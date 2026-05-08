పంట చేతికొచ్చి 3 నెలలైనా - కొనుగోళ్లు లేక పొగాకు రైతులు దిగాలు
ఏపీలో మందకొడిగా పొగాకు పంట కొనుగోళ్లు - అత్యధికంగా ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లాలో పొగాకు - గత ఏడాది అధిక ధర రావడంతో ఈసారి ఎక్కువగా సాగు - ప్రభుత్వమే ఆదుకోవాలని కోరుతున్న రైతులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 2:40 PM IST
Idisangathi story on Tobacco Farmers Facing Huge Losses Amid Falling Prices: లక్షలు ఖర్చు చేసి పండిస్తే సరైన ధర ఇచ్చి కొనుగోలు చేసే నాథుడు కరువయ్యాడు. బోర్డు ద్వారా వేలం వేస్తే గత ఏడాదితో పోల్చితే ఈ ఎడాది ధర పతనమైంది. ప్రస్తుతం ఉన్న ధర వల్ల అమ్ముకుందామంటే భారీగా నష్టం వచ్చే పరిస్థితి. రాష్ట్రంలో పొగాకు రైతుల దుస్థితి ఇది.
పెట్టిన పెట్టుబడి కూడా రాకపోవడంతో తెచ్చిన అప్పులు తీర్చలేకపోతున్నామని కర్షకులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పొగాకు పంట చేతికొచ్చి మూడు నెలలవుతున్నా ఇప్పటికీ కొనుగోళ్లు ఊపందుకోలేదు. వందల గ్రామాల్లోని రైతులు జనవరి చివరి నాటికే క్యూరింగ్ పూర్తి చేసి బేళ్లు సిద్ధం చేసినా వేలం కేంద్రాలకు తేవాలని బోర్డు నుంచి పిలుపు రాలేదు. రాష్ట్రంలోనే అత్యధికంగా పొగాకు పండించే ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లాలో పరిస్థితి ఏపీ పొగాకు రైతుల కష్టాలకు అద్దం పడుతోంది.
ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లాలో అత్యధికం: దేశంలో అత్యధికంగా పొగాకు సాగు చేస్తున్న రెండో రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్. 2024-25లో రాష్ట్రంలో 1.39లక్షల హెక్టార్లలో ఈ పంట సాగు కాగా, 3.13లక్షల టన్నుల ఉత్పత్తి వచ్చింది. ఇవి ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వం పార్లమెంటులో స్వయంగా వెల్లడించిన గణాంకాలు. ఈ లెక్కలు బాగానే ఉన్నా రాష్ట్రంలో పొగాకు పండిస్తున్న రైతుల పరిస్థితే బాగా లేదు. కొనుగోళ్లు లేక రైతులు దిగాలు పడుతున్నారు. రాష్ట్రంలో అనేక జిల్లాల్లో పొగాకు పండిస్తున్నా ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లా దీనికి చాలా ప్రసిద్ధి.
రాష్ట్రంలోనే అత్యధికంగా ఈ జిల్లాలోనే నాణ్యమైన పొగాకు దిగుబడి వస్తుంది. గతేడాది రైతులకు మంచి దిగుబడితో పాటు మంచి ఆదాయం లభించింది. అందువల్ల ఎక్కువ మంది రైతులు ఈసారి పొగాకు సాగు చేశారు. దీంతో పొగాకు బోర్డు ఇచ్చిన ఆదేశాల కంటే ఎక్కువ మెుత్తంలో పంట దిగుబడి వచ్చింది. పైగా విదేశాల్లో కుడా పొగాకు దిగుబడి ఎక్కువ రావడంతో ధర పడిపోయినట్లు కొనుగోలుదారులు చెబుతున్నారని రైతులు తెలిపారు. జనవరి చివరి వారంలోనే వేలం ప్రారంభించి వంద రోజుల్లో కొనుగోళ్లు పూర్తి చేయాల్సిన పొగాకు బోర్డు ఇప్పటికీ పూర్తి స్థాయిలో వాటిని జరపడం లేదని రైతులు చెబుతున్నారు.
కర్ణాటక కొనుగోలుదారులపై ప్రకాశం జిల్లా రైతులు ఆశలు పెట్టుకున్నా ప్రస్తుతం అక్కడ పొగాకు కొనుగోళ్లు జరుగుతుండడంతో తీరిక లేకుండా ఉన్నారు. మే చివరి వరకు అవి జరుగుతాయి. అందువల్ల అప్పటి వరకు అక్కడి వ్యాపారులు ఏపీకి వచ్చే పరిస్థితి లేదు. ఐటీసీ, జీపీ సహా కొన్ని చిన్న సంస్థలు ఏపీలో కొనుగోళ్లు ప్రారంభించినా పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులను చూపి ధరలను తగ్గిస్తున్నాయి. వ్యాపారులు ఎక్కువ మంది వస్తే పోటీ ఏర్పడి ధర పెరిగే అవకాశం ఉంటుందని తెలిసినా బోర్డు చర్యలు తీసుకోవడం లేదని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
రాష్ట్రంలో 142 మిలియన్ కిలోల పొగాకు ఉత్పత్తికి అనుమతివ్వగా అదనంగా మరో 87 మిలియన్ కిలోలు వస్తుందని అంచనా. ఇందులో ఇప్పటి వరకు కేవలం 16 మిలియన్ కిలోలే కొనుగోలు చేశారు. కిలోకు సగటున 249రూపాయలు మాత్రమే ధర లభించింది. బ్రైట్ రకానికి కనీసం 320 రూపాయలు లభిస్తే గిట్టుబాటు అవుతుంది. దీనికి సగటున 240 రూపాయలు మాత్రమే దక్కుతోంది. పైగా తిరస్కరణ శాతమూ పెరుగుతోంది. ఈ నెల 18న కొయ్యలగూడెం కేంద్రంలో 44 శాతం, గోపాలపురంలో 43శాతం బేళ్లు తిరస్కరణకు గురయ్యాయి. పొగాకు బేళ్లను అన్ని విధాలుగా విక్రయానికి సిద్ధం చేసుకుని మార్కెట్ కు తీసుకుస్తే ఇక్కడ నాణ్యత పేరుతో తిరస్కరించడం వల్ల తిరిగి వాటిని ట్రాక్టర్లలోకి లోడ్ చేస్తున్నారు. దీని వల్ల సరైన ధర రాకపోగా రవాణా ఖర్చులు కూడా పెరిగిపోతున్నాయని రైతులు వాపోతున్నారు.
రైతులపై అదనపు భారం: ఒకప్పుడు జనవరిలోనే పొగాకు కొనుగోళ్లు ప్రారంభించి జూన్, ఆగస్టు నాటికి పూర్తి చేసేవారు. కొన్నేళ్లుగా మార్చిలో వేలం ప్రారంభించి డిసెంబరు వరకు కొనసాగిస్తున్నారు. దీంతో నిల్వచేయాల్సి వస్తోంది. పెరిగిన ఉష్ణోగ్రతల్లో షెడ్లలో నిల్వ చేస్తే నాణ్యత, తూకం తగ్గుతుందని రైతులు బేళ్లని శీతల గిడ్డంగులకు తరలిస్తున్నారు. రెండేళ్ల కిందట ఈ గిడ్డంగుల్లో బేలు అద్దె సుమారు 6 నెలలకి 500 రూపాయలు ఉండేది. గతేడాది నుంచి దీన్ని వెయ్యి రూపాయలకు పెంచారు. దీనికి రవాణా ఖర్చులు తోడవడంతో రైతులపై అదనపు భారం పడుతోంది.
ప్రకాశం జిల్లా టంగుటూరు పొగాకు వేలం కేంద్రం పరిధిలో 12 క్లస్టర్లు ఉన్నాయి. ఒక్కో క్లస్టర్లో 2, 3గ్రామాలుంటాయి. ప్రతి రౌండ్లో మొత్తం గ్రామాల్లో పొగాకులో కొంత కొనుగోలు చేయాలి. అలా 7, 8 రౌండ్లు నిర్వహించాలి. ఇప్పటికీ తొలి రౌండ్లో రెండు క్లస్టర్లలోని రైతులకే 2 బేళ్ల చొప్పున అమ్ముకునే అవకాశం కల్పించారు. మిగిలిన 10 క్లస్టర్లలోని గ్రామాలకు అవకాశం దక్కేదెప్పుడు? మిగతా రౌండ్లు పూర్తయ్యేదెప్పుడని రైతులు వాపోతున్నారు. ఒంగోలు-2 వేలం కేంద్రం పరిధిలో 45 గ్రామాలున్నాయి.
ప్రత్యామ్నాయ సాగుపై మళ్లింపు: ఇప్పటికి 13 గ్రామాల్లోని రైతులకే తొలివిడతలో రెండు బేళ్ల చొప్పున విక్రయించే అవకాశం ఇచ్చారు. మిగిలిన 32 గ్రామాల రైతుల పొగాకు బేళ్లు ఇళ్ల నుంచే కదల్లేదు. వీరందరి నుంచి తొలి రౌండ్లో రెండు బేళ్ల చొప్పున కొనుగోలు చేశాక మళ్లీ అన్ని గ్రామాలకు రౌండ్ల వారీ అవకాశం ఇస్తారు. చాలా గ్రామాల్లో తొలి రౌండ్ కొనుగోళ్లే మొదలు కాకపోవడంతో సరకు మొత్తం విక్రయించేదెప్పుడని రైతులు ఆవేదన చెందుతున్నారు. పొగాకు సాగు శ్రమ, వ్యయంతో కూడుకున్నది. గిట్టుబాటు ధరల విషయంలో అస్థిరత ఉండనే ఉంది. అందువల్ల రైతులను పొగాకు సాగు నుంచి ప్రత్యామ్నాయ పంటల వైపు మళ్లించేందుకు గతంలో ప్రయత్నాలు జరిగాయి.
"పొగాకు సాగు శ్రమ, వ్యయంతో కూడుకున్నది. గిట్టుబాటు ధరల విషయంలో ప్రస్తుతం మేమంతా తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నాం. దీనికితోడు గిడ్డంగుల్లో బేలు అద్దె సుమారు 6 నెలలకు గాను రూ. 500గా ఉండేది. కానీ గతేడాది నుంచి దీన్ని రూ.1000కి పెంచారు. దీనికి రవాణా ఖర్చులు సైతం తోడవడంతో మాపై అదనపు భారం పడుతోంది. పొగాకు సాగు కోసం భారీగా పెట్టుబడులు పెట్టాం. ఇప్పుడు మా సమస్యను దృష్టిలో ఉంచుకుని కొనుగోళ్లు జరిగి, సరైన ధర వచ్చేలా ప్రభుత్వం ఏదైనా దారి చూపాలని రైతులంతా వేడుకుంటున్నాం" -పొగాకు రైతులు
సింగరాయకొండ ప్రాంతంలో పప్పుదినుసులు, పసుపు వంటి పదార్ధాలను తయారు చేసే పరిశ్రమను ఏర్పాటు చేయడానికి గతంలో భూమిపూజ జరిగింది. దాంతో పాటు ఉలవపాడులో మామిడి కోసం పల్ప్ పేరుతో మరో పరిశ్రమ ఏర్పాటుకు పూనుకుంది. అయితే ఆ ప్రయత్నాలు పూర్తి కాలేదు. అవి రెండూ అందుబాటులోకి వస్తే రైతులు పొగాను నుంచి కొంత మేర ఇతర పంటలవైపు మొగ్గుచూపే అవకాశం ఉండేది. లేదా పంట విరామం ప్రకటించినా తాము సిద్ధంగా ఉండేవారమని రైతులు చెబుతున్నారు.
"పొగాకు క్రయవిక్రయాలు ఎప్పుడూ డిమాండ్-సప్లై చైన్పై ఆధారపడి పనిచేస్తుంది. ఈ ఏడాది కర్ణాటకలో కేజీ పొగాకు ధర రూ.320 వేలం పలికి చివరకు రూ. 260కి పడిపోయింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ధరలు పడిపోవడం తోనే ప్రకాశం జిల్లాలో కూడా కేజీ పొగాకు రూ. 250 తో వేలం ప్రారంభించాం. ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా పొగాకు రైతులు కొనుగోలుదారుల నాణ్యతకు అనుకూలంగా ఉన్న ఉత్పత్తిని మాత్రమే వేలానికి తీసుకురావాలి. దీని వల్ల తిరస్కరణలు ఎక్కువగా జరగకుండా ఉంటాయి"జీఎల్కే ప్రసాద్, ప్రాంతీయ అధికారి, పొగాకు బోర్డు, ఒంగోలు రీజియన్
ప్రభుత్వమే ఆదుకోవాలంటున్న రైతులు: పొగాకు సాగుపై లక్షల్లో పెట్టుబడి పెట్టి తీరా విక్రయాల సమయంలో ధర తగ్గించి కొనుగోలు చేస్తే తాము ఆర్థికంగా నానా ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తోందని కర్షకులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఒక్కో రైతు దాదాపు 30 నుంచి 40 సంవత్సరాల పైబడి పొగాకు సాగు చేస్తున్నారు. అర్థంతరంగా ఇప్పటి ఇప్పుడు పంట వద్దు అంటే తాము ఏ పంట వేసుకోవాలో కుడా అర్థం కాని పరిస్థితి నెలకొందని వాపోతున్నారు. పొగాకు క్రయవిక్రయాలు ఎప్పుడూ డిమాండ్-సప్లై చైన్పై ఆధారపడి పనిచేస్తుందని బోర్డు అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈ ఏడాది కర్ణాటకలో కేజీ పొగాకు ధర రూ. 320కు వేలం పలికి చివరకు రూ. 260కి పడిపోయింది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ధరలు పడిపోవడం తోనే ప్రకాశం జిల్లాలో కూడా కేజీ పొగాకు రూ.250లతో వేలం ప్రారంభించినట్లు వివరిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా పొగాకు రైతులు కొనుగోలుదారుల నాణ్యతకు అనుకూలంగా ఉన్న ఉత్పత్తిని మాత్రమే వేలానికి తీసుకురావాలని కోరుతున్నారు. దాని వల్ల తిరస్కరణలు ఎక్కువగా జరగకుండా ఉంటాయని సూచిస్తున్నారు. పొగాకు సాగు కోసం భారీగా పెట్టుబడులు పెట్టిన నేపథ్యంలో కొనుగోళ్లు జరిగి, సరైన ధర వచ్చేలా ప్రభుత్వం ఏదైనా దారి చూపాలని రైతులు కోరుతున్నారు.
