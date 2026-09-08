ఇసుకను దోచేస్తున్నారు - కడపలో అక్రమ ఇసుక తరలింపు
కడప జిల్లాలో యథేచ్ఛగా ఇసుక అక్రమ తవ్వకాలు- జిల్లాలోని అన్ని నదుల్లో కొనసాగుతున్న దందా-నిషేధం ఉన్నా రెచ్చిపోతున్న అక్రమార్కులు-నెలకు రూ.18కోట్ల రూపాయల అక్రమ వ్యాపారం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 8, 2026 at 5:27 PM IST
Illegal Sand Mining In State : నిబంధనలు, అధికారుల ఆదేశాలు వారి ముందు పనిచేయవు. పర్యావరణం, భూగర్భ జలాల గురించి అసలే పట్టదు. రేపటి భవిష్యత్తుతో వారికి పనీలేదు. ఉన్న సహజ వనరులను దోచేయటమే వారికి తెలుసు. రాత్రీ పగలు అన్న తేడా లేకుండా నదీమతల్లి గర్భంలోకి అక్రమంగా ప్రవేశించి దోపిడీ చేయటమే వారి పని. ప్రభుత్వం, అధికార యంత్రాంగం నిషేధాజ్ఞలు జారీ చేసినా ఇసుకాసురులు లెక్కే చేయటం లేదు. విలువైన ప్రకృతి సంపదను అడ్డూఅదుపూ లేకుండా దోచేస్తు న్నారు. కడప జిల్లా నదుల్లో యథేచ్ఛగా సాగుతున్న అక్రమ ఇసుక తవ్వకాలు.
భూగర్భ జలాలను రక్షించుకోవాలి : సహజ సిద్ధ నదులతో అలరారే జిల్లా వైఎస్సార్సీపీ కడప. పెన్నా, బహుదా, చిత్రావతి, పింఛా, కుందూ, పాపాఘ్ని, చెయ్యేరు, సగిలేరు తదితర నదులు ఇక్కడి సొంతం. వర్షాకాలం వచ్చిందంటే అన్ని నదులూ జల సవ్వడులతో అలరారుతాయి. ప్రస్తుతం ఎల్నినో ప్రభావంతో నదులు అడుగంటిపోయాయి. చుక్క నీరు లేకపోవటంతో వెలవెలబోతున్నాయి. దీంతో క్రమంగా భూగర్భ జలాలు సైతం అడుగంటున్నాయి. ఈ నదులపైనే ఆధారపడ్డ గ్రామాలు, పట్టణాలు, నగరాలకు తాగు, సాగునీటి సమస్యలు ఏర్పడ్డాయి. ఈ కష్టకాలంలో నదులను కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని భూగర్భ జలాలను రక్షించుకోవాలంటే నదుల్లోకి ఎవరూ వెళ్లరాదని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అయినా ఈ మాటలు వినే నాథుడే కరవయ్యాడు. అక్రమార్కులు జిల్లాలోని నదుల్లో అక్రమ ఇసుక తవ్వకాలు పరిపాటిగా మారింది.
కడప జిల్లాలోని ప్రధాన నదుల్లో ఇసుక తవ్వకాలు యథేచ్ఛగా జరుగుతున్నాయి. అక్రమ తవ్వకాలతో నదులను ఇసుకాసురులు గుల్ల చేస్తున్నారు. రాత్రిపూట ఎక్కువగా ఇసుకను తవ్వుతున్నారు. కడప జిల్లా నుంచి పొరుగు జిల్లాలకే కర్నాటక, తమిళనాడు లాంటి రాష్ట్రాలకు సైతం ఇసుకను తరలించుకుపోతున్నారన్న ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఒక్కో ఇసుక ట్రాక్టర్ 2 వేల రూపాయల చొప్పున, ఇసుక లారీ 20 నుంచి 40 వేల రూపాయల వరకు విక్రయిస్తున్నారు. పెన్నా నదిలో లభించే ఇసుక ఎంతో నాణ్యమైనది కావటంతో దీనికి మరింత డిమాండ్ ఉంది. ఇసుక మాఫియాను అడ్డుకోవాల్సిన అధికారులు భయపడుతున్నారనే విమర్శలు ఉన్నాయి.
"అక్రమ లాభం కోసం లారీలలో ఇసుకను అక్రమంగా నింపి తరలిస్తున్నారు. ఈ చర్యల వల్ల నదులలో గుంతలు ఏర్పడటంతో పాటు జల పర్యావరణ వ్యవస్థలకు విఘాతం కలుగుతోంది. ఇటువంటి కార్యకలాపాలను గుర్తించి, బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని మేము అధికారులను కోరుతున్నాము"._సాయి అభినయ్, ప్రొద్దుటూరు
అధికారులు నిషేధించిన మారని వైనం : కడప జిల్లాలోని నదుల్లో ప్రతి రోజూ 800 నుంచి 1200 ట్రాక్టర్ల ఇసుకను తవ్వుతున్నట్లు ఓ అంచనా. పొరుగు జిల్లాలు, రాష్ట్రాలకు రోజూ 350 భారీ లారీల ఇసుకను తరలిస్తున్నారు. అంటే ప్రతి రోజూ 50 నుంచి 60 లక్షల రూపాయల ఇసుకను తవ్వుతున్నట్లుగా అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. దీని విలువ నెలకు 18 కోట్ల రూపాయలు, ఏడాదికి 219 కోట్ల రూపాయలు. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాలు, జిల్లా కలెక్టర్ నిషేధాజ్ఞలు ఉన్నా ఇష్టారాజ్యంగా తవ్వకాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. నిషేధం ఉన్న ఈ నాలుగున్నర నెలల్లో 80 నుంచి వంద కోట్ల రూపాయల విలువైన ఇసుకను అక్రమంగా తవ్వుతున్నట్లుగా నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ లెక్కన పర్యావరణానికి ఎంత నష్టం చేస్తున్నారో తెలుస్తుంది.
నది ఏదైనా కేవలం నీరు, ఇసుకను ఇచ్చే వనరు మాత్రమే కాదు. అదొక నిరంతరం జీవించే పర్యావరణ వ్యవస్థ. నదులను కాపాడుకునేందుకు కేంద్ర పర్యావరణ, అటవీ, వాతావరణ మార్పులు, గనుల మంత్రిత్వ శాఖలు సంయుక్తంగా ఇసుకపై నిషేధాజ్ఞలు జారీ చేశాయి. దీని కోసం విధివిధానాలను రూపొందించారు. సస్టెయినబుల్ శాండ్ మైనింగ్ గైడ్లైన్స్-2016తో పాటు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అండ్ మోనిటరింగ్ గైడ్లైన్స్-2020 ప్రకారం వర్షాకాలంలో అంటే జూన్ 1 నుంచి అక్టోబర్ 15 వరకు ఇసుక తవ్వకాలను నిషేధిస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేశాయి. నదుల్లోకి వాహనాల ప్రవేశాన్ని పూర్తిగా నిషేధించాయి. ఈ నైరుతి రుతుపవనాల సీజన్ లో నదులను కాపాడుకునేందుకు ఈ గైడ్ లైన్స్ జారీ చేశాయి. ఎవరైనా నిబంధనలు అతిక్రమిస్తే కఠిన చర్యలకు తీసుకోవాలని హెచ్చరించాయి. అయినా ఈ ఆదేశాలు, నిబంధనలు కడప జిల్లాలో ఎక్కడా అమలవుతున్న దాఖలాలే లేవు.
జల ప్రాణులు చనిపోయే అవకాశం :వర్షాకాలంలో కొండలు, ఇతర ప్రాంతాల గుండా ప్రవహించే నీరు తన వెంట ఒండ్రు, కొత్త ఇసుకను తీసుకొచ్చి నదీ గర్భంలో కలుస్తుంది. నదీ గర్భంలో మనుషులు, యంత్రాలు చేసే భారీ గుంతలు తీవ్ర నష్టాన్ని కలిగిస్తాయి. నదీ ప్రవాహం సాఫీగా సాగకుండా అడ్డంకులు ఏర్పడతాయి. ఇసుక తోడేసి పెద్ద పెద్ద గుంతలు చేసినప్పుడు, వరద నీరు ఆ గుంతల్లో పడి సుడిగుండాలుగా మారుతుంది. దీనివల్ల నదీ తీరాలు తీవ్రంగా కోతకు గురవుతాయి. సమీప గ్రామాలపై ప్రవాహం పడి ఆస్తి, ప్రాణ నష్టాలకు దారితీస్తుంది. నదులపై నిర్మించిన వంతెనలు ప్రమాదానికి గురై కొట్టుకుపోయే అవకాశం లేకపోలేదు.
జూన్ నుంచి అక్టోబర్ మధ్య కాలంలో నదుల్లో చేపలు, తాబేళ్లు సహా ఇతర జలచరాలు గుడ్లు పెడతాయి. నదీ తీరాల్లోని సన్నటి ఇసుక తిన్నెలపై లేదా లోతు తక్కువ ఉన్న ఇసుక ప్రాంతాల్లో చేపలు గుడ్లు పెడతాయి. ఈ సమయంలో లారీలు, జెసీబీలు, ట్రాక్టర్లు నీటిలోకి దిగితే, వాహనాల బరువుకు ఆ గుడ్లు, చిన్న పిల్లలు నలిగిపోతాయి. లారీల నుంచి కారే ఆయిల్, గ్రీజు నీటిలో కలవడం వల్ల నీటి ఆక్సిజన్ స్థాయి తగ్గి జలచరాలకు తీవ్ర ముప్పు వాటిల్లే ప్రమాదం లేకపోలేదు. మరికొన్ని జాతులు అంతరంచే అవకాశం ఉందని నిపుణులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే కడప జిల్లాలోని నదుల్లో ఇసుకను తవ్వుతున్న అక్రమార్కులు ఈ ఆవేదనను అర్థం చేసుకోవడం లేదు.
పట్టా భూములు లేదా నదికి దూరంగా ఏర్పాటు చేసిన స్టాక్ యార్డుల నుంచి మాత్రమే ఇసుక విక్రయాలు జరగాలి. జాతీయ హరిత ట్రైబ్యునల్ తీర్పుల ప్రకారం వర్షాకాలంలో ఇసుక మైనింగ్ జరిగితే అది పర్యావరణ నేరం కిందకు వస్తుంది. దీనిని అతిక్రమించినవారిపై క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేయటం సహా వాహనాలు జప్తు చేసి, మైనింగ్ లీజులు రద్దు చేస్తారు. అపరాధ రుసుము కూడా ఉంటుంది. ప్రస్తుతం సూపల్ ఎల్ నినో ప్రభావం రాష్ట్రంపై స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. వర్షాభావ పరిస్థితుల కారణంగా నదుల్లో నీరు కనిపించటం లేదు. కడప జిల్లాలోని నదులు వెలవెలబోతున్నాయి. ఇలాంటి సమయాల్లో నదులు కేవలం నీటి వనరుగా మాత్రమే కాకుండా, భూగర్భ జలాలను నిలబెట్టే ప్రధాన ఇంకుడు గుంతలుగా పనిచేస్తాయి. నదీ గర్భంలో ఉండే ఇసుక పొరలు
అక్రమాలపై చర్యలు తీసుకోనున్న అధికారులు : స్పాంజ్లా ఉపయోగపడతాయి. వర్షాలు పడనప్పుడు నదిలోని ఇసుక నీటి తేమను పట్టి ఉంచి, చుట్టుపక్కల బావులు, బోర్లకు ఆధారంగా మారుతుంది. భూగర్భ జలాలు తీవ్రంగా పడిపోయినప్పుడు తీరప్రాంత గ్రామాలు, పట్టణాల తాగునీటి అవసరాలకు నదీ పరీవాహక ప్రాంతాల్లోని ఊట బావులే ప్రధాన ఆధారమవుతాయి. వర్షాభావ సమయంలో నదీ తీర ప్రాంతాల్లో తేమ శాతం నిలిచి ఉండటం వల్ల చెట్లు, పశుగ్రాసం, చుట్టుపక్కల ఉన్న పంటలు ఎండిపోకుండా తట్టుకోగలుగుతాయి.
కడప జిల్లాలోని నదుల్లో అక్రమ ఇసుక అక్రమ తవ్వకాల నేపథ్యంలో కలెక్టర్ చెరుకూరి శ్రీధర్ చర్యలకు ఉపక్రమించారు. అక్టోబర్ 15 వరకు నదుల్లో ఇసుక తవ్వకాలను నిషేధిస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. దీని కోసం జిల్లా స్థాయి ఇసుక కమిటీ డీఎల్ఎస్సీని బలోపేతం చేశారు. ఇందులో జాయింట్ కలెక్టర్, జిల్లా ఎస్పీ సహా ఇతర శాఖల అధికారులు ఉంటారు. ఈ కమిటీ జిల్లాలోని ఇసుక తవ్వకాలు జరగకుండా పర్యవేక్షిస్తుంది. అక్రమంగా ఇసుకను తరలించకుండా చర్యలు తీసుకుంటుంది. ఇది కాకుండా రెవెన్యూ డివిజన్, మండల స్థాయిల్లోనూ టాస్క్ఫోర్స్ కమిటీలు పని చేస్తున్నాయి. అయితే ఇంత చేస్తున్నా ఇసుక అక్రమ తవ్వకాలు, రవాణా ఆగటం లేదన్న ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఎల్ నినో లాంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లో, పర్యావరణానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడే నదులను కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఇసుక అక్రమ తవ్వకాను నియంత్రించకపోతే తీవ్ర పరిణామాలను ఎదుర్కొంటామని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
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