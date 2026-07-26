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రైల్వేలో మరో సరికొత్త ప్రయోగం - సౌరశక్తితోనే బోగీకి విద్యుత్ సరఫరా

మొట్టమొదటిసారిగా సోలార్ పవర్డ్ రైల్ కోచ్‌ అందుబాటులోకి - ఎలక్ట్రిసిటీతో పని లేకుండా సౌరశక్తితోనే బోగీకి విద్యుత్ సరఫరా - క్లీనర్ ఎనర్జీలో భాగంగా సౌరశక్తిని వినియోగించుకోవాలనుకుంటున్నకేంద్ర ప్రభుత్వం g3hrgihi

Solar Powered Rail Coach
Solar Powered Rail Coach (ETV)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 26, 2026 at 8:04 PM IST

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Solar Powered Rail Coach : భారతీయ రైల్వే టెక్నాలజీలో ఎప్పటికప్పుడు అప్‌గ్రేడ్ అవుతూనే ఉంది. మొన్నీమధ్యే హైడ్రోజన్ రైలు తీసుకొచ్చింది. ఆ ట్రైన్ స్పెషాల్టీ గురించి దేశమంతా చర్చ జరుగుతుండగానే ఇప్పుడు మరో ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చింది. సోలార్ పవర్డ్ రైల్ కోచ్‌ అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంటే ఎలక్ట్రిసిటీతో అవసరం లేకుండా నేరుగా సౌరశక్తితోనే ఆ బోగీకి విద్యుత్ సరఫరా అవుతుంది. రైల్వేలో క్లీనర్ అండ్ గ్రీనర్ ట్రాన్స్‌పోర్టేషన్‌లో భాగంగా నార్త్ సెంట్రల్ రైల్వే చేసిన ప్రయోగం ఇది. ప్రయాగ్‌రాజ్‌లో ఈ పైలట్ ప్రాజెక్ట్‌ ప్రారంభించారు. దశల వారీగా ఇలాంటి సోలార్ కోచ్‌ల సంఖ్య పెంచాలన్నది ఇండియన్ రైల్వే లక్ష్యం. ఇందుకు కాస్త సమయం పట్టినా క్లీనర్ ఎనర్జీలో భాగంగా సౌరశక్తిని ఎక్కువ మొత్తంలో వినియోగించుకోవాలని చూస్తోంది కేంద్ర ప్రభుత్వం.

వీటి ప్రత్యేకతలేంటి : ఈ రైల్ కోచ్‌కు హై ఎఫీషియెన్సీ రూఫ్‌టాప్ సోలార్ ఫొటోవోల్టాయిక్ ప్యానెల్స్ అమర్చారు. ఇవి దాదాపు 7 kWP క్లీన్ ఎనర్జీని జనరేట్ చేస్తాయి. ఇక్కడ kwp అంటే కిలోవాట్ - పీక్ అని అర్థం. అంటే ఈ ప్యానెల్స్‌ ద్వారా గరిష్ఠంగా 7 కిలోవాట్ల క్లీన్ ఎనర్జీ ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఈ ప్యానెల్స్ ఏరోడైనమిక్ డ్రాగ్‌ను కూడా తట్టుకుంటాయి. సింపుల్‌గా చెప్పాలంటే రైల్ వేగంగా వెళ్తున్నప్పుడు ఎదురుగా వచ్చే గాలి ఎంత బలంగా ఉన్నాఈ ప్యానెల్స్ తట్టుకుంటాయి. అంతే కాదు. ట్రైన్ వైబ్రేషన్స్‌ని కూడా తట్టుకోగలవు. అంటే అంత స్ట్రాంగ్‌గా వీటిని డిజైన్ చేశారు.

సాధారణ కోచ్‌లు ఎక్కువ సమయం పాటు నిలిచిపోయి ఉంటే అందులో ఉన్న బ్యాటరీలు డ్రెయిన్ అవుతాయి. అంటే ఛార్జింగ్​ తగ్గిపోతుంది. కానీ ఈ సోలార్ పవర్డ్ సిస్టమ్‌లో మాత్రం 110 వోల్ట్స్ DC బ్యాటరీ బ్యాంక్ ఉంటుంది. ఎక్కువ సమయం పాటు ఆగి ఉన్నా బ్యాటరీ డిశ్చార్జ్ అవ్వకుండా డిజైన్ చేశారు. ఇక మరో స్పెషాల్టీ ఏంటంటే సాధారణ కోచ్‌లలో ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్ అవ్వాలంటే మినిమమ్ స్పీడ్ మెయింటేన్ చేయాలి. కానీ సోలార్ కోచ్‌ మాత్రం ప్లాట్‌ఫామ్‌పై ఆగి ఉన్నప్పుడు కూడా నిరంతరాయంగా విద్యుత్ అందిస్తూనే ఉంటుంది.

ఇలా పనిచేస్తుంది : సాధారణ కోచ్‌లలో విద్యుత్ ఉత్పత్తి కావాలంటే ఓ మెకానిజం ఉంటుంది. కోచ్‌ కింద ఓ ఆల్టర్‌నేటర్ అమర్చుతారు. బెల్ట్‌తో అనుసంధానించిన మెకానికల్ సెటప్‌ ఏర్పాటు చేస్తారు. కోచ్‌ చక్రాలు తిరిగినప్పుడు అంటే రైలు కదులుతున్నప్పుడు విద్యుత్ ఉత్పత్తి అవుతుంది. బహుశా మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది. వెనకటి కాలంలో సైకిళ్లకు లైట్స్‌ ఫిక్స్ చేసే వాళ్లు. సైకిల్ తొక్కుతున్నంత సేపు ఆ లైట్ వెలుగుతుంది. ఎప్పుడైతే సైకిల్‌ ఆగిపోతుందో అప్పుడు ఆటోమెటిక్‌గా లైట్ ఆఫ్ అవుతుంది. సరిగ్గా ఇదే మెకానిజం ఉంటుంది. సోలార్ కోచ్‌లలో మాత్రం సూర్యరశ్మి ఉన్నంత సేపు నేరుగా విద్యుత్ అందుతూనే ఉంటుంది. ఎక్కువ సమయం పాటు నిలిపి ఉంచినా సప్లైలో ఇబ్బందులు రావు.

సోలార్ విద్యుత్​తో నడిచే రైలు బోగి (ETV)

ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్‌ను ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు : ఇక ఈ సోలార్‌ ప్యానెల్స్ ద్వారా కోచ్‌లోని లైట్స్, ఫ్యాన్స్‌కు పవర్ సప్లై అవుతుంది. మొబైల్ ఛార్జింగ్ పాయింట్స్‌కీ విద్యుత్ సరఫరా అవుతుంది. సూర్యరశ్మి ఉన్నంత సేపు ఎలక్ట్రిసిటీపై ఆధారపడే, పని లేకుండా ఈ విధంగా విద్యుత్‌ను వాడుకోవచ్చు. ప్రత్యేకంగా ఛార్జింగ్ పాయింట్స్ ఉండడం వల్ల మొబైల్స్, ల్యాప్‌టాప్స్‌తో పాటు మరింకేవైనా ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్‌ను ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. దూరప్రాంతాలకు వెళ్లే ప్రయాణికులకు ఈ సౌకర్యం ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. మరో ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం ఏంటంటే ఈ సోలార్ కోచ్‌ల ద్వారా పర్యావరణానికి చాలా మేలు జరుగుతుంది. కొన్ని అంచనాల ప్రకారం ఒక్కో సోలార్ కోచ్‌తో ఏటా సుమారు 11 టన్నుల కార్బన్ డయాక్సైడ్ వాతావరణంలోకి విడుదల కాకుండా అడ్డుకోవచ్చు. పైగా మెయింటేనెన్స్‌ తక్కువ. ఇదే విషయాన్ని మరో ఉదాహరణతో చెప్పారు ఓ రైల్వే అధికారి.

ఈ సోలార్‌ కోచ్‌తో పర్యావరణానికి ఎలాంటి మేలు జరుగుతుందో ఓ ఉదాహరణతో చెప్తాను. ఒక్కో కోచ్‌కు సోలార్‌ ఫిక్స్ చేయడం ద్వారా CO2 ఉద్గారాలను తగ్గించవచ్చు. మామూలుగా అయితే ఇంత మొత్తంలో ఉద్గారాలు తగ్గించడానికి 5 వేల మొక్కలు నాటాల్సి ఉంటుంది. అంటే ఈ ఒక్క కోచ్‌ 5 వేల మొక్కలు చేసే పనిని చేస్తుంది. ఇలా ఏటా సుమారు 11 టన్నుల CO2 విడుదలను అడ్డుకోవచ్చు - రైల్వే అధికారి

రైల్వేలో సౌరశక్తి వినియోగించడం ఇదే తొలిసారి కాదు. 2017లో దిల్లీలోని సఫ్దర్‌జంగ్ స్టేషన్‌లో పూర్తిగా సోలార్‌తో నడిచే ట్రైన్‌ను ప్రారంభించారు. అందులో లైట్స్, ఫ్యాన్స్, డిస్‌ప్లే సిస్టమ్ ఇలా అన్నీ సౌరశక్తితోనే నడిచేలా తయారు చేశారు. భారత రైల్వేలో సోలార్ పవర్డ్ ట్రైన్ అందుబాటులోకి రావడం అదే తొలిసారి. అప్పుడు రైల్వే మంత్రిగా సురేష్ ప్రభు ఉన్నారు. కాకపోతే ఆ ట్రైన్‌ తక్కువ దూరాల కోసమే వినియోగించేలా డిజైన్ చేశారు. కేవలం టెస్టింగ్ పర్పస్‌లోనే తయారు చేశారు. ఇప్పుడు నార్త్ సెంట్రల్ రైల్వే మాత్రం పూర్తి స్థాయిలో సోలార్‌ కోచ్‌లు తీసుకొస్తే ఎలా ఉంటుందన్న ఆలోచనతో ముందుకొచ్చింది.

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