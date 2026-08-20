వాతావరణం అంచనా వేయడం ఇక ఈజీ - IMD తీసుకొచ్చిన 4 అత్యాధునిక యాప్లు ఇవే
రైతులు, సామాన్య ప్రజలకు అందుబాటులోకి నాలుగు అత్యాధునిక యాప్లు - పది రోజుల వరకు ప్రాంతానుసారమైన సమాచారాన్ని అందించే వ్యవస్థ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 20, 2026 at 2:19 PM IST
IMD Weather Apps : భూతాపం వల్ల వాతావరణ మార్పులు అతి సాధారణ విషయంగా మారాయి. వాతావరణం ఎప్పుడు ఎలా మారుతుందో అంచనా వేయలేని పరిస్థితి. రెండు దశాబ్దాల క్రితం వరకు కాస్త అటూ ఇటూగా సాధారణ ప్రజలు సైతం అంచనా వేసే స్థితిలో ప్రకృతి ఉండగా ఇప్పుడు వాతావరణ శాఖ నిపుణుల అంచనాలను సైతం దాటిపోతోంది ప్రకృతి.
ఈ నేపథ్యంలో భారత వాతావరణ శాఖ ఎప్పటికప్పుడు సరికొత్త సాంకేతికతలను అందిపుచ్చుకుంటూ వాటికి మెరుగులు దిద్దుతోంది. ఇదే క్రమంలో వాతావరణంలోని అనేక అంశాలను కచ్చితంగా అంచనా వేసి ప్రజలకు ఎప్పటికప్పుడు అందజేసే నాలుగు అత్యాధునిక యాప్లను రైతులు, సామాన్య ప్రజలకు అందుబాటులోకి తెచ్చింది. మరి ఆ యాప్లు ఏమిటి. అవి ఎలా పని చేస్తాయి. వాటి వల్ల కల్గే ప్రయోజనాలు ఏమిటి. ఇప్పుడు చుద్దాం.
వాతావరణాన్ని అంచనా వేయడం ఎప్పుడూ ఓ సవాలే. ఈ సవాల్ను వీలైనంత వరకు అధిగమిస్తూ భారత వాతావరణ శాఖ శాఖ అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో ప్రకృతిని అంచనా వేసి సమాచారాన్ని సేకరిస్తూ ఉండగా, ఒక్కో సారి వారి అంచనాలు సైతం తప్పుతున్నాయి. దీనికి పరిష్కారంగా సాంకేతికతకు ఎప్పటికప్పుడు పదును పెడుతూనే ఉండాలని భావించింది. ఈ క్రమంలోనే మేఘదూత్, దామిని, మౌసమ్, రెయిన్ అలారమ్ అనే నాలుగు యాప్స్ను రూపొందించింది. ఈ యాప్స్ను రైతులు, సాధారణ ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంచి క్షణాల్లో వాతావరణ సమాచారాన్ని అందిస్తోంది. వారు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను సూచిస్తోంది.
రాబోయే 5 రోజుల వాతావరణ సూచనలు : భారత వాతావరణ శాఖ రూపొందించిన నాలుగు యాప్లు వేటికవే ప్రత్యేకం. ఇందులో మేఘదూత్ యాప్ భారతదేశంలో స్థానిక వాతావరణ సూచనలు, వ్యవసాయ సలహాలను అందించే ఒక ఉచిత మొబైల్ సాధనం. రైతులు పంట, పాడి పనులను ప్రణాళిక చేసుకోవడంలో సహాయపడటానికి భారత వాతావరణ శాఖ, భారత వ్యవసాయ పరిశోధన మండలి, భారత ఉష్ణమండల వాతావరణ సంస్థ కలిసి ఈ యాప్ను రూపొందించాయి. ఉష్ణోగ్రత, వర్షం, తేమ, గాలికి సంబంధించి రాబోయే 5 రోజుల వాతావరణ సూచనలను ఈ యాప్ అందిస్తోంది. వారానికి రెండుసార్లు, మంగళవారం, శుక్రవారం పంట, జంతు సంరక్షణ చిట్కాలను ఈ యాప్ ద్వారా అందిస్తారు. వాట్సాప్ వంటి యాప్లలో వినియోగదారులు సులభంగా సలహాలను పంచుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
దామిని యాప్ను తొలుత 2019లో పుణెలోని ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ట్రాపికల్ మెటియోరాలజీ I.I.T.M, తమ వ్యవస్థాపక దినోత్సవం సందర్భంగా విడుదల చేసింది. అప్పటి నుంచి దీనిని విస్తృతంగా అప్డేట్ చేస్తున్నారు. పిడుగుపాటుకు సంబంధించిన సమాచారం అందించడం దీని ప్రత్యేకత. బహిరంగ ప్రదేశాల్లో పనిచేసే రైతులు, వ్యవసాయ కూలీలు, పశువుల కాపరులు, గ్రామీణ ప్రజలకు పిడుగు ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ ప్రమాదాన్ని ముందుగానే గుర్తించి ప్రజలను అప్రమత్తం చేయడానికి దామిని యాప్ ఉపయోగపడుతుంది.
పలు భద్రతా సూచనలు : ఈ యాప్ను I.I.T.M, భూ విజ్ఞాన వ్యవస్థకు సంబంధించిన సంస్థలు అభివృద్ధి చేశాయి. దామిని యాప్ను 2025 ప్రారంభంలో మరింతగా నవీకరించారు. దేశవ్యాప్తంగా పిడుగు ప్రమాదాలను ముందే గుర్తించి ప్రజల హెచ్చరికలు ఇవ్వడం దీని ప్రత్యేకత. 20 కిలోమీటర్లు, 40 కిలోమీటర్ల పరిధుల్లో పిడుగు కార్యకలాపాల ఆధారంగా హెచ్చరికలు అందించగలదు. దామిని ప్రత్యేకత కేవలం పిడుగు పడే అవకాశం ఉందని చెప్పడంలోనే లేదు. పిడుగు సమయంలో ఏం చేయాలి? ఏం చేయకూడదు? అనే భద్రతా సూచనలను కూడా అందిస్తుంది.
భారత వాతావరణ శాఖ అందుబాటులో ఉంచిన మరో యాప్ మౌసమ్. ప్రజలకు వాతావరణ సమాచారాన్ని సులభంగా అందించాలనే ఉద్దేశంతో 'మౌసమ్' యాప్ను 2020 జూలై 27న ప్రారంభించింది. సాంకేతిక పదజాలం తెలియని వారికి సైతం అర్థమయ్యే రీతిలో వాతావరణ సమాచారం, అంచనాలు, రాడార్ చిత్రాలు, హెచ్చరికలను అందించడం దీని ప్రధాన లక్ష్యం.
మౌసమ్ యాప్లో ప్రస్తుత ఉష్ణోగ్రత, తేమ, గాలి వేగం, గాలి దిశ, వర్షపాతం వంటి వివరాలతో పాటు వాతావరణ అంచనాలు, రాడార్ సమాచారం, వర్షం, పిడుగు, తుపాను హెచ్చరికలు ఉంటాయి. ప్రజలు ఈ యాప్లోని మౌసమ్గ్రామ్ ద్వారా ప్రాంతాన్ని మ్యాప్లో ఎంచుకుని, పేరు, పిన్కోడ్ లేదా అక్షాంశ–రేఖాంశాలతో వెతకడం ద్వారా స్థానిక అంచనాలను పొందవచ్చు. IMD ప్రకారం, మౌసమ్ ప్లాట్ఫాం గంటల వారీగా, మూడు గంటల వారీగా, ఆరు గంటల వారీగా వివిధ కాలపరిమితుల్లో అంచనాలను అందిస్తుంది. పది రోజుల వరకు ప్రాంతానుసారమైన సమాచారాన్ని అందించే వ్యవస్థ కూడా అందుబాటులో ఉంది.
హెచ్చరికల వ్యవస్థ : అత్యవసర పరిస్థితుల్లో మౌసమ్ యాప్ అందించే నౌకాస్ట్ హెచ్చరికలు కీలకం. స్థానికంగా రాబోయే తుపాను, భారీ వర్షం, పిడుగు వంటి ప్రమాదకర వాతావరణ పరిస్థితులపై తక్షణ హెచ్చరికలు అందించడమే దీని ఉద్దేశం. IMD వెబ్సైట్లో జిల్లా, స్టేషన్ స్థాయిలో నౌకాస్ట్ హెచ్చరికల వ్యవస్థ కూడా కొనసాగుతోంది. ప్రజలంతా తమ ప్రాంతానికి సంబంధించిన వాతావరణ పరిస్థితులను తెలుసుకోవడానికి దీన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు.
వాతావరణ సమాచారం ఎంత శాస్త్రీయంగా ఉన్నా సాధారణ ప్రజలకు అర్థం కాకపోతే అది వృథాయే. సమాచారాన్ని స్థానిక భాషల్లో అందించడం చాలా కీలకం. అందుకే మేఘదూత్ యాప్లో ప్రాంతాల వారీగా స్థానిక భాషల్లో వ్యవసాయ సలహాలు అందుతున్నాయి. మౌసమ్ యాప్ కూడా పలు భారతీయ భాషల్లో సమాచారం అందిస్తోంది. అయితే అత్యాధునిక యాప్స్ అందుబాటులోకి రావడం ఒక పెద్ద ముందడుగు అయినప్పటికీ కొన్ని సవాళ్లు ఇంకా ఉన్నాయి. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో స్మార్ట్ఫోన్ వినియోగం, ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ, జీపీఎస్–లోకేషన్ అనుమతులు, యాప్ నోటిఫికేషన్లపై అవగాహన వంటి వాటిలో సమస్యలు ఉన్నాయి. అందుకే యాప్లతో పాటు గ్రామస్థాయి ప్రచారం, స్థానిక సంస్థల ద్వారా హెచ్చరికలు, పాఠశాలలు–రైతు వేదికల్లో అవగాహన కార్యక్రమాలు కూడా ఎంతో అవసరం.
భారత వాతావరణ శాఖ తీసుకువచ్చిన యాప్స్ ద్వారా గణనీయ ప్రయోజనాలు కల్గుతున్నాయి. మరి వీటిని ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, ఏ విధంగా సమాచారం అందుతుంది, పొలంలో పని చేసే సమయంలో రైతుల వద్ద ఫోన్ ఉండనందు వల్ల వారిని ఎలా అప్రమత్తం చేయాలి, రెయిన్ అలారమ్ యాప్ ఇచ్చే సమాచారం ఏమిటి? ఈ అంశాలకు సంబంధించి వాతావరణ శాఖ అధికారి శ్రీనివాస్ రావు పలు వివరాలను వెల్లడించారు.
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