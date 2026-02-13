ప్రత్యామ్నాయాల వైపు రైల్వే - హైడ్రోజన్, ఎల్ఎన్జీలతో చుక్చుక్
హైడ్రో, ఎల్ఎన్జీతో రైళ్ల దిశగా కేంద్రం అడుగులు - ఇప్పటికే ట్రయల్ రన్ దశలో ఉన్న రైళ్లు - త్వరలోనే దశల వారీగా మొదలు, ఎల్ఎన్జీతో 40% మేర తగ్గనున్న డీజిల్ వినియోగం
Published : February 13, 2026 at 3:39 PM IST
Special Story On Green Train Revolution: నిత్యం కోట్లాది మందిని గమ్యస్థానాలకు చేర్చుతుంది రైల్వే వ్యవస్థ. అత్యంత కీలకమైన ఈ ప్రజారవాణా నెట్వర్క్కు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఇస్తోంది కేంద్ర ప్రభుత్వం. ప్రత్యేకంగా బడ్జెట్ కేటాయించడమే కాదు. ఎన్నో సంస్కరణలు తీసుకొస్తోంది. ఖర్చు తగ్గించుకోవడం, ఆధునికత వైపు మళ్లడం, ఆదాయం పెంచుకోవడం. ఇదే సూత్రం అనుసరిస్తోంది. అందులో భాగంగానే ఇప్పుడు విద్యుత్కు ప్రత్యామ్నాయ ఇంధనాలు వెతుక్కుంటోంది.
ఇది పూర్తిగా విద్యుత్పైనే ఆధారపడకుండా ఎల్ఎన్జీ, హైడ్రోజన్ ఇంధనాల వినియోగాన్ని పెంచే దిశగా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకుంటోంది. ఇప్పటికే ఇందుకు సంబంధించిన డిజైన్లు పూర్తి కాగా ట్రయల్ రన్స్ కూడా నిర్వహిస్తోంది. అన్నీ అనుకున్నట్టుగానే జరిగితే త్వరలోనే దశల వారీగా దేశవ్యాప్తంగా ఎల్ఎన్జీ, హైడ్రోజన్ ఇంధనాలతో నడిచే రైళ్లు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
ఒకప్పుడు రైళ్లు నడవడానికి భారీ ఎత్తున బొగ్గు వినియోగించే వారు. పొగ వదులుతూ పట్టాలపై దూసుకుపోయేవి ట్రైన్స్. అందుకే అప్పుడు రైలుని పొగ బండి అని పిలుచుకునే వారు. ఆ తరవాత బొగ్గు వినియోగం పూర్తిగా తగ్గిపోయి ఆ స్థానంలో డీజిల్ వచ్చి చేరింది. ఇలా కొన్నేళ్ల పాటు నడిచింది. క్రమంగా డీజిల్ వినియోగం కూడా తగ్గిపోయింది. ఇప్పుడు పూర్తిగా విద్యుత్ ద్వారానే రైళ్లు నడుస్తున్నాయి. సంక్షిప్తంగా చూస్తే ఈ విధంగా రూపాంతరం చెందుతూ వచ్చింది రైల్వే వ్యవస్థ. ప్రస్తుతం రైల్ నెట్వర్క్లో 99% మేర అంతా విద్యుదీకరణ జరిగింది. దీని వల్ల కాలుష్యం తగ్గినప్పటికీ భారీ ఎత్తున ఖర్చవుతోంది.
అంతేకాకుండా ఎక్కువ మొత్తంలో విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేయాల్సి వస్తోంది. మరి ఎన్ని రోజులని ఇలా ఎలక్ట్రిసిటీపైనే ఆధారపడాలి. మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా ఖర్చు తగ్గించుకునే సాంకేతికత అందుబాటులోకి తీసుకురాలేమా? ఈ ఆలోచనే కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కొత్త రకం ఇంధనం వైపు మళ్లేలా చేశాయి. అందులో భాగంగానే ఇప్పటికే హైడ్రోజన్తో నడిచే రైల్ సిద్ధమైంది. త్వరలోనే ఇది ప్రారంభం కానుంది. దీంతో పాటు లిక్విఫైడ్ నేచురల్ గ్యాస్, డీజిల్ డెమూ రైల్ సిద్ధం కావడమే కాదు ట్రయల్ రన్స్ కూడా పూర్తి చేసుకుంది. రైల్ ఇంధనం విషయంలో ఇలాంటి మార్పులు తీసుకురావడానికి ఖర్చు తగ్గించుకోవాలి అనుకోవడం మాత్రమే కారణం కాదు. పర్యావరణహితంగా కూడా ఉండాలని, అంతే కాదు. ఇలాంటి మార్పులు చేయడం వల్ల ఇంకెన్నో ప్రయోజనాలు ఉంటాయని ధీమాగా చెబుతోంది రైల్వే. అవేంటో కాస్త వివరంగా చూద్దాం.
రైల్వే చరిత్రలో ఇదే తొలిసారి: ముందుగా ఎల్ఎన్జీ-డీజిల్ డెమూ రైల్ గురించి చెప్పుకోవాలి. ఇవి ఏ విధంగా పని చేస్తాయనేది ఓ ఉదాహరణతో వివరించవచ్చు. ఇప్పుడు కార్లలో పెట్రోల్తో పాటు సీఎన్జీ కూడా అందుబాటులో ఉండేలా తయారు చేస్తున్నారు. ప్రధానంగా సీఎన్జీపైనే కార్ నడుస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఈ గ్యాస్ అయిపోతుందో అప్పుడు ఆటోమెటిక్గా పెట్రోల్కు కన్వర్ట్ అవుతుంది. దీన్నే బై ఫ్యూయెల్ టెక్నాలజీ అంటారు. అచ్చం ఇదే విధంగా పని చేస్తుంది ఎల్ఎన్జీ, డీజిల్ డెమూ రైల్. ట్రైన్లో ఉండే డ్రైవింగ్ పవర్ కార్లో ఈ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారు. ఇంకాస్త సింపుల్గా చెప్పాలంటే రెట్రోఫిట్టింగ్ చేశారని చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ డెమూ అంటే డీజిల్ ఎలక్ట్రిక్ మల్టిపుల్ యూనిట్ అని అర్థం. ఆటోమెటిక్గా ఎల్ఎన్జీ నుంచి డీజిల్కు, డీజిల్ నుంచి ఎల్ఎన్జీ కి స్విచ్ అయ్యేలా డిజైన్ చేయడం ఇందులో ప్రత్యేకత. ఈ తరహా తయారీ రైల్వే చరిత్రలో ఇదే తొలిసారి.
డీజిల్ కన్నా తక్కువ ధరకే లభ్యం: రెండు రైళ్లను ఇప్పుడు ఇదే రెట్రో ఫిట్టింగ్తో డిజైన్ చేశారు. ఇక్కడ కీలకంగా చెప్పుకో వాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇలా మార్పులు చేయడం వల్ల డీజిల్ వినియోగం 40% మేర తగ్గి ఆ స్థానంలో ఎల్ఎన్జీ వినియోగం అవుతుంది. ఇప్పటికే ఈ రెండు రైళ్ల ట్రయల్ రన్స్ పూర్తయ్యాయి. సుమారు 2,000 కిలోమీటర్ల మేర ప్రయాణం చేసి ప్రయాణికులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా సేవలు కూడా అందించినట్టు రైల్వే అధికారులే వెల్లడించారు. ఇదంతా చేశారు సరే. మరి ఈ ఎల్ఎన్జీ-డీజిల్ డ్యుయల్ ఫ్యుయెల్ సిస్టమ్తో కలిగే ప్రయోజనాలేంటి? అంటే చాలానే ఉన్నాయి. ఈ వ్యవస్థతో వాతావరణంలోని కార్బన్ డయాక్సైడ్ విడుదల తగ్గుతుంది. ఫలితంగా ఎయిర్ క్వాలిటీ పెరుగుతుంది. ఇది పర్యావరణపరమైన విషయం. ఆర్థికపరంగా చూస్తే ఎన్నో లాభాలున్నాయి. డీజిల్ కన్నా ఎల్ఎన్జీ తక్కువ ధరకే దొరుకుతుంది. ఫలితంగా నిర్వహణ వ్యయం తగ్గుతుంది. అధికారిక సమాచారం ప్రకారం ఎల్ఎన్జీ-డీజిల్ సిస్టమ్తో ఏటా కనీసం రూ. 11.9 లక్షల రూపాయల మేర ఆదా అవుతుంది. ఆటోమేటిక్గా ఓ ఫ్యుయెల్ నుంచి మరో ఫ్యుయెల్కు స్విచ్ అవుతుండటంతో సేవల్లో ఎలాంటి అంతరాయం ఏర్పడదు.
మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే సంప్రదాయ డీజిల్ ఇంజిన్తో పోల్చి చూసినప్పుడు ఈ డ్యుయల్ ఫ్యుయెల్ సిస్టమ్తో ఇంధనం ఎంతో ఆదా అవుతుంది. కాలుష్యమూ తగ్గుతుంది. డ్రైవింగ్ పవర్ కార్లో 2,200 లీటర్ల సామర్థ్యం కలిగిన ఎల్ఎన్జీ ట్యాంక్ను అమర్చారు. ఈ కెపాసిటీతో సగటున 222 కిలోమీటర్ల మేర ప్రయాణం చేయవచ్చు. ఐతే ఈ రైళ్లకు సంబంధించిన ఎమిషన్ టెస్ట్లు ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో చేయాల్సి ఉంది. ఆ తర్వాత ఈ టెక్నాలజీని విస్తరించాలని చూస్తోంది రైల్వే. తరవాతి ఫేజ్లో దాదాపు 8 డెమూ రైళ్లలో డ్యుయెల్ ఫ్యుయెల్ సిస్టమ్తో డిజైన్ చేయాలని ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది. క్లీన్ ఎనర్జీలో భాగంగా క్రమంగా ఈ మార్పులను చేయాలని భావిస్తోంది. ఇందుకు తగ్గట్టుగానే ఇప్పటి నుంచే అన్నీ సిద్ధం చేసుకుంటోంది. త్వరలో దశల వారీగా ఇవి అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ఇక ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ ట్రైన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. హైడ్రోజన్ ఇంధనంతో రైల్ నడిచేలా మార్పులు చేయడమే కాదు. ట్రైన్ ట్రయల్ రన్ కూడా పూర్తి చేసింది రైల్వే. రీసెర్చ్ డిజైన్స్ అండ్ స్టాండర్డ్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్డీఎస్వో వీటి పని తీరుని పర్యవేక్షిస్తోంది. చెన్నైలోని ఇంటిగ్రల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీలో ఈ టెక్నాలజీ అభివృద్ధితో గ్రీన్ రైల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ దిశగా ముందడుగు పడింది. రైల్వే అధికారులు వెల్లడించిన వివరాల ఆధారంగా చూస్తే ఇప్పటికే హరియాణాలోని జింద్-సోనిపట్ సెక్షన్లో ఈ హైడ్రోజన్ రైల్ ట్రయల్ రన్ కొనసాగుతోంది. అది ఏ విధంగా పని చేస్తోంది? ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉన్నాయా అన్నది ఆర్డీఎస్వో పరీక్షించనుంది. ముఖ్యంగా ఎమర్జెన్సీ బ్రేక్ డిస్టెన్స్ ట్రయల్స్ కూడా నడుస్తున్నాయి. సంబంధిత అధికారులు ఆమోద ముద్ర వేసిన తరవాత ఇది పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి రానుంది. ఇదే విషయాన్ని కొద్ది రోజుల క్రితం రైల్వే మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ కూడా ధ్రువీకరించారు.
నెక్స్ట్ జెన్ ఫ్యుయెల్ టెక్నాలజీ: ఇప్పటికే హైడ్రోజన్ ట్రైన్స్ జర్మనీ, స్వీడన్, జపాన్తో పాటు చైనాలో అందుబాటులోకి వచ్చాయి. భారత్లోనూ ఇది పరుగులు పెడితే ఆ జాబితాలో మనకూ చోటు దక్కుతుంది. ఈ డిజైన్ కోసం జింద్లో ప్రత్యేకంగా ప్లాంట్ కూడా ఏర్పాటు చేసింది రైల్వే శాఖ. దీని సామర్థ్యం 3000 కిలోగ్రాములు. 11 కేవీల విద్యుత్ సరఫరాను ఈ ప్లాంట్కు అందిస్తారు. తద్వారా అది నిరంతరాయంగా రైలుకు ఇంధనం సమకూరుస్తుంది. ఇక ఈ ట్రైన్ ఫీచర్స్ విషయానికి వస్తే ఆత్మనిర్భర భారత్లో భాగంగా దీన్ని తయారు చేశారు. ఈ ట్రైన్లో రెండు డ్రైవింగ్ పవర్ కార్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. హైడ్రోజన్ ఇంధనం వినియోగం వల్ల కర్బన ఉద్గారాలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. కేవలం ఆవిరి మాత్రమే గాల్లోకి విడుదలవుతుంది. ఓ రకంగా ఇది నెక్స్ట్ జెన్ ఫ్యుయెల్ టెక్నాలజీ అని చెప్పొచ్చు.
ఈ ట్రైన్లో మొత్తం 10 కోచ్లు అమర్చారు. ఈ హైడ్రోజన్ ట్రైన్ గరిష్ఠంగా గంటకు 140-150 కిలోమీటర్ల వేగంతో దూసుకుపోతుంది. ఒకేసారి 2,600 మంది ప్రయాణికులను గమ్యస్థానాలకు చేర్చుతుంది. సుమారు 35 హైడ్రోజన్ ట్రైన్స్ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చి కల్కా-సిమ్లా, డార్జిలింగ్, నీలగిరి పర్వతాల మార్గాల్లో నడపాలని కేంద్రం యోచిస్తోంది. అయితే ప్రస్తుతానికి గ్రీన్ హైడ్రోజన్ కిలో 300-400 రూపాయల వరకూ ఉంటోంది. 2030 నాటికి నేషనల్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ మిషన్ ద్వారా ఈ ధరను రూ.100 రూపాయలకు తీసుకురావాలని కేంద్రం భావిస్తోంది. మరి ఈ స్థాయిలో ఈ ప్రత్యామ్నాయ ఇంధనాల వైపు మళ్లడానికి కారణమేంటని చూస్తే విద్యుత్ ద్వారా రైళ్లను నడపడం వల్ల భారీగా ఖర్చవుతోంది. విద్యుత్తో నడిచే రైల్ కిలోమీటర్కు 20 యూనిట్ల ఎలక్ట్రిసిటీ అవసరం అవుతుంది. సగటున యూనిట్కు రూ. 6 రూపాయల రూ.50 పైసల మేర అవుతుందని అనుకున్నా కిలోమీటర్కు రూ.130 రూపాయల మేర ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోంది.
బడ్జెట్లో 2.93 లక్షల కోట్లు కేటాయింపు: రైళ్లకు 2లక్షల 93 వేల కోట్లు రైళ్లు నడిపేందుకు రోజుకు 56 మిలియన్ యూనిట్లు ఏడాదికి 20 బిలియన్ యూనిట్ల విద్యుత్ అవసరం అవుతోంది. ఈ స్థాయిలో ఉత్పత్తి చేయడం ఖర్చుతో కూడుకున్న పని. అయితే డీజిల్తో పోల్చి చూసినప్పుడు విద్యుత్ వినియోగం కాస్త మెరుగే. కానీ ఎలక్ట్రిసిటీ కోసం చేస్తున్న ఖర్చును కూడా తగ్గించుకునేందుకు ఇప్పుడు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు ఎంచుకుంటోంది కేంద్ర ప్రభుత్వం. 2030 నాటికి నెట్ జీరో సాధించేందుకు వీలుగా ఈ తరహా మార్పులు చేస్తోంది. అందుకే ఏటా బడ్జెట్లో రైల్వేకు భారీగానే నిధులు కేటాయిస్తోంది. 2026-27 కి గానూ 2.93 లక్షల కోట్లను కేటాయించింది. నెట్వర్క్ సామర్థ్యాన్ని పెంచడంతో పాటు భద్రత కల్పించడం, అత్యాధునిక వసతుల వైపు మళ్లడం లాంటి లక్ష్యాలు నిర్దేశించుకుంది. రైల్వేను ఆధునీకరించడంలో భాగంగా వందేభారత్ ట్రైన్స్ అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది కేంద్రం. ప్రస్తుతం ఇవి సేవలు అందిస్తున్నాయి. వీటిలోనూ స్లీపర్ వర్షన్ను కూడా తయారు చేశారు.
త్వరలోనే అందుబాటులోకి: రైల్వేలో ఎప్పటికప్పుడు సేవలను క్రమబద్ధం చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని ఎన్నో సందర్భాల్లో చెప్పింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. భద్రతపరంగా ట్రైన్ కొలిజన్ అవాయిడెన్స్ సిస్టమ్ కవచ్ను తీసుకొచ్చింది. 2030 నేషనల్ రైల్ ప్లాన్లో భాగంగా ప్రజలు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా అత్యాధునిక వసతులున్న రైళ్లలో ప్రయాణించే విధంగా చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇందుకు తగ్గట్టుగానే ఇప్పుడు లిక్విఫైడ్ నేచురల్ గ్యాస్, డీజిల్ ట్రైన్తో పాటు హైడ్రోజన్ ట్రైన్ను డిజైన్ చేయించింది. ప్రస్తుతానికి ఇవి తొలిదశలోనే ఉన్నప్పటికీ త్వరలోనే పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి రానున్నాయి. తద్వారా ఖర్చు భారీగా తగ్గడంతో పాటు పర్యావరణానికీ మేలు జరుగుతుంది.
