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మీరు చేరే కాలేజీ అనుమతులు, ప్లేస్​మెంట్స్ చెక్ చేసుకోండి - ఎప్​సెట్​ విద్యార్థులకు సీబీఐటీ ప్రిన్సిపల్​ సలహా

కాలేజీ ఎంపికలో తల్లిదండ్రులు, విద్యార్థులు పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సిన అంశాలపై నిపుణుల సూచనలు - యావరేజ్​ సాలరీ ప్రకటనలపై అప్రమత్తత, కాలేజీకి అన్ని అనుమతులు ఉన్నాయో లేదో చెక్​ చేసుకోవాలని సూచన

INTERVIEW WITH CBIT PRINCIPAL
INTERVIEW WITH CBIT PRINCIPAL (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 22, 2026 at 7:19 PM IST

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Interview With CBIT College Principal : ఇంజినీరింగ్ సీటు సాధించడం ఒక ఎత్తయితే సరైన కాలేజీ, బ్రాంచ్‌ ఎంచుకోవడం మరోఎత్తు. ఒక్క తప్పు నిర్ణయం 4 ఏళ్ల చదువునే కాదు జీవితాంతం కెరీర్‌ను దెబ్బతీస్తుంది. అందుకే కౌన్సెలింగ్‌ వెబ్‌ ఆప్షన్స్‌ ఇచ్చేటప్పుడు కళాశాల ఎన్​ఐఆర్​ఎఫ్​ ర్యాంకింగ్స్, ప్లేస్‌మెంట్ రికార్డ్‌, ఫ్యాకల్టీ ప్రొఫైల్‌ను పరీశీలించడం అత్యంత ముఖ్యం. కేవలం బ్రాండ్‌ ఇమేజ్‌ మాత్రమే సరిపోదు, మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా కోర్సులు ఉన్నాయా లేదా చూసుకోవాలి. ఈ నేపథ్యంలోనే ఎప్​సెట్​ స్టేట్‌ టాప్‌ ర్యాంకర్ల మొదటి ఛాయిస్‌గా నిలిచిన సీబీఐటీ హైదరాబాద్‌ కాలేజీ ప్రత్యేకతలు ప్రిన్సిపల్‌ సీవీ నర్సింహుల్ని అడిగి తెలుసుకుందాం.

ఎప్​సెట్​ విద్యార్థులకు సీబీఐటీ ప్రిన్సిపల్ నర్సింహులు​ సలహాలు (ETV Bharat)

ఈ సంవత్సరం టాప్​ ర్యాంకర్లు యూనివర్సిటీలను కాదని సీబీఐటీలో జాయిన్​ అయినందుకు మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది?
మాకందరికీ చాలా గర్వకారణం. ఇది చారిత్రాత్మక విజయం. పెద్ద పెద్ద కాలేజీలు ఉన్నప్పటికీ మా కాలేజీలోకి రావటం మాకు, విద్యార్థులందరికీ సంతోషకరం. ఇది 47 ఏళ్ల చరిత్ర ఉన్న ప్రముఖ సంస్థ. దీనిని ఒక విజన్​తో మొదలుపెట్టాం. ఆ విజన్​ ఇప్పుడు సంపూర్ణం అయ్యిందని అనుకుంటున్నాం. మా టీచింగ్​ ప్రాసెస్​, అకడమిక్​ ఎకోసిస్టమ్​, ప్లేస్​మెంట్​లు, విద్యార్థులకు ఇంటర్న్​షిప్​లు కూడా ఉంటాయి. తర్వాత ప్రతి 20 మంది విద్యార్థులకు ఒక టీచర్​ ఉంటారు. వాళ్లు ఇంట్లో తల్లిదండ్రుల్లాగా ఉంటారు. అతను విద్యార్థుల అటెండన్స్​, ప్లేస్​మెంట్ల వంటివి చూసుకుంటూ విద్యార్థులకు తోడుగా ఉంటారు. ఇండియాలోనే ఇది ప్రీమియర్​ ఇన్​స్టిట్యూట్​గా పేరుగాంచింది. అందుకే ఎప్​సెట్​​ ఫస్ట్ ర్యాంకర్​ మా కాలేజీని ఎంచుకున్నారు.

విద్యార్థులు వ్యక్తిగతంగా డిప్రేషన్​లోకి వెళ్లకుండా చదువుల్లో ఇబ్బందులు రాకుండా ఈ మెంటర్లు వాళ్లకు ఎలాంటి గైడెన్స్​ ఇస్తారు?
మా దగ్గర ప్రతి మెంటర్​కు మేము ముందు ట్రైనర్​ టూ ట్రైనర్​ ప్రోగ్రామ్​ పెడతాం. దీని ద్వారా వాళ్లకు కౌన్సెలింగ్​ ఇస్తాం. అంటే విద్యార్థులు ఒత్తిడి తట్టుకోడానికి పలు ప్రోగ్రామ్​లను ఏర్పాటు చేస్తాం. సింగింగ్​, డ్యాన్స్​, స్పోర్ట్స్​ వంటివి వారంలో కొన్ని గంటలు ఉంటాయి. మా దగ్గర సైకాలజిస్టులు కూడా ఉంటారు. విద్యార్థులకు చిన్న చిన్న సమస్యలు వస్తే వాళ్లు తీరుస్తారు. మా దగ్గర ర్యాగింగ్​ ఉండదు. అలాగే హెల్త్​సెంటర్​ కూడా అందుబాటులో ఉంది.

తల్లిదండ్రులు గానీ విద్యార్థులు గానీ ఏ కాలేజీనైనా ఎంచుకునే ముందు ప్రధానంగా ఏఏ అంశాలు పరిగణలోకి తీసుకోవాలి?
వాళ్ల జీవితంలో కాలేజీని ఎంచుకోవడం ఒక ముఖ్యమైన ఘట్టం. మొట్టమొదట ఆ కాలేజీకి పర్మిషన్లు అన్ని ఉన్నాయా అని చూడాలి. తర్వాత అక్రిడేషన్లు ఉన్నాయా లేదా అని చూడాలి. న్యాక్​ గ్రేడ్​ అనేది ఉండాలి. ఇప్పుడు సీబీఐటీకి ఏ++ గ్రేడ్​ ఉంది. అలాగే ఎన్​బీఏ అక్రిడేషన్​ ఉండాలి. ముఖ్యమైన అంశం ఫ్యాకల్టీ-స్టూడెంట్​ రేసియో ఉండేలా చూసుకోవాలి. తర్వాత ఫ్యాకల్టీ అర్హత కలిగినవారో లేదో చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే టీచర్​ నైపుణ్యంగా ఉంటేనే విద్యార్థులకు నేర్పించగలగుతాడు. తర్వాత ప్లేస్​మెంట్లు చూసుకోవాలి. అలాగే మౌలిక సదుపాయాలు పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. అన్నింటికంటే మించి ఆ కాలేజీ కల్చర్​ ముఖ్యం.

యావరేజ్​ సాలరీ విషయంలో తల్లిదండ్రులు ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి?
తల్లిదండ్రులకు అనుమానం వచ్చినప్పుడు వెబ్​సైట్లోకి వెళ్లి చెక్​ చేసుకోవాలి. అక్కడ ఫోన్​ నంబర్లు కూడా ఉంటాయి. వాటి ద్వారా నిజంగా వచ్చాయా లేదా అని తెలుసుకోవచ్చు. మేము ప్రతిదీ మా వెబ్​సైట్​లో పెడతాం. అందుకే కాలేజీని ఎంచుకునేటప్పుడు ఒకసారి ఆ కాలేజీకి వెళ్లాలి. అలా కాలేజీ విద్యార్థులను తెలుసుకోవాలి. అలాగే బంధువుల పిల్లల ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. గుడ్డిగా పేపర్లోగానీ వెబ్​సైట్లో గానీ చూసి నమ్మోద్దు. అందుకే చెక్​ చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంది.

బీటెక్​లో ఒక బ్రాంచ్​ను ఎంపిక చేసుకునేటప్పుడు విద్యార్థులు ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి?
విద్యార్థులు బ్రాంచ్​ ఎంపిక చేసుకోవడం ప్రధాన అంశం. నా దృష్టిలో అన్ని బ్రాంచ్​లు సమానం. అది విద్యార్థి ఇష్టానికి వదిలెయ్యాలి. తల్లిదండ్రులు, చుట్టాలు ఎవరూ బలవంత పెట్టకూడదు. ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచే వాళ్లకి నిర్దిష్టమైన భావాలు ఉంటాయి. సాధారణంగా విద్యార్థి అభిరుచి, ఆసక్తి అనేది అత్యంత ప్రధానం. ఉద్యోగ అవకాశాలు చెక్​ చేసుకుని వాళ్లు ఎంపిక చేసుకోవాలి.

సీబీఐటీని రానున్న 5 సంవత్సరాల్లో ఏ స్టేజ్​లో చూడాలని అనుకుంటున్నారు?
ముఖ్యంగా మా ముందు రెండు ఛాలెంజ్​లు ఉన్నాయి. ఒకటి దీనిని యూనివర్సిటీని చేయాలని ఉంది. రెండోది ఐఐటీ హైదరాబాద్​లో చేరాలనుకున్న విద్యార్థి సీబీఐటీని మొదట పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. ఆ స్థాయికి దీనిని తీసుకువెళ్లాలనేది మా తర్వాతి విజన్​.

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