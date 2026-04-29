70 నిమిషాల్లోనే అమరావతి టు హైదరాబాద్ - దక్షిణాదికి కీలకంగా హైస్పీడ్ డైమండ్ ప్రాజెక్ట్
దక్షిణాదికి కీలకంగా హైస్పీడ్ డైమండ్ ప్రాజెక్ట్ - విశాఖలో ప్రస్తావించిన రైల్వే మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ - 7 హైస్పీడ్ రైల్ కారిడార్స్ అభివృద్ధి చేస్తామన్న కేంద్రం - నాలుగు నగరాల మధ్య కనెక్టివిటీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 29, 2026 at 7:01 PM IST|
Updated : April 29, 2026 at 7:06 PM IST
Idisangathi Story on High Speed Diamond Project For Bullet Train: బులెట్ రైల్ అనేది ఎన్నో ఏళ్ల కల. అసలు ఈ రైళ్లు మనకు అందుబాటులోకి వస్తాయా? అది సాధ్యమేనా? అని అనుకున్నారు అంతా. కానీ ఈ కల ఒట్టి కలగానే మిగిలిపోకూడదు అని భావించింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. భారత్లోనూ వాటిని పరుగులు తీయాలని భావించింది. తగ్గట్టుగానే అన్ని విధాలుగా సంప్రదింపులు, చర్చలు జరిపింది. చివరకు బులెట్ ట్రైన్స్ను పట్టాలెక్కించాల్సిందే అని నిర్ణయించుకుంది.
దాంతో మొత్తంగా 7 హైస్పీడ్ రైల్ కారిడార్స్ నిర్మించాలనే భారీ లక్ష్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ముందుకు వెళ్తోంది. వీటికోసం ప్రత్యేకంగా బడ్జెట్ కూడా కేటాయించింది. ఇదంతా పాత సంగతే కావచ్చు. కానీ విశాఖలో ఏఐ డేటా సెంటర్కు శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న రైల్వే మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ మరోసారి ఈ ప్రస్తావన తీసుకురావడం ఆసక్తికరం. పైగా బులెట్ రైళ్ల రాకతో దక్షిణాదికి భారీ ప్రయోజనాలు ఉంటాయని వివరించారు. ఇదే సమయంలో హైస్పీడ్ డైమండ్ ప్రాజెక్ట్ గురించి ప్రస్తావించడం బులెట్ రైళ్లపై అంచనాలను మరింతగా పెంచింది.
ప్రస్తావించిన రైల్వే మంత్రి: సాధారణంగా 500 కిలోమీటర్ల మేర రైల్లో ప్రయాణం చేయాలంటే గమ్యస్థానం చేరడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది? ఎంత లేదన్నా కనీసం 8-10 గంటలు. హైస్పీడ్, ప్రీమియం ట్రైన్స్ అయితే 6 లేదా 7 గంటల్లో వెళ్లిపోవచ్చు. మరి ఇంత దూరాన్ని కేవలం 2 గంటల్లోపే చేరుకుంటే 500 కిలోమీటర్లు రెండు గంటల్లోనా? ఛాన్సే లేదు అంటారా! ఇదేమీ ఊరికే చెప్పిన లెక్క కాదు. కేంద్రరైల్వే శాఖ చాలా కచ్చితంగా చెబుతున్న మాట. ప్రస్తుతానికి ఓ ఊహ అనుకుంటున్న ఈ విషయం. త్వరలోనే నిజం కానుంది. బులెట్ రైళ్లు చేయబోయే మ్యాజిక్ ఇది. ఎక్కడో విదేశాల్లో ఆ వీడియోలు చూసి మనం ఎప్పుడు చూస్తామో ఈ ట్రైన్స్ అని చాలా మంది అనుకునే ఉంటారు. చెప్పాలంటే భారతీయుల దశాబ్దాల కల ఇది. కొన్నేళ్లలో నిజంగానే ఈ రైళ్లలో ప్రయాణించే అవకాశం రానుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఇందుకు సంబంధించిన రూట్ మ్యాప్ సిద్ధం చేసింది.
ఇప్పుడు ఈ బులెట్ రైళ్ల ప్రస్తావన ఎందుకు వచ్చింది? ఇందుకు ఓ ప్రధాన కారణముంది. విశాఖలో గూగుల్ ఏఐ డేటా సెంటర్ శంకుస్థాపనకు వచ్చారు. రైల్వే మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్. ఈ సందర్భంగా చేసిన ప్రసంగంలో పలు కీలక విషయాలు ప్రస్తావించారు. అందులో అత్యంత ముఖ్యమైంది హైస్పీడ్ డైమండ్ నెట్వర్క్. అత్యంత కీలకమైన హైస్పీడ్ రైల్వే లేన్స్ దశలవారీగా అందుబాటులోకి రానున్నాయి. తద్వారా రైల్వే పరంగా దక్షిణాది రాష్ట్రాల ముఖచిత్రం మారిపోతుందని చాలా ధీమాగా చెబుతున్నారు అశ్వినీ వైష్ణవ్. అంటే త్వరలోనే బులెట్ రైళ్లు అందుబాటులోకి రానున్నాయన్నమాట. దశలవారీగా ఇవి పట్టాలెక్కుతాయి. ఇప్పటికే ఓ హైస్పీడ్ రైల్ నిర్మాణ పనులు జరుగుతున్నాయి.
2028 నాటికి పూర్తి చేయాలనే లక్ష్యం: ముంబయి నుంచి అహ్మదాబాద్ వరకూ ముంబయి-అహ్మదాబాద్ హైస్పీడ్ రైల్ - ఎంఏహెచ్ఎస్సార్ భారత్లో తొలి బులెట్ ట్రైన్గా రికార్డుకెక్కనుంది. జపనీస్ టెక్నాలజీ షింకన్సెన్ సాయంతో ఈ నిర్మాణం కొనసాగుతోంది. 2028 నాటికి పూర్తి స్థాయిలో దీన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని కేంద్రం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. మొత్తం 508 కిలోమీటర్ల మేర ఈ లేన్ అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఉన్న సమాచారం ప్రకారం ఈ లేన్ అందుబాటులోకి వస్తే బులెట్ ట్రైన్ గంటకు 320 కిలోమీటర్ల వేగంతో దూసుకుపోతుంది. ఈ లేన్లో మొత్తం 12 స్టేషన్లు ఉంటాయి. వీటిలో థానే, సూరత్, వడోదర, అహ్మదాబాద్ ఉన్నాయి.
ముంబయి-అహ్మదాబాద్ లేన్ మాత్రమే కాదు. మరి కొన్నింటినీ అభివృద్ధి చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం. ఇందులో ముంబయి-హైదరాబాద్, హైదరాబాద్-బెంగళూరు, చెన్నై-హైదరాబాద్ లేన్స్ ఉన్నాయి. అయితే ముంబయి అహ్మదాబాద్ రైల్ సర్వీస్లు వచ్చే ఏడాది ఆగస్ట్ నుంచి ప్రాథమికంగా ప్రారంభించాలని చూస్తోంది కేంద్రం. మొదట సూరత్, వాపి మధ్య వంద కిలోమీటర్ల మేర ఈ సర్వీస్లు అందనున్నట్టు సమాచారం. మొత్తం 508 కిలోమీటర్ల లేన్ 2029 డిసెంబర్ నాటికి పూర్తిగా అందుబాటులోకి వస్తుంది అన్నది మరో అంచనా. మొత్తం 7 హైస్పీడ్ రైల్ కారిడార్స్ అభివృద్ధి చేస్తామని ఈ ఏడాది బడ్జెట్లోనే కేంద్రం స్పష్టం చేసింది.
హైస్పీడ్ డైమండ్గా నెట్వర్క్: మొత్తం 4 వేల కిలోమీటర్ల నెట్వర్క్ హైస్పీడ్ పరిధిలోకి రానుంది. ఇందులో ముంబయి-పుణె, చెన్నై-బెంగళూరు, పుణె-హైదరాబాద్, బెంగళూరు-హైదరాబాద్, హైదరాబాద్-చెన్నై, దిల్లీ-వారణాసి కారిడార్లు ఉన్నాయి. రైల్వేలో మౌలిక వసతులు, రీజినల్ కనెక్టివిటీని పెంచాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ సారి బడ్జెట్లో రికార్డు స్థాయిలో 2 లక్షల 78 వేల కోట్ల రూపాయలు కేటాయించింది. ఈ మొత్తం నెట్వర్క్ను హైస్పీడ్ డైమండ్గా చెబుతోంది కేంద్రం. ఇందుకు ఓ ప్రధాన కారణం ఉంది. భారత్లోనే 4 మెగా సిటీస్ దిల్లీ, ముంబయి, కోల్కతా, చెన్నైను కలుపుతూ ఈ హైస్పీడ్ నెట్వర్క్ అందుబాటులోకి రానుంది. దీన్నే డైమండ్ క్వాడ్రిలాటరల్ అని కూడా చెబుతోంది కేంద్ర ప్రభుత్వం. మ్యాప్లో ఈ నగరాలన్నింటినీ అనుసంధానించి చూస్తే డైమండ్ ఆకారం వస్తుంది.
అందుకే దీనికి హైస్పీడ్ డైమండ్ అనే ఆ పేరు. చెన్నై, బెంగళూరు, హైదరాబాద్ ఈ నెట్వర్క్లో ఉండడం వల్ల దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు ప్రయోజనం కలగనుంది. ఈ మూడు దక్షిణాదిలో కీలకమైన నగరాలు. వీటి మధ్య కనెక్టివిటీ ఇంకాస్త పెరగనుంది. ఐటీతో పాటు మాన్యుఫాక్చరింగ్ హబ్స్గా ఉన్న ఈ 4 నగరాల మధ్య అనుసంధానత పెరిగితే ఆర్థిక పరంగానూ ఎన్నో ప్రయోజనాలుంటాయి. క్రమంగా ఇవి ఎకనామిక్ హబ్స్గా మారేందుకు మరి కొన్ని అవకాశాలు కల్పించినట్టు అవుతుంది. పైగా ఈ నగరాల మధ్య బులెట్ రైల్ అందుబా టులోకి వస్తే ప్రయాణం చేసే వారికి సుమారు 70-80% మేర సమయం ఆదా అవుతుంది.
70 నిమిషాల్లోనే అమరావతి టు హైదరాబాద్: తెలుగు రాష్ట్రాలకు ఈ బులెట్ రైళ్ల రాకతో భారీగానే ప్రయోజనం చేకూరనుంది. హైదరాబాద్-అమరావతి-చెన్నై లేన్ ఇందులో కీలకమైంది. రెండు రాష్ట్రాల రాజధానులను అనుసంధానం చేస్తుంది. అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం అమరావతి, గుంటూరు, చీరాల, ఒంగోలు, కావలి, నెల్లూరు, నాయుడుపేట, తడ మీదుగా ఈ రైల్ వెళ్తుంది. హైదరాబాద్- బెంగళూరు లేన్లో బులెట్ ట్రైన్ కర్నూలు, నంద్యాల, అనంతపురం, శ్రీసత్యసాయి జిల్లా మీదుగా వెళ్లనుంది. చెన్నై నుంచి బెంగళూరు వెళ్లడానికి గంట 13 నిముషాలు, బెంగళూరు నుంచి హైదరాబాద్ చేరుకోడానికి 2 గంటలు, చెన్నై నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్లడానికి సుమారు 2 గంటల 55 నిముషాల సమయం పడుతుందని అంచనా. ఈ మార్గాల్లో బులెట్ రైళ్లు రావడం వల్ల ఐటీ, ఇండస్ట్రియల్, టెక్నాలజీ రంగాల అనుసంధానత పెరుగుతుంది. ఇవన్నీ ఓ సింగిల్ జోన్గా మారే అవకాశం ఉంటుంది. అంతే కాదు. వాణిజ్యం, సేవల పరంగానూ ఎన్నో మార్పులు వస్తాయి.
బులెట్ రైళ్లు వస్తే విమానయానంపై ఆధారపడాల్సిన అవసరం తగ్గుతుంది. అదే సమయంలో జాతీయ రహదారులపై ట్రాఫిక్ కూడా కాస్తంత తగ్గుతుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్లో భాగంగా రైల్వే స్టేషన్లను అభివృద్ధి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం. కొత్త టర్మినల్స్నూ అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది. హైదరాబాద్లో చర్లపల్లి టర్మినల్ ఇందుకు ఉదాహరణ. ఇక బులెట్ రైళ్ల రాకతో కర్బన ఉద్గారాలు కూడా తగ్గుతాయి. 100% ఎలక్ట్రిక్గా నడుస్తాయి ట్రైన్స్. 250 కిలోమీటర్ల కన్నా ఎక్కువ వేగంతో ప్రయాణిస్తే వాటిని హైస్పీడ్ రైల్స్ అంటారు. ఇవి నడవాలంటే ప్రత్యేకమైన సాంకేతికత అవసరం. సిగ్నలింగ్, కమ్యూనికేషన్తో పాటు భద్రతకూ కొత్త టెక్నాలజీ వాడాల్సిందే.
అందుకు అనుగుణంగా ది నేషనల్ రైల్ ప్లాన్లో భాగంగా 2030 నాటికి రైల్వే నెట్వర్క్ను పూర్తి స్థాయిలో మార్చాలని చూస్తోంది కేంద్రం. అందులో హైస్పీడ్ రైల్స్కు తగ్గట్టుగా ఇకోసిస్టమ్ తయారు చేయడమూ కీలకమే. ప్రస్తుతానికి ముంబయి-అహ్మదాబాద్ హైస్పీడ్ రైల్ లేన్ను నేషనల్ హైస్పీడ్ రైల్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ సంస్థ అభివృద్ధి చేస్తోంది. ఇక్కడ మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మొత్తం 7 కారిడార్లలో కొన్ని ఎలివేటెడ్, మరి కొన్ని అండర్ గ్రౌండ్గా ఉండేలా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం. అంతే కాదు. ఆయా స్టేషన్లను మల్టీమోడల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ హబ్స్గానూ అభివృద్ధి చేయనుంది. అంటే ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉన్న రైల్వే లైన్స్తో పాటు మెట్రో, రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్కు అనుసంధానించనున్నారు.
ప్రత్యేక దృష్టి సారించిన సీఎం: భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ కేంద్రంగా హైస్పీడ్ రైల్ కారిడార్ హబ్ను తీర్చిదిద్దాలని చూస్తోంది తెలంగాణ ప్రభుత్వం. హైదరాబాద్ టు ముంబాయి, హైదరాబాద్ టు చెన్నయ్, హైదరాబాద్ టు బెంగళూరు హై స్పీడ్ రైలు కనెక్టివిటీ కారిడార్లపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. హై స్పీడ్ రైల్వే కారిడార్లపై ఇప్పటికే సచివాలయంలో రాష్ట్ర రోడ్లు భవనాల శాఖ మంత్రి కోమటి రెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి కీలక సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. అటు ఏపీ ప్రభుత్వం కూడా ఎప్పటి కప్పుడు ఈ పనులపై ఆరా తీస్తోంది. సీఎం చంద్రబాబు వీటిపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. నవ నిర్మాణ్లో భాగంగా ఏపీలో దాదాపు 74 రైల్వే స్టేషన్లను నవీకరించనుంది కేంద్రం. ఏపీ మీదుగా వెళ్లే చెన్నై-హైదరాబాద్ కారిడార్ను వీలైనంత వేగంగా పూర్తి చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తిగా సహకరిస్తోంది.
ముంబయి-అహ్మదాబాద్ కారిడార్ భారత రైల్వే వ్యవస్థ అభివృద్ధిలోనే ఓ నమూనాగా మారనుంది. టెక్నికల్గా ఎలాంటి వసతులు సమకూర్చుకోవాలి అన్నది అర్థమవుతుంది. ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్పైనా అవగాహన వస్తుంది. అంతే కాదు. భూసేకరణ, పర్యావరణ అనుమతులు లాంటి వాటిలో అనుభవం వస్తుంది. వీటి ఆధారంగా భవిష్యత్లో హైస్పీడ్ రైల్ నెట్వర్క్ను ఇంకాస్త విస్తరించవచ్చు. మొత్తంగా ఇదో లెర్నింగ్ మోడల్గా ఉంటుంది అన్నది కేంద్రం చెబుతున్న మాట. మొత్తంగా చూస్తే దేశ ప్రజలు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురు చూస్తున్న బులెట్ రైళ్లు దశలవారీగా పట్టాలెక్కనున్నాయి.
