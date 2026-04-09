ఐటీ ఉద్యోగులను వెంటాడుతున్న 'ఏఐ' భయాలు - లేఆఫ్స్కు కారణం అదేనా?
టెక్ రంగంలో అలజడి సృష్టిస్తున్న కృత్రిమ మేధ - ఏఐ రాకతో ఒక్కసారిగా ఐటీ సెక్టార్లో కుదుపు - దశలవారీగా లేఆఫ్స్ చేపడుతున్న పలు సంస్థలు - ఇటీవలే వేలాది మందిని తొలగించిన ఒరాకిల్
Published : April 9, 2026 at 10:01 AM IST
Impact of Artificial Intelligence on Job Roles : నీకేంటిలే సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం దర్జాగా బతికేయొచ్చు! ఇది ఒకప్పటి మాట! ఎందుకు చెప్పు ఈ ఐటీ జాబ్. వేరే పనేదైనా చూసుకో అనేది ఇప్పటి మాట. ఐటీ కొలువు అంటేనే నిట్టూర్చే రోజులు వచ్చేశాయి. ఈ ఉద్యోగాల్లో ఎప్పటికప్పుడు నైపుణ్యాల పరంగా అప్గ్రేడ్ అవుతూ ఉండాల్సిందే. కానీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఈ స్కిల్స్ కూడా సరిపోవడం లేదు. డాక్యుమెంటేషన్ నుంచి కోడింగ్ వరకూ అన్నీ ఏఐ సాయంతోనే చేసే వెసులుబాటు వచ్చేసింది.
ఆ ప్రభావమే ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొనసాగుతున్న లే ఆఫ్లు. పదులు, వందలు కాదు. బడా సంస్థలు వేల సంఖ్యలో ఉద్యోగులను తొలగిస్తున్నాయి. వారంతా చేయాల్సిన పనిని కృత్రిమ మేధ చేసేస్తోంది. నిజానికి ఈ ఉద్యోగాల కోత ఎప్పటి నుంచో కొనసాగుతున్నప్పటికీ ఒరాకిల్ సంస్థ లేఆఫ్లతో మరోసారి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏఐ విప్లవంపై చర్చ జరుగుతోంది.
లేఆఫ్లకు కారణం కృత్రిమ మేధేనా : మార్చి 31. ఉదయం 6 గంటలు. వేలాది మంది ఉద్యోగులకు ఓ మెయిల్ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది. దీని సారాంశం ఏంటంటే 'సంస్థలో కొన్ని కీలక మార్పుల కారణంగా మీ రోల్ నుంచి మిమ్మల్ని తొలగించక తప్పడం లేదు. ఇవాళే మీ లాస్ట్ వర్కింగ్ డే' ఈ మెయిల్ చూసిన ఆ ఎంప్లాయిస్ ఒక్కసారిగా కంగుతిన్నారు. నిజం చెప్పాలంటే ఇలాంటి వాటికి బహుశా వాళ్లు ఎప్పుడో ప్రిపేర్ అయ్యే ఉంటారు. ఒరాకిల్ సంస్థలో ఇటీవల జరిగిన పరిణామం ఇది. ఐటీలో ఇది సహజమే కావచ్చు. కానీ ఎప్పుడైతే ఏఐ రంగ ప్రవేశం చేసిందో అప్పటి నుంచి ఈ కోతలు, గీతలు దాటుతున్నాయి.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేలాది మంది ఉద్యోగులను తొలగించేందుకు ప్లాన్ చేసింది ఒరాకిల్ కంపెనీ. దశలవారీగా 30వేల మందిపై ఈ ప్రభావం పడే అవకాశాలున్నాయి. ఈ ఒక్కవార్త అంతర్జాతీయంగా ఏ స్థాయిలో చర్చకు దారి తీసిందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. అంతకుముందు ఐటీ రంగంలో ఉద్యోగాల కోతలు లేవా, అంటే ఉన్నాయి. కానీ సంస్థ నష్టాల్లో ఉండడం వల్లో, మరింకేదైనా కారణాల వల్లో లేఆఫ్లు జరిగేవి. ఇప్పుడు చీటికిమాటికి ఉద్యోగాల కోతలే. ఎందుకు అని అడిగితే నేరుగా కాకపోయినా పరోక్షంగా సంస్థలన్నీ చెబుతున్న కారణం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్స్.
భారతీయ ఉద్యోగులపైనా ప్రభావం : ఇక్కడ మరో కీలకమైన విషయం చెప్పుకోవాలి. ఒరాకిల్ చేపట్టిన లేఆఫ్లతో భారతీయ ఉద్యోగులపైనా ఎఫెక్ట్ పడింది. దాదాపు 12 వేల మంది జాబ్స్ పోయాయి. వారంతా సోషల్ మీడియా వేదికగా వరస పోస్ట్లు పెడుతూ గోడు చెప్పుకున్నారు. వాళ్లకు కాస్తంత ఊరటనిచ్చే విషయం ఏంటంటే లేఆఫ్ జరిగే నాటికి సంస్థలో ఓ సంవత్సరం పాటు పని చేసి ఉంటే 15రోజుల జీతం అందిస్తామని ప్రకటించింది సంస్థ. లీవ్ ఎన్క్యాష్మెంట్, నెల రోజుల నోటీస్ పీరియడ్కు వేతనం అందిస్తామనీ వెల్లడించింది. కాకపోతే ఈ బెన్ఫిట్స్ అన్నీ రావాలంటే కొన్ని అర్హతలు కూడా ఉండాలని తెలిపింది.
ఇలా చెప్పాపెట్టకుండా ఉద్యోగాల్లో కోత విధించినందుకు ఒరాకిల్ను మాత్రమే నిందించలేం. కొన్నాళ్లుగా దిగ్గజ సంస్థలన్నీ చేస్తోంది ఇదే. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్స్పై పెట్టుబడులు క్రమంగా పెంచుతూ వెళ్తున్నాయి ఐటీ సంస్థలు. అదే సమయంలో ఉద్యోగుల కోసం చేసే ఖర్చులు తగ్గించుకుంటున్నాయి. అందులో భాగమే ఈ వరస లేఆఫ్లు. మైక్రోసాఫ్ట్ సంస్థ గతేడాది 15 వేల మంది ఉద్యోగులను తొలగించింది. తరవాత అమెజాన్ కూడా 6 నెలల్లో 30 వేల మంది ఉద్యోగులకు గుడ్బై చెప్పింది.
లేఆఫ్స్కు కారణం అదేనా? : ఒరాకిల్ సంస్థ ఈ స్థాయిలో ఎందుకు లేఆఫ్స్ చేపట్టింది అని చూస్తే ముందుగా చెప్పుకోవాల్సిన కారణం ఒకటి ఉంది. అదేంటంటే. ఓపెన్ఏఐ సంస్థతో ఈ మధ్యే ఒరాకిల్ ఓ డీల్ కుదుర్చు కుంది. ఈ ఒప్పందం విలువ 300 బిలియన్ డాలర్లు. క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ కోసం ఈ మొత్తం వెచ్చించనుంది. ఐతే ఇంత మొత్తంలో పెట్టుబడులు పెట్టడం తలకు మించిన భారం అనుకుంది కంపెనీ. దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేసేందుకే లేఆఫ్లు ప్రకటించింది అన్నది టెక్ వర్గాల అంచనా. నిజానికి ఏఐపై ఎంత పెట్టుబడి పెడితే అంతకు మించి లాభాలు వస్తాయన్నది కంపెనీల నమ్మకం. అలాగే జరుగుతోంది కూడా. ఆయా పనుల ఆధారంగా ఏఐ ప్రొడక్టివిటీ 15-60% మేర పెరుగుతుందన్నది కొన్ని నివేదికల సారాంశం.
లేఆఫ్స్పై సంస్థలు మరో కారణం కూడా చెబుతున్నాయి. కొవిడ్ సమయంలో ఐటీ రంగంపై గట్టిగానే ప్రభావం పడింది. వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. ఆ సమయంలో ప్రొడక్టివిటీ పెంచుకోవడానికి కొన్ని సంస్థలు భారీగా రిక్రూట్మెంట్స్ చేసుకున్నాయి. టెక్ వర్గాలు దీన్నే ఓవర్ హైరింగ్ అని విశ్లేషిస్తున్నాయి. ఆ భారాన్ని తరవాతి కాలంలో పలు సంస్థలు దించేసుకున్నాయి. ఎప్పుడైతే ఏఐ వచ్చిందో అప్పటి నుంచి ఇదో సాకుగా చూపించి ఉద్యోగుల సంఖ్యలో కోత పెడుతూ వస్తున్నాయి సంస్థలు.
ఏఐతో ఎక్కువగా ఈ ఉద్యోగాలపై ప్రభావం : జూనియర్ డెవలపర్స్, హెల్ప్ డెస్క్, మాన్యువల్ క్యూఏ టెస్టర్స్, సిస్టమ్ అడ్మిన్స్ లాంటి ఉద్యోగాలు ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి. ఈ పనులు చేసేందుకు ఏజెంటిక్ ఏఐ, లో కోడ్ టూల్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఇవి బేసిక్ కోడింగ్, డీ బగ్గింగ్, టికెట్ రిజల్యూషన్ లాంటి పనులన్నీ చేసి పెడుతున్నాయి. కస్టమర్ సర్వీస్, కాల్ సెంటర్ ఏజెంట్స్, టెలీ మార్కెటర్స్ లాంటి పనులనూ ఏఐ చేసేస్తోంది. అంటే ఈ పనులు చేసే ఉద్యోగులందరినీ తొలగించి ఏఐ వినియోగిస్తే ఆ మేరకు సంస్థకు ఖర్చు ఆదా అయినట్టే లెక్క. కొన్ని అంచనాల ప్రకారం ఎంట్రీ లెవెల్ వైట్ కాలర్ ఉద్యోగాల్లో 2030 నాటికి 50% మేర కోత పడే అవకాశాలున్నాయి. ఆ సమయానికి సంస్థలన్నీ ఏఐని పూర్తి స్థాయిలో అడాప్ట్ చేసుకోనున్నాయి.
అయితే గ్లోబల్ డిజిటల్ స్ట్రాటజిస్ట్ టోనీ మరోనీ ఈనాడుకు ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో కొన్ని కీలక విషయాలు చెప్పారు. ఏ కొత్త సాంకేతికత వచ్చినా పని తీరు మారుతుంది అన్నది ఆయన చెప్పిన ముఖ్యమైన అంశం. అంతే కాదు. కాలిక్యులేటర్స్, లేదా ఎక్సెల్ షీట్స్ వచ్చినంత మాత్రాన అకౌంటెంట్స్ ఉద్యోగాలు పోలేదు కదా అన్నది ఆయన ప్రశ్న. ఏఐ వల్ల పనిలో అప్పటి వరకూ ఉన్న మూసధోరణి తగ్గిపోతుందన్న అభిప్రాయమూ వ్యక్తం చేశారు టోనీ మరోనీ. ఏఐ మోడల్స్ తయారు చేసే వారికి, డేటా సైంటిస్ట్లకు, వ్యాపారంలో ఏఐని సరైన విధంగా వాడడం తెలిసిన వారికి కచ్చితంగా డిమాండ్ ఉంటుందని తేల్చి చెప్పారు.
ఈ ఉద్యోగాలకు డిమాండ్ : ఏఐ వల్ల ఉన్న ఉద్యోగాలు పోవడంతో పాటు కొత్త ఉద్యోగాలు వస్తాయని మరెందరో విశ్లేషకులు కూడా చెబుతున్న మాట. ప్రాంప్ట్ ఇంజినీర్స్, ఇంటరాక్షన్ డిజైనర్స్, ఏఐ కోడింగ్, రీసెర్చ్ ఏజెంట్స్, డేటా ఇంజినీర్స్ లాంటి రోల్స్కు డిమాండ్ పెరుగుతుంది. ఈ మధ్య ఏఐ స్టిచర్ అనే రోల్పైనా చర్చ జరుగుతోంది. ఓ ప్రాజెక్ట్ ప్రాథమిక డిజైనింగ్ నుంచి పూర్తయ్యే వరకూ మల్టీ టాస్కింగ్ చేయడమే ఈ ఏఐ స్టిచర్ బాధ్యత. రకరకాల ఏఐ టూల్స్ను సమన్వయం చేస్తూ ఇలా మల్టీ టాస్కింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓ రకంగా ఇప్పుడున్న ట్రెండ్కు తగ్గట్టుగా ఏఐపై పట్టుసాధించి, ప్రత్యేక కోర్సులు చేస్తూ అప్గ్రేడ్ అయితే తప్ప ఉద్యోగానికి భరోసా లేని పరిస్థితి. ఇప్పటికే వేలాది మందిపై ప్రభావం చూపిస్తున్న ఏఐ రానురాను ఇంకెంత పని చేస్తుందో?
