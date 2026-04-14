వృత్తి విద్యా కోర్సుల్లో శిక్షణ - మహిళల జీవితాల్లో వెలుగులు

అతివలకు అండగా నిమ్మకూరులో మహిళా సాధికారత కేంద్రం - 1990లో ప్రారంభించిన దివంగత సీఎం ఎన్టీఆర్‌ - యువతులకు వృత్తి విద్యా కోర్సుల్లో శిక్షణ - పలు సంస్థల ద్వారా జాబ్ మేళా

Published : April 14, 2026 at 2:34 PM IST

Idi Sangathi Story on Women Empowerment Center in Nimmakuru: కుటుంబమైనా, దేశమైనా ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందాలంటే అందులో మహిళల భాగస్వామ్యం తప్పనిసరి. వారిని ఆ దిశగా ప్రోత్సహించాల్సిన బాధ్యత కుటుంబాలు, ప్రభుత్వాలపై ఉంది. ఈ విషయాన్ని 3 దశాబ్దాల ముందే గ్రహించారు దివంగత సీఎం నందమూరి తారక రామారావు. మహిళల అభ్యున్నతి కోసం అనేక కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టారు. అందులో భాగంగానే తన సొంతూరైన నిమ్మకూరులో మహిళా సాధికారత కేంద్రం నిర్మించారు. ఇప్పుడా కేంద్రం ఎందరో మహిళల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతోంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల మహిళలు ఉపాధి నైపుణ్యాలు నేర్పిస్తూ స్వయం సమృద్ధి సాధించేలా చేస్తోంది.

కుటుంబానికి చేదోడువాదోడుగా ఉండటమే కాదు. ఆడవాళ్లు ఆర్థిక ప్రగతి సాధించినప్పుడే దేశం అభివృద్ధి పథంలో నడుస్తుంది. ప్రస్తుతం ఆ దిశగా అడుగులు పడుతుండటం శుభ పరిణామం. అందివచ్చిన అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకుని మహిళలు అన్నిరంగాల్లో రాణిస్తున్నారు. పురుషులకు పోటీగా వ్యాపారం సహా దాదాపు అన్ని రంగాల్లో ప్రతిభ కనబరుస్తూ తామేం తక్కువ కాదని నిరూపిస్తున్నారు. అయితే, ఇది నాణేనికి ఒకవైపు మాత్రమే. ఇంకా కొందరు మహిళలు ఉపాధి అవకాశాల కోసం ఎదురు చూడాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. అందుకు సరైన విద్యార్హత లేకపోవడమూ సమస్యగా మారింది. అలాంటి వారికి అండగా నిలుస్తోంది కృష్ణాజిల్లా నిమ్మకూరులోని మహిళా సాధికారత కేంద్రం. గ్రామీణ ప్రాంతాలకు చెందిన మహిళలు, నిరుద్యోగ యువతులకు వృత్తి విద్యా కోర్సుల్లో శిక్షణ ఇస్తోంది.

అతివల ఉపాధికి బాటలు: సీఎంగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తొలినాటి నుంచి మహిళల అభ్యున్నతికి విశేషంగా కృషి చేశారు దివంగత ముఖ్యమంత్రి నందమూరి తారక రామరావు. ఆడవాళ్లు సొంతకాళ్ల మీద నిలబడాలని భావించారు. ఆ మార్పు తాను పుట్టిన కృష్ణాజిల్లాలోని నిమ్మకూరు గ్రామం నుంచే ప్రారంభం కావాలని ఆకాంక్షించారు. అందులో భాగంగా ఏర్పాటైందే ఎన్టీఆర్ మహిళా సాధికారత కేంద్రం. 1990లో 7.66 ఎకరాల్లో ఈ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. నాటి నుంచి మహిళల ఆర్థిక స్వావలంబనకు కృషి చేస్తోందీ కేంద్రం. మహిళలు, వితంతువులు వృత్తి విద్యా కోర్సుల్లో తర్ఫీదు ఇస్తూ ఉపాధికి బాటలు వేస్తోంది.

నిమ్మకూరు మహిళా కేంద్రంలో టైలరింగ్, ఎంబ్రాయిడరీ, లేస్ మేకింగ్, హ్యాండ్ క్రాఫ్ట్స్, కలంకారి, ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ వంటివి నేర్పిస్తున్నారు. వీటితో పాటు బుక్ బైండింగ్, ప్రింటింగ్, బ్లాక్ ప్రింటింగ్, బేకరీ, విస్తరాకుల తయారీ, ఆక్వా కల్చర్, తేనెటీగల పెంపకం, ప్రీప్రైమరీ టీచర్ ట్రైనింగ్, సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ ట్రైలర్ ట్రైనింగ్ వంటి కోర్సుల్లో తర్ఫీదు ఇస్తున్నారు. ఆసక్తి ఉండి విద్యార్హత ఉన్న వారికి డీటీపీ, స్క్రీన్ ప్రింటింగ్, ఆఫీస్ మేనేజ్‌మెంట్ కోర్సు, కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ వంటి వృత్తి విద్యా కోర్సుల్లో ట్రైనింగ్‌ ఇచ్చి ఉద్యోగాలు పొందేలా ప్రోత్సహిస్తున్నారు. శిక్షణ తీసుకుంటున్న వారికి భోజన సదుపాయంతో పాటు ఉచిత వసతి కల్పిస్తున్నారు. ఒకేసారి 250 మంది శిక్షణ పొందేలా హాలు, హాస్టల్, డైనింగ్‌ వంటి సౌకర్యాలు మహిళా కేంద్రంలో ఉండటంతో ఎంతోమంది ఇక్కడికి వస్తున్నారు.

మహిళా ప్రాంగణం తరపున వివాహాలు: మహిళా ప్రాంగణంలో శిక్షణ తీసుకున్నవారిలో ఇప్పటికే కొందరు ఉద్యోగాలు చేస్తుండగా మరి కొందరు స్వయం ఉపాధి పొందుతున్నారు. ఇప్పటి వరకు మహిళా ప్రాంగణంలో దాదాపు లక్ష మంది వరకు ట్రైనింగ్ తీసుకున్నట్లు నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. మహిళా శక్తి సదన్‌ పేరుతో కుటుంబ నిరాదరణకు గురైన వారికి ఇక్కడ ఆశ్రయం కల్పిస్తున్నారు. కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడి వారిని తిరిగి కుటుంబానికి దగ్గర చేస్తున్నారు. ఎవరు లేని యువతులు ఉంటే వారికి మహిళా ప్రాంగణం తరపున వివాహాలు కూడా చేస్తున్నారు.

ఇక్కడ డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్, జనరల్ డ్యూటీ అసిస్టెంట్ నర్సింగ్ వంటి కోర్సుల్లో ఎక్కువగా శిక్షణ పొందుతున్నారు. పామర్రు, అయ్యంకి, పెదపూడి, పసుమర్రు, ఉరుటూరు, పోలవరం, కొమరవోలు, కొండిపర్రు తదితర ప్రాంతాలకు చెందిన యువతులు తర్ఫీదు తీసుకుంటున్నారు. ఉద్యోగాలతో పాటు స్వయం ఉపాధి పొందేందుకు ఈ శిక్షణ తమకెంతో ఉపయోగపడుతుందని మహిళలంతా సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ప్రాంగణాన్ని గాడిలో పెడుతోన్న కూటమి ప్రభుత్వం: మహిళా సాధికారత కేంద్రం ప్రారంభమైన నాటి నుంచి అన్ని ప్రభుత్వాలు దీనికి అండగానే నిలుస్తూ వచ్చాయి. అవసరమైన నిధులు కేటాయించాయి. 2018 వరకు అంతా బాగానే ఉండేది. 2019 వైఎస్సార్సీపీ రాకతో పరిస్థితులు పూర్తిగా మారిపోయాయి. జగన్‌ సర్కార్ మహిళా కేంద్రాన్ని పట్టించుకోలేదు. దీంతో శిక్షణ కార్యక్రమాలు సరిగ్గా జరిగేవి కావు. 2014 నుంచి 2019 టీడీపీ పాలనలో 767 మంది మహిళలు ఇక్కడ శిక్షణ తీసుకున్నారు. అదే వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో 362 మంది మాత్రమే శిక్షణ తీసుకున్నారు. అంటే తర్ఫీదు పొందే వారి సంఖ్య సగానికి పడిపోయింది. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఎన్టీఆర్ మహిళా ప్రాంగణాన్ని తిరిగి గాడిలో పెడుతోంది.

వృత్తి విద్యా కోర్సుల్లో మహిళలకు 2 నెలల శిక్షణ ఇచ్చిన తర్వాత ప్రభుత్వం జారీ చేసిన అర్హత పత్రాలు అందజేస్తున్నారు. ప్రముఖ సంస్థల ద్వారా జాబ్ మేళా నిర్వహించి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తున్నారు. మహిళా ప్రాంగణం ఇచ్చిన ప్రోత్సాహంతో కొందరు స్వయం ఉపాధి పొందడంతో పాటు మరికొందరికి ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నారు. గ్రామీణ మహిళలకు ప్రోత్సాహం అందించాలనే లక్ష్యంతోనే ప్రభుత్వం ఇలాంటి ఉచిత శిక్షణా కార్యక్రమాలు చేపడుతోందని ఎన్టీఆర్ మహిళా ప్రాంగణం నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు.

మహిళా సాధికారత దిశగా: మహిళల స్వావలంబనకు నిమ్మకూరు సాధికారత కేంద్రం ఎంతో కృషి చేస్తోందని పామర్రు ఎమ్మెల్యే వర్ల కుమార్ రాజా వెల్లడించారు. ఇంకా ఎంతోమంది మహిళలకు శిక్షణ అందించేలా కేంద్రానికి ప్రభుత్వం సహకరిస్తుందని తెలిపారు. ఇప్పుడిప్పుడే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని మహిళల ఆలోచనలు మారుతున్నాయి. ఉద్యోగాలు చేయడానికి ముందుకొస్తున్నారు. వ్యాపారాలు పెట్టుకుని సొంత కాళ్లమీద నిలబడాలని భావిస్తున్నారు. అలాంటి వారికి నిమ్మకూరులోని ఎన్టీఆర్ మహిళా ప్రాంగణం అండగా నిలుస్తూ మహిళా సాధికారత దిశగా ప్రోత్సహిస్తోంది.

"మహిళల స్వావలంబనకు నిమ్మకూరు సాధికారత కేంద్రం ఎంతో కృషి చేస్తోంది. ఇంకా ఎంతోమంది మహిళలకు శిక్షణ అందించేలా కేంద్రానికి కూటమి ప్రభుత్వం సహకరిస్తుంది. గ్రామీణ మహిళలకు ప్రోత్సాహం అందించాలనే లక్ష్యంతోనే ప్రభుత్వం ఇలాంటి ఉచిత శిక్షణా కార్యక్రమాలు చేపడుతోంది". -వర్ల కుమార్ రాజా, పామర్రు ఎమ్మెల్యే

"ఉద్యోగాలతో పాటు స్వయం ఉపాధి పొందేందుకు ఈ శిక్షణ మాకెంతో ఉపయోగ పడుతుంది. ఇక్కడ అన్ని రకాలైన ట్రైనింగ్, సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ ట్రైలర్ ట్రైనింగ్ వంటి కోర్సుల్లో తర్ఫీదు ఇస్తున్నారు. కంప్యూటర్​కు సంబంధించిన బేసిక్స్ అన్నీ ఇక్కడ నేర్చుకున్నాం. నర్సింగ్ శిక్షణ సైతం ఇక్కడ అందిస్తున్నారు. దీని ద్వారా మాకు స్వయం ఉపాధి లభించేందుకు ఎంతో దోహదపడుతుంది". -శిక్షణ తీసుకుంటున్న యువతులు

నకిలీ వార్తలపై మూడంచెల నిఘా - 2021 ఐటీ చట్టం నిబంధనల్లో మార్పులకు కేంద్రం చర్యలు

జగన్ రాకతో రాజధానికి కష్టకాలం - కూటమి ప్రభుత్వంతో అమరావతికి పునర్వైభవం

