మీరు చేరే కాలేజీ అనుమతులు, ప్లేస్మెంట్స్ చెక్ చేసుకోండి - ఎప్సెట్ విద్యార్థులకు సీబీఐటీ ప్రిన్సిపల్ సలహా
కాలేజీ ఎంపికలో తల్లిదండ్రులు, విద్యార్థులు పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సిన అంశాలపై నిపుణుల సూచనలు - యావరేజ్ సాలరీ ప్రకటనలపై అప్రమత్తత, కాలేజీకి అన్ని అనుమతులు ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేసుకోవాలని సూచన
Published : July 22, 2026 at 7:19 PM IST
Interview With CBIT College Principal : ఇంజినీరింగ్ సీటు సాధించడం ఒక ఎత్తయితే సరైన కాలేజీ, బ్రాంచ్ ఎంచుకోవడం మరోఎత్తు. ఒక్క తప్పు నిర్ణయం 4 ఏళ్ల చదువునే కాదు జీవితాంతం కెరీర్ను దెబ్బతీస్తుంది. అందుకే కౌన్సెలింగ్ వెబ్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు కళాశాల ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్స్, ప్లేస్మెంట్ రికార్డ్, ఫ్యాకల్టీ ప్రొఫైల్ను పరీశీలించడం అత్యంత ముఖ్యం. కేవలం బ్రాండ్ ఇమేజ్ మాత్రమే సరిపోదు, మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా కోర్సులు ఉన్నాయా లేదా చూసుకోవాలి. ఈ నేపథ్యంలోనే ఎప్సెట్ స్టేట్ టాప్ ర్యాంకర్ల మొదటి ఛాయిస్గా నిలిచిన సీబీఐటీ హైదరాబాద్ కాలేజీ ప్రత్యేకతలు ప్రిన్సిపల్ సీవీ నర్సింహుల్ని అడిగి తెలుసుకుందాం.
ఈ సంవత్సరం టాప్ ర్యాంకర్లు యూనివర్సిటీలను కాదని సీబీఐటీలో జాయిన్ అయినందుకు మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది?
మాకందరికీ చాలా గర్వకారణం. ఇది చారిత్రాత్మక విజయం. పెద్ద పెద్ద కాలేజీలు ఉన్నప్పటికీ మా కాలేజీలోకి రావటం మాకు, విద్యార్థులందరికీ సంతోషకరం. ఇది 47 ఏళ్ల చరిత్ర ఉన్న ప్రముఖ సంస్థ. దీనిని ఒక విజన్తో మొదలుపెట్టాం. ఆ విజన్ ఇప్పుడు సంపూర్ణం అయ్యిందని అనుకుంటున్నాం. మా టీచింగ్ ప్రాసెస్, అకడమిక్ ఎకోసిస్టమ్, ప్లేస్మెంట్లు, విద్యార్థులకు ఇంటర్న్షిప్లు కూడా ఉంటాయి. తర్వాత ప్రతి 20 మంది విద్యార్థులకు ఒక టీచర్ ఉంటారు. వాళ్లు ఇంట్లో తల్లిదండ్రుల్లాగా ఉంటారు. అతను విద్యార్థుల అటెండన్స్, ప్లేస్మెంట్ల వంటివి చూసుకుంటూ విద్యార్థులకు తోడుగా ఉంటారు. ఇండియాలోనే ఇది ప్రీమియర్ ఇన్స్టిట్యూట్గా పేరుగాంచింది. అందుకే ఎప్సెట్ ఫస్ట్ ర్యాంకర్ మా కాలేజీని ఎంచుకున్నారు.
విద్యార్థులు వ్యక్తిగతంగా డిప్రేషన్లోకి వెళ్లకుండా చదువుల్లో ఇబ్బందులు రాకుండా ఈ మెంటర్లు వాళ్లకు ఎలాంటి గైడెన్స్ ఇస్తారు?
మా దగ్గర ప్రతి మెంటర్కు మేము ముందు ట్రైనర్ టూ ట్రైనర్ ప్రోగ్రామ్ పెడతాం. దీని ద్వారా వాళ్లకు కౌన్సెలింగ్ ఇస్తాం. అంటే విద్యార్థులు ఒత్తిడి తట్టుకోడానికి పలు ప్రోగ్రామ్లను ఏర్పాటు చేస్తాం. సింగింగ్, డ్యాన్స్, స్పోర్ట్స్ వంటివి వారంలో కొన్ని గంటలు ఉంటాయి. మా దగ్గర సైకాలజిస్టులు కూడా ఉంటారు. విద్యార్థులకు చిన్న చిన్న సమస్యలు వస్తే వాళ్లు తీరుస్తారు. మా దగ్గర ర్యాగింగ్ ఉండదు. అలాగే హెల్త్సెంటర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.
తల్లిదండ్రులు గానీ విద్యార్థులు గానీ ఏ కాలేజీనైనా ఎంచుకునే ముందు ప్రధానంగా ఏఏ అంశాలు పరిగణలోకి తీసుకోవాలి?
వాళ్ల జీవితంలో కాలేజీని ఎంచుకోవడం ఒక ముఖ్యమైన ఘట్టం. మొట్టమొదట ఆ కాలేజీకి పర్మిషన్లు అన్ని ఉన్నాయా అని చూడాలి. తర్వాత అక్రిడేషన్లు ఉన్నాయా లేదా అని చూడాలి. న్యాక్ గ్రేడ్ అనేది ఉండాలి. ఇప్పుడు సీబీఐటీకి ఏ++ గ్రేడ్ ఉంది. అలాగే ఎన్బీఏ అక్రిడేషన్ ఉండాలి. ముఖ్యమైన అంశం ఫ్యాకల్టీ-స్టూడెంట్ రేసియో ఉండేలా చూసుకోవాలి. తర్వాత ఫ్యాకల్టీ అర్హత కలిగినవారో లేదో చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే టీచర్ నైపుణ్యంగా ఉంటేనే విద్యార్థులకు నేర్పించగలగుతాడు. తర్వాత ప్లేస్మెంట్లు చూసుకోవాలి. అలాగే మౌలిక సదుపాయాలు పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. అన్నింటికంటే మించి ఆ కాలేజీ కల్చర్ ముఖ్యం.
యావరేజ్ సాలరీ విషయంలో తల్లిదండ్రులు ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి?
తల్లిదండ్రులకు అనుమానం వచ్చినప్పుడు వెబ్సైట్లోకి వెళ్లి చెక్ చేసుకోవాలి. అక్కడ ఫోన్ నంబర్లు కూడా ఉంటాయి. వాటి ద్వారా నిజంగా వచ్చాయా లేదా అని తెలుసుకోవచ్చు. మేము ప్రతిదీ మా వెబ్సైట్లో పెడతాం. అందుకే కాలేజీని ఎంచుకునేటప్పుడు ఒకసారి ఆ కాలేజీకి వెళ్లాలి. అలా కాలేజీ విద్యార్థులను తెలుసుకోవాలి. అలాగే బంధువుల పిల్లల ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. గుడ్డిగా పేపర్లోగానీ వెబ్సైట్లో గానీ చూసి నమ్మోద్దు. అందుకే చెక్ చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంది.
బీటెక్లో ఒక బ్రాంచ్ను ఎంపిక చేసుకునేటప్పుడు విద్యార్థులు ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి?
విద్యార్థులు బ్రాంచ్ ఎంపిక చేసుకోవడం ప్రధాన అంశం. నా దృష్టిలో అన్ని బ్రాంచ్లు సమానం. అది విద్యార్థి ఇష్టానికి వదిలెయ్యాలి. తల్లిదండ్రులు, చుట్టాలు ఎవరూ బలవంత పెట్టకూడదు. ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచే వాళ్లకి నిర్దిష్టమైన భావాలు ఉంటాయి. సాధారణంగా విద్యార్థి అభిరుచి, ఆసక్తి అనేది అత్యంత ప్రధానం. ఉద్యోగ అవకాశాలు చెక్ చేసుకుని వాళ్లు ఎంపిక చేసుకోవాలి.
సీబీఐటీని రానున్న 5 సంవత్సరాల్లో ఏ స్టేజ్లో చూడాలని అనుకుంటున్నారు?
ముఖ్యంగా మా ముందు రెండు ఛాలెంజ్లు ఉన్నాయి. ఒకటి దీనిని యూనివర్సిటీని చేయాలని ఉంది. రెండోది ఐఐటీ హైదరాబాద్లో చేరాలనుకున్న విద్యార్థి సీబీఐటీని మొదట పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. ఆ స్థాయికి దీనిని తీసుకువెళ్లాలనేది మా తర్వాతి విజన్.
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