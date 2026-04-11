తొలి క్వాంటం కంప్యూటర్​కు సిద్ధమవుతున్న అమరావతి - హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్న నిపుణులు

అమరావతి క్వాంటం కేంద్రంగా మారే అవకాశం ఉందన్న క్యూబ్‌ ఇట్ ఫోర్స్ సంస్థ సీఈవో - అసలు క్వాంటం కంప్యూటర్లు అంటే ఏమిటి? - వాటివల్ల ఉపయోగాలేమిటి ? - ఉద్యోగావకాశాలు పెరుగుతాయా?

India First Quantum Computers In Andhra Pradesh
India First Quantum Computers In Andhra Pradesh (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 11, 2026 at 4:41 PM IST

India First Quantum Computers In Andhra Pradesh : నవ్యాంధ్ర రాజధాని అమరావతిలో మొట్టమొదటి క్వాంటం కంప్యూటర్ ప్రారంభానికి సిద్ధమవుతోంది. నెక్ట్స్ జనరేషన్ కంప్యూటర్​గా పిలుచుకునే క్వాంటం ఇక్కడ ఏర్పాటు కావడంపై నిపుణులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కంప్యూటర్ ఆధారిత సేవలను వేగవంతం చేయడంతో పాటు విభిన్న రంగాల్లో క్వాంటం కంప్యూటర్ ఉపయోగపడుతుందని క్యూబ్‌ ఇట్ ఫోర్స్ సంస్థ సీఈవో వెంకట్ తెలిపారు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి కంప్యూటర్లను ఇక‌్కడే తయారు చేయడం ద్వారా అమరావతి క్వాంటం కేంద్రంగా మారే అవకాశం ఉందని ఆయన విశ్లేషించారు. క్వాంటం కంప్యూటర్ల ఏర్పాట్లు, అందులో జరుగుతున్న పరిశోధనలు, అంతర్జాతీయంగా ఉన్న అవకాశాలపై వెంకట్ ఈటీవీతో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు.

తొలి క్వాంటం కంప్యూటర్​కు సిద్ధమవుతున్న అమరావతి (ETV)

క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్లు అంటే ఏమిటి ? : మన కంప్యూటర్లు, మొబైల్‌ ఫోన్లు, ల్యాప్‌టాప్‌లు, సూపర్‌ కంప్యూటర్లు బైనరీతో కూడినవి. అవి 0,1తో పని చేస్తాయి. కాని క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్లు బిట్లు, క్యూబిట్లతో పని చేస్తాయి. బిట్లు అంటే కేవలం 0,1 మాత్రమే. క్యూబిట్లు 0,1ని ఏకకాలంలో వివిధ దశల్లో తీసుకుంటాయి. అవి అనుసంధానం అవుతాయి కూడా. ఇది వ్యవస్థను చాలా శక్తిమంతం చేస్తుంది. ఔషధాలను తయారు చేయాలన్నా, వాతావరణాన్ని విశ్లేషించాలన్నా, తుపానులను ముందే గుర్తించాలన్నా ఆ ప్రక్రియలను సులభతరం చేస్తుంది. సాధారణ కంప్యూటర్లలో అసాధ్యం అనుకున్నవి క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్లలో సాధ్యం అవుతాయి.

క్వాంటం కంప్యూటర్లకు సంబంధించి ఏయే పరికరాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి?: నా వెనక ఉన్న క్వాంటం కంప్యూటర్‌ ఇంకా తయారవుతోంది. మొదటి సారి క్వాంటం కంప్యూటర్‌ తయారీని బహిరంగంగా చేస్తున్నాం. ప్రజలు ఎవరైనా వచ్చి దీన్ని చూడవచ్చు. మీకు కనిపిస్తున్నది డైల్యూషన్‌ ఫ్రిజ్‌. ఇది ఉష్ణోగ్రతను తగ్గిస్తుంది. భూమి సగటు ఉష్ణోగ్రత కంటే కూడా తక్కువకు తీసుకు వస్తుంది. డైల్యూషన్‌ ఫ్రిజ్‌ కింది భాగంలో ప్రాసెసర్‌ ఉంటుంది. ఇది నియంత్రణ వ్యవస్థ పరిధిలో ఉంటుంది. దీన్ని చల్లబరిచేందుకు హీలియం - 3, హీలియం - 4 గ్యాస్‌ కావాలి. ఆ గ్యాస్‌ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఆ గ్యాస్‌ డైల్యూషన్‌ ఫ్రిజ్‌ను చల్లబరచడానికి సరఫరా అవుతుంది.

జనరల్​ కంప్యూటర్​ అయితే మానిటర్​లో చూసుకోవచ్చు. దీంట్లో ఎక్కడ చూడవచ్చు? : క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్‌ క్లౌడ్‌ ద్వారా ల్యాప్‌టాప్‌నకు అనుసంధానమై ఉంటుంది. క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్‌ను వాడడానికి మనం ఇక్కడకు రావాల్సిన పని లేదు. ఎక్కడి నుంచైనా ఉపయోగించవచ్చు.

క్వాంటప్​ కంప్యూటర్​ వచ్చిన మొదటి రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్​. రాష్ట్రం భవిష్యత్తు ఎలా ఉండబోతోంది?: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు మాకు ఓ వేగాన్ని, లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించారు. గత ఏడాది మే 2న ఇది ప్రారంభమైంది. అప్పుడు నేను కూడా అమరావతిలో ఉన్నాను. కేవలం ఏడాదిలోపే దేశంలోనే మొదటి క్వాంటం రిఫరెన్స్‌ సిస్టమ్‌ను నిర్మిస్తున్నాం. ఇలా మరెక్కడా జరగలేదు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఇప్పటికే రెండు లక్షల మంది విద్యార్థులు క్వాంటంపై శిక్షణ పొందారు. ఎస్‌.ఆర్‌.ఎమ్‌ విశ్వవిద్యాలయం దీనికి చొరవ తీసుకుంది. క్వాంటం కంప్యూటర్‌ కల్గిన మొదటి యూనివర్సిటీ ఇది. తమ విద్యార్థులు అందరి కోసం దీన్ని బహిరంగంగా ఉంచింది.

క్వాంటమ్ కంప్యూటర్​ కోర్సులను బీటెక్​లో చేర్చవచ్చా? : క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్ కోర్సులను సాధారణ బీటెక్‌, బీఎస్సీ కోర్సుల్లో చేర్చారు. దీన్ని కామర్స్‌, మేనేజ్‌మెంట్‌ కోర్సుల్లో కూడా చేర్చాలని ముఖ్యమంత్రి భావిస్తున్నారు. ఏపీలోని ప్రతి ఒక్కరికి క్వాంటంలోని ఏదో ఒక దశ గురించి తెలిసి ఉండాలని ఆయన కోరిక. దాన్ని ఎలా ఉపయోగించాలో తెలిసి ఉండాలని ఆయన భావన.

రెండు లక్షల మంది విద్యార్థులకు ట్రైనింగ్​ ఎలా ఇచ్చారు? : విద్యార్థులకు ఆన్‌లైన్‌లో శిక్షణ ఇచ్చాం. ఆన్‌లైన్‌లో కూడా టీచర్లు అందుబాటులో ఉంటారు. ల్యాప్‌టాప్‌ ద్వారా విద్యార్థులు అడిగే ప్రశ్నలకు వారు సమాధానం ఇచ్చేవారు. దీనికి తోడు ఎన్‌పిటల్‌ కార్యక్రమంలో ఇద్దరు గోల్డ్‌మెడలిస్టులు, 11 మంది సిల్వర్‌మెడలిస్టులను బోధనకు ఆహ్వానించాం.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్వాంటం కంప్యూటర్ ఫోకస్​ ఎలా ఉంది? భారత్ ఏ స్థానంలో ఉంది? : క్వాంటం కంప్యూటర్‌ పరిజ్ఞానానికి సంబంధించి భారత్‌ చాలా పై స్థానంలో ఉంది. సౌకర్యాలపరంగా చూస్తే ఇలాంటి టెస్ట్‌ బెడ్‌లు కావాలి. విద్యార్థులు, స్టార్టప్‌లు, అధ్యాపకులు, పరిశ్రమ వర్గాలు ఇలాంటి పరికరాలను భారత్‌లోనే తయారు చేయాలి. దీని కోసం సౌకర్యాలు ఎన్ని దేశాల్లో ఉన్నాయో నాకు తెలియదు. 5 లేక 6 దేశాల్లో అలా ఉండవచ్చు. కాని ఇలాంటి టెస్ట్‌ బెడ్‌ను కల్గిన దేశాల్లో భారత్‌ ఒకటి. ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించినట్లుగా త్వరలో ఐబీఎమ్‌ కంప్యూటర్‌ కూడా ఇక్కడకు రాబోతోంది. క్వాంటమ్‌ కంప్యూటింగ్‌కు ప్రపంచంలో అమరావతి ముఖ్య కేంద్రంగా మారింది. అమరావతి క్వాంటం వ్యాలీ ప్రపంచంలో ముఖ్యమైన టెక్నాలజీ హబ్‌గా మారాలన్నది ముఖ్యమంత్రి లక్ష్యం.

ఇక్కడ ఈ కంప్యూటర్​ తయారు చేస్తున్నారు. ఉద్యోగావకాశాలు ఎలా ఉంటాయి? : క్వాంటం కంప్యూటర్‌కు సంబంధించిన అన్ని పరికరాలను ప్రపంచానికి మనం అందించాలి. అది మన లక్ష్యం. ఇక్కడ మనం భారత్‌లో తయారైన ప్రాసెసర్‌ను చూస్తున్నాం. మనం పెద్ద పెద్ద ప్రాసెసర్లను భారత్‌లోనే తయారు చేసి పరీక్షించాలన్నది మా లక్ష్యం. దాని నాణ్యతను మెరుగుపరచాలన్నది లక్ష్యం. దాని వల్ల అది ప్రపంచ స్థాయిదిగా మారుతుంది. ఈ ప్రాసెసర్‌ భారత్‌లో తయారైనది. ఇలా చేస్తూ వెళితే మనం ఫ్యూచర్‌ అడ్వాన్స్‌మెంట్లలో లీడర్‌గా ఉంటాం. ఈ సాంకేతికతలలో నవ కల్పనలను తీసుకురావాలి. మన విద్యార్థులు, పరిశోధకులు దీన్ని తయారు చేస్తున్నారు. సులభంగా చెప్పాలంటే భారత్ క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్లను తయారు చేసి ప్రపంచానికి సరఫరా చేయాలి.

ఒక క్వాంటం కంప్యూటర్​ తయారు చేయడానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది? : ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యంత చౌకైన క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్‌. ఇలాంటి చౌకైనది మీకు ఎక్కడా దొరకదు. బహిరంగంగా ఏర్పాటు చేసిన క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్‌ కూడా ఇదే. క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్ల ధర తక్కువలో తక్కువగా రూ.2కోట్ల నుంచి దాని ఫీచర్లను బట్టి 10 లేదా 20 లేదా 30 కోట్ల రూపాయల వరకు ఉంటుంది. కాని ప్రపంచంలో మరే దేశం కూడా మనం తయారు చేస్తున్నట్లు క్వాంటం కంప్యూటర్‌ను తక్కువ ధరకు తయారు చేయడం లేదు. అయితే ఇక్కడ ఉన్న దాని ధర 10కోట్ల రూపాయలు.

