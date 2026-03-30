పెట్రోల్లో 20% ఇథనాల్ - ఈ -20 పెట్రోల్ వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి?
అందుబాటులోకి రానున్న ఈ-20 పెట్రోల్ - ఇప్పటికే ఆదేశాలను జారీచేసిన కేంద్ర ప్రభుత్వం - ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉన్న ఈ-10 పెట్రోల్ - ఏప్రిల్ 1 నుంచి 20% ఇథనాల్ కలిసిన పెట్రోల్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 30, 2026 at 3:50 PM IST
Idi Sangathi Story About E20 Petrol: పశ్చిమాసియా యుద్ధం ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక అనిశ్చితులకు కారణం అవుతోంది. అదే సందర్భంలో ఇతర దేశాలపై ఆధారపడకుండా సొంతగా వనరులు సమకూర్చుకోవాలనే విషయాన్ని గుర్తు చేస్తోంది. అందులో ముఖ్యంగా మాట్లాడుకోవాల్సింది చమురు గురించే. గల్ఫ్ దేశాల్లో యుద్ధం కారణంగా చమురు దిగుమతులు నిలిచిపోయాయి.
ఇంధన సరఫరా సంస్థలకు ఆదేశాలు: ఫలితంగా ఆ ప్రభావం ప్రపంచ దేశాలపై పడింది. భారత్లో ప్రస్తుతానికి ఇబ్బంది లేకపోయినప్పటికీ గల్ఫ్ నుంచి మునుపటి స్థాయిలో అయితే దిగుమతులు లేవు. ఈ పరిస్థితులను గమనించే ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు చూస్తోంది భారత్. అందులో భాగంగానే ఏప్రిల్ 1 నుంచి పెట్రోల్లో 20% ఇథనాల్ కలిపి విక్రయించాలని ఇంధన సరఫరా సంస్థలకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. తద్వారా చమురు దిగుమతులపై ఆధారపడడాన్ని కొంత మేర తగ్గించుకోవాలని చూస్తోంది. మరి ఈ -20 పెట్రోల్ వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి? దీని ద్వారా దిగుమతుల భారం ఏ మేర తగ్గుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
పశ్చిమాసియా యుద్ధం గందరగోళానికి గురి చేస్తోంది. ప్రపంచ దేశాలను సంక్షోభాల వైపు నడిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా భారత్ వంటి అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలకు ఇది ఆటంకంగా మారింది. మరి, ఎక్కడో యుద్ధం జరిగితే ప్రపంచ దేశాలకు ఇబ్బందులు ఏంటనే సందేహం రావడం సహజమే. ఐతే, ఏ దేశం వద్ద అయినా మనుగడకు అవసరమైన పూర్తి వనరులు ఉండవు. ఏదో ఒక విషయంలో ఇతర దేశాలపై ఆధారపడాల్సిందే. అందుకు చమురే ఉదాహరణ. ఎందుకంటే, గల్ఫ్ దేశాల నుంచి సుమారు 22 నుంచి 25% చమురు ప్రపంచ దేశాలకు ఎగుమతి అవుతోంది.
ప్రత్యామ్నాయాల దిశగా అడుగులు: భారత్ కూడా దేశీయ అవసరాల కోసం దాదాపు 40 నుంచి 50% ఆయిల్ దిగుమతి చేసుకుంటోంది. అయితే, అమెరికా, ఇజ్రాయెల్- ఇరాన్ యుద్ధం కారణంగా అంతర్జాతీయంగా చమురు సరఫరా అంతరాయంతో పెట్రోల్ కొరత ఏర్పడింది. ఫలితంగా ప్రపంచ దేశాలు ప్రత్యామ్నాయాలు వెతుక్కోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. భారత్ ఇప్పటికే ఆ దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. ఏప్రిల్ 1 నుంచి పెట్రోల్లో 20% ఇథనాల్ కలిపి విక్రయించాలని సరఫరా సంస్థలకు అదేశాలు జారీ చేసింది.
డేటా ఫర్ ఇండియా నివేదిక ప్రకారం దేశవ్యాప్తంగా రిజిస్ట్రేషన్ అయిన వాహనాల సంఖ్య 36-40 కోట్లు ఉండొచ్చని అంచనా. వాటిలో అత్యధికంగా రూ. 21 కోట్ల ద్విచక్ర వాహనాలు, 5 కోట్లకు పైగా కార్లు ఉన్నాయి. వీటిలో ఎక్కువగా పెట్రోల్తో నడిచే వాహనాలే ఉన్నాయి. అంటే దేశవ్యాప్తంగా పెట్రోల్ వినియోగం ఎంతగా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఫలితంగా భారత్ అధికంగా చమురు దిగుమతులు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది. ఇది దేశానికి ఆర్థిక భారం కూడా. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా ఇంధన దిగుమతులను తగ్గించే మార్గమే ఇథనాల్ కలిపిన పెట్రోల్.
అందుకే ఈ-20 పై ఇప్పుడు చర్చ జరుగుతోంది. దీనిపై ప్రధాని మోదీ కూడా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. పశ్చిమాసియాలో జరుగుతున్న యుద్ధం కారణంగా పెట్రోల్లో 20% ఇథనాల్ కలపడం ఎంతో కీలకం అన్నది ఆయన అభిప్రాయం. ఇథనాల్ వినియోగంతో చమురు దిగుమతులపై ఆధారపడటం తగ్గుతుందని, తద్వారా భారత్తో పాటు రైతులకు ఎంతో మేలు జరిగిందని వివరించారు ప్రధాని.
నిబంధనలకు అనుగుణంగా సరఫరా: చమురు దిగుమతులపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించాలని భావించిన కేంద్రం 2026 ఏప్రిల్ 1 నుంచి దేశవ్యాప్తంగా అన్ని ప్రాంతాల్లో 20% ఇథనాల్ కలిపిన పెట్రోల్ విక్రయించాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. రీసెర్చ్ ఆక్టేన్ నంబరు- ఆర్ఓఎన్ 95తో పెట్రోల్ ఉండాలని ఇంధన మంత్రిత్వ శాఖ నోటిఫికేషన్లో స్పష్టం చేసింది. అంటే ఇదో ప్రీమియం గ్రేడ్ పెట్రోల్ అన్నమాట. అది కూడా బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ నిబంధనలకు అనుగుణంగా 20% ఇథనాల్ కలిపిన పెట్రోల్ మాత్రమే సరఫరా చేయాలని ఆయిల్ మార్కెటింగ్ సంస్థలకు సూచించింది. అయితే, ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో నిర్దిష్ట ప్రాంతాలకు, పరిమిత కాలం పాటు కేంద్రం మినహాయింపులు ఇచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ -20 పెట్రోల్ వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటని పరిశీలిస్తే ప్రధానంగా మాట్లాడుకోవాల్సింది విదేశీ దిగుమతులపై ఆధారపడటం గురించే. విదేశాల నుంచి చమురు దిగుమతి చేసుకుంటున్న దేశాల్లో భారత్ది 3వ స్థానం. దాదాపు 88% దేశీయ అవసరాలకు దిగుమతులే ఆధారం అని గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. గల్ఫ్ దేశాలతో పాటు రష్యా నుంచి అధికంగా దిగుమతి చమురు దిగుమతి అవుతోంది. 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ముడిచమురు దిగుమతికి సుమారు 13,700 కోట్ల డాలర్లకు పైగా భారత్ ఖర్చు చేసిందంటే దేశంలో ఆయిల్ అవసరం ఎంతగా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈ ఆర్థిక భారంతో పాటు ఇంధన అవసరాలకు ఇతర దేశాలపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించుకోవడానికి పెట్రోల్లో ఇథనాల్ కలపాలని కేంద్రం నిర్ణయించింది.
ఇంజిన్ డ్యామేజీని అరికట్టవచ్చు: ఇథనాల్ కలిపిన పెట్రోల్ వల్ల దిగుమతులు భారం తగ్గడమే కాకుండా కాలుష్యం తగ్గే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే, అధిక సంఖ్యలో వాహనాలు రోడ్లపైకి రావడంతో కాలుష్యం ఎంతగా పెరిగిపోతుందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. రోజురోజుకి పడిపోతున్న వాయు నాణ్యతే ఇందుకు నిదర్శనం. ఈ పొల్యూషన్ని కట్టడి చేయడం ప్రభుత్వాలకు కూడా సవాలుగా మారుతోంది. ఈ-20 పెట్రోల్ వినియోగించడం ద్వారా కర్బన ఉద్గారాలు తక్కువ విడుదలయ్యే అవకాశం ఉందని పర్యావరణ నివేదికలు చెబుతున్నాయి. అలాగే, ఈ-పెట్రోల్లో ఆర్ఓఎన్ 95 కారణంగా ఇంజిన్ డ్యామేజీని అరికట్టవచ్చు. ఇంజిన్ లోపల ఇంధనం మండినప్పుడు నాకింగ్ జరుగుతుంది. ఆర్ఓఎన్ ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే నాకింగ్ను అంత సమర్థంగా అడ్డుకోవచ్చు. ఇంజిన్ పనితీరు కూడా మెరుగ్గా ఉంటుందని వాహన రంగ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ఈ -20 పెట్రోల్ వల్ల గ్రామీణ ఆర్థికవ్యవస్థ మెరుగుపడుతుంది. చెరకు, మొక్కజొన్న వంటి వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు గిరాకీ పెరిగి రైతులకు మద్దతు ధర లభిస్తుంది. ఎందుకంటే, ఇథనాల్ తయారయ్యేది ఈ పంటల నుంచే. అదెలాగంటే చక్కెర పరిశ్రమ ఉప ఉత్పత్తి అయిన మొలాసిస్ నుంచి నేరుగా ఇథనాల్ తయారు చేస్తారు. మొక్కజొన్నలోని స్టార్చ్ను గ్లూకోజ్గా మార్చుతారు. ఆ తర్వాత ప్రత్యేకమైన పద్ధతి ద్వారా ఇథనాల్ తయారు చేస్తారు. 2022-23లో ఇథనాల్ సరఫరా 12.06% ఉండేది. 2023-24లో 14.60%, 2024-25లో నవంబరు-ఫిబ్రవరి మధ్య 17.98 శాతానికి చేరింది. త్వరలోనే 20%నికి చేరే అవకాశం ఉంది. ఈ విధంగా ఈ-20 పెట్రోల్ ద్వారా వ్యవసాయ రంగానికి ఊతం లభించే అవకాశం ఉందని కేంద్రం భావిస్తోంది.
హై కంప్రేషన్ ఇంజిన్స్కి అనుకూలం: నీతి ఆయోగ్ చేసిన సర్వే ప్రకారం పెట్రోల్తో పోలిస్తే చెరకుతో తయారైన ఇథనాల్ వినియోగంతో 65%, మొక్కజొన్నతో తయారైన ఇథనాల్ వల్ల 50% తక్కవ కర్బన ఉద్గారాలు వెలువడుతాయని పరిశోధనల్లో తేలింది. ఈ-20 ఇంధన వినియోగం వేగవంతం కావడం సహా డ్రైవింగ్ సామర్థ్యం కూడా మెరుగుపడినట్లు వెల్లడైంది. అలాగే పెట్రోల్ ఆక్టేన్ రేటింగ్ 84.4తో పోలిస్తే ఇథనాల్ ఆక్టేన్ రేటింగ్ గరిష్ఠంగా 108.5 ఉంటుంది. అంటే ఈ-20 పెట్రోల్ అనేది హై కంప్రేషన్ ఇంజిన్స్కి అనుకూలంగా ఉంటుంది. పట్టణాల్లో డ్రైవింగ్ అనుభవం మెరుగవుతుందని రుజువైంది.
పెట్రోల్లో ఇథనాల్ కలిపే ప్రక్రియను కేంద్రం కొన్నేళ్ల ముందే ప్రారంభించింది. 2014-15 నుంచి పెట్రోల్లో ఇథనాల్ కలపడం వల్ల సుమారు 1.50 లక్షల కోట్ల రూపాయల విలువైన విదేశీ మారక ద్రవ్య నిల్వలు ఆదా చేసినట్లు పెట్రోలియం మంత్రిత్వశాఖ తెలిపింది. ఇథనాల్ సేకరణ ద్వారా రూ. 1.20 లక్షల కోట్లు రైతుల చెంతకు చేరడంతో పాటు ఉద్యోగాల కల్పన జరిగిందని వివరించింది. అలాగే, 2021 నుంచే అందుకు సంబంధించిన వివరాలు అందుబాటులో ఉంచింది. మొదట 2022 జూన్లోనే 10% ఇథనాల్ కలపాలని నిర్ణయించింది.
ఏప్రిల్ 1 నుంచి అందుబాటులో: కానీ, అనుకున్న దాని కంటే ముందే మార్చిలోనే ప్రభుత్వ రంగ చమురు మార్కెటింగ్ కంపెనీలు పెట్రోల్లో ఇథనాల్ మిక్స్ చేసేలా చర్యలు తీసుకుంది. ఈ విధంగా 2030 నాటికి పెట్రోల్లో ఇథనాల్ బ్లెండింగ్ 20 శాతానికి చేర్చాలనే లక్ష్యం పెట్టుకున్నా, 2022లోనే దాన్ని 2025-26కి సవరించారు. ఫలితంగా ఏప్రిల్ 1 నుంచి 20% ఇథనాల్ కలిసిన పెట్రోల్ బంకుల్లో అందుబాటులో ఉండనుంది. అంతేకాదు, మరి కొద్దిరోజుల్లో ఈ-25 పెట్రోల్ తీసుకురావడంతో పాటు 2030 నాటికి పెట్రోల్లో 30 శాతం ఇథనాల్కి కలపాలని కేంద్రం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
ఇథనాల్ గురించి కేంద్రం చెబుతున్న విషయాలు అటుంచితే కొన్ని సవాళ్లు కూడా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా చెరకు, మొక్కజొన్న రైతులు ఎక్కువగా ఇథనాల్ వినియోగానికే తమ పంటను విక్రయించే అవకాశం ఉంది. మిగతా రైతులు కూడా ఈ పంటలు వేయడానికే ఆసక్తి చూపించొచ్చు. దీనివల్ల సంబంధిత ఆహార పదార్థాల ధరలు పెరగొచ్చు. ముఖ్యంగా చెరకు పంటలు ఎక్కువగా నీరు కావాల్సి ఉంటుంది. వరసగా ఆ పంటలు వేయడం వల్ల భూసారం దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది. 1 లీటర్ ఇథనాల్ తయారీకి సుమారు 2,800 లీటర్లకుపైగా నీరు అవసరం అవుతుంది. దీనివల్ల భూగర్భ జలాలు అడుగంటొచ్చు. దాంతోపాటు ఇథనాల్ని నీటిని గ్రహించే స్వభావం ఉండటం వల్ల స్టెయిన్ లెస్ స్టీల్, ప్రత్యేక ట్యాంకర్లు కావాలి. సరఫరాలో కూడా కొన్ని ఇబ్బందులు తలెత్తే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
ఇథనాల్ వినియోగంపై కేంద్రం క్లారిటీ: పెట్రోల్లో ఇథనాల్ కలపడం పట్ల భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. ఇథనాల్ వల్ల మైలేజ్ పడిపోవడం, పాత వాహనాల ఇంజిన్ దెబ్బతిని సామర్థ్యం తగ్గిపోతుందనే ఆరోపణలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఇథనాల్ వినియోగంపై కేంద్రం క్లారిటీ ఇచ్చింది. అవన్నీ నిరాధారమైనవిగా పేర్కొంది. ఇథనాల్ కలిపిన పెట్రోల్తో ఎలాంటి ఇంజిన్ సమస్యలు తలెత్తవని వెల్లడించింది.
మొత్తం లక్ష కి.మీ. మేర సంప్రదాయ, ఈ-20 ఇంధనం నింపిన వాహనాలకు జరిపిన పరీక్షలో పవర్, టార్క్, ఇంధన సామర్థ్యంలో గణనీయమైన తేడాలు కనిపించలేదని పేర్కొంది. ఆటోమోటివ్ రీసెర్చ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇండియన్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ పెట్రోలియం, ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ సంస్థలు పరిశోధనలు చేసినట్లు తెలిపింది. ఆ పరిశీలనల్లో పెట్రోల్, ఇథనాల్ మిశ్రమం కారణంగా ఇంజిన్ దెబ్బతిన్న సంకేతాలు ఏమీ లేవని స్పష్టం చేసింది.
దేశీయంగానే ఇంధన వనరులు: కేంద్రం ఆదేశాల మేరకు 2023 నుంచి తయారైన వాహనాల ఇంజిన్లను ఈ-20 పెట్రోలుకు అనుగుణంగానే డిజైన్ చేశారు. కాబట్టి ఆయా వాహనాల్లో పెద్దగా ఇబ్బందులేవీ రావని వాహన రంగ నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే, పెట్రోల్తో పోలిస్తే ఇథనాల్ ఎనర్జీ డెన్సిటీ తక్కువగా ఉంటుంది. దానివల్ల పాత వాహనాల్లో కొంతమేర మైలేజీలో తగ్గుదల కనిపించొచ్చు. అది కూడా 3 నుంచి 7% మాత్రమే. అది మినహాయిస్తే ఇతర సమస్యలేమీ రావని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది. కాలుష్యం పెరుగుతుండడం వల్ల పర్యావరణాన్ని కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. మధ్యప్రాచ్యంలో జరుగుతున్న యుద్ధాల కారణంలో ముడిచమురు ధరల్లో అస్థిరత నెలకొంది. ఈ పరిణామాల దృష్ట్యా దిగుమతులు తగ్గించుకుని దేశీయంగానే ఇంధన వనరులు సమకూర్చుకోవాలి. అందుకోసం ఈ-20 పెట్రోల్ వినియోగించడం ఎంతో ముఖ్యమని పలువురు నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
"ఈ-20 అనేది పెట్రోల్లో మాత్రమే కలుపుతున్నారు. దీన్ని ఇంతకుముందు 5 శాతం, ఆ తర్వాత 10 శాతంగా కలుపుతూ క్రమక్రమంగా పెంచుకుంటూ వెళ్తున్నారు.ఈ-20 పెట్రోల్ వినియోగం ద్వారా విదేశీ మారక ద్రవ్యాన్ని తగ్గించేందుకు వీలవుతుంది. అంతేకాకుండా పర్యావరణాన్ని సైతం పరిరక్షించేందుకు ఇది ఎంతగానో దోహదపడుతుంది. ఇప్పటి వరకు కేంద్రప్రభుత్వం ఈ-20 పెట్రోలు వాడకాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు పలు ప్రాంతాల్లో ట్రయల్ రన్లను చేపట్టింది. అందులో భాగంగానే పెట్రోల్లో 20% ఇథనాల్ కలిపి విక్రయించాలని ఇంధన సరఫరా సంస్థలకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఇది ఏప్రిల్ 1 నుంచి అమలులోకి రానుంది". -ఏపీ పెట్రోల్ డీలర్స్ అసోసియేషన్
