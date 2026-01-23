ETV Bharat / opinion

తల్లిదండ్రుల్ని పట్టించుకోని పిల్లలు -పెరుగుతున్న వృద్ధాశ్రమాలు

భార్య, పిల్లలు, ఉద్యోగం వంటి కారణాలతో తల్లిదండ్రులను వృద్ధాశ్రమంలో చేర్పిస్తున్న వైనం - ఒంటరితనంలో కుమిలిపోతున్న వృద్ధులు, సంతానానికి దూరంగా ఉంటూ నరకయాతన

Increasing Old Age Homes
Increasing Old Age Homes (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 23, 2026 at 1:30 PM IST

Increasing Old Age Homes : అమ్మ నవమాసాలు మోసి జన్మనిస్తే నాన్న నడక నేర్పించడం నుంచి పాతికేళ్లు వచ్చే వరకు అన్నీ తానై నడిపిస్తాడు. ఒకరకంగా కనిపించే ప్రత్యక్ష దైవాలు వీరిద్దరు. అలాంటి తల్లిందడ్రులకు వృద్ధాప్యంలో అండగా నిలవడం పిల్లల బాధ్యత. కానీ, ప్రస్తుతం సమాజంలో కనిపెంచిన తల్లిదండ్రులను పట్టించుకోవడం లేదని పెరిగిపోతున్న వృద్ధాశ్రమాలను చూస్తేనే అర్థం అవుతుంది. భార్య, పిల్లలు, ఉద్యోగం, కుటుంబ బాధ్యతలు వంటి కారణాలతో తల్లిదండ్రులకు దూరం పెడుతున్న వారు కొందరైతే, తోబుట్టువుల మధ్య పంచాయితీలతో అన్నం పెట్టని వారు మరికొందరు.

అంతేనా, ఆస్తుల కోసం సూటిపోటీ మాటలు అనడమే కాకుండా, వారిపై దాడులు చేస్తున్నవారు కూడా ఉన్నారు. అంటే ప్రస్తుతం సమాజంలో తల్లిదండ్రులకు ఇచ్చే గౌరవం ఏ స్థాయికి దిగజారిపోయిందో తెలుస్తోంది. మరి ఎందుకీ దుస్థితి? తల్లిదండ్రుల పోషణ పిల్లలకు ఎందుకు భారం అవుతోంది? వయో వృద్ధుల వ్యథలు పట్టించుకునేది ఎవరు? ఇలాంటివి పేపర్లు, టీవీ ఛానళ్లలో తరచూ చూస్తూనే ఉంటాం. అందుకు కారణాలు ఏవైనా ఉండొచ్చు. కానీ, కనిపెంచిన తల్లిదండ్రులను దూరం పెడుతున్నారు కొందరు పిల్లలు. పైగా ఆస్తుల విషయంలో వారిపై కర్కశత్వంగా వ్యవహరిస్తున్నారనే చేదు వాస్తవం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

తల్లిదండ్రుల్ని పట్టించుకోని పిల్లలు-పెరుగుతున్న వృద్ధాశ్రమాలు (ETV)

60 ఏళ్లకు పైబడిన వారు 10.5% : ఆదరించే దిక్కు కరువై వృద్ధులైన తల్లిదండ్రులు వృద్ధాశ్రమాలకు చేరుతున్నారు. అందుకు పెరిగిపోతున్న వృద్ధాశ్రమాల సంఖ్య కూడా నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది. 2022లో దేశ జనాభాలో 60 ఏళ్లకు పైబడిన వారు 10.5% ఉన్నారు. పీఐబీ గణాంకాల ప్రకారం 2036 నాటికి వయోవృద్ధులు 15 శాతానికి పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే దేశంలో వందలాది వృద్ధాశ్రమాలు ఉన్నాయి. అందులో వేలాది మంది వయోధికులు సంతానానికి దూరంగా ఉంటూ నరకయాతన అనుభవిస్తున్నారు. జీవితం భారమై బతుకీడుస్తున్నారు. కనిపెంచిన పిల్లలే తమను పట్టించుకోకపోడవంతో తమ గోడును ఎవరికి చెప్పాలో తెలియక అవేదన చెందుతున్నారు. అందులో ఏ ఒక్కరిని పలకరించినా మొదటగా వచ్చేది కన్నీళ్లే. ఆ కన్నీళ్ల మాటున్న దాగున్న కష్టాలు అన్నీ ఇన్నీ కావు మరి.

విజయవాడ సమీపంలోని జక్కంపూడికి చెందిన వసుంధరకు ఒక కుమార్తె. పెళ్లయిన ఏడాదికే భర్త వదిలేసి వెళ్లిపోయాడు. దీంతో వాసవ్య మహిళా మండలిలో పని చేసి కుమార్తె వివాహం చేసింది. కొంతంకాలం కుమార్తెతోనే ఉంది. ఐతే, ఆమెతో కొన్ని మనస్పర్థల ప్రస్తుతం వృద్ధాశ్రమంలో ఉంటున్నారు.

'నాకు నలుగురు మగ పిల్లలు, ఒక ఆడపిల్ల ఉన్నారు. ఎంతో కష్టపడి వాళ్లందరి పెళ్లిళ్లు చేశాను. కుమార్తె పెళ్లికోసం ఇంటిని కూడా అమ్మేశారు. ఆ ఇంటిని నా కొడుకే కొన్నాడు. కానీ ఇప్పుడు కన్న పిల్లలే నన్ను పట్టించుకోవడం లేదు, ఉండడానికి ఇళ్లు లేకపోవడంతో కృష్ణా జిల్లా గోశాలలోని బంధం వృద్ధాశ్రమంలో ఆశ్రయం పొందుతున్నాను.' -వణుకూరు కమలమ్మ

కృష్ణాజిల్లా పోరంకి చెందిన సుగుణది మరో కథ. ఈమె కుమారుడు పెళ్లయిన తర్వాత ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. అనారోగ్యంతో కోడలు కూడా చనిపోయారు. దీంతో అనాథశ్రమంలో చివరిరోజులు గడుపుతున్నారు. కొల్లా వరలక్ష్మి అనే మహిళది కూడా అలాంటి పరిస్థితే. ఈమెకు ఒక కుమార్తె. కుమారుడు. భర్త చనిపోవడం, పిల్లలు పోషించకపోవడంతో అనాధాశ్రమంలోనే తలదాచుకుంటున్నారు. గుండె ఆపరేషన్ జరిగినప్పుడు కూడా పిల్లలు పట్టించుకోలేదని అవేదన చెందుతున్నారు.

ఆస్తికోసం తల్లిదండ్రులపై భౌతిక దాడులు: కొమ్మిన గోపాలరావు, వరలక్ష్మీ దంపతులది ఏలూరు జిల్లా టి గుడిపాడు. ఒక కుమార్తె, ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. వీరికి 6ఎకరాల 30సెంట్ల భూమి కూడా ఉంది. కుమారులు ఇద్దరికి సగం భూమి రాసిచ్చారు. కుమార్తెకు ఎకరా 30సెంట్ల భూమి ఇచ్చారు. దాన్ని కూడా కుమారులే సాగు చేస్తున్నారు. పైగా మొత్తం భూమి తమపేరు మీద రాయాలని భౌతిక దాడులకూ దిగారు. దీంతో వీరిద్దరికీ వృద్ధాశ్రమమే దిక్కయింది. ఇదే విషయాన్ని అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధుల దృష్టికి తీసుకెళ్లిన ఫలితం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఇలా అయినవారికి దూరంగా వృద్ధాశ్రమంలో ఉండే వయోధికుల కష్టాలు వర్ణనాతీతం. చిన్నప్పుడు ఎన్నో మధుర జ్ఞాపకాలు ఇచ్చిన తల్లిందండ్రులకు మలివయసులో చేదు జ్ఞాపకాలను మిగిలిస్తున్నారు పిల్లలు. పైగా అనేక కారణాలతో అన్నం పెట్టిన వారిపైనే పాశవిక దాడులకు పాల్పడుతూ అప్రతిష్ట మూటగట్టుకుంటున్నారు. తోడుగా ఉండాల్సిన సమయంలో వృద్ధాశ్రమాల్లో చేర్పిస్తూ వారికి తీరని శోకాన్ని మిగిలిస్తున్నారు.

'వృద్ధులతో గడపడం సంతోషంగా ఉంది' - కారంచేడులో రామ్​-లక్ష్మణ్​ల సందడి

పండుటాకుల జీవితాల్లో కొంత కాంతి నింపుతున్న "బంధం"

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

