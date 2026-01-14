ETV Bharat / opinion

నింగిలో హరివిల్లు సంబురం - సందడిగా స్వీట్స్ అండ్ కైట్స్ ఫెస్టివల్

సంక్రాంతి అంటే తప్పకుండా కనిపించే పతంగులు - గాలిపటాలు ఎగరేయడమూ పెద్ద పండుగే - పరేడ్ గ్రౌండ్స్‌లో ఘనంగా స్వీట్స్ అంట్ కైట్స్ ఫెస్టివల్ - కనువిందు చేసే పతంగులతో పాటు నోరూరించే స్వీట్స్

International Sweets and Kites Festival
International Sweets and Kites Festival (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 14, 2026 at 3:09 PM IST

International Sweets and Kites Festival : సంక్రాంతి అంటే తప్పకుండా కనిపించేవి పతంగులు. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకూ వాటిని ఎగరేయడం ఓ సరదా. సెలవులు ఇచ్చిన వెంటనే పిల్లలంతా అదే హడావుడి మొదలు పెడతారు. అయితే ఈ పతంగులు ఎగరేయడాన్ని పెద్ద పండుగగా జరుపుకోవడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్‌లో ఇంటర్నేషనల్ స్వీట్స్ అంట్ కైట్స్ ఫెస్టివల్ అందుకు ఉదాహరణ. ఇప్పటికే ఈ పండుగ ప్రారంభమైంది. ఇక్కడే కాక పలు రాష్ట్రాల్లోనూ పతంగుల పండుగ మొదలైంది.

నగరంలో సంక్రాంతి సందడి : హైదరాబాద్‌లోనూ సంక్రాంతి సందడి మొదలైపోయింది. ఏటా నిర్వహించే ఇంటర్నేషనల్ స్వీట్స్ అండ్ కైట్స్ ఫెస్టివల్ ప్రారంభమైంది. కనువిందు చేసే పతంగులతో పాటు నోరూరించే స్వీట్స్ కూడా సిద్ధమైపోయాయి. సికింద్రాబాద్‌లోని పరేడ్ గ్రౌండ్స్ వేదికగా ఈ ఫెస్ట్ జరుగుతోంది. ఇప్పటికే పలువురు నగర వాసులు పతంగులు ఎగరేసేందుకు తరలి వస్తున్నారు. క్రమంగా ఈ సంఖ్య పెరగనుంది. తెలంగాణ పర్యాటక శాఖ ఆధ్వర్యంలో అధికారికంగా ఈ ఫెస్ట్ జరుగుతోంది. ఈ ఈవెంట్‌కు దాదాపు 19 దేశాల నుంచి కైట్ ఫ్లయర్స్ హాజరయ్యారు. ఇక దేశంలోని వివిధ నగరాలకు చెందిన దాదాపు 50 మంది నేషనల్ కైట్ ఫ్లయర్స్‌, జంట నగరాలతో పాటు పరిసర ప్రాంతాలకు చెందిన యువత భారీగా ఈ పతంగులు ఎగురవేసే కార్యక్రమానికి హాజరైంది.

సందడిగా స్వీట్స్ అండ్ కైట్స్ ఫెస్టివల్ (ETV)

16,17వ తేదీల్లో డ్రోన్ ఫెస్టివల్ : రాత్రివేళ ప్రత్యేకంగా ఎల్​ఈడీ పతంగులు నింగిలో కనువిందు చేయనున్నాయి. ఇదే పరేడ్ గ్రౌండ్స్‌లో ఈ నెల 16 నుంచి 18వ తేదీ వరకూ హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ ఫెస్టివల్‌ నిర్వహించేందుకు సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. ఇందుకు సంబంధించిన టికెట్స్‌ను బుక్‌మై షో యాప్ ద్వారా బుక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇక గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో ఈ నెల 16, 17వ తేదీల్లో డ్రోన్ ఫెస్టివల్ నిర్వహించనున్నారు. అంతకు ముందే వచ్చిన ఈ పతంగుల పండుగ సంక్రాంతి సందడికి స్వాగతం పలికింది.

కైట్స్‌తో స్టాల్స్ ఏర్పాటు : చిన్న స్థాయి నుంచి భారీ గాలి పటాలను పరేడ్ గ్రౌండ్స్ నుంచి ఎగురవేస్తున్నారు. ఇండోనేషియా, థాయ్‌లాండ్, ఆస్ట్రేలియా, నైజీరియా, కెనడా, జపాన్, ఫ్రాన్స్, ఇటలీ, రష్యా, స్విట్జర్లాండ్, మలేషియా తదితర దేశాలకు చెందిన కైట్స్‌తో స్టాల్స్ ఏర్పాటు చేశారు. ఇవి అందరినీ ఆకట్టు కుంటున్నాయి. వాస్తవానికి పతంగుల పండగతో భాగ్యనగరానికి వందల ఏళ్ల అనుబంధం ఉందన్నది చరిత్రకారుల మాట. గాలిపటాల తయారీ, విక్రయాల నుంచి మైదానాల్లో నిర్వహించే పోటీల వరకు అనేక విశేషాలు దాగి ఉన్నాయి.

నిజాం కాలంలోనే ముఖ్యంగా ఆరో నిజాం మీర్ మహబూబ్ అలీఖాన్ హయంలో ఈ సంక్రాంతి పండగకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఈ పండగకు ఇతర దేశాల రాజులూ శుభాకాంక్షల సందేశాలు పంపేవారట. నగరంలో పతంగుల పండగ కుతుబ్ షాహీల కాలం నుంచి ఏటా హేమంత రుతువు లో కొనసాగుతుంది. అప్పట్లో గోల్కొండ కోటలో పతంగుల పండగ అధికారికంగా జరిగేదట.

1,200 రకాల వంటకాలు : తెలంగాణ ప్రభుత్వం రాష్ట్ర సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు ప్రతిబింబించేలా ఈ స్వీట్‌ ఫెస్టివల్‌ నిర్వహిస్తోంది. కల్చర్‌ లాంగ్వేజ్‌ ఇండియన్‌ కనెక్షన్స్‌ క్లిక్‌ సహకారంతో కొన్ని రుచులను పరిచయం చేస్తున్నారు. మొత్తం 60 స్టాళ్లలో సుమారు 1,200 రకాల వంటకాలు ప్రదర్శిస్తున్నారు. సకినాలు, అరిసెలు, మురుకులు వంటి వంటకాలు పండగ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి. ఈ మిఠాయిలను నగరంలో స్థిరపడిన ఇతర రాష్ట్రాల వారు ఇళ్లల్లోనే తయారు చేసి తీసుకొస్తున్నారు. వీటితోపాటు ఈ ఏడాది ప్రత్యేకంగా చేనేత, హస్తకళల ఉత్పత్తులను ప్రదర్శిస్తున్నారు. ఇందుకోసం మొత్తం 100 స్టాళ్లను ఏర్పాటు చేశారు. తెలంగాణ లోని ప్రసిద్ధమైన హస్తకళలు, చేనేత వస్త్రాలను ఇక్కడ ప్రదర్శిస్తారు.

గుజరాత్ ఇంటర్నేషనల్ కైట్ ఫెస్టివల్‌ : ఇక మళ్లీ పతంగుల పండుగ విషయానికొస్తే హైదరాబాద్‌లోనే కాకుండా దేశంలో పలు చోట్ల ఈ ఫెస్టివల్స్ మొదలయ్యాయి. గుజరాత్‌లోని అహ్మదాబాద్‌లో ఇప్పటికే ఈ పండుగ ప్రారంభమైంది. సబర్మతి నదీ తీరాన ఇందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు అధికారులు. గుజరాత్ ఇంటర్నేషనల్ కైట్ ఫెస్టివల్‌ కూడా ఎంతో ప్రసిద్ధి పొందింది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ స్వయంగా ఈ పండుగలో పాల్గొని పతంగి ఎగరేశారు.

ప్రత్యేక పతంగులు : రాజస్థాన్‌లో అయితే కొన్ని ప్రత్యేక పతంగులు అమ్ముతున్నారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మొదలు, వాజ్‌పేయీ, మమతా బెనర్జీ, కేజ్రీవాల్, లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ ఫొటోలతో పతంగులు చేసి విక్రయిస్తున్నారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, రష్యా ప్రెసిడెంట్ పుతిన్‌ ఫొటోలతోనూ కైట్స్ తయారు చేశారు. ఈ విధంగా సంక్రాంతి పండుగకు స్వాగతం పలుకుతున్నారు అంతా. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాకుండా పలు ప్రాంతాల్లో ఈ పండుగను రకరకాల పేర్లతో జరుపుకుంటారు. అక్కడ కూడా దాదాపు ఇదే సందడి కనిపిస్తోంది.

"కైట్ ఫెస్టివల్​కి మొదటిసారి వచ్చాను. ఇతర దేశాల కైట్స్ ఎగురవేయడం మంచిగా అనిపించింది. ఇక్కడికి రావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. రకరకాల గాలిపటాలు ఎగరేశారు."- ప్రేక్షకులు

మన పతంగుల పండగకు శతాబ్ధాల ఘనత - చరిత్ర పుటల్లోని ఈ విషయాలు తెలుసా?

