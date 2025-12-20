ఉత్తరాంధ్రలో మరో బృహత్తర ప్రాజెక్టు - గేమ్ఛేంజర్గా 'ఏవియేషన్ ఎడ్యుసిటీ'
రాష్ట్రాభివృద్ధికి గ్రోత్ ఇంజిన్ కానున్న జీఎంఆర్ - మాన్సాస్ ఎడ్యుసిటీ ప్రాజెక్టు - దాదాపు 136.63 ఎకరాల భూమిని నిర్మాణానికి ఉచితంగా ఇచ్చిన విజయనగరం గజపతి వంశీయులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 20, 2025 at 5:14 PM IST
Idi Sangathi on What is GMR MANSAS Aviation EduCity Project : దేశానికి కావాల్సిన పైలట్లు, రాష్ట్రానికి కావాల్సిన ఆర్థిక వనరులు, యువతకు కావాల్సిన నైపుణ్యాలు, ఉపాధి అవకాశాలు. ఇలా ఇవన్నీ ఒకే చోట లభిస్తే అవును మీరు విన్నది నిజమే. జీఎంఆర్-మాన్సాస్ ఎడ్యుసిటీ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా ఇది సాధ్యం అవుతుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ పారిశ్రామిక, అభివృద్ధి ముఖచిత్రాన్ని మార్చేసే మరో బృహత్తర ప్రాజెక్టు ఉత్తరాంధ్ర గడ్డపై రూపుదిద్దుకుంటోంది.
భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి అనుబంధంగా దేశంలోనే మొదటి ఏవియేషన్, ఏరోస్పేస్, డిఫెన్స్ (ఏఏడీ) ఎడ్యుకేషన్ సిటీ అభివృద్ధికి శ్రీకారం చుట్టింది ప్రభుత్వం. ఇంతకీ ఎంటీ జీఎంఆర్-మాన్సాస్ ఎడ్యుసిటీ ప్రాజెక్ట్? దీనివల్ల ఉపయోగాలేంటి? యువతకు ఎలాంటి ఉపాధి అవకాశాలు లభించనున్నాయి?
2034 నాటికి 57 బిలియన్ డాలర్లు: దేశంలో విమానయానం, ఏరోస్పేస్, రక్షణరంగాలు వేగంగా వృద్ధి చెందుతున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఎయిర్పోర్టుల్లో ప్రయాణికుల రాకపోకలు ఏడాదికి సుమారు 350 మిలియన్లకు చేరనున్నట్లు అంచనాలున్నాయి. 2030 నాటికి ఈ సంఖ్య 1,700 మిలియన్లకు చేరనుందని సంబంధిత వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అలాగే ప్రస్తుతం 28.7 బిలియన్ డాలర్లు ఉన్న ఏవియేషన్ మార్కెట్ విలువ 2034 నాటికి 57 బిలియన్ డాలర్లకు పెరగనుందని పలు నివేదికలు చెబుతున్నాయి.
ఈ మార్కెట్ నుంచి సరైన రీతిలో ప్రయోజనం పొందేలా ఎడ్యుకేషన్ సిటీని ఏర్పాటు చేసి పెద్ద ఎత్తున మానవ వనరులను తయారు చేయాలని నిర్ణయించింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. అదే లక్ష్యంతో విజయనగరం జిల్లా భోగాపురంలో జీఎంఆర్-మాన్సాస్ ఎడ్యుసిటీని ఏర్పాటు చేయనుంది.
దేశంలోనే తొలి సమగ్ర విద్య, ఆవిష్కరణ కేంద్రంగా, ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎడ్యుకేషన్, ఇన్నోవేషన్ హబ్గా ఏఏడీ ఎడ్యుకేషన్ సిటీ నిలవనుంది. దీంతో ప్రపంచ ప్రఖ్యాత యూనివర్సిటీలకు చెందిన బ్రాంచ్ క్యాంపస్లు ఉత్తరాంధ్రలో ఏర్పాటయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అప్లయిడ్ టెక్నాలజీస్పై అడ్వాన్స్డ్ రీసెర్చ్, ఇన్నోవేషన్ సెంటర్లు వస్తాయి. స్టార్టప్లు, పరిశ్రమల సహకారానికి ఇంక్యుబేషన్, ప్రోటోటైపింగ్ వసతులు సమకూరతాయి.
జీఎంఆర్-మాన్సాస్ ఎడ్యుసిటీ: నేషనల్ సివిల్ ఏవియేషన్ పాలసీలో భాగంగా ఈ ఎడ్యుకేషన్ సిటీ రూపుదిద్దుకోనుంది. మేకిన్ ఇండియా, డిఫెన్స్ కారిడార్ లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా ఇది పని చేస్తుంది. సుమారు 160 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఏఏడీ ఎడ్యుకేషన్ సిటీ నిర్మాణం కానుంది. దీంతో ఏపీ ఏవియేషన్, ఏరోస్పేస్ ఎడ్యుకేషన్, ఇన్నోవేషన్ రంగాల్లో రాష్ట్రం వేగంగా వృద్ధి చెందుతుంది.
భవిష్యత్ అవసరాలు దృష్టిలో ఉంచుకుని నైపుణ్యం కలిగిన యువతను తీర్చదిద్దేందుకు జీఎంఆర్-మాన్సాస్ ఎడ్యుసిటీ ఏర్పాటు కానుంది. ఎడ్యుసిటీ నిర్మాణానికి 2 సంస్థల మధ్య ఎంవోయూ కూడా పూర్తయింది. జీఎంఆర్ మాన్సాస్ ప్రాజెక్టు కోసం 136.63 ఎకరాల భూమిని విజయనగరం గజపతి వంశీయుల కుటుంబం ఉచితంగా ఇచ్చారు. దక్షిణాంధ్రలో షార్ ఎలా కీలకంగా ఉందో ఉత్తరాంధ్రలో ఏవియేషన్ ఎడ్యూసిటీ ద్వారా అలాంటి ఒక ఎకో సిస్టమ్ తయారు చేయాలని కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు భావిస్తున్నాయి. దీనివల్ల ఉత్తరాంధ్రలో వలసలు తగ్గి ఉపాధి లభించనుందని ఆశిస్తున్నారు.
భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంతో పాటు ఉత్తరాంధ్రలో ఏర్పాటయ్యే జీఎంఆర్- మాన్సాస్ ఎడ్యుసిటీ ప్రాజెక్టు రాష్ట్రాభివృద్ధికి కూడా ఒక గ్రోత్ ఇంజిన్ కానుందని బలంగా చెబుతున్నాయి ప్రభుత్వ వర్గాలు. ఇందుకు తగిన సదుపాయాలు కల్పించడమే ఇప్పుడు కీలకం కానుంది. ఎందుకంటే, కర్ణాటకలోని కెంపెగౌడ అంతర్జాతీయ ఎయిర్పోర్టుతో కనెక్టివిటీ కలిగి ఉన్న కేఐఏడీబీ ఏరోస్పేస్ పార్క్ చూస్తే ఎడ్యుసిటీ ప్రాముఖ్యత ఏంటో అర్థం అవుతుంది.
గేమ్ఛేంజర్గా ఏరోస్పేస్ పార్క్: ఏఏడీ ఎడ్యుసిటీ ప్రాముఖ్యత ఏంటో తెలుసుకోవాలంటే కర్ణాటక ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాస్ డెవలప్మెంట్ బోర్డు కేఐఏడీబీ ఏరోస్పేస్ పార్క్ గురించి తెలుసుకోవాలి. ఇది బెంగళూరులోని బాగలూరులో 3,000 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉంది. ఏరోస్పేస్, రక్షణ, ఐటీ పరిశ్రమల కోసం దానిని ఏర్పాటు చేశారు. ఏరోస్పేస్ రంగంలో కర్ణాటక వేగంగా వృద్ధి చెందడానికి కేఐఏడీబీ ఏరోస్పేస్ పార్క్ గేమ్ఛేంజర్గా నిలిచింది. బెంగళూరు సిటీ నుంచి 31 కిలోమీటర్ల దూరంలోని కెంపెగౌడ అంతర్జాతీయ ఎయిర్పోర్టుకి కనెక్టివిటీ కలిగి ఉండటమే ఇందుకు కారణం. అక్కడ ప్రపంచ స్థాయి మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించారు. మల్లీ-లేన్ యాక్సెస్ రోడ్లు, మెట్రో రైలు, నిరంతర విద్యుత్ సరఫరా కోసం సబ్ స్టేషన్ నెలకొల్పారు.
లక్షలాదిగా ఉద్యోగ అవకాశాలు: దీంతో హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్, ఎయిర్బస్, బోయింగ్, రోల్స్ రాయిస్, విప్రో వంటి కంపెనీలు ఏర్పాటయ్యాయి. ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్-ఐఐఎస్ఎస్, నేషనల్ ఏరోస్పేస్ లాబొరేటరీస్-నాల్ వంటివి ఇక్కడ ఉన్నాయి. వీటన్నింటి వల్ల రాబోయే రోజుల్లో 4 నుంచి 5 లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు లభించే అవకాశం ఉంది. అంటే ఏపీలోనూ ఇదే తరహాలో ఉపాధి అవకాశాలు ఉండొచ్చని నిపుణులు అశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
పౌర విమానయానం అనేది కేవలం ప్రయాణానికి పరిమితం కాకుండా వ్యవసాయం, మౌలిక వసతులు, పరిశ్రమలు, సేవా రంగాలతో అనుసంధానమైంది. తదనుగుణంగా రాష్ట్రంలో వసతులు కల్పించాలని సర్కారు భావిస్తోంది. అందులో భాగంగానే భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి సంబంధించి త్వరలోనే ట్రయల్ రన్స్ ప్రారంభం కానున్నాయి. 2026 జులైలో అధికారికంగా పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి రానుంది.
12 నెలల్లోగా పూర్తి? దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఏయిర్పోర్ట్కి ఏవియేషన్ ఎడ్యుకేషన్ సిటీని అనుసంధానిస్తూ ఒక సమగ్ర ఎకోసిస్టమ్ తీసుకురావడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యత్నిస్తోంది. ఎందుకంటే, ఒకప్పుడు విమానయానం లగ్జరీగా భావించినప్పటికీ, నేడు అది అవసరంగా మారింది. అందుకే ఎడ్యుసిటీ పనులు 12నెలల్లోగా పూర్తి చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
ప్రస్తుతం విమానయాన రంగంలో దేశం గణనీయమైన నైపుణ్య లోటును ఎదుర్కొంటోంది. అర్హత కలిగిన పైలట్లు, ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ మెయింటెనెన్స్ ఇంజనీర్లు, విమాన భద్రతా నిపుణుల కొరత వేధిస్తోంది. ఏరోస్పేస్ డిజైన్, సస్టైనబుల్ ఏవియేషన్, ఏఐ, సైబర్ సెక్యూరిటీ, యూఏవీ వ్యవస్థలు, స్పేస్ టెక్నాలజీలో ఉన్నత కోర్సుల కొరత ఉంది. ఏటా కేవలం 8,000 మంది ఏరోస్పేస్ ఇంజనీర్లే బయటకు వస్తున్నారు. ఇది మొత్తం ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్లలో 0.5%మాత్రమే ఉండటం గమనార్హం. ఈ నేపథ్యంలో ఎడ్యుసిటీ నిర్మాణం ఎంతో ఆవశ్యకమని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ఏటా 12% వృద్ధి నమోదు: పౌర విమానయాన రంగంలో భారత్ ఏటా 12% వృద్ధి నమోదు చేస్తుంది. ప్రస్తుతం దేశంలో సుమారు 800 విమానాలు సేవలందిస్తుండగా, మరో 1,700 విమానాలకు ఆర్డర్లు వచ్చాయి. ఒక్కో విమానం ద్వారా వంద రకాల ఉద్యోగ అవకాశాలు ఏర్పడతాయి. మిగిలిన లక్ష్యాలు పూర్తి చేయగలిగితే 3000లకు పైగా విమానాలు సేవలందించడంతో పాటు వేలది మందికి స్థానిక యువతకు ఉపాధి లభిస్తుంది.
ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి ఊతం: హైదరాబాద్లో దాదాపు 5,000 ఎకరాల్లో నిర్మితమైన రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం తెలంగాణ జీడీపీలో 12% అందిస్తోంది. వచ్చే వందేళ్లను దృష్టిలో పెట్టుకుని దీనిని నిర్మించిన తీరు అందరిని ఆకట్టుకుంటోంది. భోగాపురం విమానాశ్రయం కూడా ఇదే తరహాలో నిర్మితం అవుతుండటంతో ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి ఊతం లభించనుంది.
దీనికితోడు అంతర్జాతీయ కంపెనీలు రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఆసక్తి చూపడం స్వర్ణాంధ్ర లక్ష్యానికి దోహదం చేస్తుంది. దానికి అనుగుణంగా ప్రభుత్వాలు సహకారం అందిస్తే సరిపోతుందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అప్పుడే స్వర్ణాంధ్ర-2047 లక్ష్యం నేరవేరి రాష్ట్రం ప్రగతి పథంలో నడుస్తుంది.
"మన్సాస్ సంస్థ అనేది 1958 లో మా తాత పి.వి.జి. రాజు మొదలుపెట్టారు. ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతంలోని ప్రతి గడపకూ విద్యను అందించిన ఘనత మా కుటుంబానిది. రాబోయే రోజుల్లో అంతర్జాతీయంగా ఏరోస్పేస్ యూనివర్శిటీని ఏర్పాటు చేసుకుని బలోపేతం చేసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది". -అదితి గజపతిరాజు,ఎమ్మెల్యే
"ఒక ఎయిర్పోర్ట్ కాకుండా ఏరోస్పేస్ ఎకోసిస్టమ్కు ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. ఒక్కో విమానం ద్వారా వంద రకాల ఉద్యోగ అవకాశాలు ఏర్పడతాయి. మిగిలిన లక్ష్యాలు పూర్తి చేయగలిగితే 3000లకు పైగా విమానాలు సేవలందించడంతో పాటు వేలది మందికి స్థానిక యువతకు ఉపాధి లభిస్తుంది" -డా.ఓ.నరేశ్కుమార్, ఉపాధ్యక్షులు
