వేసవిని తలపిస్తున్న భానుడు - పలు చోట్ల గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు
Summer Heat In Winter Season : రాష్ట్రంలో భిన్న వాతావరణ పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. చలి ఆరంభం కావడానికి బదులు ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నాయి. రానున్న మార్చి నెల వరకు వేడి వాతావరణం కొనసాగనుంది.
Published : October 13, 2026 at 1:35 PM IST|
Updated : October 13, 2026 at 1:40 PM IST
Summer Heat In Winter Season : అక్టోబర్ మాసం ప్రారంభమైందంటే వర్షాలు తగ్గుముఖం పట్టి శీతల వాయువులు వీయాలి. వాతావరణం చల్లబడాలి పొగమంచు కమ్మేయాలి. నవంబరు వచ్చేసరికి చలిపులి పంజా విసరాలి. కానీ రాష్ట్రంలో పరిస్థితులు అందుకు భిన్నంగా కనిపిస్తున్నాయి. శీతాకాలం మొదట్లోనే భానుడు భగ్గుమంటున్నాడు. ఉష్ణోగ్రతలు తక్కువగా నమోదుకావాల్సిన సమయంలో ఎండలు మండుతున్నాయి. సాధారణం కంటే 3 నుంచి 5 డిగ్రీల గరిష్ఠ, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు అధికంగా నమోదవుతున్నాయి. వేడి వాతావరణం ఇలాగే కొనసాగుతుందనే వాతావరణ శాఖ అంచనాలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. అక్టోబర్లోనే ఠారెత్తిస్తున్న ఎండలు నవంబరు, డిసెంబరులో ఎలా ఉండబోతాయి. వానాకాలం మాయమైనట్లు చలికాలం కూడా కనిపించదా. ఇప్పుడే ఇలా ఉంటే 2027 వేసవి పరిస్థితి ఏమిటి.
సాధారణం కంటే 5 డిగ్రీల వరకు అధికం
తెలంగాణలో వాతావరణం మారుతోంది. వర్షాకాలం ముగిసి, చలికాలం వైపు అడుగులు పడుతున్న సమయంలోనే ఎండలు మండుతున్నాయి. సాధారణంగా అక్టోబర్ నుంచి పగటి, రాత్రిపూట ఉష్ణోగ్రతలు క్రమంగా తగ్గుతూ రాత్రివేళ చలి మొదలవుతుంది. కానీ ఈసారి సాధారణం కంటే 3 నుంచి 5 డిగ్రీల మేర గరిష్ఠ, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు అధికంగా నమోదవుతున్నాయి. భారత వాతావరణ శాఖ అక్టోబర్ 2026కు సంబంధించి విడుదల చేసిన అంచనాలపై వచ్చిన నివేదికల ప్రకారం తెలంగాణలో సాధారణం కంటే తక్కువ వర్షపాతం, ఎక్కువ గరిష్ట, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశాలున్నాయి. అంటే పగటి వేడి మాత్రమే కాదు రాత్రివేళల్లోనూ ఉష్ణోగ్రతలు ఆశించిన స్థాయిలో తగ్గవని వెల్లడించింది. ఇది అక్టోబర్ నెలకు సంబంధించిన అంచనా రాబోయే నెలల్లోనూ ఇదే పరిస్థితి కొనసాగుతుందని వాతావరణ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
ఆ పరిస్థితులు కనిపించడం లేదు
సాధారణంగా నవంబరు నెలలో తెలంగాణలో పగటి ఎండల తీవ్రత క్రమంగా తగ్గుతుంది. రాత్రివేళల్లో చలి పెరుగుతుంది. డిసెంబర్ వచ్చేసరికి చలిగాలుల ప్రభావం మరింత ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. గరిష్ట, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోవడం దట్టమైన పొగ మంచు కప్పేయడం సాధారణం. కానీ ఈ ఏడాది ఆ పరిస్థితులు కనిపించడం లేదు. అక్టోబర్లోనే అధిక ఉష్ణోగ్రతలు, ఉక్కపోతతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రజలు అసౌకర్యానికి గురవుతున్నారు. తీవ్ర ఎల్నినో ప్రభావంతో నైరుతి రుతుపవనాలు కేరళ తీరాన్ని ఆలస్యంగా తాకాయి. తెలంగాణలోకి సకాలంలోనే ప్రవేశించినప్పటికీ ముందుకు సాగలేకపోయాయి. రాష్ట్రమంతా విస్తరించేందుకు పదిహేను రోజుల సమయం పట్టింది.
నీటి సంక్షోభం తలెత్తే ప్రమాదం
ఆ తర్వాత కూడా వర్షాలు మాత్రం సమృద్ధిగా కురవలేదు. 14 జిల్లాల్లో సాధారణ వర్షపాతం నమోదు కాగా 19 జిల్లాల్లో లోటు వర్షపాతం నెలకొంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 18 శాతం లోటు నెలకొంది. దీంతో చెరువులు, కుంటలు చుక్క నీరులేక వెలవెలబోతున్నాయి. ఎల్నినో ప్రభావం వల్ల ఎండలు మండుతూ ఉండడంతో భూగర్భ జలాలు పూర్తిగా అడుగంటిపోయే పరిస్థితి ఏర్పడింది. రాబోయే రోజుల్లో నీటి సంక్షోభం తలెత్తే ప్రమాదం ఉంది.
అక్టోబర్లో వర్షాలు, మేఘావృత పరిస్థితులు తగ్గడం వల్ల కొన్ని ప్రాంతాల్లో పగటి వేడి పెరగవచ్చు. అయితే నవంబరు, డిసెంబరు వాతావరణాన్ని నిర్ణయించేది ఒక్క అంశం మాత్రమే కాదు. గాలుల దిశ, వాయు పీడన పరిస్థితులు, మేఘాల కదలిక, వర్షపాతం, ఉత్తర భారతం నుంచి వీచే చల్లని గాలులు ఇలా అనేక అంశాలు ఉష్ణోగ్రతలపై ప్రభావం చూపుతాయి. ప్రస్తుతం ఉత్తర, ఈశాన్య తెలంగాణ జిల్లాలతో పాటు ఉమ్మడి మహాబూబ్ నగర్ జిల్లాల్లో ఎండల తీవ్రత అధికంగా ఉంది. ఈ జిల్లాల్లో గరిష్ఠ, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 3 నుంచి 5 డిగ్రీలు అధికంగా నమోదవుతన్నట్లు హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించిది.
రాష్ట్రంలో నమోదైన గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు ఇలా
మిగతా జిల్లాల్లోనూ సాధారణం కంటే ఎక్కువగానే ఉష్ణోగ్రతలు అధికంగా నమోదవుతన్నట్లు తెలిపింది. ఆదివారం రాష్ట్రంలో నమోదైన గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలను పరిశీలిస్తే ఖమ్మంలో 36.4, అదిలాబాద్ 36.3, మహబూబ్ నగర్ 36, భద్రాచలం 35.8, మెదక్ 35.4, నిజామాబాద్ 35.8, హన్మకొండ 35, హైదరాబాద్ 34.7, నల్గొండ 34, రామగుండంలో 35.2 డిగ్రీల మేర ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో సాధారణ ఉష్ణోగ్రత 31.4 ఉండాల్సి ఉండగా, 34.7 డిగ్రీలు నమోదైంది. అంటే మూడున్నర డిగ్రీలు అధికంగా నమోదైనట్లు స్పష్టమవుతోంది
"నైరుతి రుతుపవనాలు దక్షిణాది రాష్ట్రాల నుంచి ఉపసంహరించాయి. ఇప్పుడు ఈశాన్య రుతుపవనాలు ప్రవేశించే అవకాశం ఉంది. ఎల్నినో ప్రభావం ఉండటం వలన ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే అధికంగా నమోదవుతున్నాయి. ఈ నెలలోనూ ఉష్ణోగ్రతలు పగటిపూట 2 నుంచి 5 డిగ్రీలు పెరిగాయి. అయితే రాత్రులు సామాన్య స్థితి లేదా 2 డిగ్రీలు తగ్గుతున్నాయి. నవంబరు, డిసెంబరు, జనవరి నెలలను పీక్ వింటర్గా పరిగణిస్తాం. అయితే మరో రెండు నెలల వరకు ఎల్నినో ప్రభావం ఉంటుంది" - శ్రీనివాస్ రావు, వాతావరణ శాఖ సీనియర్ అధికారి
రానున్న వేసవిలో ఎలా?
అక్టోబర్లో ఉష్ణోగ్రతలు, ఉక్కపోత పెరిగిన నేపథ్యంలో రాబోయే వేసవి పరిస్థితి ఏమిటి అనే చర్చ మొదలైంది. రాష్ట్రంలో వేసవి ఉష్ణోగ్రతలు పెరగడానికి సహజంగానే అవకాశం ఉంటుంది. దానికి తోడు వర్షాభావ పరిస్థితులు కొనసాగితే నేలలో తేమ తగ్గడం, జలవనరులపై ఒత్తిడి పెరగడం వంటి సమస్యలు తలెత్తవచ్చు. పట్టణ ప్రాంతాల్లో కాంక్రీట్ నిర్మాణాలు, వాహనాల వేడి, తక్కువ పచ్చదనం కారణంగా స్థానికంగా ఉష్ణోగ్రతలు మరింత ఎక్కువగా అనిపించవచ్చు. అయితే ప్రస్తుతం నమోదవుతున్న లేదా అంచనా వేస్తున్న అక్టోబర్ ఉష్ణోగ్రతల ఆధారంగా 2027 వేసవి తీవ్రతను ఖచ్చితంగా చెప్పలేం.
వేసవి ఎలా ఉండబోతోందో తెలుసుకోవడానికి రాబోయే నెలల్లో వాతావరణ పరిస్థితులు, వర్షపాతం, సముద్ర ఉష్ణోగ్రతలు, అధికారిక దీర్ఘకాలిక అంచనాలను పరిశీలించాలి. వేసవిలో తీవ్రమైన వేడి తరంగాలు ఏర్పడితే ఆరోగ్య సమస్యలు పెరగవచ్చు. తాగునీటి అవసరాలు అధికమవుతాయి. వ్యవసాయం, విద్యుత్ వినియోగం, పశువుల సంరక్షణపైనా ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే వేసవి రాకముందే ముందస్తు ప్రణాళికలు అవసరమనే చర్చ మొదలైంది.
"ప్రస్తుతమున్న సమాచారాన్ని పరిశీలిస్తే ఇప్పుడున్న ఉష్ణోగ్రతలు కాస్త తగ్గే అవకాశముంది. పీక్ వింటర్లో ఉండాల్సిన స్థాయిలో ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు కావు. గతంలో ఉత్తర తెలంగాణలోని కొన్ని జిల్లాలో సింగిల్ డిజిట్ వరకు ఉష్ణోగ్రతలు చేరాయి. అయితే ఈ ఏడాది వాటి కంటే రెండు మూడు డిగ్రీలు అధికంగా నమోదవుతాయి. వచ్చే ఏడాది మార్చి వరకు ఎల్నినో ప్రభావం ఉండనుంది. దీంతో వేసవిలోనూ సాధారణం కంటే అధికంగానే ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయి" - శ్రీనివాస్ రావు, వాతావరణ శాఖ సీనియర్ అధికారి
వడదెబ్బ లక్షణాలు కనిపిస్తే ఆలస్యం చేయకండి
ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు వృద్ధులు, చిన్నపిల్లలు, బయట పనిచేసే కార్మికులు, దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వేడి ఎక్కువగా ఉన్న సమయంలో శరీరంలో నీరు తగ్గిపోవడం, అలసట, తలనొప్పి, తల తిరగడం వంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయి. ఎండ ఎక్కువగా ఉంటే వడదెబ్బ తగిలి ప్రాణాపాయంగా మారవచ్చు. అందువల్ల ఎండ తీవ్రంగా ఉంటున్న మధ్యాహ్న సమయాల్లో అవసరమైతేనే బయటకు వెళ్లాలి. తరచూ నీరు తాగడం, తేలికపాటి దుస్తులు ధరించడం, పిల్లలు, వృద్ధులను వేడి వాతావరణంలో ఎక్కువసేపు ఉంచకపోవడం అవసరం. వడదెబ్బ లక్షణాలు కనిపిస్తే ఆలస్యం చేయకుండా వైద్య సహాయం పొందాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
తాగునీటికి కటకటలాడే పరిస్థితి
వాతావరణంలో ప్రస్తుతం వస్తున్న అనూహ్య మార్పులను ఇప్పటి తరం ఎప్పుడూ చూడలేదు. వర్షాకాలంలో సరైన వానలు కురవక రాష్ట్రం తీవ్ర విపత్కర పరిస్థితులను ఎదుర్కొంది. పంట దిగుబడులపై ప్రభావం పడింది. జలవనరులు ఎండిపోయాయి. అనేక ప్రాంతాల్లో తాగునీటికి కటకటలాడే పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఇప్పుడు శీతాకాలం కూడా మాయమయ్యేలా ఉంది. ఎల్నినో వల్ల ఇలాంటి పరిస్థితులు తలెత్తాయని అంటున్నా ఇవి రాకుండా ఉండాలంటే తీసుకోవాల్సిన మొదటి చర్య పర్యావరణ పరిరక్షణ. పచ్చదనం పెంచడం, చెట్లను సంరక్షించడం, నీటి వనరులను కాపాడటం, వర్షపు నీటిని నిల్వ చేసుకోవడం దీర్ఘకాలంలో ఉపయోగపడతాయి. అదే సమయంలో ప్రభుత్వ శాఖలు ఉష్ణోగ్రతలు, వర్షపాతం, నీటి నిల్వలు, విద్యుత్ డిమాండ్ను ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షించాలి. రైతులకు పంటలపై వాతావరణ ఆధారిత సూచనలు అందించాలి.
ముందుగానే సిద్ధమవడం కీలకం
తెలంగాణలో చలికాలం ప్రారంభంలోనే ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగిపోయిన నేపథ్యంలో రాబోయే నెలల్లో ఎలా ఉంటాయో అనే ఆందోళన నెలకొంది. నవంబరు, డిసెంబరులో చలి ఎంతవరకు పెరుగుతుంది? వచ్చే వేసవిలో ఉష్ణోగ్రతలు ఎంత తీవ్రంగా ఉంటాయి? అన్నది ఇప్పుడే తేల్చలేం కానీ ఒక విషయం స్పష్టం. వాతావరణ పరిస్థితులను నిరంతరం గమనించడం, అధికారిక హెచ్చరికలను పాటించడం, వేడి ప్రభావాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు ముందుగానే సిద్ధమవడం ఇప్పుడు అత్యంత కీలకం.
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