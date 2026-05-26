ఒంగోలు డెయిరీ దశ మారేనా! - సమస్యల పరిష్కారంపై ఎందుకీ జాప్యం?

ఏపీలో ఒంగోలు డెయిరీకి ప్రత్యేక గుర్తింపు - వేలాది మంది రైతులకు జీవనాధారంగా పాల డైరీ - ప్రస్తుతం డెయిరీ భూములు కబ్జా పాలవుతున్న పరిస్థితి - కూటమి సర్కారు చొరవ తీసుకోవాలంటున్న పాడిరైతులు

Idi Sangathi Story on Why ongole Dairy Delay In Solving Issues (ETV)
Published : May 26, 2026 at 4:43 PM IST

Idi Sangathi Story on Why ongole Dairy Delay In Solving Issues: ఒకప్పుడు ఆ పాల డెయిరీకి ఏపీలోనే ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉండేది. రోజుకు లక్షల లీటర్ల పాల సేకరణ జరిగేది. వేలాది మంది రైతులకు జీవనాధారంగా ఉండేది. ఒకరకంగా చెప్పాలంటే నాడు పాడి రైతులుకు అమ్మలాంటిదిగా ఉండేది అదే మన ఒంగోలు డెయిరీ. కానీ ప్రస్తుతం నిర్వహణ గాడి తప్పడం, అప్పులు, నష్టాలు ఇలా అన్ని చుట్టుముట్టడంతో ఇప్పుడు వెలవెలబోతోంది.

మూత పడటమే కాకుండా డెయిరీకి సంబంధించిన వందల ఎకరాల భూములు కబ్జా పాలవుతున్న పరిస్థితి. ప్రధాన డెయిరీలో ఉన్న యంత్రాలూ చోరీకి గురవుతున్నాయి. డెయిరీ మెుత్తం పిచ్చి మెుక్కలు పెరిగిపోవడం పరిస్థితి తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది. మరి, ఒంగోలు డెయిరీ దశ మారేది ఎప్పుడు? సమస్యల పరిష్కారంపై ఎందుకీ జాప్యం? ప్రజాప్రతినిధులు హామీలు ఎందుకు పట్టాలు ఎక్కడం లేదు? తదితర విషయాలను ఇప్పుడు సమగ్రంగా తెలుసుకుందాం.

మూతపడిన ఒంగోలు డెయిరీ - పాడి రైతులకు తప్పని ఆర్థిక కష్టాలు (ETV)

1975లో డెయిరీ స్థాపన: ప్రకాశం జిల్లాలో వ్యవస్థీకృత పాల సేకరణ, ప్రాసెసింగ్, మార్కెటింగ్ కోసం 1975లో ఒంగోలు మిల్క్ డెయిరీని స్థాపించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ డెయిరీ డెవలప్‌మెంట్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ ఆధ్వర్యంలో ఈ డెయిరీకి నాంది ప్రస్తావన జరిగింది. 1986లో ప్రకాశం జిల్లా సహకార పాల ఉత్పత్తిదారుల సంఘం ఏర్పడింది. దీనిని ఆంధ్రప్రదేశ్ సహకార సంఘాల చట్టం-1964 కింద నమోదు చేశారు. 1986 నుంచి ఈ సంఘం రోజుకు లక్ష లీటర్ల పాలను విజయవంతంగా సేకరిస్తూ జిల్లాలోనే ప్రధాన పాడి సంస్థగా గుర్తింపు పొందింది. 2002లో ఈ సంస్థను పరస్పర సహాయ సహకార సంఘాల చట్టం- 1995 కింద ఒక యూనియన్‌గా మార్చారు. 2007 నుంచి 2012 వరకు ఈ ప్లాంట్‌ను నేషనల్ డెయిరీ డెవలప్‌మెంట్ బోర్డ్ ఆధ్వర్యంలో మదర్ డెయిరీ నిర్వహించింది.

దాదాపు 2 వేల మందికి ఉపాధి: 2013 లో ఈ సంస్థ 1956 కంపెనీల చట్టం కింద ప్రకాశం మిల్క్ ప్రొడ్యూసర్ కంపెనీ లిమిటెడ్‌గా నమోదైంది. 2013 నుంచి 2016 వరకు ఈ సంస్థ లాభాలతో పని చేసింది. పౌడర్ ప్లాంట్‌గా పని చేస్తున్న సమయంలో ఇతర డెయిరీల నుంచి సేకరించిన అదనపు పాలతో పాటు రోజుకు సుమారు 1.5 లక్షల లీటర్లతో కలిపి 3లక్షల లీటర్ల పాలను పాల పొడిగా మార్చేవారు. ఆ సమయంలో వార్షికటర్నోవర్ సుమారు 100 కోట్లుగా ఉండేది. డెయిరీ ద్వారా సుమారు 45 వేల మంది పాడి రైతులు లబ్ధి పొందేవారు. ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా 2వేల మందికి ఉపాధి లభించేది. అయితే 2016 నుంచి డెయిరీని యాజమాన్యం సరిగ్గా నిర్వహించకపోవడం, కొనుగోళ్లలో తగ్గుదల, మార్కెట్ వాటా కోల్పోవడం వల్ల ఆర్థిక పరిస్థితి క్షీణించింది. లాభాలు లేకపోవడం, అప్పులు చుట్టుముట్టడంతో 2020లో మూతపడింది.

ప్రతిపాదనలు పంపినా తప్పని జాప్యం: 2021లో అమూల్ సంస్థ ఒంగోలు డెయిరీని తీసుకుంది. దీంతో రైతుల్లో ఆశలు చిగురించాయి. అంతలోనే వారి ఆశలు అడియాసలు చేస్తూ అమూల్ సంస్థ డెయిరీ నడపలేం అని చేతులెత్తేసింది. అయితే, గతేడాది డెయిరీ తెరిపించే విషయమై జేసీ గోపాలకృష్ణ ప్రత్యేక చొరవ చూపించారు. రైతులతో సమావేశాలు నిర్వహించారు. జిల్లాలోని ప్రజాప్రతినిధులతో చర్చలు జరిపారు. డెయిరీని తెరిపించేందుకు భూములు తాకట్టుపెట్టి తీసుకున్న అప్పుతో సొంతంగా డెయిరీ నడపడం, ప్రైవేటు భాగస్వామ్యంతో నడిపించడం, జాతీయ పాడి పరిశ్రమ సంస్థకు 15 ఏళ్ల పాటు ఇవ్వడం, ఇలా 3 ప్రతిపాదనలు తయారు చేసి ప్రభుత్వానికి పంపించారు. ప్రతిపాదనలు పంపి నెలలు గడుస్తున్నా డెయిరీ తిరిగి ప్రారంభించడానికి అడుగుపడటం లేదు.

తొలుత సొసైటీల ద్వారా పాల సేకరణ: ప్రస్తుతం డెయిరీ తెరుచుకోవాలంటే పాత బకాయిలు తీర్చేందుకు రూ. 45 కోట్లు అవసరం. యంత్రాలు, ఇతర వసతులకు మరో రూ. 80 కోట్ల వరకు అవసరం పడుతుంది. డెయిరీకి ఉన్న 100 ఎకరాల భూమి విలువ ప్రస్తుత మార్కెట్‌ విలువ ప్రకారం రూ. 1,230 కోట్ల వరకు ఉంటుంది. వీటిపై అప్పు తీసుకుని నిర్వహణ చేపడితే కథ మళ్లీ మొదటికే వచ్చే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం డెయిరీ రంగంలో తీవ్ర పోటీ నెలకొన్న నేపథ్యంలో జాతీయ పాడి పరిశ్రమ అభివృద్ధి సంస్థ -ఎన్​డీడీబీకి అప్పగించాలని పాడి రైతులు కోరుతున్నారు. వారైతేనే అనుభవంతో సంస్థను గాడిలో పెట్టే వీలుందని పాడి రైతులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే, 2007- 2012 మధ్య కాలంలో ఎన్​డీడీబీనే ఈ డెయిరీని తీసుకుని లాభాల్లోకి తీసుకువచ్చారని గుర్తు చేస్తున్నారు. ఈ విషయమై డెయిరీ సీఈవో రాజమోహన్‌ స్పందిస్తూ తొలుత సొసైటీల ద్వారా పాల సేకరణ మొదలుపెట్టాలని ఏపీ డెయిరీ ఉన్నతాధికారులు ఆలోచిస్తున్నట్లు తెలిపారు.

ప్రభుత్వ చొరవతోనే పునఃప్రారంభం సాధ్యం: ఇదిలా ఉండగా డెయిరీపై సరైన పర్యవేక్షణ లేకపోవడంతో భారీ యంత్రాలు దొంగల పాలవుతున్నాయి. ఆస్తులు ధ్వంసం అవుతున్నాయి. వాటి గురించి ఎవ్వరూ పట్టించుకోవడం లేదు. ప్రారంభంలో ప్రభుత్వం నుంచి కేవలం 7 ఎకరాల భూమితో ప్రారంభమైన డెయిరీకి ప్రస్తుతం వంద ఎకరాలకు పైగా భూమి ఉంది. ప్రధాన డెయిరీ ఉన్న భూమి దాదాపు 90 ఎకరాలు ఉంటుంది. జిల్లాలోని మిగిలిన కేంద్రాల్లో మరో 30 ఎకరాల విలువైన భుమి ఉంది. డెయిరీ మూతపడటంతో ఆ భూములు ఆక్రమణకు గురవుతున్నాయి. ఇప్పుడున్న యంత్రాలు వాటి స్థితిగతులపై ప్రభుత్వం చొరవ చూపితే తక్కువ ఖర్చుతోనే మళ్లీ డెయిరీ పునఃప్రారంభం అయ్యే అవకాశం ఉంది.

ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్న పాడి రైతులు: ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లా పాడి రైతుల గుండె చప్పుడు లాంటి ఒంగోలు డెయిరీని తిరిగి ప్రారంభిస్తే బాగుంటుందని స్థానిక పాడి రైతులు కోరుతున్నారు. ఎప్పుడెప్పుడు తెరుస్తారా అని ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు. పలుమార్లు అక్కడికి వచ్చి చూసి డెయిరీ పరిస్థితిపై తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు. మంత్రి లోకేశ్‌ కూడా గతంలో పాడి రైతులకు డెయిరీని మళ్లీ ప్రారంభిస్తామని హమీ ఇచ్చారని ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుని పాడి రైతులకు అండగా నిలవాలని రైతు సంఘాలు ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నాయి. ఒంగోలు డెయిరీ పరిధిలో 9 చోట్ల ప్లాంట్లు ఉన్నాయి. వీటిలో యర్రగొండపాలెం, కనిగిరిలో ఉన్న చిల్లింగ్ ప్లాంట్లు ప్రైవేటు డెయిరీలకు అద్దెకు ఇచ్చేందుకు నిర్ణయించారు.

చోరీకి గురవుతున్న యంత్రాలు: మిగతా చోట్ల విలువైన భూములు పరాధీనం కాకుండా కాపాడాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒంగోలు డెయిరీకి ప్రహారి లేకపోవడంతో విలువైన యంత్ర సామగ్రి దొంగలు ఎత్తుకెళ్తున్నారు. భూములు కూడా ఆక్రమించే ప్రయత్నం చేస్తున్నందున సంరక్షించే బాధ్యత చేపట్టాల్సి ఉంది. ఇప్పటికైనా ప్రజాప్రతినిధులు, ఉన్నతాధికారులు ప్రత్యేక దృష్టి సారించి డెయిరీకి ఊపిరిపోయాల్సిన అవసరం ఉందని పాడి రైతులు కోరుతున్నారు.

"జిల్లాలోనే ప్రధాన పాడి సంస్థగా గుర్తింపు పొందింది. 2002లో ఈ సంస్థను పరస్పర సహాయ సహకార సంఘాల చట్టం- 1995 కింద ఒక యూనియన్‌గా మార్చారు. గతంలో ఇక్కడ పెద్దగా అమ్మకాలు లేకపోవడంతో ఎక్కువశాకం పాలన్నీ హైదరాబాద్​కు పంపించేవాళ్లం. అదే సమయంలో ఇక్కడ పౌడర్ ఫ్యాక్టరీ నిర్మాణంలో ఉంది. ఆ తర్వాత నా పదవీకాలం పూర్తయిన తర్వాత పౌడర్ ఫ్యాక్టరీ అందుబాటులోకి వచ్చింది. పౌడర్ ప్లాంట్‌గా పనిచేస్తున్న సమయంలో ఇతర డెయిరీల నుంచి సేకరించిన అదనపు పాలతో పాటు రోజుకు సుమారు 1.5 లక్షల లీటర్లతో కలిపి 3లక్షల లీటర్ల పాలను పాల పొడిగా మార్చేవారు" -రామసుబ్బారావు, మాజీ ఛైర్మన్, ఒంగోలు డెయిరీ

"ప్రస్తుతం ఎక్కడకక్కడ యంత్రాలన్నీ కొంతమేర చోరీకి గురయ్యాయి. భూములు కూడా ఆక్రమించే ప్రయత్నం చేస్తున్నందున సంరక్షించే బాధ్యత చేపట్టాల్సి ఉంది. ఇప్పుడున్న యంత్రాలు వాటి స్థితిగతులపై ప్రభుత్వం చొరవచూపితే తక్కువ ఖర్చుతోనే మళ్లీ డెయిరీ పునఃప్రారంభం అయ్యే అవకాశం ఉంది.ఇప్పటికైనా ప్రజాప్రతినిధులు, ఉన్నతాధికారులు ప్రత్యేక దృష్టి సారించి డెయిరీని కాపాడాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది" -కావూరి వాసు, భారతీయ కిసాన్ మోర్చా ప్రకాశం జిల్లా అధ్యక్షులు

"ప్రకాశం జిల్లాలో ఎక్కువశాతం రైతులం పాడి పరిశ్రమపైనే ఆధారపడి జీవనాన్ని సాగిస్తున్నాం. ప్రస్తుతం పరిశ్రమ ఎప్పుడు పునఃప్రారంభం అవుతుందో తెలీని ఆగమ్యగోచర పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం. ఒంగోలు డెయిరీ గత పాలనా కాలంలో పూర్తిగా నిర్వీర్యమైంది. ఇప్పటికైనా అధికారులు తక్షణమే స్పందించి మళ్లీ ప్రారంభించే దిశగా అడుగులు వేస్తే మా రైతులందరికీ ఎంతో మేలు చేకూర్చినవారవుతారని ఈ సందర్భంగా వేడుకుంటున్నాం" -పాడి రైతులు, ప్రకాశం జిల్లా

ఒంగోలు డెయిరీకి పూర్వ వైభవం - పునరుద్ధరణకు ప్రయత్నాలు

ఒంగోలు డెయిరీ తెరవండి - మాకు బాసటగా నిలవండి

