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రూపు మారిన ప్రభుత్వ పాఠశాలలు - దర్శనమిస్తున్న 'అడ్మిషన్స్​ ఫుల్​' బోర్డులు

ప్రభుత్వ బడుల నవీకరణపై ప్రభుత్వం శ్రద్ధ - తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో పెరిగిన అడ్మిషన్లు - ప్రభుత్వ బడుల్లో అత్యాధునిక సౌకర్యాలు - ఏఐ బోధనతో విద్యార్థులకు కొత్త అనుభవం

Increasing Admissions in Government Schools
Increasing Admissions in Government Schools (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 3:46 PM IST

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Increasing Admissions in Government Schools : ఒకప్పుడు ప్రభుత్వ బడి అంటే పాడుబడిన గదులు, విరిగిన బెంచీలు. కళావిహీనంగా కనిపించే ప్రాంగణం, సదుపాయాల లేమి. ఇవే కనిపించేవి. ఏటా విద్యార్థుల సంఖ్య తగ్గడమే తప్ప పెరిగేది కాదు. కానీ, ఇప్పుడు పరిస్థితి మారింది. ఈ విద్యాసంవత్సరం ప్రభుత్వ పాఠశాలలు సరికొత్త కాంతులతో కళకళలాడుతున్నాయి.

సకల సదుపాయాలు, సరికొత్త విధానాలు, అనుభవజ్ఞులైన టీచర్లతో ప్రైవేటు కార్పొరేట్ పాఠశాలలకు దీటుగా నిలుస్తున్నాయి. ప్రైవేటు స్కూళ్లను కాదని మధ్య తరగతి, ఎగువ మధ్యతరగతి తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలను ప్రభుత్వ బడుల్లో చేర్పించేందుకు క్యూ కడుతున్నారు. ఈ ఏడాది అడ్మిషన్లు మునుపెన్నడూ లేని విధంగా గణనీయంగా పెరిగాయి. ఈ అద్భుత మార్పు వెనక ఉన్న కారణాలేంటి క్షేత్రస్థాయి పరిశీలనతో ప్రత్యేక కథనం.

రాష్ట్రంలో రూపు మారిన ప్రభుత్వ పాఠశాలలు - స్కూల్స్ ఎదుట "అడ్మిషన్లు లేవు" అనే బోర్డులు (ETV Bharat)

కార్పొరేట్ బడులకు ధీటుగా: పచ్చని చెట్ల మధ్య అందమైన ప్రాంగణం. ఆకట్టుకునే నేమ్ బోర్డు. రంగురంగుల గోడలు, డిజిటల్ స్క్రీన్లు, సౌకర్యవంతమైన తరగతి గదులు. వీటితోపాటు విశాలమైన ఆటస్థలం, నోరూరించే భోజనం, పరిశుభ్రమైన తాగునీరు. అన్నింటికీ మించి అనుభవజ్ఞులైన ఉపాధ్యాయ బృందం. ఇవన్నీ కార్పొరేట్ ప్రైవేటు పాఠశాలలోని సదుపాయాలు కావు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఉన్న సౌకర్యాలే.

కూటమి ప్రభుత్వ సంకల్పం ఆలోచన, ఆచరణే ఈ అద్భుత మార్పునకు కారణం. కార్పొరేట్ బడులకు తీసిపోని రీతిలో మౌలిక సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేయడమే కాదు. రికార్డు స్థాయిలో ఫలితాలు సాధించడంలోనూ ముందుంటున్నాయి సర్కారీ బడులు. అందుకే తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలను ప్రభుత్వ బడుల్లో చదివించేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అడ్మిషన్ల కోసం రాజమహేంద్రవరం సహా తూర్పు గోదావరి జిల్లా వ్యాప్తంగా పలు పాఠశాలల్లో క్యూ కడుతున్నారు.

ప్రైవేటును కాదని మరీ: విద్యారంగానికి పెద్ద పీట వేస్తోంది కూటమి సర్కారు. వసతుల కల్పనపై రెండేళ్లుగా ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టింది. మంత్రి నారా లోకేశ్​ వినూత్న ఆలోచనలతో పలు సరికొత్త విధానాలు అమలు చేస్తున్నారు. ఉచితంగా పాఠ్యపుస్తకాలు, నోట్‌బుక్స్, యూనిఫార్మ్స్, స్కూల్ బ్యాగులు, షూస్ అందించడం సహా రుచికరమైన, పోషక విలువలతో కూడిన "డొక్కా సీతమ్మ మధ్యాహ్న భోజన పథకం" అమలవుతోంది.

పైగా ఎంత మంది పిల్లలు ఉంటే అంత మందికీ "తల్లికి వందనం" కింద 13 వేల చొప్పున ఆర్థిక సాయం చేస్తుండటం మరో సానుకూలాంశం. అందుకే తల్లిదండ్రులు ప్రభుత్వ బడుల వైపు దృష్టి సారిస్తున్నారు. ఈ పథకాలన్నీ పేద, మధ్యతరగతి వర్గాలకు ఆర్థికంగా పెద్ద ఊరటనిచ్చాయి. ప్రైవేటులో ఏటా పెరుగుతున్న ఫీజులకు భయపడి అన్ని సదుపాయాలున్న ప్రభుత్వ బడుల్లో తమ పిల్లలను చేర్పిస్తున్నారు. తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో మెజారిటీ పాఠశాలల్లో ఈ సారి లక్ష్యానికి మించి విద్యార్థులు చేరడం ఇందుకు నిదర్శనం.

ఊహించని స్థాయిలో పెరిగిన చేరికలు: జిల్లావ్యాప్తంగా 1,148 ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ఉండగా వీటిలో చదువుతున్న విద్యార్థుల సంఖ్య గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా 96 వేల 249 కి చేరింది. ఈ ఏడాదిలోనే అత్యధికంగా 6,900 మంది చిన్నారులను తల్లిదండ్రులు ప్రభుత్వ బడులకు తీసుకువచ్చి 1 వ తరగతిలో చేర్పించారు. పలు తరగతుల నుంచి ఏకంగా 3 వేల 212 మంది విద్యార్థులు ప్రైవేటు బడులను వీడి ప్రభుత్వ బడుల్లో చేరారు.

జిల్లాలో "మన బడి మన భవిష్యత్తు" పథకం కింద ప్రభుత్వం ప్రత్యేక ప్రత్యేక శ్రద్ధతో అభివృద్ధి చేస్తుండటం వల్ల ప్రభుత్వ పాఠశాలల రూపురేఖలు మారిపోతున్నాయి. ఆధునిక తరగతి గదులు, గ్రీన్ చాక్ బోర్డులతో క్లాస్‌రూములు ఆకర్షణీయంగా మారాయి. ప్రైవేటు స్కూళ్లకు దీటుగా సైన్స్ ల్యాబ్‌లు, కంప్యూటర్ ల్యాబ్‌లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి.

AI విద్యా బోధన: స్వచ్ఛమైన వాతావరణం, తాగునీటి వసతి, బాలబాలికలకు ప్రత్యేక టాయిలెట్స్ కల్పించడం వల్ల తల్లి దండ్రుల్లో నమ్మకం పెరిగింది. వీటన్నింటికీ తోడు మెగా డీఎస్సీ ద్వారా ఖాళీగా ఉన్న టీచర్ పోస్టులన్నింటినీ భర్తీ చేసింది ప్రభుత్వం. నైపుణ్యత, అనుభవం ఉన్న ఉపాధ్యాయులను నియమించడం వల్ల పోటీ పెరిగింది. మారుతున్న సాంకేతికతకు అనుగుణంగా AI విద్యా బోధన కూడా కొనసాగుతోంది.

గతేడాది పదో తరగతి ఫలితాల్లో తూర్పు గోదావరి జిల్లా 9 వ స్థానం సాధించి టాప్ 10 లో నిలిచింది. వేలాది మంది పిల్లలకు అత్యుత్తమ మార్కులు వచ్చాయి. ఈ సారి జిల్లాలో పెద్ద ఎత్తున పిల్లలకు ఐఐటీలో సీట్లు వచ్చాయి. గతంలో ఎన్నడూ లేని రీతిలో ఈ సారి అత్యున్నత మార్కులు సాధించిన విద్యార్థుల ఫొటోలతో ప్రతి పాఠశాల వద్ద ఫ్లెక్సీలు ఏర్పాటు చేశారు. పాంప్లెంట్లు తయారు చేసి ఇంటింటికీ వెళ్లి పంచుతూ ప్రచారం చేశారు.

స్కూల్స్ ఎదుట "నో అడ్మిషన్లు" బోర్డులు: ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఉన్న వసతులను, ఫలితాలను తల్లిదండ్రులకు వివరించారు. అంతేకాదు. అత్యుత్తమ మార్కులు తెచ్చుకున్న విద్యార్థులను ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు ఘనంగా సన్మానించారు. పేరెంట్స్ మీటింగ్ పెట్టడం, ప్రత్యేక తరగతులు నిర్వహణ, వేసవిలో ఉపాధ్యాయుల విస్తృత ప్రచారం ఇవన్నీ ప్రభుత్వ బడులకు ఆదరణ పెంచాయి.

క్లాస్‌రూముల్లో ఈ సారి కొత్త ఉత్సాహం కనిపిస్తోంది. గతంలో విద్యార్థులు లేక వెలవెల బోయిన తరగతి గదులు, ఇప్పుడు పిల్లల నవ్వులతో కళకళలాడుతున్నాయి. ప్రైవేటు స్కూళ్ల నుంచి టీసీలు తీసుకుని మరీ ప్రభుత్వ బడుల్లో చేరుతుండటం వల్ల కొన్ని ప్రాంతాల్లో త్వరలోనే "నో అడ్మిషన్స్" బోర్డులు పెట్టాల్సిన పరిస్థితి వస్తోంది. విద్య వ్యాపారంగా మారిన ఈ రోజుల్లో ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ఈ స్థాయిలో పుంజుకోవడం శుభపరిణామం. పేదవాడి చదువు..అమ్మ ఒడిలో ప్రభుత్వ బడిలో అన్న నినాదాన్ని నిజం చేస్తూ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టిస్తున్నాయి ప్రభుత్వ పాఠశాలలు.

విద్యారంగంలో కొత్త నమ్మకానికి నాంది: ప్రభుత్వ బడుల వైపు అడుగులు పడుతుండడం విద్యారంగంలో కొత్త నమ్మకానికి నాంది పలుకుతోంది. ఒకప్పుడు ప్రభుత్వ పాఠశాలలంటే వెనుకంజ వేసిన తల్లిదండ్రులు ఇప్పుడు అదే పాఠశాలలపై ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ప్రైవేటు పాఠశాలల్లో చదివే పిల్లలను కూడా తల్లిదండ్రులు ప్రభుత్వ బడుల్లో చేర్పిస్తున్నారంటే ఎంత భరోసా వచ్చిందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.

ఆధునిక సదుపాయాలు, మెరుగైన మౌలిక వసతులు, సాంకేతికత ఆధారిత బోధన, అనుభవజ్ఞులైన ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థుల నైపుణ్యాభివృద్ధిపై ప్రత్యేక దృష్టి ఇవన్నీ ప్రభుత్వ పాఠశాలలపై ప్రజల్లో విశ్వాసాన్ని పెంచుతున్నాయి. తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో పలు పాఠశాలల్లో అడ్మిషన్ల కోసం క్యూ కొనసాగుతోందని గతేడాది కంటే ఈ సారి 6 శాతం అడ్మిషన్లు పెరిగి 106 శాతం ఎన్ రోల్ మెంట్ సాధించిందని జిల్లా అధికారులు వివరిస్తున్నారు.

పిల్లలకు కేవలం పాఠ్యాంశాలే కాదు ఆలోచనా శక్తి, సృజనాత్మకత, వ్యక్తిత్వ వికాసం పెంచే విధంగా బోధన కొనసాగుతుండటం తల్లిదండ్రులను ఆకర్షిస్తోంది. ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ఇప్పుడు అవకాశం లేక చేరే విద్యాలయాలు కాదు. నాణ్యమైన చదువులు అందించే కేంద్రాలుగా మారుతున్నాయి. గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి పట్టణాల వరకు సర్కారీ బడులకు పెరుగుతున్న ఆదరణ రానున్న తరాల భవిష్యత్తుకు బలమైన పునాది వేయనుందని విద్యావేత్తలు అభిప్రాయ పడుతున్నారు. ప్రభుత్వ బడి అంటే గర్వపడే రోజులు వచ్చాయని ధీమాగా చెబుతున్నారు.

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ప్రైవేట్‌కు తక్కువేం కాదు - ప్రభుత్వ బడుల్లో 'నో అడ్మిషన్' బోర్డులు!

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