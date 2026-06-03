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నగదు చలామణితో పెరుగుతున్న నకిలీ నోట్లు - డిజిటల్ పేమెంట్లతోనే వీటికి చెక్

అనేక కారణాలతో దేశంలో స్వల్పంగా పెరిగిన నగదు చలామణి - అత్యధికంగా నకిలీ బారిన పడుతున్న రూ. 500 నోట్లు - వెల్లడించిన ఆర్థిక, బ్యాంకింగ్ రంగ నిపుణులు నరసింహమూర్తి

Fake Currency Issue In India Telugu
Fake Currency Issue In India Telugu (Getty images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 3, 2026 at 4:44 PM IST

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Fake Currency Issue In India Telugu : దేశంలో నల్ల డబ్బు, నకిలీ నోట్లకు అడ్డుకట్ట వేయాలనే ఉద్దేశంతో 2016లో నోట్ల రద్దు చేసింది కేంద్రం. అదే సమయంలో డిజిటల్ ఇండియాలో భాగంగా ఆన్‌లైన్ పేమెంట్స్‌ను ప్రోత్సహించింది. ఫలితంగా ప్రస్తుతం దేశంలో యూపీఐ చెల్లింపులు చాలా సులభతరం అయ్యాయి. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా జరుగుతున్న ఆన్‌లైన్ పేమెంట్స్‌లో భారత్ మొదటి స్థానంలో ఉండటమే ఇందుకు ఉదాహరణ. ఈ స్థాయిలో యూపీఐ చెల్లింపులు పెరిగిపోతున్నప్పటికీ నగదు చలామణి పెరిగినట్లు ఆర్​బీఐ చెబుతోంది. ఈ క్రమంలోనే స్వల్పంగా దొంగనోట్లు కూడా పెరిగినట్లు అంచనా వేసింది. మరి, దీనికి గల కారణాలు ఏంటి? నకిలీ నోట్లను అరికట్టడానికి ఆర్​బీఐ ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటోంది? లాంటి అంశాలపై ఆర్థిక, బ్యాంకింగ్ రంగ నిపుణులు నరసింహమూర్తితో ముఖాముఖి.

ప్రశ్న : సులభమైన పద్ధతి యూపీఐ ఉన్నప్పటికీ నగదు చలామణి పెరిగినట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. దీనికి కారణం ఏంటి?
ఒక్క మే నెలలోనే యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్స్​ 23.1 బిలియన్లు జరిగాయి. నగదు రూ.30 లక్షల కోట్ల లావాదేవీ జరిగింది. ఇంత జరిగినా గత సంవత్సరంలో 12 శాతం అధికంగా చలామణి అయ్యింది. ఇలా పెరగడానికి ప్రధాన కారణం ఎన్నికలు దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికలు జరిగాయి. చాలా వరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సోషల్ సెక్యూరిటీ పథకాలను ప్రారంభించాయి. బంగారం, వెండి ధరలు అధికమయ్యాయి. దీంతో ప్రజలు తమ వద్ద ఉన్న పాత బంగారాన్ని చాలా వరకు అమ్మారు, మరి కొందరు కొన్నారు. ఇలాంటి కారణాలతో నగదు చలామని ఎక్కువగా జరగింది.

ప్రశ్న : నకిలీ నోట్ల సమస్యను వివరించండి?
2006-07లో భారత్​లో సెక్యూరిటీ ప్రింటింగ్ ప్రెస్​ ఉండేది.​ ఇక్కడ కరెన్సీ ప్రింటింగ్ ధర ఎక్కువ అవుతోందని అప్పటి ప్రభుత్వం ఇంగ్లాండులో నోట్లను ప్రింట్​ చేయాలని భావించింది. ఇంగ్లాడ్​లో దీనిని నిర్వహిస్తున్న ప్రెస్​ పాకిస్తాన్​ కరెన్సీని కూడా ప్రింట్ చేస్తోంది. వీరి నుంచే ప్లేట్స్​, ఇంక్ వంటివి తీసుకునేవారు. మోదీ ప్రభుత్వం రాగానే దీనిని నిలిపివేశారు. అందుకే 2016 డీమోనిటైజేషన్ జరిగింది. దీంతో చాలా వరకు ఫేక్​ కరెన్సీ తగ్గింది. ప్రస్తుతం నోట్లపై సుమారు 9 రకాల సెక్యూరిటీ ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఉగ్ర కార్యకలాపాలకోసం శత్రుదేశాల వారు నోట్లను ప్రింట్​ చేసి భారత్​లో చలామణి చేస్తున్నారు. దీంతో మరోసారి డీమోనిటైజేషన్​ చేసినా ఆర్థిక వ్యవస్థకు మంచిదే.

ఏదైనా బ్యాంకులో 4 కంటే ఎక్కువగా నకిలీ నోట్లు గుర్తిస్తే బ్యాంకు నోడల్​ అధికారి పోలీస్​ స్టేషన్​లో కంప్లెంట్​ ఇవ్వాలి. నకిలీ కరెన్సీని గుర్తించేందుకు సెక్యూరిటీ ఫీచర్లు, రిపోర్టింగ్​ సిస్టం, పోలీస్ కంప్లెంట్​ చేయాలి. వీటికోసం ఆర్​బీఐ నాలుగైదు సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత పాత సిరీస్​ నోట్లను వెనక్కి తీసుకుంటుంది. కొత్త సిరీస్​ను ప్రవేశపెడతుంది.

ప్రశ్న : నకిలీ నోట్లను అరికట్టేందుకు ఆర్బీఐ చేపట్టే చర్యలేంటి?
పాలిమర్​తో తయారు చేసిన కరెన్సీ అనే వార్త ప్రచారమవుతోంది. అయితే ప్రపంచదేశాల్లో దీనిని విజయవంతంగా ఏ దేశమూ నిర్వహించలేకపోయింది. అయితే వీటిని సరైన పద్ధతిలో అందుబాటులోకి తెస్తే ఇవి త్వరగా చెడిపోవు, చిరగవు, నీటిలోనూ తడిసిపోవు.

ప్రశ్న : నోట్ల ప్రింటింకగ్​కు వినియోగించే పేపర్​ గురించి చెప్పగలరా?
వీటికి సంబంధించిన పేపర్ భారత్​లోనే తయారవుతోంది. ప్రింటింగ్ ప్రెస్​ కూడా ఇక్కడే అందుబాటులో ఉంది.

ప్రశ్న : దొంగనోట్లను పూర్తి స్థాయిలో అరికట్టేందుకు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి?
ప్రభుత్వం తన పని తాను చేసుకుంటూ వెళ్తోంది. డిజిటల్​ కరెన్సీ, యూపీఐను ప్రవేశపెట్టింది. అయితే యూపీఐకు ఆదరణ పెరగడంతో డిజిటల్​ కరెన్సీకి ఆదరణ తగ్గింది. ప్రజలు వీటి వినియోగాన్ని పెంచి క్యాష్​ వాడకం తగ్గిస్తేనే దొంగనోట్లను అరికట్టగలం.

మార్కెట్‌లో రూ.100, 200, 500 నకిలీ నోట్లు - జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఇలా గుర్తించొచ్చు!

రూ. 2లక్షలకు 10లక్షల విలువైన నకిలీ నోట్లు- ఫేక్ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ గుట్టురట్టు

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INTERVIEW OF NARASIMHA MURTHY
INTERVIEW WITH BANKING EXPERTS
INTERVIEW ON FAKE CURRENCY ISSUE
నకిలీ కరెన్సీ సమస్యపై నిపుణుల సలహా
FAKE CURRENCY ISSUE IN INDIA TELUGU

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