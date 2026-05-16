నైరుతి రుతుపవనాలపై ఎల్​నినో ప్రభావం: ఇన్‌కాయిస్‌ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్‌ బొర్రా శివయ్య

తూర్పు, మధ్య పసిఫిక్‌ సముద్ర ఉష్ణోగ్రతల్లో మార్పులు - 2027 జనవరి వరకు కొనసాగొచ్చని అంచనా - డీప్‌ లెర్నింగ్‌ మోడల్‌తో వాతావరణ విశ్లేషణ - బేయేసియన్‌ కన్వల్యూషనల్‌ న్యూరల్‌ నెట్‌వర్క్‌తో అంచనాలు

Interview With INCOIS Scientist Dr. Borra Sivayya
Published : May 16, 2026 at 2:45 PM IST

Updated : May 16, 2026 at 2:56 PM IST

Interview With INCOIS Scientist Dr. Borra Sivayya : తూర్పు, మధ్య పసిఫిక్‌ మహా సముద్రం ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతల్లో మార్పుల నేపథ్యంలో ఎల్‌నినో ప్రారంభమైందని భారత జాతీయ సముద్ర సమాచార సేవల సంస్థ ఇన్‌కాయిస్‌ ఇటీవలే ప్రకటించింది. ఇది భారతదేశ రుతుపవన వర్షపాతంపై ప్రభావం చూపించే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది. ప్రస్తుత మే నుంచి 2027 జనవరి వరకు దీని ప్రభావం ఉంటుందని తెలిపింది.

ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన బేయేసియన్‌ కన్వల్యూషనల్‌ న్యూరల్‌ నెట్‌వర్క్‌ అనే డీప్‌ లెర్నింగ్‌ మోడల్‌ ద్వారా సముద్ర ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతలను విశ్లేషించి అంచనాలను రూపొందించినట్లు ఇన్‌కాయిస్‌ తెలిపింది. ఈ నేపథ్యంలో అసలు ఎల్‌నినో అంటే ఏమిటి. అది ఎందుకు ఏర్పడుతుంది. దాని వల్ల రాబోయే వర్షాకాలంపై ఏమేరకు ప్రభావం ఉంటుంది అనే అంశాలపై ఇన్‌కాయిస్‌ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్‌ బొర్రా శివయ్యతో ముఖాముఖి.

రాబోయే 12 నెలల్లో వచ్చేందుకు అవకాశం : గడచిన మూడు నెలలుగా సముద్ర ఉష్ణోగ్రతలను అంచనా వేసి రాబోయే 12 నెలల్లో వచ్చేందుకు అవకాశం ఉన్న వాతావరణ మార్పులను లెక్కించినట్లు ఇన్‌కాయిస్‌ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్‌ బొర్రా శివయ్య తెలిపారు. ఎల్‌నినో వల్ల రాబోయే నైరుతి రుతుపవనాల మీద కొంత మేరకు ప్రభావం చూపేందుకు ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయని ఆయన వెల్లడించారు. ఎల్‌నినో ఏర్పడడానికి చాలా కారణాలే ఉన్నా వాతావరణ మార్పులు మాత్రం ప్రధాన కారణం అని ఆయన తెలిపారు.

ఎల్​నినో అంటే ఏంటి? అది ఎందుకు ఏర్పడుతుంది? :

"ముందుగా మనం ఎల్‌నినో అంటే ఏంటి ? అసలు ఎందుకు తయారవుతుంది? దానివల్ల దాని మన భారత రుతుపవనాలు మీద ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది? అని తెలుసుకోవాలంటే ముందుగా మనం పసిఫిక్ మహాసముంద్రం గురించి కొంచెం అవగాహన తెచ్చుకుంటే తద్వారా మనకి ఎల్‌నినో ప్రక్రియ అంటే ఏంటి? అది ఎలా భారత రుతుపవనాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. ప్రతికూలంగా ప్రభావితం చేస్తుందా? లేదా సానుకూలంగా చేస్తుందా అనేది మనకి వివరణ వస్తుంది. అన్ని మహాసముద్రాలలో పసిఫిక్​ సముద్రం చాలా పెద్దది. మనకి అట్లాంటిక్​, పసిఫిక్, ఇండియన్​ ఓషన్​ మూడు ఉన్నాయి. హిందూ మహాసముద్రం అట్లాంటిక్ పసిఫిక్. ఈ పసిఫిక్​ని పరిశీలిస్తే మొత్తం గ్లోబ్​ మీద హెమీస్పియర్​ మొత్తాన్ని కవర్​ చేస్తుంది. అందువల్ల సముద్రం, సముద్రంతో పాటు దాని పైన ఉన్నటువంటి వాతావరణం మధ్య జరిగే పరస్పర చర్యల వల్ల జరిగే ప్రక్రియ వివిధ మాసాల్లో వివిధ వాతావరణ పరిస్థితులకు కారణమవుతుంది. ఈ మధ్య జరిగే ప్రక్రియని ఎల్నినో సదన్ ఆసిలేషన్ అంటాం. ఇక్కడ ఎల్‌నినో అంటే సముద్రానికి సంబంధించిన ప్రక్రియ సదన్ ఆసిలేషన్ అంటే సముద్రం పైన ఉండే వాతావరణం. ప్రస్తుతం ఈ ఎల్‌నినో రుతుపవనాల మీద కొంత మేరకు ప్రతికూల ప్రభావం చూపే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది." -డాక్టర్‌ బొర్రా శివయ్య, ఇన్‌కాయిస్‌ శాస్త్రవేత్త

