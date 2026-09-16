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మరో మైలురాయిని చేరిన భారతీయ రైల్వేశాఖ - వందశాతం ఎలక్ట్రిఫైడ్ కారిడార్ల ఏర్పాటు

భారతీయ రైల్వే శాఖ ఎప్పటికప్పుడు కొత్త మైలురాయి చేరుతోంది. ప్రపంచంలోనే తొలి పూర్తి స్థాయి ఎలక్ట్రిఫైడ్ డెడికేటెడ్ ఫ్రైట్ కారిడార్‌ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈ కారిడార్‌ ఏర్పాటుతో భారత్‌కు ఎలాంటి ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయో తెలుసుకుందాం

Double stack goods train
డబుల్ స్టాక్ గూడ్స్ రైలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 16, 2026 at 2:56 PM IST

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Indian Railways Frieght Electrified Corridors : భారతీయ రైల్వే తన రికార్డులను తానే అధిగమిస్తూ దూసుకుపోతోంది. రైల్వే వ్యవస్థలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురావాలన్న కేంద్ర ప్రభుత్వ సంకల్పంతో ఒక్కో మైల్‌స్టోన్‌ను దాటుతూ వస్తోంది. ప్యాసింజర్ ట్రైన్స్‌లో అత్యాధునిక వ్యవస్థలను అందుబాటులోకి తెస్తున్న రైల్వే శాఖ రవాణాపైనా గట్టిగానే ఫోకస్ చేసింది. ఈ క్రమంలోనే మరో ఘనతను సాధించింది. అమెరికా, కెనడా లాంటి దేశాలకూ సాధ్యం కాని ఓ అరుదైన రికార్డు సాధించింది. ప్రపంచంలోనే తొలి పూర్తి స్థాయి ఎలక్ట్రిఫైడ్ ఫ్రైట్ కారిడార్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఇప్పటికే ఈస్టర్న్ డెడికేటెడ్ ఫ్రైట్ కారిడార్ (ఈడీఎఫ్​సీ) ఉంది.

పంజాబ్‌లోని న్యూ సాహ్నేవాల్ నుంచి బిహార్‌లోని న్యూ సోనోనగర్‌ వరకూ ఈ కారిడార్ విస్తరించింది. మొత్తం 1,337 కిలోమీటర్లు కవర్ అవుతుంది. ఇప్పుడు కొత్తగా వెస్టర్న్ డెడికేటెడ్ కారిడార్‌లోని 326 కిలోమీటర్ల పొడవైన చివరి మూడు సెక్షన్లను కనెక్ట్ చేసింది రైల్వే శాఖ. ఫలితంగా ఈ కారిడార్ పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈస్టర్న్, వెస్టర్న్ రెండూ కలిపితే మొత్తంగా గూడ్స్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్‌ నెట్‌వర్క్ 2,843 కిలోమీటర్లకు చేరుకుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం చెబుతున్న దాని ప్రకారం భారత రవాణా రంగంలో ఇదో గేమ్‌ ఛేంజర్ కానుంది.

వందశాతం ఎలక్ట్రిఫైడ్ కారిడార్ల ఏర్పాటు చేసిన భారతీయ రైల్వే (ETV Bharat)

సరకు రవాణాకు రూట్ క్లియర్
ఆర్థిక అభివృద్ధిలో ప్రపంచ దేశాలతో గట్టిగానే పోటీ పడుతోంది భారత్. ఇలాంటి సమయంలో ఖజానాకు భారీ స్థాయిలో ఆదాయం తెచ్చి పెట్టే రవాణా వ్యవస్థను సులభతరం చేయడం చాలా కీలకం. అందుకే ఎప్పటి నుంచో చాలా జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసుకుంటోంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో భారత్ పోటీ పడాలంటే సరకును సమయానికి చేర్చాలి. అది జరగాలంటే రూట్ క్లియర్‌గా ఉండాలి. అందుకే ముందుగా దీనిపైనే ఫోకస్ పెట్టింది కేంద్రం. ఇప్పటికే ఉన్న ఈస్టర్న్‌ కారిడార్‌తో పాటు వెస్టర్న్‌ కారిడార్‌ను తీసుకొచ్చింది. ఈ రెండింటిలో 100 శాతం ఓవర్ హెడ్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ సాధించింది. ఫలితంగా అటు ఈస్టర్న్‌, ఇటు వెస్టర్న్ డెడికేటెడ్ ఫ్రైట్ కారిడార్లు ఇప్పుడు పూర్తిగా ఆపరేషనల్‌ మోడ్‌లోకి వచ్చాయి.

వెస్టర్న్ కారిడార్‌ మొత్తం పొడవు 1,506 కిలోమీటర్లు. యూపీ లోని దాద్రీ నుంచి మొదలుకొని మహారాష్ట్రలోని నవీ ముంబయిలో ఉన్న జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ పోర్ట్ టర్మినల్ (జేఎన్​పీటీ) వరకూ ఈ కారిడార్ విస్తరించి ఉంది. ఇప్పుడు వెస్టర్న్ కారిడార్‌లో చివరి 326 కిలోమీటర్ల కనెక్టివిటీ కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.20 వేల కోట్లకు పైగా ఖర్చు చేసింది.

అసలేంటీ ఫ్రైట్ కారిడార్?
అసలు ఏమిటి ఎలక్ట్రిఫైడ్ డెడికేటెడ్ ఫ్రైట్ కారిడార్. అంటే.. గూడ్స్ రైళ్ల కోసమే ప్రత్యేకంగా లైన్స్ ఏర్పాటు చేయడం. కొన్ని చోట్ల ప్యాసింజర్ రైళ్లతో పాటు సమాంతరంగా ఈ రూట్‌ ఉంటుంది. మరి కొన్ని చోట్ల వీటిని బైపాస్‌ చేస్తారు. అంటే..ప్యాసింజర్ రైళ్ల లైన్స్‌తో సంబంధం లేకుండా స్పెషల్‌గా రూట్ ఉంటుంది. అసలు ఈ ఫ్రైట్ కారిడార్‌లు తీసుకురావాలన్న ఆలోచన 2006 నాటిది. అప్పుడే ఇందుకోసం ప్రత్యేకంగా డెడికేటెడ్ ఫ్రైట్ కారిడార్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్(డీఎఫ్​సీసీఐఎల్)ను కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చింది. అందులో భాగంగానే ముందుగా ఈస్టర్న్ కారిడార్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది.

ఇలా స్పెషల్ రూట్ ఉండాలి అనుకోవడానికి ప్రధాన కారణం ఈస్టర్న్ కారిడార్‌లో హౌరా-దిల్లీ మధ్య, అటు వెస్టర్న్ కారిడార్‌లో ముంబయి-దిల్లీ మధ్య ఇప్పటికే రవాణా భారీగా కొనసాగుతోంది. పూర్తి స్థాయిలో ఈ మార్గాలపైనే ఆధారపడాల్సి వస్తుండడం వల్ల భారం పెరుగుతోంది. ఈ భారం తగ్గించేందుకే ప్రత్యేకంగా కారిడార్ తీసుకొచ్చారు.

"ఈస్టర్న్, వెస్టర్న్ డెడికేటెడ్ ఫ్రైట్ కారిడార్‌ దేశ సరుకు రవాణాకు వెన్నెముకగా నిలుస్తోంది. ఈ కారిడార్..వికసిత్ భారత్‌కు జీవనరేఖ లాంటిది. దీనితో దేశ సరకు రవాణా ముఖచిత్రమే మారిపోయింది. ఇప్పటి వరకూ ప్యాసింజర్ రైళ్లు వెళ్లిన ట్రాక్‌పైనే గూడ్స్ ట్రైన్స్‌ వెళ్లాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు డెడికేటెడ్ ఫ్రైట్ కారిడార్ రాకతో ఈ పరిస్థితి మారిపోయింది. రోజూ 430 కన్నా ఎక్కువ గూడ్స్ రైళ్లు ప్రయాణిస్తున్నాయి" - నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి

కారిడార్లతో ప్రయోజనాలేంటి?
ఇప్పుడు రెండు కారిడార్లు అందుబాటులోకి రావడం వల్ల దేశవ్యాప్తంగా రోజుకు 420 ఫ్రైట్ ట్రైన్స్‌ ఆపరేషనల్‌ మోడ్‌లోకి వస్తాయని అంచనా. అటు తూర్పు కారిడార్‌లో భారీ మొత్తంలో బొగ్గు, ఖనిజాలు రవాణా అవుతూ ఉంటాయి. ఇక వెస్టర్న్ కారిడార్‌లో ఎక్కువగా ఐఎస్​వో కంటైనర్లు వెళ్తాయి. ఇవన్నీ తర్వాత భారీ ఓడలు, ట్రక్‌ల ద్వారా గమ్యస్థానాలకు చేరుకుంటాయి. ఇక ఇక్కడ మరో కీలక విషయం ఏంటంటే త్వరలోనే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈస్ట్-వెస్ట్ డెడికేటెడ్ ఫ్రైట్ కారిడార్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని చూస్తోంది. పశ్చిమబెంగాల్‌లోని దంకుని నుంచి గుజరాత్‌లోని సూరత్ వరకూ మొత్తం 1,738 కిలోమీటర్ల మేర ఈ నెట్‌వర్క్ ఉండనుంది.

ఇప్పటి వరకూ ఉన్న వేరు వేరు కారిడార్లతో తూర్పు ప్రాంతానికి, పశ్చిమ ప్రాంతానికి కనెక్టివిటీ ఉంది. ఇప్పుడు ఈస్ట్‌-వెస్ట్ నెట్‌వర్క్ వస్తే ఝార్ఖండ్, ఒడిశా, ఛత్తీస్‌గడ్‌ నుంచి బొగ్గు, ఐరన్ ఓర్, బాక్సైట్, మాంగనీస్ లాంటి వాటిని నేరుగా గుజరాత్‌, మహారాష్ట్రలోని మేనుఫాక్చరింక్ హబ్‌లకు తరలించొచ్చు. పోర్టులు, స్టీల్‌ప్లాంట్స్, ఎఫ్​సీఐ గోడౌన్స్‌కు నేరుగా సరకు చేరిపోతుంది. 2032 నాటికి ఈ నెట్‌వర్‌ను పూర్తి చేయాలని కేంద్రం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్టు సమాచారం.

డబుల్ స్టాక్ కంటైనర్లు నడుస్తాయి
డెడికేటెడ్ ఫ్రైట్ కారిడార్స్ ఎందుకంత కీలకం? వీటి వల్ల ప్రయోజనాలేంటి? అనేది ఓ ఉదాహరణతో చెప్పుకోవచ్చు. సాధారణ మార్గాల్లో రైళ్ల ద్వారా సరకు రవాణా చాలా నెమ్మదిగా సాగుతుంది. గంటకు 25 కిలోమీటర్ల వేగంతోనే వెళ్తాయి. అదే ఈ డెడికేటెడ్ ఫ్రైట్ కారిడార్స్‌లో మాత్రం రైళ్ల వేగం గంటకు 50 కిలోమీటర్లకు పెరిగింది. అంటే దాదాపు రెట్టింపైందని అధికారికంగా రైల్వేనే చెబుతోంది. ఆ మేరకు సమయం ఆదా అయినట్టే. ఇక రెండు కారిడార్లలో కలిపి రోజూ 400 రైళ్లు రాకపోకలు సాగించడం వల్ల సరకు రవాణా భారీగా స్థాయిలో జరుగుతుంది. మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే వెస్టర్న్‌ కారిడార్‌ ప్రపంచంలోనే మొదటి పూర్తి ఎలక్ట్రిఫైడ్ ఫ్రైట్ కారిడార్.

ఇందులో డబుల్ స్టాక్ కంటైనర్ ట్రైన్లు నడుస్తాయి. ఎత్తైన ఓవర్‌హెడ్ వైర్లు ఉండడం వల్ల రెండు కంటైనర్లను ఒకదాని పైన ఒకటి పెట్టి రవాణా చేయొచ్చు. దీనివల్ల ఒకే ట్రైన్‌లో ఎక్కువ సరకు తరలించేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. ఇంధన వినియోగం, ఉద్గారాలు తగ్గుతాయి. సాధారణ రైలు మార్గాల్లో ప్యాసింజర్‌ రైళ్లకు ఆటంకాలు తగ్గుతాయి.

"ఇది కేవలం గూడ్స్ రవాణా కోసం మాత్రమే ఉపయోగించే ట్రాక్. ఇంటర్నేషనల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్​లకు నేరుగా అనుసంధానం ఉంటుంది. ట్రాక్ సామర్థ్యం ఆధారంగా డబుల్ డెక్కర్ గూడ్స్ రైళ్లు నడుస్తాయి. ఒక్కసారి ఈ గూడ్స్ రైలు ద్వారా దాదాపు 13 వేల మెట్రిక్ టన్నుల సామగ్రని రవాణా చేయొచ్చు" - భరణి, దక్షిణ మధ్య రైల్వే ఉద్యోగుల సంఘం జనరల్ సెక్రటరీ

భారీ సామర్థ్యం కలిగిన ఇంజిన్​తో​
ఈ కారిడార్లలో ప్రయాణించే రైళ్లు భారీ లోడ్‌తో వెళ్తుంటాయి. పైగా ఈ రైళ్ల పొడవు కిలోమీటర్ పైనే ఉంటుంది. మరి ఇంత బరువైన రైళ్లు గంటకు 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో వెళ్లాలంటే ఇంజిన్ సామర్థ్యం భారీగానే ఉండాలి. అందుకోసమే ముందు భాగంలో అత్యాధునిక 12,000 హెచ్‌పీ ఇంజిన్, మధ్యలో 9,000 హెచ్‌పీ కలిగిన మరో ఇంజిన్‌ను ఉపయోగిస్తుంటారు. ఇలాంటి ఏర్పాట్లు చేయడం వల్ల సరకు రవాణా వేగవంతమవుతుంది. గూడ్స్ రైళ్ల కోసం ప్రత్యేక ట్రాక్‌లు ఉండడం వల్ల ట్రాన్స్‌పోర్టేషన్‌కు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండవు.

ఇటీవలే ముంబయిలోని జవహర్​లాల్​నెహ్రూ పోర్ట్ అథారిటీ నుంచి వడోదర వరకూ ఓ డబుల్ స్టాక్ కంటైనర్ రైల్ ఒకే ట్రిప్‌లో 250కిపైగా ట్రక్కులకు సమానమైన సరకులను తీసుకెళ్లాయి. రైల్వే మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ ఇందుకు సంబంధించిన ఓ వీడియోను ఎక్స్‌లో షేర్ చేశారు.

అమెరికాతో పోలిస్తే తక్కువ ఖర్చుతోనే
సాధారణంగా కొన్ని మార్గాల్లో ప్యాసింజర్, గూడ్స్ రైళ్లు సమాంతరంగా వెళ్తుంటాయి. ఈ కారణంగా ప్యాసింజర్ రైళ్ల సర్వీస్‌లపై ప్రభావం పడుతోంది. ప్రత్యేకంగా కారిడార్లు రావడం వల్ల ఈ రెండింటినీ సపరేట్ చేయవచ్చు. ప్యాసింజర్ ట్రైన్స్‌ సర్వీస్‌లను పెంచేందుకు వీలవుతుంది. అమెరికా లాంటి దేశాలతో పోల్చి చూస్తే భారత్‌లో ఫ్రైట్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్‌కు అయ్యే ఖర్చు తక్కువే. మన దగ్గర ఓ టన్ను సరుకు టర్మినల్ నుంచి మరో టర్మినల్‌కు వెళ్లాలంటే కిలోమీటర్‌కు 1.96 రూపాయల మేర ఛార్జ్ చేస్తున్నారు. అదే అమెరికాలో అయితే ఇది రూ.2 మించే ఉన్నట్టు అంచనా. ఇక మన దగ్గర రోడ్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్‌కు ఇదే టన్ను సరుకుకు కిలోమీటర్‌కు రూ.4 మేర ఖర్చవుతోంది.

అలా చూసినప్పుడు రైళ్ల ద్వారా సరకు రవాణా అనేది ఆర్థికంగా కలిసి వచ్చే అంశమే. పైగా ఫ్రైట్ కారిడార్‌ను మరింత ప్రోత్సహించేందుకు మల్టీట్రాకింగ్ పైనా దృష్టి పెట్టింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. ప్యాసింజర్ సర్వీస్‌లతో పాటు ఫ్రైట్ లోడింగ్‌నూ పెంచాలని చూస్తోంది. 2025-26 మధ్య కాలంలో దేశవ్యాప్తంగా సరకు రవాణా 27శాతం మేర రైల్వే ద్వారానే జరిగింది. దాదాపు 1,670 మిలియన్ టన్నుల సరుకును గమ్యస్థానాలకు చేరవేసింది రైల్వే. 2030 నాటికి ఈ సామర్థ్యాన్ని 3 వేల మిలియన్ టన్నులకు పెంచాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

ఖరగ్​పూర్​ నుంచి విజయవాడకు మరో నెట్​వర్క్
ఇక ఈస్ట్‌ కోస్ట్ కారిడార్‌లో భాగంగా వెస్ట్‌ బెంగాల్‌లోని ఖరగ్‌పూర్‌ నుంచి ఏపీలోని విజయవాడ వరకు ఇప్పుడున్న కోస్టల్ రైల్వే లైన్‌కు సమాంతరంగా మరో నెట్‌వర్క్‌ నిర్మించాలని రైల్వేశాఖ చూస్తోంది. ఇదే కాకుండా నార్త్‌-సౌత్ కారిడార్‌లో భాగంగా మధ్యప్రదేశ్‌లోని ఇటార్సీ నుంచి నాగ్‌పూర్ మీదుగా విజయవాడకు మరో లైన్‌ ఏర్పాటు చేయాలనీ భావిస్తోంది. ఇప్పటికైతే ఈ ప్రాజెక్ట్‌లకు ఎలాంటి అప్రూవల్స్ రాలేదు. ఇలా అన్ని విధాలుగా పక్కా ప్రణాళికలతో సరకు రవాణాను బలోపేతం చేయాలని చూస్తోంది కేంద్రం. మొత్తంగా చూస్తే ఈ డెడికేటెడ్ కారిడార్‌తో రైల్వే సరకు రవాణా మరో స్థాయికి చేరే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.

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