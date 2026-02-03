ఏసీలకు గుడ్బై - రేడియంట్ కూలింగ్ టెక్నాలజీతో మీ ఇంటికి చల్లదనం!
పర్యావరణ పరిరక్షణకు ఆదర్శంగా ఐఐటీ హైదరాబాద్ - రేడియంట్ కూలింగ్ టెక్నాలజీకి శ్రీకారం - నీటి రీసైక్లింగ్తో సమన్వయం - ఫోర్ట్సిటీ భవనాల్లోనూ వినియోగం - పర్యావరణహిత నిర్మాణాలకు మార్గదర్శకం
Published : February 3, 2026 at 3:47 PM IST
Radiant Cooling Technology in IIT Hyderabad : ప్రఖ్యాత భారతీయ సాంకేతిక విద్యాసంస్థ ఐఐటీ హైదరాబాద్ తన వినూత్న భవన నిర్మాణ శైలితో దేశవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందుతోంది. అబ్బురపరిచే నిర్మాణాలకే కాకుండా, పర్యావరణ పరిరక్షణకు అనుకూలమైన సాంకేతికతను అమలు చేయడంలో ఈ సంస్థ ముందంజలో ఉంటుంది. ఆధునిక విద్యతో పాటు ప్రకృతితో అనుసంధానమైన అభివృద్ధిని ఎలా సాధించవచ్చో ఐఐటీ హైదరాబాద్ తన ప్రాంగణం ద్వారా చాటుతోంది.
పర్యావరణహిత నిర్మాణాలకు మార్గదర్శకం : సాధారణంగా పెద్ద విద్యాసంస్థలు అధిక విద్యుత్తు వినియోగం, ఏసీల విస్తృత వాడకం వల్ల పర్యావరణంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుంటాయి. కానీ ఐఐటీ హైదరాబాద్ మాత్రం దీనికి భిన్నంగా ఆలోచించింది. విద్యార్థుల వసతి గృహాలు, అకడమిక్ బ్లాక్స్, పరిపాలనా భవనాల్లో ఏసీల వినియోగాన్ని పూర్తిగా తగ్గించేందుకు ప్రత్యేక ప్రణాళికతో భవనాలను నిర్మించింది. పర్యావరణహిత నిర్మాణాలతో దేశంలోని ఇతర విద్యాసంస్థలకు ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది.
రేడియంట్ కూలింగ్ టెక్నాలజీకి శ్రీకారం : ఐఐటీ హైదరాబాద్ ప్రాంగణంలో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తున్న సాంకేతికత రేడియంట్ కూలింగ్ టెక్నాలజీ. ఇటలీ సహకారంతో అమలు చేసిన ఈ ఆధునిక పద్ధతి ద్వారా వేసవిలో కూడా గదులు సహజసిద్ధంగా చల్లగా ఉండేలా ఏర్పాటు చేశారు. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఈ టెక్నాలజీ విజయవంతంగా పని చేస్తూ సత్ఫలితాలను ఇస్తోంది.
ఇటాలియన్ సాంకేతికత ప్రత్యేకత : వేసవి తీవ్రతను తట్టుకునేందుకు నిర్మాణ విభాగం ఇటాలియన్ రేడియంట్ టెక్నాలజీని వినియోగించింది. ఇందులో భాగంగా భవనాల పైకప్పులు, గోడలు, నేల కింద భాగాల్లో పెక్స్ పైపులను అమర్చారు. ఈ పైపుల ద్వారా తక్కువ ఉష్ణోగ్రత కలిగిన నీటిని పంపింగ్ చేస్తూ గదులలోని వేడిని శోషింపజేస్తారు. దీంతో గదులు సహజంగా చల్లబడతాయి. ఎటువంటి యాంత్రిక శబ్దాలు లేకుండా, ఏసీల అవసరం లేకుండానే చల్లదనం లభించడం ఈ విధాన ప్రత్యేకత.
నీటి రీసైక్లింగ్తో సమన్వయం : ఈ రేడియంట్ కూలింగ్ టెక్నాలజీని నీటి రీసైక్లింగ్ విధానంతో అనుసంధానం చేయడం మరో విశేషం. ఐఐటీ హైదరాబాద్ ప్రాంగణంలో వినియోగించిన నీటిని శుద్ధి చేసి తిరిగి ఉపయోగిస్తున్నారు. అదే నీటిని పెక్స్ పైప్ల ద్వారా గదులను చల్లబరిచేందుకు వినియోగించడం వల్ల నీటి వృథా తగ్గడమే కాకుండా, వనరుల సమర్థ వినియోగానికి దోహదపడుతోంది.
ఏసీలకు గుడ్బై - పర్యావరణానికి మేలు : సాధారణ ఏసీల వాడకం వల్ల క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్ (సీఎఫ్సీ), హైడ్రోక్లోరోఫ్లోరో కార్బన్ (హెచ్సీఎఫ్సీ) వంటి హానికర వాయువులు వాతావరణంలోకి విడుదలవుతాయి. ఇవి ఓజోన్ పొర దెబ్బతినడానికి కారణమవుతాయి. కానీ రేడియంట్ కూలింగ్ టెక్నాలజీ ద్వారా ఎలాంటి హానికర వాయువుల విడుదల ఉండదని పర్యావరణవేత్తలు స్పష్టం చేస్తున్నారు. విద్యుత్తు వినియోగం కూడా గణనీయంగా తగ్గడంతో కార్బన్ ఉద్గారాలు తగ్గుతున్నాయి.
ఇతర సంస్థలకు ప్రేరణ : ఐఐటీ హైదరాబాద్లో అమలవుతున్న ఈ టెక్నాలజీని అధ్యయనం చేసేందుకు దేశంలోని పలు విద్యాసంస్థలు, నిర్మాణ సంస్థలు ఇక్కడికి వస్తున్నాయి. కొత్తగా భవనాలు నిర్మించాలనుకునే వారు ఈ విధానాన్ని పరిశీలించి తమ ప్రాజెక్టుల్లో అమలు చేయడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
ఐఐటీ హైదరాబాద్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజినీర్ సతీష్ మాట్లాడుతూ, విద్యుత్తు వినియోగం తగ్గడంతో పాటు పర్యావరణ పరిరక్షణకు ఈ టెక్నాలజీ ఎంతో ఉపయోగపడుతోందని, ఐఐటీలో ఏ కొత్త భవనం నిర్మించినా ఇదే విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నామని తెలిపారు.
ఫోర్ట్సిటీ భవనాల్లోనూ వినియోగం : ఐఐటీ హైదరాబాద్లో సాధించిన విజయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఈ రేడియంట్ కూలింగ్ టెక్నాలజీని కొత్తగా నిర్మించనున్న ఫోర్ట్సిటీ భవనాల్లో వినియోగించేందుకు ప్రయత్నాలు ప్రారంభించింది. ఇది ప్రభుత్వ నిర్మాణాల్లో పర్యావరణహిత సాంకేతికతకు కొత్త దిశను చూపనుంది.
"సహజసిద్ధంగా గదులు చల్లగా ఉండేందుకు వినియోగించిన రేడియంట్ టెక్నాలజీ సత్ఫలితాలను ఇస్తోంది. దీన్ని అనుసంధానం చేసుకుని కొత్త భవనాలు నిర్మాణం చేపట్టిన వారు ఇక్కడికి వచ్చి పరిశీలిస్తున్నారు. విద్యుత్తు వినియోగం తగ్గడంతో పాటు పర్యావరణ పరిరక్షణకు దోహదపడుతోంది. ఐఐటీలో ఏ భవనం నిర్మించినా దీన్నే వినియోగిస్తున్నాం."- సతీష్, ఐఐటీ హైదరాబాద్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజినీర్
