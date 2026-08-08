ఉచితంగా ఖరీదైన వైద్యం - 25 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న ఇండియన్ రెడ్క్రాస్ సొసైటీ క్యాన్సర్ ఆసుపత్రి
ఆసుపత్రిలో అత్యాధునిక కార్పొరేట్ చికిత్సా సౌకర్యాలు - డిటెక్షన్ సెంటర్గా ప్రారంభమై ఈ స్థాయికి ఎదుగుదల - మొత్తం 150 పడకలు, అందులో ఐసీయూవి 25 - పూర్తిగా దాతల విరాళాలతోనే నడుస్తున్న ఆసుపత్రి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 8, 2026 at 5:00 PM IST
Indian Red Cross Society Cancer Hospital in Nellore Free Service to Poor People: మంచి మనసుతో పని చేస్తే ఒక చిన్న సంస్థను కూడా వ్యవస్థగా మార్చవచ్చు. పేదలను ఆదుకోవాలన్న ఆలోచన, సేవ చేయాలన్న తపన ఉంటే ఆ వ్యవస్థ ద్వారా పేద రోగులకు కూడా ఖరీదైన వైద్యాన్ని ఉచితంగా అందించవచ్చు. ఆ సత్కార్యంలో తరిస్తూ లక్షలాది మందికి కొత్త జీవితాన్ని ప్రసాదిస్తోంది నెల్లూరులోని ఇండియన్ రెడ్క్రాస్ సొసైటీ క్యాన్సర్ ఆసుపత్రి.
పేద క్యాన్సర్ రోగులకు పైసా ఖర్చు కూడా లేకుండా కార్పొరేట్ స్థాయి వైద్య సేవలను అందిస్తోంది. ఆ మహోన్నత సేవలో నిమగ్నమైన ఈ క్యాన్సర్ ఆసుపత్రి ఇటీవలే 25 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుంది. ఓ డిటెక్షన్ సెంటర్గా ప్రారంభమై అత్యాధునిక వైద్య సేవలను అందించే స్థాయికి చేరుకున్న ఈ ఆసుపత్రి ప్రస్థానంలో ప్రతి అడుగు ప్రత్యేకమే. రజతోత్సవ వేళ ఈ ఆసుపత్రి విశేషాలు, ఇక్కడ అందుతున్న వైద్య సేవల గురించి ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.
ఆసుపత్రులు అంటే దేవాలయాలు, వైద్యులు అంటే దేవుళ్లు అని అంటారు. ఈ మాటలకు అచ్చమైన నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది నెల్లూరులోని ఇండియన్ రెడ్క్రాస్ సొసైటీ క్యాన్సర్ ఆసుపత్రి. పేద క్యాన్సర్ రోగులకు ఆరోగ్య శ్రీ సహా ఇతర ప్రభుత్వ పథకాల ద్వారా ఉచితంగా వైద్య సేవలను అందిస్తోంది. అది కూడా అత్యాధునిక కార్పొరేట్ స్థాయిలో. ప్రభుత్వ పథకం పరిధిలో లేని వారికి సగం ధరలకే చికిత్స అందిస్తారు. ఇది 2001 జులై 30న క్యాన్సర్ డిటెక్షన్ సెంటర్గా ప్రారంభమై ఈ స్థాయికి చేరుకుంది. రజతోత్సవం జరుపుకుంటున్న ఈ ఆసుపత్రి ప్రస్థానాన్ని పరిశీలిస్తే అప్పట్లో నెల్లూరు జిల్లాలోని క్యాన్సర్ రోగులు చికిత్స చేయించుకోవాలంటే చెన్నై వెళ్లాల్సి వచ్చేది. అది కూడా ఖరీదైన వైద్యం మాత్రమే అందుబాటులో ఉండేది.
నెలకు 100 శస్త్రచికిత్సలు: ఖరీదైన వైద్యం మాట అటుంచితే అసలు చెన్నైకి వెళ్లి రావడమే పేద రోగులకు ఆర్థిక భారంగా ఉండేది. ఈ సమస్యను గుర్తించిన డాక్టర్ ఎ.వి. సుబ్రహ్మణ్యం ఆధ్వర్యంలోని నెల్లూరు రెడ్క్రాస్ బృందం డిటెక్షన్ సెంటర్ను ప్రారంభించింది. జేఎస్ రెడ్డి ఛారిటీస్ ఏడాదిన్నర వరకు దీని నిర్వహణ బాధ్యతను చేపట్టేందుకు అంగీకరించింది. అలా క్రమంగా దాతల సాయంతోనే ఒక్కో మెట్టు ఎదుగుతూ పేద క్యాన్సర్ రోగులకు ఉచితంగానే కార్పొరేట్ వైద్య సేవలు అందించే స్థాయికి చేరుకుంది. ఇది భారతదేశంలో రెడ్క్రాస్ ద్వారా ప్రత్యేకంగా నడుస్తున్న ఏకైక క్యాన్సర్ ఆసుపత్రిగా గుర్తింపు పొందింది. నెల్లూరులోని ఇండియన్ రెడ్క్రాస్ సొసైటీ క్యాన్సర్ ఆసుపత్రిలో సర్జికల్ బ్లాక్, ఐసీయూ, వెంటిలేటర్లు ఉన్నాయి. ఇక్కడ ప్రతి నిత్యం ఓపీ సేవలు, నెలకు 100 శస్త్రచికిత్సలు చేస్తారు.
గర్భాశయ, అండాశయ, గ్యాస్టో ఎంట్రాలజీ, ఊపిరితిత్తులు, అన్నవాహిక క్యాన్సర్లకు శస్త్ర చికిత్సలు జరుగుతాయి. అయిదేళ్లుగా మెడికల్ అంకాలజీ డిపార్ట్ మెంట్ అధునాతన కీమోథెరపీ, అడ్వాన్స్ రేడియేషన్ చికిత్సలను కూడా నిర్వహిస్తోంది. ఆసుపత్రిలో లీనియర్ యాగ్జలేటర్ అనే కొత్త పరికరాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఇప్పటి వరకు లక్ష మందికి కీమోథెరపీ, 50వేల మందికి రేడియేషన్, 25వేల మందికి శస్త్రచికిత్సలు నిర్వహించారు. ఈ క్యాన్సర్ ఆసుపత్రిలో మొత్తం 150 పడకలు ఉండగా, అందులో 25 ఐసీయూ పడకలను ఏర్పాటు చేశారు. ఇక్కడ పని చేస్తున్న వైద్యులు కూడా సేవా భావంతో విధులను నిర్వహిస్తున్నారు. ఆసుపత్రిలో అనుభవజ్ఞులైన అనేక మంది అంకాలజిస్టులు, రేడియేషన్, మెడికల్ అంకాలజిస్టులు, ఇతర వైద్యులు సేవలందిస్తున్నారు. సీనియర్ గైనకాలజిస్ట్ డాక్టర్ లక్ష్మి ఆసుపత్రి ప్రారంభం నుంచి ఇక్కడే పని చేస్తున్నారు.
అధునాతన యంత్రాలు: నెల్లూరులోని ఇండియన్ రెడ్క్రాస్ సొసైటీ క్యాన్సర్ ఆసుపత్రి నిర్వహణకు ఎంతో మంది దాతలు ఆర్థిక సాయం అందిస్తూ తమ ఉదారతను చాటుకుంటున్నారు. 2001లో డిటెక్షన్ సెంటర్ ప్రారంభమైన తర్వాత ఒక్కొక్కరే చేయూత అందిస్తూ వస్తున్నారు. చెన్నైలోని సుప్రసిద్ధ అడయార్ క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్కు చెందిన ప్రముఖ సర్జికల్ ఆంకాలజిస్ట్ డాక్టర్ అరుణా చంద్రశేఖరన్ ఇక్కడ సర్జికల్ విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఆపరేషన్ థియేటర్, సర్జికల్ వార్డులు, అల్ట్రాసౌండ్ మిషన్లు, పాథాలజీ ల్యాబ్లు. ఎక్స్రే మెషిన్లు, అల్ట్రాసౌండ్ వంటి అధునాతన యంత్రాలను దాతల సాయంతో ఏర్పాటు చేశారు.
ఆసుపత్రికి అతి పెద్ద సాయం దొడ్ల వరదారెడ్డి, రుక్మిణమ్మ ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్ అందించింది. ఈ ట్రస్టు విరాళంతో రేడియేషన్ డిపార్ట్మెంట్ భవనాన్ని నిర్మించారు. 2006లో అప్పటి రాష్ట్రపతి డాక్టర్ ఎ.పి.జె. అబ్దుల్ కలాం ఈ భవనాన్ని ప్రారంభించారు. ఆసుపత్రి సేవల్లో ఈ విభాగం ఏర్పాటును కీలక మలుపుగా పేర్కొంటారు. 2023 నాటికి అత్యాధునిక రేడియోథెరపీ యంత్రాలను అమర్చడం ద్వారా కేవలం క్యాన్సర్ నిర్ధారణా కేంద్రంగానే కాకుండా, పూర్తి స్థాయి సమగ్ర క్యాన్సర్ చికిత్సా కేంద్రంగా ఈ ఆసుపత్రి రూపాంతరం చెందింది. డా.లక్ష్మి, సీనియర్ గైనకాలజిస్ట్
అన్ని రకాల క్యాన్సర్ బాధితులకు చికిత్స: స్థానిక దాత శ్రీహరి రెడ్డి, మరి కొందరు దాతలు ఇచ్చిన 4కోట్ల రూపాయలతో పడకల సామర్థ్యాన్ని పెంచడానికి ఆసుపత్రిలో కొత్త విభాగాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. భగవాన్ మహవీర్ దాస్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ కొత్త సర్జికల్ బ్లాక్ నిర్మాణానికి ఉదారంగా సాయం చేసింది. ఇందులో 12 పడకల ICU, సర్జికల్ ఓపీడీలు ఉన్నాయి. ఆసుపత్రిలో సమావేశ మందిరం, క్యాంటిన్ భవన నిర్మాణానికి కూడా ఈ ట్రస్ట్ విరాళం అందించింది. వీటిని 2014లో ప్రారంభించారు. 2019లో మెడికల్ అంకాలజీ విభాగాన్ని ప్రారంభించారు. అప్పటి నుంచి అన్ని రకాల క్యాన్సర్ బాధితులకు ఇక్కడ చికిత్స అందిస్తున్నారు.
క్యాన్సర్ ఆసుపత్రిలో చికిత్సతో పాటు ఉచితంగా భోజనం కూడా అందిస్తారు. అది అన్ని పోషకాలతో కూడి ఉంటుంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉచిత క్యాన్సర్ నిర్ధారణ శిబిరాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఇందుకోసం ప్రత్యేకంగా కొందరు వైద్యులు సేవలు అందిస్తున్నారు. రాష్ట్రంలోని అనేక జిల్లాల నుంచి క్యాన్సర్ బాధితులు ఇక్కడికి వస్తున్నారు. ఈ ఆసుపత్రిలో ఎంతో గొప్పగా సేవలు అందుతున్నాయని అభినందిస్తున్నారు. క్యాన్సర్ చికిత్స అంటే ఈ రోజుల్లో అత్యంత ఖరీదైన వైద్యం. పేదలకు అయితే అది ఊహకు కూడా అందని అంశం. అలాంటిది నెల్లూరులోని రెడ్ క్రాస్ క్యాన్సర్ ఆసుపత్రి సేవలను పేదలకు ఓ వరంగా చెప్పుకోవాలి. ఇది వారి బతుకుల్లో వెలుగులు నింపే ఆశాదీపం.
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