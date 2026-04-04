నకిలీ వార్తలపై మూడంచెల నిఘా - 2021 ఐటీ చట్టం నిబంధనల్లో మార్పులకు కేంద్రం చర్యలు
ముసాయిదా మార్పులను మార్చి 30న ప్రతిపాదించిన కేంద్రం - ఏప్రిల్ 14 వరకు ప్రజలు తమ అభిప్రాయాలను చెప్పుకోవచ్చు - చట్టం పరిధిలోకి వార్తలు, కరెంట్ ఎఫైర్స్ అందిస్తున్న వారు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 4, 2026 at 1:45 PM IST
Idi Sangathi Story On Social Media and Fake News : చేతిలో స్మార్ట్ఫోన్, అందుబాటులో బోలెడంత డేటా. ఇవి చాలవా డిజిటల్ రంగంలో ఎవరికి వారు తమ సృజనకు పదును పెట్టడానికి. ఈ సృజనతోనే ప్రతి నిత్యం రీల్స్, షార్ట్స్, వీడియోలు వేలాదిగా పుట్టుకు వస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే అనేక మంది డిజిటల్ న్యూస్ పబ్లిషర్లు, కంటెంట్ క్రియేటర్లు, ఇన్ఫ్లూయెన్సర్లుగా మారి వార్తలు, వర్తమాన వ్యవహారాల నుంచి విద్య, ఆరోగ్యం ఇలా అనేక అంశాలకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని ఆన్లైన్ వేదికగా ప్రజలకు సమాచారాన్ని చేరవేస్తున్నారు.
అయితే ఇలా వస్తున్న సమాచారంలో ఏది అసలుదో, ఏది నకిలీదో తెలుసుకోవడం కష్టంగా మారుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇలాంటి వాటిని కట్టడికి చేసేందుకు కేంద్రం సిద్ధమైంది. సంప్రదాయ డిజిటల్ న్యూస్ పబ్లిషర్ల తరహాలో వార్తలు, కరెంట్ ఎఫైర్స్ కంటెంట్ను ఆన్లైన్లో ఎలా పంచుకోవాలో 2021-ఐటీ నిబంధనల్లో సవరణలను ప్రతిపాదించింది. మరి ఏమిటా నిబంధనలు. వీటిపై వస్తున్న స్పందన ఎలా ఉంది.
2021-ఐటీ చట్టం నిబంధనల్లో మార్పులు : ఆధునిక మానవుడి జీవితం అంటే స్మార్ట్ఫోన్కు ముందు, దాని తర్వాత అని చెప్పుకోవాలి. మానవుడి జీవితాన్ని అంతలా మార్చేసింది అరచేయి అంత ఈ చిన్ని సాధనం. నగదు లావాదేవీలు చేసుకోవడం మొదలు కావాల్సిన అనేక రకాల సేవలు పొందడం వరకు మనిషి జీవితాన్ని అత్యంత సులభతరం చేసింది. అదే సమయంలో ఎంతో మంది తమ ప్రతిభను చాటుకునేందుకు, ఆదాయాన్ని పొందేందుకు స్మార్ట్ఫోన్లోని ఆన్లైన్ వేదికగా నిలుస్తోంది.
వైవిధ్యమైన షార్ట్ఫిల్మ్లు, షార్ట్లు, రీల్స్ చేస్తూ సోషల్ మీడియా ద్వారా అనేక మంది మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్నారు. మరికొందరు రోజు వారీ జరిగే అంశాలకు సంబంధించిన వార్తలు, కరెంట్ అఫైర్స్ ప్రజలకు చేరవేస్తున్నారు. అయితే వీటిలో ఒక్కోసారి తప్పుడు, నకిలీ సమాచారం కూడా వ్యాప్తి చెందుతూ ఉండడంతో కేంద్రం చర్యలకు ఉపక్రమించింది. ఇందుకోసం 2021-ఐటీ చట్టం నిబంధనల్లో మార్పులను ప్రతిపాదించింది. వార్తలు, కరెంట్ ఎఫైర్స్ ఆన్లైన్ వేదికగా ఎలా పంచుకోవాలో ఈ ప్రతిపాదనల్లో చేర్చింది. ఈ ముసాయిదా మార్పులను కేంద్రం మార్చి 30న ప్రతిపాదించగా, ప్రజలు ఏప్రిల్ 14వరకు తమ అభిప్రాయాలను చెప్పుకోవచ్చు.
మూడంచెల నిఘా యంత్రాంగం : ఇప్పటి వరకు సంప్రదాయ డిజిటల్ పబ్లిషర్లపై మాత్రమే కేంద్రం నియంత్రణ ఉండేది. అయితే వార్తలు, కరెంట్ ఎఫైర్స్ అందిస్తున్న వారు, ఇన్ఫ్లూయెన్సర్లను కూడా ఈ నియంత్రణ పరిధిలోకి తేవాలని కేంద్రం నిర్ణయించింది. ఈ నిర్ణయంతో లక్షలాది మంది ప్రభుత్వ నిఘా పరిధిలోకి వస్తారు. కేంద్రం కొత్త ప్రతిపాదనలతో ముందుకు రావడానికి ప్రధాన కారణం తప్పుడు వార్తలను నిరోధించడం. ఇందుకోసం ఆన్లైన్ వేదికగా వార్తలు, కరెంట్ అఫైర్స్ను ప్రజలకు అందిస్తున్న వారిని కూడా ఐటీ నిబంధనల్లోని పార్ట్-త్రీని వర్తింపజేస్తారు.
నైతిక విలువల నిబంధనల వర్తింపు, వారిపై మూడంచెల నిఘా యంత్రాంగాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు అనుమతి ఇచ్చే పార్ట్-త్రీ నిబంధన డిజిటల్ పబ్లిషర్స్, వ్యక్తిగత యూజర్లకు కూడా వర్తిస్తుంది. అంటే వార్తలు, కరెంట్ ఎఫైర్స్ కింద చేర్చిన ఏ అంశాన్ని ఆన్లైన్ పోస్ట్ చేసినా పార్ట్-త్రీ నిబంధనల పరిధిలోకి అవి వస్తాయి. సంప్రదాయ డిజిటల్ న్యూస్ పబ్లిషర్స్కు వర్తించే నిబంధనలన్నీ వార్తలు, కరెంట్ ఎఫైర్స్ అందిస్తున్న వారు, ఇన్ఫ్లూయెన్సర్లకు కూడా వర్తిస్తాయని అర్థం.
ఆ ప్లాట్ఫామ్లపై కేంద్రానికి ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణ : 2021-ఐటీ నిబంధనల్లో కేంద్రం ప్రతిపాదిస్తున్న సవరణల ప్రకారం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ కమిటీ అధికారాలు కూడా బలోపేతం అవుతాయి. ఈ కమిటీ ఆన్లైన్లోని డిజిటల్ న్యూస్ కంటెంట్ను సమీక్షించి అది అభ్యంతరకరం లేదా నకిలీ, తప్పుడు వార్త అయితే దాన్ని సవరించడమో లేక తొలగించడమో చేస్తుంది. ఆ వార్తపై దర్యాప్తు చేసే అదనపు అధికారాలను కూడా కట్టబెట్టారు. దీని ద్వారా ఆయా ఆన్లైన్ న్యూస్ ప్లాట్ఫామ్లపై కేంద్రానికి ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణ జరిపే అధికారం వస్తుంది.
ప్రతిపాదించిన కొత్త సవరణల ద్వారా అత్యాధునిక పద్ధతుల్లో పెద్ద ఎత్తున సాగుతున్న తప్పుడు, నకిలీ సమాచార వ్యాప్తి, ఏఐ ఆధారిత డీప్ఫేక్లను సమర్థవంతంగా కట్టడి చేయవచ్చని కేంద్రం భావిస్తోంది. గూగుల్, మెటా, ఎక్స్లకు కూడా ఈ నిబంధనలు వర్తిస్తాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వ ముసాయిదా నిబంధనల ప్రకారం ఇవి తప్పుడు వార్తలు, సమాచారం పోస్ట్ లేదా వ్యాప్తి కాకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకునేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వ నియమాలు, మార్గదర్శకాలను పాటించాల్సి ఉంటుంది. ఒక వేళ పాటించడంలో విఫలమైతే ఐటీ చట్టంలోని సెక్షన్ 79 ప్రకారం రక్షణను కోల్పోతారు.
న్యాయపరమైన పరిణామాలు తప్పవు : భారతదేశ వ్యాప్తంగా 20నుంచి 25లక్షల మంది చురుకైన డిజిటల్ క్రియేటర్లు ఉన్నారు. వీరు ఏటా సుమారు 2లక్షల కోట్ల రూపాయల వరకు సంపదను సృష్టిస్తున్నారు. కొత్త నిబంధనలు అమల్లోకి వస్తే ఈ సంపద అంతా వాటి పరిధిలోకి వస్తుంది. ఈ క్రియేటర్లు అంతా అభిప్రాయం ఆధారిత కంటెంట్ను సృష్టించడం, వ్యాఖ్యానాలు, క్షేత్ర స్థాయిలో రిపోర్టింగ్ వంటివి చేస్తున్నారు. కొత్త నిబంధనల ప్రకారం వీరి విధులను పబ్లిషింగ్ న్యూస్గా విభజిస్తారు. సదరు క్రియేటర్ జర్నలిస్టు కాకపోయినా ఈ నిబంధన వర్తిస్తుంది.
కొత్త సవాళ్లు విసురుతున్న ఏఐ కంటెంట్ : ఆన్లైన్ వేదికలుగా జరుగుతున్న మోసాలు ఇటీవల కాలంలో గణనీయంగా పెరిగిపోతున్న నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేక చర్యలు తీసుకుంటోంది. నిబంధనలు, చట్టాల్లో మార్పులు తెస్తోంది. ఏఐతో రూపొందించిన కంటెంట్ కొత్త సవాళ్లు విసురుతున్న వేళ దీనికి సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫాంలు తప్పనిసరిగా లేబుల్ వేయాలని కేంద్రం ఆదేశించింది. ఏఐ కంటెంట్ను అందరూ సులభంగా గుర్తించేలా ఉండాలని స్పష్టం చేసింది. ఒక సారి అప్లయ్ చేశాక లేబుల్ను గాని, డేటాను గాని తొలగించడం లేదా కనిపించకుండా చేయడానికి వీల్లేదని స్పష్టం చేసింది. ఇక న్యూస్ పబ్లిషర్లు, కంటెంట్ క్రియేటర్లకు డిజిటల్ మాధ్యమాలు పారదర్శకంగా చెల్లింపు చేయాలని సూచించింది. లేదంటే న్యాయపరమైన పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని హెచ్చరించింది. ఇదే కోవలో దీనికి సంబంధించి తాజాగా సవరణ ప్రతిపాదనలు తీసుకువచ్చింది.
భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛపై ప్రభుత్వ నియంత్రణ : కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదిస్తున్న సవరణలపై అప్పుడే విమర్శలు కూడా ఆరంభం అయ్యాయి. ఇంటర్నెట్ ఫ్రీడం ఫౌండేషన్ వీటిని డిజిటల్ నిరంకుశాధికారంగా అభివర్ణించింది. ఆన్లైన్ భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛపై ప్రభుత్వ నియంత్రణ పెరుగుతుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఆన్లైన్లో పబ్లిషర్లు కాని వారు పోస్ట్ చేసే వార్తలు, కరెంట్ ఎఫైర్స్పై ఇది కట్టడి అని పేర్కొంది. సమాచారంపై నిఘా పెరగడం సహా డేటా భద్రత, ఆన్లైన్ వేదికల స్వతంత్రత ప్రమాదంలో పడుతుందని చెబుతోంది.
దర్యాప్తు సంస్థలే ఆశ్చర్యపోయేలా వల : సైబర్ మోసాలు, తప్పుడు సమాచార వ్యాప్తి, ఏఐ ద్వారా డీప్ఫేక్ మోసాల కట్టడికి కేంద్రం అనేక చర్యలు తీసుకుంటున్నా, మోసగాళ్లు మాత్రం కొత్త రూపాల్లో వాటికి పాల్పడుతున్నారు. దర్యాప్తు సంస్థలే ఆశ్చర్యపోయేలా వల విసురుతూ డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు. వార్తలు, కరెంట్ ఎఫైర్స్ అందిస్తున్న వారు, ఇన్ఫ్లూయెన్సర్ల ద్వారా ఇప్పుడు తీసుకురావాలని భావిస్తున్న నిబంధనలు ఏ రూపంలో ఉండనున్నాయన్నది తేలాల్సిన అంశం. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదిస్తున్నవి సవరణ ప్రతిపాదనలు మాత్రమే. అవి అసలు రూపం సంతరించుకుని అమల్లోకి వస్తేనే పూర్తి స్పష్టత వచ్చేది.
