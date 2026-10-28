ETV Bharat / opinion

గ్రాడ్యుయేట్​ ఎంఎల్​సీ ఓటరు నమోదుకు గడువు దగ్గర పడుతోంది - రిజిస్ట్రేషన్​ విధానం ఇదే

Interview With Electoral Officer Sudarshan Reddy - గ్రాడ్యుయేట్​ ఎంఎల్​సీ ఓటరు నమోదుకు గత నెల 15న నోటిఫికేషన్​ను విడుదలైంది. ఈ వివరాలను ఎన్నికల అధికారి సుదర్శన్ రెడ్డి ఈటీవీభారత్​ ముఖాముఖిలో వివరించారు.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 28, 2026 at 5:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Interview With Electoral Officer Sudarshan Reddy : రాష్ట్రంలో పాలమూరు-రంగారెడ్డి- హైదరాబాద్‌, వరంగల్-ఖమ్మం-నల్గొండ స్థానాలకు 2027 మార్చి నాటికి ఎంఎల్​సీ పదవీకాలం ముగియనుంది. దీంతో రాష్ట్రంలోని పార్టీలు ఎంఎల్​సీ సమరానికి సన్నద్ధమవుతున్నాయి. అధికార కాంగ్రెస్‌ అభ్యర్థులను ప్రకటించి ప్రచారంలో జోరు పెంచడానికి బీఆర్​ఎస్​, బీజేపీ పార్టీలు కసరత్తులు చేస్తున్నాయి. రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం కూడా ఎంఎల్​సీ పోలింగ్‌ నిర్వహణ ప్రక్రియ వేగవంతం చేసింది. పట్టభద్రులు ఓటు నమోదు నవంబర్ 6లోగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలని తెలిపింది. ఐతే, దీనికి దరఖాస్తులు తక్కువగా వచ్చాయి. ఈ తరుణంలో దరఖాస్తు చేసుకునే విధానంపై రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి సుదర్శన్ రెడ్డితో ముఖాముఖి.

ఇప్పటికే ఎంఎల్​సీకి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్​ వచ్చింది. మరి రెండు నియోజక వర్గాల్లో ఇప్పటివరకు ఎన్ని దరఖాస్తులు వచ్చాయి?

గ్రాడ్యుయేట్​ ఎంఎల్​సీ ఎలక్షన్లకు సంబంధించి గత నెల 15న నోటిఫికేషన్ వచ్చింది. 28 సెప్టెంబర్​ నుంచి ఈ ప్రక్రియ మొదలైంది. దీని గురించి పేపర్లో మూడు, నాలుగు సార్లు నోటిఫికేషన్​ ఇచ్చాం. జిల్లాలు, మండలాల వారిగా విస్తృతంగా ప్రచారం చేశాం. పాలమూరు-రంగారెడ్డి- హైదరాబాద్‌ నియోజక వర్గంలో 9 జిల్లాలు ఉన్నాయి. అవి రంగారెడ్డి, వికారాబాద్​, మేడ్చల్​, హైదరాబాద్​, మహబూబ్​నగర్​, నాగర్​కర్నూల్​, వనపర్తి, జోగులాంబ గద్వాల్​, నారాయణ్​పేట్​. దీంట్లో ఇప్పటివరకు 2,78,480 వరకు ఓటర్లు నమోదు చేసుకున్నారు. అందులో 11 వేల దరఖాస్తులు ధృవీకరణ పూర్తై, అనుమతి పొందాయి. 2021 తీసుకుంటే అప్పుడు 5,76,462 ఓటర్లు నమోదు చేసుకున్నారు. ఇక వరంగల్-ఖమ్మం-నల్గొండ ప్రాంతం విషయానికొస్తే అక్కడ 12 జిల్లాలు ఉన్నాయి. దాంట్లో ముఖ్యంగా నల్గొండ, సూర్యాపేట, యాదాద్రి భువనగిరి, మహబూబాబాద్​, వరంగల్​ ఇలా 12 జిల్లాలు ఉన్నాయి. అక్కడ కూడా 3 లక్షల 46 వేల పైచిలుకు దరఖాస్తులు నమోదయ్యాయి. 2021లో అయితే 5,63,282 ఓటర్లు నమోదు చేసుకున్నారు.

గతంతో పోలిస్తే ఈసారి చాలా తక్కువ దరఖాస్తులు వచ్చాయి. దీనిపై మీ అభిప్రాయం ఏంటి?

నమోదు కార్యక్రమనేది కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. నవంబర్​ 6న ఫాం-18 దరఖాస్తు చేసుకోడానికి లాస్ట్​ డేట్​. ఈ ఫాం-18ను డ్రాఫ్ట్​ రూపంలో నవంబర్​ 25న పబ్లిష్​ అవుతుంది. నవంబర్​ 25 నుంచి డిసెంబర్​ 10వ తేదీ వరకు క్లెయిమ్స్​ అండ్​ అబ్జెక్షన్స్​ పెట్టుకోవచ్చు. ఆ సమయంలో మిస్​ అయినా వారు ఉంటే అప్పుడు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. డిసెంబర్​ 30న చివరి జాబితాను విడుదల చేస్తారు. దీని తర్వాత కూడా అంటే నామినేషన్​ తేదీ వరకు ఫాం-18 ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

గ్రాడ్యుయేట్​ అంటే ఎలాంటి యూనివర్సిటీలో డిగ్రీ చేసినవారైనా అప్లై చేసుకోవచ్చా?

2011లో ఏవైతే యూనివర్సిటీలను గుర్తించారో ఆ యూనివర్సిటీ పేర్లన్నీ జిల్లాలకు ఇచ్చారు. ఈ మధ్యకాలంలో ప్రకటించిన యూనివర్సిటీలో చదువుకున్న వారిని కూడా తీసుకునే అవకాశం ఉంది. 2023 నవంబర్​ 1వ తేదీకి ముందు గ్రాడ్యుయేట్​ అయిన వారు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్లని తీసుకోడానికి అవకాశం ఉంది.

దీనికి అప్లై చేసుకోడానికి ఎన్ని మార్గాలు ఉన్నాయి?

ఆన్​లైన్​, ఆఫ్​లైన్ రెండింటిలోనూ అప్లికేషన్​ పెట్టుకోవచ్చు. తహశీల్దార్​, ఎంపీడీవో, ఆర్డీవో ఆఫీస్​, కలెక్టర్ ఆఫీస్​ ఎక్కడైనా వెళ్లి అప్లికేషన్​ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంది. ఈ సమయంలోనే ఒరిజినల్​ డిగ్రీ సర్టిఫికేట్​ తీసుకెళ్లి సంబంధిత ఆఫీసర్​కు చూపెట్టాల్సి ఉంటుంది. కొంతమంది ఒరిజినల్​ వాళ్ల దగ్గర ఉండకపోవచ్చు. వాళ్లు వర్క్ చేసే దగ్గరనో లేదంటే పీజీ చేస్తుంటే కాలేజీలోనో ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు సంబంధిత హెచ్​ఓడీ దగ్గర సంతకం చేయించుకుని తీసుకురావాలి. ఆన్​లైన్​లో దరఖాస్తు చేసుకుంటే గెజిటెడ్​ ఆఫీసర్ల ముద్రతో ఉన్న సర్టిఫికేట్లు అప్​లోడ్​ చేస్తే బాగుంటుంది. లేదంటే ఆ సర్టిఫికేట్లను సంబంధిత అధికారుల దగ్గర ధృవీకరించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది.

గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు - ఓటు నమోదుకు ముందుకు రాని యువత!

TAGGED:

గ్రాడ్యుయేట్​ ఎంఎల్​సీ ఎన్నికలు
TG GRADUATES MLC ELECTIONS
MLC VOTER REGISTRATION PROCESS 2026
ELIGIBILITY FOR MLC ELECTIONS
ELECTORAL OFFICER SUDARSHAN REDDY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.