అమరావతి ఆవిర్భావంలో ఎన్నో మలుపులు - మద్రాస్ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన వరకు సుదీర్ఘ ప్రస్థానం

దశాబ్దాల పాటు సాగిన రాజధాని అన్వేషణ - మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ నుంచి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్‌ విభజన వరకు ఎన్నో సవాళ్లు - ప్రస్తుతం రాష్ట్ర ప్రజలకు ఓ వెలుగు రేఖలా కనిపిస్తున్న అమరావతి

Published : April 3, 2026 at 3:25 PM IST

Special Story On Capital Amaravati Formation History : రాజధాని అన్వేషణ దశాబ్దాల పాటు సాగిన, ఎన్నో మలుపులున్న కథ. మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ నుంచే వేరు పడి కర్నూలు రాజధానిగా ఆంధ్రరాష్ట్ర ఏర్పాటు ఓ కీలక మలుపు. ఏళ్ల పాటు ఇదే విధంగా పరిపాలన సాగినా 2014లో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్‌ విభజన జరిగింది. అప్పటి నుంచి రాష్ట్రానికి రాజధాని లేదన్న లోటు ఏర్పడింది. అలాంటి సమయంలో అమరావతి ఓ వెలుగు రేఖలా కనిపించింది. సరికొత్త ఆశలు చిగురించాయి. రాజధాని నిర్మాణం అనగానే రైతులు సంతోషంగా ముందుకొచ్చారు. భూ సమీకరణకు సహకరించారు. ఆ విధంగా కోట్లాది మంది ప్రజల ఆకాంక్షలే పునాదులుగా అమరావతి రూపకల్పనకు అడుగులు పడ్డాయి.

రాజధాని అంటే కేవలం నగరం కాదు. రాష్ట్ర ప్రజల ఆత్మగౌరవానికి అదో శాశ్వత ప్రతీక. భవిష్యత్‌కు అదో చిరునామా. 'అమరావతి' అసలు ఈ పేరులోనే ఓ స్పష్టమైన దృక్పథం, ఒక దూరదృష్టి అంతర్లీనంగా ఉన్నాయి. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన తరవాత నవ్యాంధ్రకు రాజధాని నిర్మాణం అత్యవసరంగా మారింది. ఆ నగరానికి ఏ పేరు పెట్టాలి అన్న మేధోమథనమూ జరిగింది. ఆ సమయంలోనే ఈనాడు గ్రూప్ సంస్థల అధినేత రామోజీరావు "అమరావతి" పేరు ప్రతిపాదించారు. ఆ ప్రతిపాదనను అప్పటి ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆమోదించారు. ఆ తరువాత ప్రభుత్వం అధికారికంగా అమరావతి పేరునే ఖరారు చేసింది.

నిజానికి అమరావతి ప్రాంతానికి శాతవాహనుల కాలం నుంచి చారిత్రకంగా, ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. తపోభూమిగానూ ఖ్యాతికెక్కింది. కృష్ణా గోదావరి నదుల మధ్య విస్తరించిన ఈ భూమి, బౌద్ధ సంస్కృతికి కేంద్రంగా నిలవటంతో పాటు రాజధానిగా వికసించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందింది. లండన్‌లోని బ్రిటీష్ మ్యూజియంలో ఉన్న అమరావతి గ్యాలరీ ఈ ప్రాంత చరిత్రను అంతర్జాతీయ స్థాయిలో నిలబెట్టింది. అదే గుర్తింపును ఆధునిక రాజధానికి అనుసంధానం చేయడం ద్వారా గత వైభవం కొనసాగించాలని సంకల్పించుకుంది ప్రభుత్వం. తగ్గట్టుగానే ప్రజల్లోకి అమరావతి అనే పేరు చొచ్చుకుపోయింది. ఈ పేరుతో కొత్త రాజధానికి ప్రత్యేక బ్రాండ్ ఇమేజ్ కూడా ఏర్పడింది.

ప్రజల ఆశలకి కేంద్రంగా అమరావతి : అభివృద్ధి, ఆత్మగౌరవం, భవిష్యత్ దిశ అనే మూల స్తంభాలపై అమరావతి ఆవిర్భవించింది. విభజన తరవాతి అనిశ్చిత పరిస్థితుల్లో, ఈ రాజధాని ప్రజల ఆశలకి కేంద్రంగా మారింది. రైతుల సహకారం, ప్రభుత్వ సంకల్పం కలిసి ప్రత్యేక స్వరూపం ఇచ్చాయి. రాజకీయ మార్పులు వచ్చినా, రాజధాని లక్ష్యం మాత్రం దృఢంగా కొనసాగుతూ వచ్చింది. అమరావతి నిర్మాణం కేవలం పరిపాలనా అవసరం కాదు రాష్ట్ర పునర్నిర్మాణానికి సంకేతం అన్న అభిప్రాయం బలంగా నాటుకుపోయింది.

విభజనతో ఏర్పడిన లోటు భర్తీ చేయాలనే సంకల్పానికి ఇది ప్రతిరూపం అని అంతా విశ్వసించారు. అలా ప్రభుత్వ లక్ష్యాలు, ప్రజల ఆకాంక్షలు ఒకేతాటిపైకి వచ్చాయి. ఈ మొత్తం ప్రక్రియలో ప్రధాన బలం రైతులే. స్వచ్ఛందంగా భూములు అందించి అభివృద్ధిలో భాగస్వాములయ్యారు. సంప్రదాయ భూసేకరణకు భిన్నంగా, భాగస్వామ్య విధానం అనుసరించడం ద్వారా కొత్త భూ సమీకరణ విధాన నమూనా తీసుకొచ్చారు. ఇది దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కంటే రాష్ట్రానికి మేలు జరగడమే ముఖ్యం అనుకున్న రైతుల త్యాగమే అమరావతికి నైతిక బలంగా నిలిచింది.

దేశంలో బ్రిటిష్ పాలన ప్రారంభమైన తర్వాత తెలుగువారి రాజకీయ, పరిపాలనా ప్రాధాన్యం క్రమంగా క్షీణించింది. మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీలో భాగమవడం వల్ల సొంత గుర్తింపు కోసం తెలుగువారు దీర్ఘకాలిక పోరాటం చేయాల్సి వచ్చింది. ఆ ఉద్యమాన్ని ముందుండి నడిపించారు పొట్టి శ్రీరాములు. ఆయన ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేసి ప్రాణాన్నే త్యాగం చేశారు. ఆ ఫలితంగానే 1953లో ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పడి, కర్నూలు రాజధానిగా అవతరించింది. అయితే అది కూడా తాత్కాలికంగానే మిగిలింది.

రాష్ట్రానికి రాజధాని లేదనే లోటు : 1956లో తెలంగాణ విలీనంతో హైదరాబాద్ రాజధానిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడింది. 2014లో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన జరిగింది. ఆ సమయంలో పదేళ్ల పాటు హైదరాబాద్‌ ఉమ్మడి రాజధానిగా ఉంటుందని నిర్ణయించారు. ఆ విధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు ప్రత్యేకమైన రాజధాని లేదే అన్న లోటు ఉండిపోయింది. అప్పుడే రాజధాని నిర్మాణం చేపట్టడం అత్యవసరమైంది. అదే సమయంలో అమరావతి ఆలోచన రూపుదిద్దుకుంది.

విధాన మార్పులు, రాజకీయ భేదాలు రాజధాని నిర్మాణ ప్రయాణాన్ని సవాళ్లతో నింపాయి. అయినప్పటికీ స్థిరమైన రాజధాని అవసరం అనే భావన మరింత బలపడింది. అమరావతిని బ్లూ- గ్రీన్ సిటీగా అభివృద్ధి చేయాలన్న లక్ష్యం నిర్దేశించుకున్నారు. ప్రపంచ స్థాయి మౌలిక వసతులు, ప్రణాళికాబద్ధ నగర నిర్మాణం ద్వారా అమరావతిని అభివృద్ధి కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దాలనే దిశ స్పష్టమైంది.

కేవలం పరిపాలనా కేంద్రంగానే కాకుండా పెట్టుబడులు, ఉపాధి, ఆర్థిక వృద్ధికి వేదికగా నిలవాలని భావించింది ప్రభుత్వం. అయితే అమరావతి పేరు ఖరారు చేయడం నుంచి ఇప్పటి వరకూ ఎన్నో సవాళ్లు ఎదురయ్యాయి. ఎన్నో మార్పులూ వచ్చాయి. ఇప్పుడు వాటన్నింటినీ దాటుకుని స్పష్టమైన గమ్యాన్ని నిర్దేశించుకుని ముందుకు సాగుతోంది అమరావతి. రాజధానిని అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దాలన్న దృఢ నిశ్చయం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.

