిత కరెంట్ వంటివి పెట్టి మహిళకు ఎక్కువ డబ్బు ఖర్చు లేకుండా చేశారు. దీనివల్ల పొదుపు ఎక్కువగా సృష్టించవచ్చు. ఆ పొదుపు చేసిన డబ్బును పిల్లల చదువుకు, ఆకస్మిక జబ్బులకు ఉపయోగించుకోవచ్చు. దీనివల్ల మహిళలకు కొంచెం భారం తగ్గుతుంది.
మహిళల కోసం ఇప్పుడు రుణాలు ఇవ్వటానికి బ్యాంక్లు ముందుకు వస్తున్నాయి. కానీ పెట్టుబడితో పాటు ఉత్పత్తి నైపుణ్యాలు కావాలి. మార్కెటింగ్ నైపుణ్యాలు తెలియాలి. ఇవన్నీ వారు ఎలా చేస్తారు? : హైటెక్సిటీ దగ్గర ఉన్న శిల్పారామంలో 'నైట్ బజార్' అని ఉండేది. అప్పుడు అది పాడుబడిపోయి ఉండేది. దాంట్లో ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం 106 షాప్లను ఏర్పాటు చేసింది. అందరు గ్రామీణ మహిళలు ప్రతి నెల, రెండునెలలకు ఒకసారి అక్కడ వారి షాప్లను పెట్టుకుని అమ్ముకోవచ్చు అనే ఉద్దేశంతో దాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. అలా వారికి ఉచితంగా ఇస్తున్నాం. 'ఉదాహరణకు బాగుభాయి అనే గోండు మహిళా ఆదిలాబాద్ అడవుల్లో దొరికే ఇప్ప పువ్వుతో తయారు చేసిన లడ్డు ఇప్పుడు హైటెక్ సిటీలో అమ్ముడుపోతుంది'. ఆ స్ఫూర్తితో మేడారంలో ఇప్పు పువ్వు లడ్డును పెట్టించాం. అప్పుడు వారు రోజు రూ. 10 వేలు సంపాదిస్తున్నాం అని తెలిపారు. జాతర సమయంలో దాదాపు 15 రోజుల్లో రూ. 5 లక్షలు సంపాదించారు. కేవలం రూ. 50 వేలతో వారి పెట్టుబడి మొదలైంది. ఆ విధంగా మా అడవి గ్రామాల్లో నివసించే మహిళలు అటవీ వస్తువులను సేకరించి మార్కెటింగ్ చేస్తున్నారు. దానికి మేము బ్రాండింగ్ చేస్తున్నాం. ప్రస్తుతం ములుగులో కూడా 'మాశక్తి' అని బ్రాండింగ్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు అవుటర్ రింగ్రోడ్డు దగ్గర కూడా కొన్ని షాప్లు ఏర్పాటు చేయాలని ఆలోచిస్తున్నాం. అలాగే ప్రతి జిల్లాలో 'షీ మార్ట్' అని పెట్టాం. అక్కడ వారు తయారు చేసిన ప్రతి ఉత్పత్తిని అమ్ముకోవచ్చు. మేము కొంతమంది మహిళ వ్యాపారస్తులతో సమావేశం అయినప్పుడు వారు తయారు చేసిన ఉత్పత్తులను చూయించారు. ఫ్యాషన్కు సంబంధించి విదేశాల నుంచి డిమాండ్ వస్తుందని అన్నారు. అందుకే నేను ఆ మీటింగ్లో 'మా రూట్స్ లోకల్ కానీ మా విజన్ గ్లోబల్' అని అన్నాను. ఈ విధంగా 'మా ప్రొడక్ట్స్ రూరల్ కానీ మా సేలింగ్ గ్లోబల్'.
ప్రస్తుతం ఆన్లైన్ మార్కెటింగ్ ఎక్కువగా వచ్చింది. ఉత్పత్తులకు ఒక బ్రాండ్ క్రియేట్ చెయ్యాలి. మరి అది సొంతంగా మహిళలు చేసుకోలేని పరిస్థితి దానికి ప్రభుత్వం ఏ విధంగా సహాయపడుతుంది? : మేము రూ. 10 నుంచి 15 కోట్లతో ఇంక్యూబెటర్ల వారితో చేతులు కలిపాం. వారు శిక్షణ ఇస్తారు. అయితే మేము ముందుగా 500 మందిని ఎంపిక చేస్తున్నాం. వీళ్లు మొదట కోటీశ్వరులు కావటానికి అన్ని రకాలుగా తోడ్పడనున్నాం. వారిని తీర్చిదిద్ది ఒక మోడల్గా చూపించి మిగతా వాళ్లను కూడా స్ఫూర్తిదాయకంగా చేస్తాం. ఇప్పుడు కొందరికి బస్సులు ఇచ్చాం. ఒక్కసారే కోటీశ్వరులు కావాలంటే కాదు. దానికి కొంత సమయం పడుతుంది. అందుకు 2034 అనే లక్ష్యాన్ని కూడా పెట్టుకున్నాం. దానిని సవాలుగా తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఆ దిశగా అడుగులు వేస్తున్నాం.
మహిళల కోసమని క్యాంటిన్లు పెట్టారు. అవి ఎన్ని పెట్టించారు? : దాదాపుగా 300ల క్యాంటిన్లు పెట్టించాం. ఎక్కడైతే జనాలు రద్దీగా ఉంటారో అక్కడ క్యాంటిన్లు పెట్టేందుకు అవకాశాలు ఇస్తున్నాం. వాటి ద్వారా నెలకు రూ. 50 వేల నుంచి 90 వేల వరకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అన్ని జిల్లాల్లోని మండల హెడ్ క్వాటర్లలో, హస్పిటల్, కలెక్టేరేట్లో క్యాంటిన్లు పెట్టిస్తున్నాం. అలాగే నియోజక వర్గానికి ఒక పెట్రోల్ బంక్, రూ. 30 లక్షలతో గోడౌన్లు ఇస్తున్నాం. అదానీ అంబానీలు నడిపే విద్యుత్తు ప్లాంట్లు కూడా మన మహిళలకు ఇస్తున్నారు. అది మధిరలో ఏర్పాటు చేశాం. దానిని ప్రారంభించాల్సి ఉంది. ఆసిఫాబాద్, వికారాబాద్ ఇంకా కొన్ని చోట్ల రెడీ అవుతున్నాయి. పెట్రోల్ బంకులు కూడా విజయవంతంగా నడుస్తున్నాయి.
డీమార్ట్తో పోటీ పడేలా సూపర్ మార్కెట్లు పెడతామని ముఖ్యమంత్రి అంటున్నారు. మరి దానికి చాలా స్థలాలు కావాలి. మరి ఎలా చేస్తారు? : స్థలాలే ప్రస్తుతం అతిపెద్ద సమస్య. ఒక్కొక్క మహిళా జిల్లా సమాఖ్య దగ్గర రూ. 4 కోట్ల వరకు ఆదాయం ఉంది. దానిని పెట్టుబడి చేయాలంటే భూమి చాలా ఖరీదు అయ్యింది. అయినప్పటికీ మా మహిళలు 8 వేల స్థలాలను గుర్తించారు. అందులో 8 వేల మహిళా భవనాలు కట్టేందుకు ఏర్పాటు చేస్తున్నాం.
కొత్తగా స్వయం సహాయక సంఘాలను ఏర్పాటు చేసేందుకు ఏం ప్రణాళిక చేస్తున్నారు? ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇంకా ఎన్ని చేస్తారు? : ఇప్పుడు దాదాపు 4 లక్షలకు పైగా సంఘాలు ఉన్నాయి. వాటిలో 67 లక్షల మంది ఉన్నారు. రూరల్లో ఉన్న పేదరికాన్ని నిర్ములించాలనేది సెర్ప్ లక్ష్యం. అందుకే ఎక్కువ రూరల్కు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నాం. మెప్మాలో కొంచెం తక్కువగా ఉంది. దానిని కూడా ఇప్పుడు మేము సెర్ప్ వాళ్లతో కలుపుతున్నాం.
మాములుగా సాధారణ మహిళలకు ప్రభుత్వం ఇస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు ఏంటి? ఇంకా కొత్తగా ఏం చేయనున్నారు? : చాలామంది మహిళలకు శిక్షణలు ఇప్పించటం. వారిలో ఇంకా కొంతమందిని ఎంపిక చేసి హైదరాబాద్లో శిక్షణ ఇవ్వటం, వాళ్లకు ఏది ఆసక్తి ఉంటే ఆ మెళకువలను నేర్పిస్తున్నాం. ఇంకా దాని మీద దృష్టి పెడతాం. అలాగే వితంతువులు, ఒంటరి మహిళలకు చాలా కాలంగా పెన్సన్ల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇప్పుడు వారిని ఎంపిక చేసే బాధ్యత కూడా మా మహిళ సంఘాలకు ఇచ్చాం. జూన్ 2 లోపు వెయ్యాలి అనుకున్నాం. కానీ ప్రజాపాలన - ప్రగతి ప్రణాళిక వల్ల వెయ్యలేకపోయాం.
అంగన్వాడీలకు సంబంధించి ఏం చేస్తున్నారు? : అంగన్వాడీలను గత ప్రభుత్వం పట్టించుకోలేదు. 12వేలలో మేము దాదాపు 2 వేల కొత్త అంగన్వాడీలు ఇచ్చాం. ఈసారి మేము ప్రత్యేకంగా రాష్ట్ర బడ్జెట్ నుంచి అంగన్వాడీలకు కేటాయించాం. వాటిలో కూడా యూనిఫాం ఇస్తున్నాం. ఎల్కేజీ, యూకేజీ చేస్తున్నాం. తొలిముద్ద అనే బ్రేక్ఫాస్ట్ను మేము తీర్చిదిద్దాం.
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