పెట్రోల్లో ఇథనాల్ - డీజిల్లో ఐసోబ్యుటనాల్ : అసలెందుకు ఈ నూతన పద్ధతులు?
ముడి చమురు దిగుమతులు తగ్గించుకోవడానికి భారత్ ప్రణాళికలు - దేశీయంగా జీవ ఇంధనాన్ని తయారు చేయాలనుకుంటున్న ఇండియా - పెట్రోల్లో ఇథనాల్ కలిపినట్లుగానే డీజిల్లో కూడా 15 శాతం ఐసోబ్యుటనాల్
Published : July 6, 2026 at 1:25 PM IST
Isobutanol Blended In Diesel : ఇంధన భద్రతను పెంచుకోవడానికి భారత్ కీలక అడుగులు వేస్తోంది. విదేశాల నుంచి ముడి చమురు దిగుమతులు తగ్గించుకోవడానికి అనేక ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. అందుకోసం దేశీయంగా జీవ ఇంధనాన్ని తయారు చేసుకోవాలని భావిస్తోంది. పెట్రోల్లో ఇథనాల్ కలపడం అందులో భాగమే. ఇప్పటికే దేశవ్యాప్తంగా కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు, రాష్ట్రాల్లోని అన్ని పెట్రోల్ బంకుల్లో ఈ-20 పెట్రోల్ విక్రయిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే కేంద్రం ప్రభుత్వం మరో కీలక ముందడుగు వేసేందుకు సిద్ధమైంది. పెట్రోల్లో ఇథనాల్ కలిపినట్లుగానే డీజిల్లో కూడా 15 శాతం ఐసోబ్యుటనాల్ అనే ఇంధనాన్ని కలపడంపై దృష్టి సారిస్తోంది. ఈ విషయాన్ని స్వయంగా కేంద్ర ఉపరితల రవాణా, రోడ్డు శాఖల మంత్రి నితన్ గడ్కరీ వెల్లడించారు. దేశంలో ఇంధన భద్రతను మెరుగుపరిచేందుకు ఇది దోహదం చేస్తుందని వివరించారు. ఇథనాల్ తరహాలో ఐసోబ్యుటనాల్ వినియోగించడం ద్వారా కర్బన ఉద్గారాలు తక్కువగా వెలువడతాయని కేంద్ర మంత్రి తెలిపారు.
భవిష్యత్తులో ఐసోబ్యుటనాల్ అనేది డీజిల్ ప్రత్యామ్నాయంగా మారనుందని నితిన్ గడ్కరీ చెబుతున్న ప్రధాన అంశం. అందుకే, డీజిల్లో 15 శాతం ఐసోబ్యుటనాల్ కలపడంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టి సారిస్తోంది. ఇందుకు సంబంధించి పైలట్ ప్రాజెక్టు కూడా మంచి ఫలితాలు ఇచ్చినట్లు కేంద్ర మంతి వివరించారు. అంతేకాదు, వంద శాతం ఇథనాల్, ఐసోబ్యుటనాల్తో నడిచే విధంగా రెండు రకాల ఇంధనాలు తయారు చేశామని ఇందుకు ఇంజిన్లు కూడా మంచిగా సహకరిస్తున్నాయని తెలిపారు. దీనిని బట్టి ఇంధన స్వయం సమృద్ధి విషయంపై కేంద్రం ప్రత్యేక దృష్టి సారించిందని అర్థం చేసుకోవచ్చు. అందుకే, పెట్రోల్లో ఇథనాల్తో పాటు ఐసోబ్యుటనాల్ని డీజిల్లో కలిపే ప్రక్రియను వేగవంతం చేస్తోందని నిపుణులు అభిప్రాయ పడుతున్నారు. తద్వారా భవిష్యత్లో ఐసోబ్యుటనాల్ జీవ ఇంధనంగా మారనుందని అంచనా వేస్తున్నారు.
చమురు కోసం ఏటా రూ.22 లక్షల కోట్లు : అసలేంటి ఐసోబ్యుటనాల్? ఇథనాల్కి ఐసోబ్యుటనాల్కి తేడా ఏంటి? దీని వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటి? అనే విషయాలు తెలుసుకునే ముందు ఒకసారి ఈ-20 పెట్రోల్ గురించి వివరంగా మాట్లాడుకోవాలి. అప్పుడే ఐసోబ్యుటనాల్ అంశం గురించి స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. 20 శాతం ఇథనాల్, 80 శాతం పెట్రోల్ కలిగిన ఇంధనాన్ని ఈ-20 పెట్రోల్ అంటారు. అయితే, పెట్రోల్ తయారీకి ముడి చమురు అవసరం. దేశీయ అవసరాల కోసం విదేశాల నుంచి భారీగా ముడి చమురు దిగుమతి చేసుకుంటోంది భారత్. అధికారిక లెక్కల ప్రకారం ఇంచుమించు 80 నుంచి 90 శాతం వరకు విదేశీ దిగుమతిలపై ఆధారపడుతోంది. ఇందుకోసం ఏటా ఏకంగా 22 లక్షల కోట్లకు పైగా ఖర్చు చేస్తోంది. ఒక రకంగా ఇది ఇంధన ధరల పెరుగుదలకు కారణం అవుతోందనేది కేంద్రం వాదన. ఈ దిగుమతి భారాన్ని తగ్గించుకోవడానికి పెట్రోల్ ఇథనాల్ కలిపే ప్రక్రియను వేగవంతం చేస్తోంది. అందులో భాగంగానే ఏప్రిల్ 1 నుంచి దేశవ్యాప్తంగా అన్ని బంకుల్లో ఈ-20 పెట్రోల్ విక్రయించాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
అయితే, వాహనాదారులు ఈ-20 పెట్రోల్పై పలు సందేహాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ-20 పెట్రోల్ వల్ల మైలేజ్ తగ్గుతుంది, ఇంజిన్, వాహనాల పనితీరుపై ప్రభావం పడుతుంది, ఇథనాల్ వినియోగించే వాహనాలు దెబ్బతింటే తయారీ కంపెనీలు, బీమా కంపెనీలు వారంటీని తిరస్కరించే అవకాశం ఉంది. నీటి వినియోగం పెరుగుతుంది! అని సోషల్ మీడియా వ్యాప్తంగా ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ విషయాలన్నింటిపై కేంద్ర పెట్రోలియం అండ్ నాచురల్ గ్యాస్ మంత్రిత్వ శాఖ క్లారిటీ ఇచ్చింది. ఈ-20 పెట్రోల్ ఉపయోగించడంతో ఇంజిన్ నాణ్యతపై ఎలాంటి ప్రభావం పడదని తెలిపింది. వాహన బీమా కూడా రద్దు కాదని స్పష్టం చేసింది. ఈ-20 పెట్రోల్ ప్రవేశపెట్టినప్పటి నుంచి ఇంజిన్ పాడైపోవడం, వాహనాలు ఆగిపోవడం వంటి సమస్యలు తలెత్తవని పేర్కొంది.
ఆహార భద్రతకు ముప్పు లేదు : అలాగే ఇథనాల్ తయారీకి అధికంగా నీరు ఖర్చు కావడం వల్ల ఆహార భద్రతకు ఇబ్బందులు తలెత్తే అవకాశం ఉందనే వాదనలు విపిస్తున్నాయి. దీనిపై కూడా కేంద్ర క్లారిటీ ఇచ్చింది. ఆహార భద్రతకు ఎలాంటి ముప్పు వాటిల్లకుండానే ఇథనాల్ ఉత్పత్తి జరుగుతుందని స్పష్టం చేసింది. బ్లెండెడ్ ఇథనాల్ను అమెరికా, బ్రెజిల్ వంటి దేశాల్లోనూ ఇప్పటికే వాడుతున్నారని కేంద్ర పెట్రోలియం, చమురు మంత్రిత్వ శాఖలు పేర్కొన్నాయి. చెరకు రసం, మొక్కజొన్న, బ్రౌన్ రైస్, మొలాసిస్ వంటి ఉత్పత్తుల నుంచి ఇథనాల్ తీస్తారు. డిస్టిలేషన్ వంటి పారిశ్రామిక ప్రక్రియలో ఇథనాల్ మిశ్రమాలు పూర్తిగా మారిపోతాయి. ఇథనాల్ బ్లెండింగ్ వల్ల చమురు దిగుమతులు తగ్గడమే కాకుండా విదేశీ మారకద్రవ్యం ఆదా అవుతుంది. కర్బన ఉద్గారాలు తగ్గుతాయని అని కేంద్రం ఓ ప్రకటనలో పేర్కొంది. డీజిల్కు ప్రత్యామ్నాయంగా బయోడీజిల్ వంటి పలు జీవ ఇంధనాలను అభివృద్ధి చేశారు. వాటితో పోలిస్తే ఐసోబ్యూటనాల్ ఉత్పత్తికి తక్కువ ఖర్చు కావడంతోపాటుగా ఎక్కువ శక్తిని విడుదల చేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
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