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సంతానోత్పత్తి రేటు పెంచడమే లక్ష్యం - పాపులేషన్ మేనేజ్‌మెంట్ పాలసీకి కసరత్తు

పిల్లలే సంపద అంటున్న చంద్రబాబు - పిల్లల్ని కనాలని పదేపదే చెబుతున్న సీఎం - త్వరలో జనాభా నిర్వహణా విధానం - పాలసీ అమలుకు అన్ని కోణాల్లో సమగ్రంగా అధ్యయనం

Idi Sangathi story on State Govt Plans Cash Incentives to Boost Birth Rate
Idi Sangathi story on State Govt Plans Cash Incentives to Boost Birth Rate (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 1:26 PM IST

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Idi Sangathi story on State Govt Plans Cash Incentives to Boost Birth Rate: గంపెడు పిల్లలు. ఇల్లంతా ఒకటే సందడి. కష్టాలు, ఖర్చులు. రకరకాల సమస్యలు. ముందుతరం ఇళ్లలో కనిపించిన పరిస్థితి ఇది. ఇప్పుడంతా మారిపోయింది. పెళ్లి చేసుకోవడానికే సవాలక్ష ఆలోచిస్తున్నారు. చేసుకున్నా పిల్లల విషయంలో జాగ్రత్త పడుతున్నారు. చాలా మంది ఒకరితోనే ఆపేస్తున్నారు. రెండో బిడ్డ కనాలని పెద్దలు ఒత్తిడి తెస్తున్నా ఆసక్తి చూపించడం లేదు.

ఖర్చులనో, ఇంకేవో కారణాల వల్లో ఒక్కరు చాలు అని సరి పెట్టుకుంటున్నారు. ఇదంతా వ్యక్తిగత విషయంగానే కనిపిస్తున్నా దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థతో దీనికి సంబంధం ఉందన్నది ఇప్పుడు తెరపైకి వస్తున్న ఓ వాదన. ఇదే విషయం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చాలా సందర్భాల్లో ప్రస్తావించారు. యువ జనాభా తగ్గిపోతే ఆర్థికంగా నష్టపోతాం అన్నది ఆయన అభిప్రాయం. అందుకే రాష్ట్రంలో సంతానోత్పత్తి రేటు పెంచడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది ప్రభుత్వం. ఎక్కువ మంది పిల్లలను కనే వారికి నగదు ప్రోత్సాహకాలూ అందిస్తామని ప్రకటించింది. అందుకోసం ప్రత్యేకంగా పాపులేషన్ మేనేజ్‌మెంట్ పాలసీ తీసుకొచ్చేందుకు సిద్ధమైంది. ఆ విశేషాలేంటో ఇప్పుడు చర్చిద్దాం.

పిల్లల్ని కనాలని పదేపదే చెబుతున్న సీఎం - అసలు ప్రభుత్వ లక్ష్యమేంటి? (ETV Bharat)

పిల్లలే మన సంపదంటున్న సీఎం: పిల్లల్ని కనండి. వాళ్లే మన సంపద. ఇలా ఒకటి, రెండు సార్లు కాదు. సందర్భం వచ్చిన ప్రతిసారీ చెబుతూనే ఉన్నారు సీఎం చంద్రబాబు. దక్షిణాది రాష్ట్రాల జనాభా తగ్గుతోంది అన్నది ఆయన ప్రధానంగా ప్రస్తావిస్తున్న అంశం. జనాభా ఆధారంగానే రాష్ట్రాలకు కొన్ని రకాల ప్రయోజనాలు అందుతాయని, అవన్నీ కోల్పోవాల్సి వస్తుందనీ అంటున్నారు చంద్రబాబు. అందుకే సంతానోత్పత్తి రేటు పెరగాలన్న ఆకాంక్షనూ వ్యక్తం చేశారు. అయితే ఇదేదో ఊరికే చెబితే కేవలం ఓ అభిప్రాయంలాగానే మిగిలిపోతుంది. అలా కాకుండా మార్పు తేవాలంటే ప్రత్యేకంగా ఓ పాలసీ తీసుకురావాలని భావించారు. అందుకే ఆ దిశగా కసరత్తు జరిగింది. సంతానోత్పత్తి రేటు పెంచడమే లక్ష్యంగా ప్రత్యేకంగా పాపులేషన్ మేనేజ్‌మెంట్ పాలసీని తీసుకు రావాలని ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది. ఇప్పటికే ఇందుకు సంబంధించిన డ్రాఫ్ట్‌పై మేధోమథనం జరుగుతోంది.

జనాభా నిర్వహణా విధానం అమలు! ప్రస్తుతానికి అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం మరో 3 లేదా 4 నెలల్లో జనాభా నిర్వహణా విధానాన్ని అమల్లోకి వచ్చే అవకాశాలున్నాయి. ఇప్పటికే అధికారికంగా ప్రభుత్వ వెబ్‌సైట్‌లో ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలు పొందుపరిచింది ప్రభుత్వం. “ప్రతి కుటుంబం ముఖ్యం-మీ అభిప్రాయం మార్గదర్శనం" అనే ఉద్దేశంతో అభిప్రాయ సేకరణనూ మొదలు పెట్టింది. ఈ వెబ్‌సైట్‌లోనే మొత్తం 9 ప్రశ్నలు ఉంచింది. ఓ కుటుంబంలో ఎంత మంది పిల్లలు ఉండాలని భావిస్తున్నారు? యువ జనాభా తగ్గిపోవడానికి కారణాలేంటి? లాంటి ప్రశ్నలు అందులో ఉన్నాయి. వాటికి ప్రజలు ఇచ్చే సమాధానాల ఆధారంగా ఈ జనాభా నిర్వహణా విధానాన్ని సమర్థంగా అమలు చేయాలని భావిస్తోంది ప్రభుత్వం. ప్రాంతం, జిల్లా, పేరు, వయసు ఇలా ఇన్ని వివరాలు అందులో ఇచ్చి ప్రజలు తమ అభి‌ప్రాయాన్ని పంచు కోవచ్చు. అంటే ఈ పాలసీ అమలు చేయడానికి ముందే అన్ని కోణాల్లో అధ్యయనం చేయాలన్నది ప్రభుత్వ లక్ష్యంగా కనిపిస్తోంది.

ఏపీలో తగ్గిన సంతానోత్పత్తి రేటు: సీఎం చంద్రబాబు తీసుకున్న నినాదం పిల్లలే సంపద. మరి పిల్లల్ని కనండి అని ఊరికే చెబితే కుదరదు కదా. అందుకే ఆ లక్ష్యం నెరవేరాలంటే ప్రోత్సాహకాలు అందించాలని ఆలోచించారు. అందుకో ప్రణాళికతో ముందుకు వచ్చారు. రాష్ట్రంలో ఎవరైనా మూడో బిడ్డను కంటే వారికి తక్షణమే 30 వేల రూపాయలు, అదే నాలుగో బిడ్డను కంటే 40 వేలు ప్రోత్సాహకంగా అందిస్తామని ప్రకటించారు చంద్రబాబు. జననాల రేటు పెంచడం ఈ పాలసీ ప్రధాన లక్ష్యం. ఇక్కడే ఓ కీలక విషయం ప్రస్తావించాలి. ఈ మధ్యే శాంపిల్ రిజిస్ట్రేషన్ సిస్టమ్ 2024 రిపోర్ట్‌ను కేంద్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. ఈ నివేదిక ప్రకారం రాష్ట్రంలో జనాభా పెరుగుదల మందగించింది. కుటుంబాల పరిమాణం తగ్గుతోంది. దేశవ్యాప్తంగా సగటు సంతానోత్పత్తి రేటు 1.9గా ఉంది. ఏపీలో ఆ సగటు కన్నా తక్కువగా కేవలం 1.4 కే పరిమితమైంది. అంటే ఓ 10 మంది మహిళలను తీసుకుంటే వారిలో ఇద్దరు పిల్లలను కనే వారి సంఖ్య ఒకరు లేదా ఇద్దరి కంటే ఎక్కువగా ఉండడం లేదు. చాలా మంది మహిళలు ఒకరితోనే సరి పెడుతున్నారు. ఇంకొందరు అసలు పూర్తిగా పిల్లలే వద్దనుకుంటున్నారు.

పిల్లలే సంపద - ఎందుకంటే? నేషనల్ రీప్రొడక్షన్ యావరేజ్ 0.9గా ఉంటే ఏపీలో ఇది 0.7కి పరిమితమైంది. అంటే సంతానోత్పత్తి తగ్గుతోందని అర్థం. కొందరి పరిశీలన ఆధారంగా చూస్తే ప్రస్తుతం ఏపీలో కేరళ, తమిళనాడు తరహాలోనే చిన్న కుటుంబాలు పెరుగుతున్నాయి. అంతే కాదు. శాంపిల్ రిజిస్ట్రేషన్ సిస్టమ్ రిపోర్ట్ ప్రకారం దేశంలోనే పిల్లల జనాభా తగ్గుతున్న రాష్ట్రాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ కూడా ఒకటిగా నిలిచింది. 14 ఏళ్లలోపు వారి సంఖ్య కేవలం 19%కే పరిమితమైంది. కుటుంబాలు చిన్నవిగా మారిపోవడం, ఆలస్యంగా పెళ్లి చేసుకోవడం, మహిళలు పిల్లల్ని కనేందుకు పెద్దగా ఆసక్తి చూపించక పోవడం, కుటుంబ నియంత్రణపై అవగాహన పెరగడం లాంటి అంశాలు బాగానే ప్రభావితం చేస్తున్నాయన్నది ఈ రిపోర్ట్ చెప్పిన మరో ముఖ్యమైన విషయం. అందుకే జాతీయ సగటు కన్నా తక్కువగా నమోదైంది. రాష్ట్రంలో సంతానోత్పత్తి రేటు. ఇప్పుడు అర్థమైందిగా ప్రభుత్వం పిల్లలే సంపద అనే నినాదం ఎందుకు తీసుకుందో.

ప్రభుత్వ ప్రధాన ఉద్దేశం: ప్రతిపాదిత విధానానికి సంబంధించి ప్రత్యేకంగా ఓ ఫ్రేమ్‌వర్క్ తయారు చేసే పనిలో నిమగ్నమైంది ప్రభుత్వం. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు తమ వంతు వాటాను అందిస్తున్న రాష్ట్రానికి జనాభా సమస్య రాకూడదు అన్నది ప్రభుత్వ ఉద్దేశం. అందుకే సమస్య పరిష్కారానికి అన్ని విధాలుగా మేధోమథనం సాగిస్తోంది. ఉద్యోగం చేసే మహిళలకు సురక్షితమైన రవాణా సౌకర్యాలు అందించడం, పిల్లలకు క్రెచ్ వసతి కల్పించడం లాంటివీ చర్చకు వస్తున్నాయి. పిల్లల్ని కనాలని మహిళలను ప్రోత్సహిస్తూనే వారి ఆరోగ్యంపైనా దృష్టి సారించే విధంగా ఈ విధానాన్ని రూపొందించాలని భావిస్తోంది. ఇదంతా చేస్తోంది ఎందుకంటే రాష్ట్రంలో యువ జనాభా పెరగడం కోసం. ఈ ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడల్లా చంద్రబాబు జపాన్‌తో పాటు ఐరోపా దేశాల గురించి చెబుతుంటారు. అక్కడ వృద్ధుల జనాభా పెరుగుతోంది. పని చేసే వారు తగ్గిపోయారు. అంటే శ్రామిక శక్తి తగ్గింది. ఫలితంగా ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. ఇప్పుడున్న పరిస్థితే కొనసాగితే రాష్ట్రంలోనూ వర్క్‌ఫోర్స్ తగ్గిపోతుంది అన్నది ప్రభుత్వం ప్రస్తావిస్తున్న ముఖ్యమైన విషయం.

జనాభా వెనక రాజకీయ కోణం: ఇక్కడ ఓ రాజకీయ కోణాన్నీ చూడాలి. జనాభా ఆధారంగా నియోజకవర్గాల్లో మార్పులు చేర్పులు చేసినప్పుడు ఎంపీ సీట్లు పెరుగుతాయి. ఎంపీ సీట్లు పెరిగే కొద్దీ కేంద్రంలో రాష్ట్ర ప్రాతినిధ్యం పెరుగుతుంది. అంటే రాష్ట్రానికి కావాల్సినవి ఏంటి? రావాల్సినవి ఏంటి? అని బలంగా అడిగేందుకు అవకాశం దొరుకుతుంది. తద్వారా రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను సాకారం చేసుకునేందుకు వీలవుతుంది. ఇది కూడా సీఎం చంద్రబాబు పలు సందర్భాల్లో ప్రస్తావించిన విషయమే. ఇక్కడ మరో ముఖ్యమైన ఇక్కడే మరో అంశం ప్రస్తావించాలి. ఒకప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు లాంటి రాష్ట్రాలు సంతానోత్పత్తి రేటుని తగ్గించడంలో చాలానే కృషి చేశాయి.

కుటుంబ నియంత్రణపై పెద్ద ఎత్తున అవగాహన కల్పించి విజయం సాధించాయి. కానీ మారుతున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఇప్పుడు పిల్లలే సంపద అనుకోవాల్సి వస్తోంది అని చంద్రబాబే స్వయంగా చాలా సార్లు చెప్పారు. అంతే కాదు. స్త్రీశిశు సంక్షేమ శాఖ ద్వారా తల్లులకు, పిల్లలకు పౌష్టికాహారం అందించేలా ఆంగన్వాడీ కేంద్రాలను కూడా బలోపేతం చేస్తున్నామని అంటోంది ప్రభుత్వం. ఇదంతా జనాభా నిర్వహణా విధాన అమలుకు సన్నద్ధతగా అనుకోవచ్చు. జపాన్, దక్షిణకొరియా, సింగపూర్, చైనాలో ఇప్పటికే జనాభా తగ్గింది. అందుకే దిద్దుబాటు చర్యలు మొదలు పెట్టాయి ఆయా దేశాలు. ఎక్కువ మంది పిల్లల్ని కంటే ట్యాక్స్ మినహాయింపులు, బోనస్‌లు, సబ్సిడీలు అంటూ ప్రోత్సాహకాలు అందిస్తున్నాయి.

అక్కడి విధానాలను జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తోంది ప్రభుత్వం. ఇప్పుడున్న సమాచారం ప్రకారమైతే అక్కడ అన్ని ప్రోత్సాహకాలు ఇచ్చినా పెద్దగా మార్పైతే రాలేదు. అంటే కేవలం ఇలా తాయిలాలు ఇస్తామన్నంత మాత్రానా పూర్తిగా సమస్య పరిష్కారం కాదు. ఇక్కడే ఓ వాదన గట్టిగా వినిపిస్తోంది. ఎక్కువ మంది పిల్లల్ని కంటే నగదు ఇ‌స్తారు సరే. కానీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో పిల్లల్ని పెంచడం అంటే అంత ఆషామాషీ వ్యవహారం కాదు. పాల పొడి నుంచి అన్ని ధరలూ పెరిగిపోయాయి. చదువులు ఖర్చులు ఎలా ఉంటున్నాయో ప్రత్యేకంగా చెప్పాలా? మరి ప్రభుత్వం ఇచ్చే ఆ 30, 40 వేల కోసం ఇదంతా ఎందుకు భరించాలి అన్నది బలంగా వినిపిస్తున్న మాట. ఇక్కడ ప్రభుత్వ ఉద్దేశం మంచిదే కావచ్చు.

పలు కోణాల్లోనూ ఆలోచించాలి: కానీ ఈ విధానం అమలుకు ఎన్నో కోణాల్లో ఆలోచించాల్సి ఉంటుంది. ముందుగా చైల్డ్‌ కేర్ అనేది చాలా ముఖ్యం. దీంతో పాటు హెల్త్‌కేర్. ఈ రెండింటితో పాటు పిల్లలకు అత్యంత ముఖ్యమైంది విద్య. చదువులకు అయ్యే ఖర్చులు తగ్గించడంలో ప్రభుత్వం ఏమైనా చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అంతే కాదు. వైద్య ఖర్చులు కూడా అదుపు చేయాలి. ఈ రెండూ ఎప్పటిలాగే ఉంటే మాత్రం పిల్లల్ని కన్నామన్న ఆనందం కన్నా ఎలా పోషించాలి అనే ఒత్తిడే ఎక్కువవుతుంది. ఇక మహిళల ఆరోగ్యపరంగా చూస్తే ఒకరిని కనే సరికే చాలా మందిలో గైనిక్ సమస్యలు వస్తున్నాయి. థైరాయిడ్ ఇబ్బంది పెడుతోంది.

మరి వీళ్లు ముగ్గురు, నలుగురు పిల్లల్ని కంటే వారి ఆరోగ్య సంగతేంటి? అందుకు తగినట్లుగా మాతాశిశు సంరక్షణ, పౌష్టికాహార విభాగాల్ని బలోపేతం చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఇక్కడ ప్రభుత్వం ప్రస్తావిస్తున్న విషయాన్నీ కాదనలేనివి. యువ జనాభా పెరిగితేనే రాష్ట్రానికి మంచిది అనడంలో ఎలాంటి తప్పు లేదు కూడా. కానీ దానితో ముడిపడి ఉన్న అన్ని అంశాలనూ పరిగణనలోకి తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత తప్పకుండా ఉంది.

"ఏ దేశంలోనైతే పిల్లలు సంపదతో ఉంటారో, ఆ దేశం అభివృద్ధి చెందినట్లు లెక్క. జనాభా నిర్వహణ విధానమనేది చాలా ప్రధానమైన అంశంగా పరిగణించాలి. జనాభాను సమతుల్యంలో ఉంచుకోవాలి. అలాగని ఎక్కువ జనాభా అయినా ఇబ్బందే, లేక ఉండాల్సిన దాని కంటే తక్కువగా ఉన్నా ఇబ్బందే. అందుకు అనుగుణంగా దీన్ని సమతుల్యం చేయాల్సిన బాధ్యత ప్రజలపై ఉంది, అదే విధంగా ప్రభుత్వాలపై సైతం ఎంతైనా ఉంది. ఈ పెరుగుతున్న జనాభాకి కావాల్సినటువంటి సదుపాయాలను కల్పించే బాధ్యత ప్రభుత్వం నిర్వర్తించాల్సిన ముఖ్యమైన బాధ్యత". -డాక్టర్ నరవ ప్రకాశరావు, సామాజిక విశ్లేషకులు

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