పశ్చిమాసియా యుద్ధ ప్రభావం - భారత్కు యూరియా తిప్పలు
ఇరాన్ యుద్ధ కారణంగా నెమ్మదించిన యూరియా ఉత్పత్తి, సరఫరా - దేశీయ ఉత్పత్తికి అవసరమైన ఎల్ఎన్జీ దిగుమతులకూ బ్రేక్ - యుద్ధం ఎక్కువకాలం సాగితే భారత్కు ఎరువులపై తీవ్ర ప్రభావం
Published : March 7, 2026 at 3:19 PM IST
Iran And America War Effect On Urea : పశ్చిమాసియా యుద్ధం భారత్లో పొగ పెడుతోంది. అత్యంత కీలకమైన సరకులు, చమురు రవాణా ఆగిపోయిందని ఇప్పటికే ఆందోళనలు పెరుగుతున్నాయి. ప్రస్తుతానికి చమురు నిల్వలు ఉన్నాయి ఎలాంటి ఇబ్బంది అక్కర్లేదు అని కేంద్రం వెల్లడించింది. కానీ, యుద్ధం ఎక్కువ రోజుల పాటు కొనసాగితే ఆ ప్రభావం మనపైన పడకుండా ఉండదు అన్నది మాత్రం స్పష్టం. ఇప్పుడు మరో సమస్య కూడా ఎదురవుతోంది. పశ్చిమాసియా దేశాల నుంచి భారత్ పెద్ద ఎత్తున యూరియా దిగుమతి చేసుకుంటోంది. ప్రస్తుతానికి ఈ సప్లైకి కూడా బ్రేక్ పడింది. ఇదో సవాలైతే, దేశీయంగా యూరియా ఉత్పత్తి కోసం వినియోగించే ఎల్ఎన్జీ సరఫరా కూడా ఆగిపోవడం మరో ఇబ్బందికర పరిణామం. ఇలా రెండు విధాలుగా భారత్కు నష్టం తప్పేలా లేదు. పైగా ఖరీఫ్కు రైతులు సన్నద్ధమవుతున్న సమయంలో ఇలాంటి పరిణామాలు ఎదురైతే ప్రత్యామ్నాయమేంటి అన్న ఆలోచనలో పడేశాయి.
ప్లాంట్లు మూసివేసే ప్రమాదం! : ఇక్కడ ముందుగా ప్రస్తావించాల్సిన విషయం. ఎరువుల తయారీ సంస్థలు క్రమంగా ఉత్పత్తిని తగ్గిస్తుండటం. నిజానికి యూరియా ఉత్పత్తికి ఎక్కువ మొత్తంలో లిక్విఫైడ్ నేచురల్ గ్యాస్(ఎల్ఎన్జీ)ను ముడిసరుకుగా వాడాల్సి ఉంటుంది. పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం కారణంగా అక్కడి నుంచి సరఫరా ఆగిపోయింది. వెంటనే ఆ ప్రభావం యూరియా తయారీపై పడింది. కొన్ని రిపోర్ట్ల ప్రకారం చూస్తే ఇండియన్ ఫార్మర్స్ ఫర్టిలైజర్ కోఆపరేటివ్ లిమిటెడ్(ఐఎఫ్ఎఫ్సీఎల్) సహా మరికొన్ని సంస్థలు యూరియా ప్లాంట్లలో ఉత్పత్తిలో కోత విధిస్తున్నాయి. యుద్ధం మరి తీవ్రమైతే కొద్ది రోజులకు ప్లాంట్స్ మూసివేయాల్సి వచ్చినా ఆశ్చర్యపోనవసరం లేదని కొందరు అధికారులు వివరిస్తున్నారు. ఫర్టిలైజర్లు తయారు చేసేందుకు అవసరమైన ముడి సరకులు అంటే అమ్మోనియా, సల్ఫర్ ధరలూ పెరిగిపోయాయి. వీటినీ భారత్ పశ్చిమాసియా నుంచే దిగుమతి చేసుకుంటోంది. ఈ సరఫరా నిలిచిపోవడం వల్ల మొత్తంగా ఉత్పత్తి వ్యయం పెరుగుతోంది. అందుకే సంస్థలు క్రమంగా ప్రొడక్షన్ తగ్గిస్తున్నాయి.
దేశీయ ఉత్పత్తికీ ఎల్ఎన్జీ లోటు : నిజానికి ఖరీఫ్ డిమాండ్కు తగ్గట్టుగా ఎంత ఫర్టిలైజర్స్ అవసరమో ముందుగానే అంచనా వేసి గతేడాది డిసెంబర్ నుంచి ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి మధ్య కాలంలో కేంద్రం ఓ నిర్ణయం తీసుకుంది. అనుకున్న ప్రకారం దిగుమతులు వచ్చుంటే ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండేది కాదు. కానీ, ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో అక్కడి నుంచి సరకు రావడం కష్టతరమైపోయింది. హోర్ముజ్ జలసంధి మూసివేత వల్ల నౌకలు దారి మళ్లించాల్సి వస్తోంది. ప్రయాణ సమయం పెరుగుతోంది. ఈ కారణంగానే ఖర్చులూ రెట్టింపవుతున్నాయి. గోరుచుట్టుపైన రోకలి పోటు అన్నట్లుగా ఉత్పత్తికి అవసరమైన ఎల్ఎన్జీ కూడా సరిపడా ఉండడం లేదు. ఖతార్లోని పలు సంస్థలు ఎల్ఎన్జీ సప్లైని నిలిపి వేస్తున్నట్టు ప్రకటించాయి. ఇరాన్ వరుస దాడులు చేస్తూనే ఉండడం ఇందుకు ప్రధాన కారణం. అధికారిక గణాంకాల ప్రకారం భారత్లో ఫర్టిలైజర్స్ ఉత్పత్తి 2025 నాటికి 524 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులకుపైగా లెక్క తేలింది. తద్వారా కాస్త అటు ఇటుగా 70శాతం మేర దేశీయ అవసరాలు తీరుతున్నాయి. కానీ ఇక్కడ గుర్తించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ స్థాయిలో ఉత్పత్తి చేయాలంటే ఎల్ఎన్జీ అవసరం. ఇప్పుడు అదే ఆగిపోయింది. అందుకే ఈ ఆందోళన.
ఎరువుల వినియోగంలో భారత్ రెండో స్థానం : దేశీయ అవసరాల కోసం సుమారు 50 నుంచి 60శాతం మేర సహజ వాయువును భారత్ పశ్చిమాసియా నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటోంది. వీటిలో ఖతార్ నుంచే దాదాపు 40శాతం దిగుమతి అవుతోంది. ఇప్పుడు అక్కడ ఉత్పత్తికి ఆటంకాలు రావడం వల్లే ఇంత సమస్య వచ్చి పడింది. దేశీయంగా ఉత్పత్తి పెంచుతున్నప్పటికీ డిమాండ్తో పోల్చుకున్నప్పుడు అది తక్కువగానే ఉంటోంది. అందుకే ఇప్పటికీ పశ్చిమాసియాపై ఆధారపడాల్సి వస్తోంది. కొన్ని లెక్కల ప్రకారం ఖతార్లో ఉత్పత్తి అవుతున్న నేచురల్ గ్యాస్లో సుమారు 30శాతం మేర మార్కెట్ భారత్దే. అంటే ఏ స్థాయిలో వినియోగిస్తున్నామో అర్థం చేసుకోవచ్చు. యూఏఈ నుంచి కూడా భారీగానే ఎల్ఎన్జీ దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం. 2024 నుంచి ఇప్పటి వరకూ ఉన్న లెక్కలు గమనిస్తే ప్రపంచంలోనే ఫర్టిలైజర్స్ వినియోగంలో భారత్ రెండో స్థానంలో ఉంది. ఉత్పత్తి విషయంలో మూడో స్థానంలో ఉంది. ఇదే సమయంలో దిగుమతుల్లో ఆధారపడడమూ తగ్గడం లేదు. కొన్ని లెక్కలు పరిశీలిస్తే ఈ విషయం అర్థమవుతుంది.
"పశ్చిమాసియాలో జరుగుతున్న యుద్ధం కారణంగా మనకు యూరియా కొరత వచ్చే అవకాశాలున్నాయి. ఈ కొనసాగుతున్న యుద్ధం గురించి మనం ఆలోచించి, ప్రత్నామ్నాయంగా బఫర్ స్టాక్ మెయింటెయిన్ చేసుకుంటే మంచిది. అదే విధంగా మనం దీన్ని సానుకూల దృక్పథంతో చూసినట్లయితే, యూరియా విచ్చలవిడి వినియోగం తగ్గించేందుకు అవకాశముంది" - జోగినపల్లి శ్రీనివాసరావు, భారతీయ కిసాన్ సంఘ్ అధ్యక్షుడు, తెలంగాణ
ఎరువుల ప్రభావం ఉత్పత్తిపై పడటం ఖాయం : అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం భారత్ ఎమ్ఓపీ ఫర్టిలైజర్ను 100శాతం మేర దిగుమతి చేసుకుంటోంది. అంటే పూర్తిగా ఆధారపడుతోంది. డీఏపీని మాత్రం 60శాతం మేర ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటోంది. కొన్ని అంచనాల ఆధారంగా చూస్తే భారత్లో ప్రతి 3 టన్నుల ఎరువుల వినియోగంలో ఓ టన్ను మేర దిగుమతి చేసుకుంటున్నదే. అయితే ఈ దిగుమతుల్లో ఎక్కువగా పంజాబ్, హరియాణా, యూపీలోనే వినియోగం అవుతోంది. సుమారు 33 నుంచి 40శాతం మేర ఈ మూడు రాష్ట్రాల్లోనే వాడుతున్నారు. ఇక్కడే గోధుమలు, బియ్యం ఎక్కువ పండించడం ఇందుకు ప్రధాన కారణం. పైగా ఈ రెండు పంటల సాగు కోసం 95శాతం మేర ఎరువులపైనే ఆధారపడాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. అంత కీలకమైన ఫర్టిలైజర్లకు కొరత ఏర్పడితే దిగుబడిపై ఏ స్థాయిలో ప్రభావం ఉంటుందో అంచనా వేయవచ్చు. భారత్ బియ్యం అత్యధికంగా పండించడమే కాక ఎగుమతి చేస్తోంది. చక్కెర, గోధుమలు, పత్తి ఉత్పత్తిలోనూ ప్రపంచంలోనే రెండో స్థానంలో ఉంది. ఎరువులకు కరవొస్తే ఈ మేరకు ఈ పంటలన్నింటిపైనా ప్రభావం చూడాల్సి వస్తుంది.
" ఎరువుల వినియోగం ఈ మూడు నెలల్లో ఎక్కువగా ఉండదు. వచ్చే ఖరీఫ్లో వాడాల్సి ఉంటుంది. ప్రభుత్వం యూరియా వస్తుంది అనే ఆశతో కాకుండా రాదు అనుకుని భావించి మరో ప్రత్యామ్నాయ పద్ధతులను అనుసరించాలి. దీంతో పాటు మనకు చైనా నుంచి కూడా యూరియా దిగుమతి అవుతోంది. అయిత అత్యవసర సమయంలో వినియోగించే ఔషధంలాగే, యూరియాను కూడా ప్రభుత్వం అవసరమైన చోటే ఇవ్వాలి" - డా. ఏ. వీరభద్రరావు, సీసీఎంబీ విశ్రాంత ప్రధాన శాస్త్రవేత్త
రైతులపైనే భారం! : కేంద్రం లెక్కల ప్రకారమే చూస్తే ప్రస్తుతానికి దేశంలో 2 నుంచి 3 వారాలకు సరిపడా ఎల్ఎన్జీ నిల్వలు ఉన్నాయి. ఆలోగా ఉద్రిక్తతలు చల్లారి మళ్లీ దిగుమతులు యథావిధిగా కొనసాగితే ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండకపోవచ్చు. అప్పటికీ పరిస్థితులు ఇలానే ఉంటే సమస్యలు తప్పవు. వీటన్నింటితో పాటు ధరాభారం కూడా పడుతుంది. సాధారణంగా అయితే డీఏపీ టన్ను ధర 600 నుంచి 800 డాలర్ల మేర ఉంటుందని అంచనా. ఎల్ఎన్జీ సరఫరా ఎక్కువ కాలం పాటు నిలిచిపోతే ఈ ధర 1000 డాలర్లకు చేరుకుంటుందని మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ఆ మేరకు భారత్లోనూ ధరలు పెరుగుతాయి. ఎటొచ్చీ చివరకు రైతులపై ఆ భారం పడక తప్పకపోవచ్చు. ఫర్టిలైజర్స్ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజెస్ పరిధిలోకి రావు. అందుకే ఉత్పత్తిదారులు డిమాండ్కు తగ్గట్టు ధరలు నిర్ణయిస్తుంటారు. దీంతో అదనపు ఖర్చులు భరించాల్సి వస్తుంది. యుద్ధం ఎక్కువ రోజుల పాటు కొనసాగితే, ఆ మేరకు వ్యయాలు పెరగనున్నాయి. అంతర్జాతీయ యూరియా వాణిజ్యంలో ఇరాన్దే 10 నుంచి12శాతం మేర ఉంటుంది. అందుకే రానున్న రోజుల్లో యూరియా ధరలు భారీగానే పెరిగే అవకాశాలున్నాయి.
"యూరియా సరఫరా తగ్గినట్లయితే, ప్రభుత్వం నానో యూరియాను తక్కువ ధరకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చి రైతులకు అందించాల్సిన అవసరం ఉంది. బొగ్గుతోనూ యూరియా తయారీకి అవసరమైన సహజ వాయువుతో తయారు చేసుకునే ప్రత్యమ్నాయ పద్ధతులను పరిశీలించాలి. ఆస్ట్రేలియా వంటి ఇతర దేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకునే అవకాశాలను వినియోగించుకోవాలి. కేంద్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే 2026 ఖరీఫ్ సీజన్కు కావాల్సిన యూరియాను సిద్ధం చేసుకోవడానికి ఏర్పాట్లు చేయాలి" - జములయ్య, ఏపీ కౌలు రైతుల సంఘం ప్రధాన కార్యదర్శి
ఏటా పెరుగుతున్న యూరియా విక్రయాలు : గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారత్లో ఏప్రిల్ నుంచి డిసెంబర్ మధ్య కాలంలో యూరియా విక్రయాలు 3.8శాతం మేర పెరిగాయి. ఈ నెలల్లో 31 మిలియన్ టన్నులకు పైగా యూరియా అమ్మకాలు నమోదయ్యాయి. అంతకు ముందు ఏడాది ఇది 30 మిలియన్ టన్నులుగా ఉంది. అంటే, ఏటా విక్రయాలు పెరుగుతున్నాయని అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎఫ్ఏఐ డేటానే స్పష్టంగా చెబుతోంది. సేల్స్ ఈ స్థాయిలో ఉంటే ఉత్పత్తి మాత్రం 3శాతం మేర తగ్గింది. అదే సమయంలో దిగుమతులు 85శాతం మేర పెరిగాయి. ఇదీ భారత్లోని యూరియా మార్కెట్ స్వరూపం. యూరియా పరంగా మనం ఎంతగా ఆధారపడుతున్నామో చెప్పడమే ఈ లెక్కలు ప్రస్తావించడం వెనక అసలు ఉద్దేశం. ఇప్పుడు ఏ మాత్రం ఆటంకాలు ఎదురైనా ఈ మార్కెట్ మొత్తం కుదుపునకు లోనయ్యే ముప్పుని కొట్టిపారేయలేం.
హోర్ముజ్ జలసంధిపైనే ఆధారం : మరి కొన్ని దేశాల్లోనూ ఈ యుద్ధ ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఈజిప్ట్లో గ్రాన్యులర్ యూరియా మెట్రిక్ టన్ను ధరలు 60 డాలర్ల మేర పెరిగాయి. ప్రత్యామ్నాయం కోసం ఆ దేశం ఉత్తర అమెరికా వైపు చూస్తోంది. పాకిస్థాన్లోనూ ఇదే దుస్థితి. పలు సంస్థలు యూరియా తయారీ ప్లాంట్స్కు ఎల్ఎన్జీ సరఫరా చేయలేమంటూ చేతులెత్తేశాయి. పాక్ కూడా ఖతార్ నుంచి పెద్ద మొత్తంలో ఎల్ఎన్జీ దిగుమతి చేసుకుంటోంది. హోర్ముజ్ జలసంధి మూసేయడం అనేది భారత్తో పాటు ఆధారపడిన అన్ని దేశాలకూ పెద్ద దెబ్బే. ముఖ్యంగా భారత్కు ఈ మార్గం ద్వారానే 55శాతం మేర ఎల్ఎన్జీ సరఫరా అవుతుంది. పరిణామాలు ఏమైనా వేగంగా మారి రవాణా మళ్లీ గాడిన పడితే తప్ప భారత్లో ఎరువులకు కొరత తప్పేలా లేదు.
