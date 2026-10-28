గ్రాడ్యుయేట్ ఎంఎల్సీ ఓటరు నమోదుకు గడువు దగ్గర పడుతోంది - రిజిస్ట్రేషన్ విధానం ఇదే
Interview With Electoral Officer Sudarshan Reddy - గ్రాడ్యుయేట్ ఎంఎల్సీ ఓటరు నమోదుకు గత నెల 15న నోటిఫికేషన్ను విడుదలైంది. ఈ వివరాలను ఎన్నికల అధికారి సుదర్శన్ రెడ్డి ఈటీవీభారత్ ముఖాముఖిలో వివరించారు.
Published : October 28, 2026 at 5:33 PM IST
Interview With Electoral Officer Sudarshan Reddy : రాష్ట్రంలో పాలమూరు-రంగారెడ్డి- హైదరాబాద్, వరంగల్-ఖమ్మం-నల్గొండ స్థానాలకు 2027 మార్చి నాటికి ఎంఎల్సీ పదవీకాలం ముగియనుంది. దీంతో రాష్ట్రంలోని పార్టీలు ఎంఎల్సీ సమరానికి సన్నద్ధమవుతున్నాయి. అధికార కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులను ప్రకటించి ప్రచారంలో జోరు పెంచడానికి బీఆర్ఎస్, బీజేపీ పార్టీలు కసరత్తులు చేస్తున్నాయి. రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం కూడా ఎంఎల్సీ పోలింగ్ నిర్వహణ ప్రక్రియ వేగవంతం చేసింది. పట్టభద్రులు ఓటు నమోదు నవంబర్ 6లోగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలని తెలిపింది. ఐతే, దీనికి దరఖాస్తులు తక్కువగా వచ్చాయి. ఈ తరుణంలో దరఖాస్తు చేసుకునే విధానంపై రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి సుదర్శన్ రెడ్డితో ముఖాముఖి.
ఇప్పటికే ఎంఎల్సీకి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ వచ్చింది. మరి రెండు నియోజక వర్గాల్లో ఇప్పటివరకు ఎన్ని దరఖాస్తులు వచ్చాయి?
గ్రాడ్యుయేట్ ఎంఎల్సీ ఎలక్షన్లకు సంబంధించి గత నెల 15న నోటిఫికేషన్ వచ్చింది. 28 సెప్టెంబర్ నుంచి ఈ ప్రక్రియ మొదలైంది. దీని గురించి పేపర్లో మూడు, నాలుగు సార్లు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చాం. జిల్లాలు, మండలాల వారిగా విస్తృతంగా ప్రచారం చేశాం. పాలమూరు-రంగారెడ్డి- హైదరాబాద్ నియోజక వర్గంలో 9 జిల్లాలు ఉన్నాయి. అవి రంగారెడ్డి, వికారాబాద్, మేడ్చల్, హైదరాబాద్, మహబూబ్నగర్, నాగర్కర్నూల్, వనపర్తి, జోగులాంబ గద్వాల్, నారాయణ్పేట్. దీంట్లో ఇప్పటివరకు 2,78,480 వరకు ఓటర్లు నమోదు చేసుకున్నారు. అందులో 11 వేల దరఖాస్తులు ధృవీకరణ పూర్తై, అనుమతి పొందాయి. 2021 తీసుకుంటే అప్పుడు 5,76,462 ఓటర్లు నమోదు చేసుకున్నారు. ఇక వరంగల్-ఖమ్మం-నల్గొండ ప్రాంతం విషయానికొస్తే అక్కడ 12 జిల్లాలు ఉన్నాయి. దాంట్లో ముఖ్యంగా నల్గొండ, సూర్యాపేట, యాదాద్రి భువనగిరి, మహబూబాబాద్, వరంగల్ ఇలా 12 జిల్లాలు ఉన్నాయి. అక్కడ కూడా 3 లక్షల 46 వేల పైచిలుకు దరఖాస్తులు నమోదయ్యాయి. 2021లో అయితే 5,63,282 ఓటర్లు నమోదు చేసుకున్నారు.
గతంతో పోలిస్తే ఈసారి చాలా తక్కువ దరఖాస్తులు వచ్చాయి. దీనిపై మీ అభిప్రాయం ఏంటి?
నమోదు కార్యక్రమనేది కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. నవంబర్ 6న ఫాం-18 దరఖాస్తు చేసుకోడానికి లాస్ట్ డేట్. ఈ ఫాం-18ను డ్రాఫ్ట్ రూపంలో నవంబర్ 25న పబ్లిష్ అవుతుంది. నవంబర్ 25 నుంచి డిసెంబర్ 10వ తేదీ వరకు క్లెయిమ్స్ అండ్ అబ్జెక్షన్స్ పెట్టుకోవచ్చు. ఆ సమయంలో మిస్ అయినా వారు ఉంటే అప్పుడు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. డిసెంబర్ 30న చివరి జాబితాను విడుదల చేస్తారు. దీని తర్వాత కూడా అంటే నామినేషన్ తేదీ వరకు ఫాం-18 ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
గ్రాడ్యుయేట్ అంటే ఎలాంటి యూనివర్సిటీలో డిగ్రీ చేసినవారైనా అప్లై చేసుకోవచ్చా?
2011లో ఏవైతే యూనివర్సిటీలను గుర్తించారో ఆ యూనివర్సిటీ పేర్లన్నీ జిల్లాలకు ఇచ్చారు. ఈ మధ్యకాలంలో ప్రకటించిన యూనివర్సిటీలో చదువుకున్న వారిని కూడా తీసుకునే అవకాశం ఉంది. 2023 నవంబర్ 1వ తేదీకి ముందు గ్రాడ్యుయేట్ అయిన వారు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్లని తీసుకోడానికి అవకాశం ఉంది.
దీనికి అప్లై చేసుకోడానికి ఎన్ని మార్గాలు ఉన్నాయి?
ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ రెండింటిలోనూ అప్లికేషన్ పెట్టుకోవచ్చు. తహశీల్దార్, ఎంపీడీవో, ఆర్డీవో ఆఫీస్, కలెక్టర్ ఆఫీస్ ఎక్కడైనా వెళ్లి అప్లికేషన్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంది. ఈ సమయంలోనే ఒరిజినల్ డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ తీసుకెళ్లి సంబంధిత ఆఫీసర్కు చూపెట్టాల్సి ఉంటుంది. కొంతమంది ఒరిజినల్ వాళ్ల దగ్గర ఉండకపోవచ్చు. వాళ్లు వర్క్ చేసే దగ్గరనో లేదంటే పీజీ చేస్తుంటే కాలేజీలోనో ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు సంబంధిత హెచ్ఓడీ దగ్గర సంతకం చేయించుకుని తీసుకురావాలి. ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకుంటే గెజిటెడ్ ఆఫీసర్ల ముద్రతో ఉన్న సర్టిఫికేట్లు అప్లోడ్ చేస్తే బాగుంటుంది. లేదంటే ఆ సర్టిఫికేట్లను సంబంధిత అధికారుల దగ్గర ధృవీకరించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది.
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