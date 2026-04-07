బుల్లెట్స్ నుంచి మిసైల్స్ వరకు - విదేశాల్లో మన ఆయుధ సత్తా
2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఎగుమతులు రూ.38,424 కోట్లు - 2016-17 ఆర్థిక సంవత్సరం నుంచి ఏకంగా 25 రెట్ల పురోగతి - ప్రపంచ ఆయుధ మార్కెట్లో ఎగుమతులకు దోహదం చేస్తున్న కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలు
Published : April 7, 2026 at 2:46 PM IST
India On Global Arms Market : భారత్ అంటే రక్షణ పరికరాల కోసం దిగుమతులపైనే ఆధారపడ్డ దేశంగా గుర్తింపు ఉండేది. ఇప్పుడు ఆ ముద్రను చెరిపివేసుకుని రక్షణ పరికరాల తయారీలో అద్భుత ప్రయాణం చేస్తోంది భారత్. మన రక్షణ ఎగుమతుల్లో నమోదైన గణాంకాలే ఇందుకు ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఇవి రికార్డు స్థాయిలో రూ.38,424 కోట్లకు చేరుకున్నాయి. గత పదేళ్ల కాలంలో స్వల్ప అడ్డంకులు మినహా మన రక్షణ ఎగుమతుల్లో అనూహ్య పురోగతి నమోదైంది. 2016-17లో కేవలం రూ.1,522కోట్లు మాత్రమే ఉండగా, ఇప్పుడవి ఏకంగా దాదాపు 25 రెట్ల పురోగతిని సాధించాయి. ప్రపంచ ఆయుధ మార్కెట్లో వేగంగా విస్తరిస్తున్న భారత్ ముద్రకు ఈ గణాంకాలు నిదర్శనంగా నిలుస్తున్నాయి. రక్షణ పరికరాల తయారీలో ప్రభుత్వం సంస్కరణలు చేపట్టడం, ఫలితంగా ప్రైవేటు పెట్టుబడులు రావడం, సామర్థ్యాలు మెరుగుపర్చుకోవడంతో ఎగుమతుల్లో ఈ వృద్ధి నమోదైంది. 2029నాటికి రక్షణ ఎగుమతులను రూ.50వేల కోట్లకు పెంచుకోవాలన్నది కేంద్ర ప్రభుత్వ లక్ష్యం. నమోదవుతున్న గణాంకాలను పరిశీలిస్తే ఆ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడం సాధ్యమే అనిపిస్తోంది.
నావికాదళ ఉత్పత్తులకు అగ్రస్థానం : భారత రక్షణ ఉత్పత్తులను అందుకుంటున్న దేశాలను పరిశీలిస్తే మయన్మార్ ముందు వరుసలో ఉంది. 2025-26లో నమోదైన మొత్తం ఎగుమతుల్లో 28శాతం ఆ దేశానికే అయ్యాయి. ఫిలిప్పీన్స్కు 19శాతం, అర్మేనియాకు 15శాతం ఉన్నాయి. ఈ మూడు దేశాలకు జరిగిన ఎగుమతులే 60శాతం ఉన్నాయి. మన పొరుగు దేశం శ్రీలంకు కూడా చెప్పుకోదగ్గ స్థాయిలోనే ఎగుమతులు జరుగుతున్నాయి. ఆ దేశం 13శాతం ఆయుధ ఉత్పత్తులను అందుకుంది. హిందూ మహా సముద్ర దేశంలో ద్వీప దేశాలైన మారిషస్కు 8.3శాతం, సీషెల్స్కు 6శాతం, వియత్నాంకు 5.5శాతం ఎగుమతులు జరిగాయి. ఆగ్నేయాసియా దేశాలతో భారత్కు పెరుగుతున్న రక్షణ సంబంధాలకు ఇది నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది. అఫ్గానిస్థాన్, బంగ్లాదేశ్, మొరాకో, మాల్దీవులకు కలిపి 5శాతం రక్షణ ఉత్పత్తుల ఎగుమతులు జరిగాయి.
2029 నాటికి రూ.50వేల కోట్ల మైలురాయి : మన రక్షణ ఉత్పత్తుల ఎగుమతుల్లో నావికాదళ ఉత్పత్తులు అగ్రస్థానంలో ఉన్నాయి. 2016-2025లో జరిగిన ఎగుమతుల్లో 55శాతం నౌకలు ఇతర దేశాలకు వెళ్లాయి. ఇక ఎగుమతుల్లో ఫిరంగులు 13శాతం ఉండగా, క్షిపణులు 12శాతం ఉన్నాయి. సెన్సార్లు, నిఘా ఉత్పత్తులు 9శాతం, యుద్ధ విమానాలు 6శాతం ఉన్నాయి. రక్షణ పరికరాల ఎగుమతుల్లో ప్రస్తుతం ఉన్న పురోగతిని పరిశీలిస్తే 2029నాటికి 50వేల కోట్ల రూపాయల మైలురాయిని చేరుకోవాలన్న కేంద్ర ప్రభుత్వ లక్ష్యాన్ని సాధించడం అసాధ్యం ఏమీ కాదనిపిస్తోంది. రక్షణ రంగంలో ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంస్కరణలు ఇందుకు దోహదం చేస్తున్నాయి. మన దేశంలో రక్షణ పరికరాలను ఇంతకు ముందు ప్రభుత్వ సంస్థలే చేపట్టేవి. ప్రైవేటు కంపెనీలకు అనుమతి ఇచ్చాక రక్షణ పరికరాల తయారీ సామర్థ్యం భారీగా పెరుగుతోంది.
"2014లో భారత్ రక్షణ ఎగుమతులు కేవలం రూ.600 వందల కోట్లు మాత్రమే. తర్వత ప్రపంచ ఆయుధ మార్కెట్లో ముఖ్యమైన ఎగుమతి దారుగా ఉండేందుకు కేంద్ర కేబినెట్ నిర్ణయంతో రక్షణ బడ్జెట్ను పెంచారు. మన ఆయుధాలను సుమారు 80కి పైగా దేశాలకు ఎగుమతి చేస్తున్నాం. అర్మేనియా, యూఎస్, ఫ్రాన్స్, ఆఫ్రికా, ఐరోపా దేశాలకు ఆయుధాలను ఎగుమతి చేస్తున్నాం. ఆయుధాలు, మందుగుండు సామాగ్రి, రాడార్లు, నౌక పరికరాలు, వాయు పరికరాలు, అగ్ని, బ్రహ్మోస్ క్షిపణులను పంపిణీ చేస్తున్నాం" - మేజర్ బ్రహ్మానందరెడ్డి, సీనియర్ అధ్యాపకులు
ప్రైవేటు కంపెనీలు పెరగటంతో : 2024-25లో దేశీయంగా రక్షణ పరికరాల తయారీలో ప్రైవేటు కంపెనీల వాటా దాదాపు 25శాతానికి చేరింది. టాటా గ్రూప్, రిలయన్స్ డిఫెన్స్, ఎల్ అండ్ టీ, భారత్ ఫోర్జ్, మహీంద్రా, అశోక్ లేలాండ్ లాంటి దిగ్గజాలకు తోడు 600పైగా అంకురాలు రక్షణ రంగంలోకి అడుగు పెట్టిన తర్వాత తయారీ సామర్థ్యం పెరగడంతో పాటు పరిశోధన-అభివృద్ధి రాణిస్తోంది. మన దేశంలో రక్షణ రంగంలో అంకురాలు 2022-23లో 355 ఉండగా, 2023-24లో 475కు, 2024-25లో 603కు చేరుకున్నాయి. జర్మనీ సంస్థ హైన్ మెటాల్ వాఫే కమ్యూనికేషన్ నుంచి రూ.600కోట్ల ఆర్డర్ను దక్కించుకున్న రిలయన్స్ డిఫెన్స్, ఫ్రాన్స్కు చెందిన దసో ఏవియేషన్, థేల్స్తో ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడం మన కంపెనీలకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న ప్రాధాన్యాన్ని చాటిచెబుతోంది.
భారత్ వైపు ఐరోపా దేశాల దృష్టి : రక్షణ రంగ ఉత్పత్తులు రాబోయే రోజుల్లో పెరుగుతాయి అనేందుకు అంతర్జాతీయంగా జరుగుతున్న మరికొన్ని అంశాలు అనుకూలంగా ఉన్నాయి. ప్రపంచంలో 100కోట్ల జనాభా ఉన్న 32 నాటో సభ్య దేశాలు తమ రక్షణ బడ్జెట్ను 2035నాటికి జీడీపీలో 5శాతానికి పెంచుకోవాలని నిర్ణయించాయి. భారత రక్షణ ఎగుమతులకు ఈ నిర్ణయం మరింత ఊపు ఇవ్వవచ్చని భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఉన్న సరఫరా వ్యవస్థల ద్వారా తమకు అవసరమైన అత్యాధునిక రక్షణ రంగ ఉత్పత్తులను సమకూర్చుకోవడం నాటో దేశాలకు సవాలుతో కూడుకున్న వ్యవహారం. ఐరోపాలో వీటి తయారీ సామర్థ్యం పరిమితంగా ఉండడమే దీనికి కారణం.
పైగా కార్మికుల కొరత కూడా వేధిస్తోంది. రక్షణ పరికరాల కోసం అమెరికా మీద ఆధారపడడాన్ని తగ్గించుకుని, తయారీ సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోవడానికి ఐరోపా దేశాలు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నాయి. అయితే ఇందుకు చాలా సమయం పడుతున్నందున అప్పటి వరకు సహేతుక ధరలకే అధునాతన రక్షణ ఉత్పత్తులను అందించే భారత్ వైపు ఐరోపా దేశాలు దృష్టి పెడతాయని అంచనా. ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో పాకిస్థాన్పై భారత్ ప్రయోగించిన బ్రహ్మోస్, ఆకాశ్, నాగ్ వంటి అధునాత సొంత క్షిపణులను భారత్ సమర్థవంతంగా ప్రయోగించడం ఆయా దేశాలను ఆకర్షించింది. భారత్-ఐరోపా దేశాల మధ్య దౌత్య సంబంధాలు బలోపేతం కావడం ఇందుకు దోహదం చేయనుంది.
మన క్షిపణుల సత్తాను గుర్తించి : 2017 నుంచి మన రక్షణ ఎగుమతుల్లో ఏటా 41శాతం వృద్ధి నమోదవుతోంది. 2017లో మన రక్షణ ఎగుమతులు రూ.1,500కోట్లు కాగా, 2024లో రూ.23,600 కోట్లకు పెరిగాయి. బ్రహ్మోస్, ఆకాశ్, నాగ్ వంటి క్షిపణుల సత్తాను గుర్తించి, వాటిని కొనుగోలు చేసేందుకు పలు దేశాలు ఆసక్తిని ప్రదర్శిస్తున్నాయి. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా పని చేస్తున్న బీడీఎల్, మిధాని, ప్రైవేటు రంగంలోని ఎలక్ట్రానిక్స్, నావిగేషన్, ట్రైనింగ్ ఉత్పత్తుల తయారు చేసే కంపెనీలు, సేవలు అందించే సంస్థలు అధిక ఆదాయాలు నమోదు చేసే సానుకూలతలు కనిపిస్తున్నాయని పరిశ్రమ వర్గాలు వివరిస్తున్నాయి.
దిగుమతుల్లో నాలుగో స్థానం : రక్షణ పరికరాల ఎగుమతుల్లో పురోగతి సాధిస్తున్న భారత్ దిగుమతులు కూడా బాగానే చేసుకుంటోంది. 2024లో దిగుమతుల్లో నాలుగో స్థానంలో నిలిచింది. రష్యాతో యుద్ధం నేపథ్యంలో అమెరికా, ఐరోపా దేశాల నుంచి ఆయుధాలను కొనుగోలు చేస్తున్న ఉక్రెయిన్ మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా రక్షణ దిగుమతుల్లో 18 శాతం వాటా ఉక్రెయిన్దే. పోలండ్ 5శాతం, అమెరికా 4 శాతంతో ఆ తర్వాత స్థానాల్లో ఉన్నాయి. నాలుగో స్థానంలో భారత్తో పాటు ఖతార్, సౌదీ అరేబియా, ఆస్ట్రేలియా, దక్షిణ కొరియా ఉన్నాయి. అదే సమయంలో 2010లో రక్షణ దిగుమతుల్లో భారత్ అగ్రస్థానంలో ఉంది. అప్పట్లో అంతర్జాతీయ రక్షణ దిగుమతుల్లో మన వాటాయే 11శాతం ఉండేది.
"ఆయుధ తయారీలో ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు 55 శాతం, ప్రైవేట్ రంగ సంస్థలు 45 శాతం ఉంటున్నాయి. సైనిక పరంగా భారత్ నాలుగో స్థానంలో ఉంది. దీనిలో ప్రపంచంలో ప్రథమ స్థానంలో నిలవాలని ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. 2029 నాటికి ఆయుధ ఎగుమతుల ద్వారా రూ.50 వేల కోట్లు ఆర్జించాలనేది ప్రభుత్వ లక్ష్యం. అగ్నివీర్ ద్వారా సంవత్సరానికి సుమారు 2 లక్షల మందిని సైనికులుగా తీర్చిదిద్దుతోంది" - మేజర్ బ్రహ్మానందరెడ్డి, సీనియర్ అధ్యాపకులు
రక్షణ ఉత్పత్తులకు కేంద్రంగా భారత్ : రక్షణ రంగంలో స్వయం సమృద్ధిని సాధించాలని భారత్ భావిస్తోంది. ప్రభుత్వం ఆ దిశగా ప్రోత్సాహం కూడా బాగానే ఇస్తోంది. దిగుమతులను తగ్గించుకోవాలని చూస్తోంది. ఈ పరిస్థితుల మధ్య రక్షణ పరికరాల ఎగుమతుల్లో కొత్త రికార్డులను నమోదు చేయడం శుభపరిణామే. ఈ వృద్ధి ఇలాగే కొనసాగితే రక్షణ ఉత్పత్తులకు భారత్ కేంద్రంగా మారుతుంది. రక్షణ పరికరాల తయారీలో అమెరికా, ఫ్రాన్స్, ఇజ్రాయెల్ వంటి దేశాలు అగ్ర స్థానంలో ఉన్నాయి. భారత్ వాటి సరసన చేరే అవకాశం ఉంది. దేశీయంగా రక్షణ, దాని అనుబంధ పరిశ్రమలు విస్తరించి కొత్త ఉద్యోగాలు వస్తాయి. దేశ ఆర్థిక రంగానికి రక్షణ రంగం ఇరుసుగా నిలుస్తుంది. ఇవి నిజంగా సాకారం కావాలని దేశ ప్రజల ఆకాంక్ష.
