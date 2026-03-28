వాడపల్లిలో భక్తులకు ఇబ్బందులు - కనీస వసతులకు నోచుకోని ఆలయం
సమస్యల నిలయంగా వాడపల్లి ఆలయం - వసతులు లేక భక్తులకు తీవ్ర ఇబ్బందులు - అన్నప్రసాదం దగ్గర భక్తులకు ఇబ్బందులు - నత్తనడకన ఆలయ అభివృద్ధి పనులు - సౌకర్యాలు కల్పించాలని కోరుతున్న భక్తులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 28, 2026 at 3:30 PM IST
Idi Sangathi Story on Devotees Face Issues At Vadapalli Temple: ఏడు వారాల వెంకన్న దర్శనం ఏడేడు జన్మల పుణ్య ఫలం అన్న ప్రచారంతో అశేష భక్త జనం పోటెత్తే ఆలయమది. శనివారం ఆ క్షేత్రానికి వెళితే తిరుమలలో ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది. గ్రామంలోని దేవాలయమే. కానీ, తెలుగు రాష్ట్రాలతోపాటు సుదూర ప్రాంతాల నుంచి భక్తుల రావడంతో ఇసుకేస్తే రాలనంత జనం అక్కడకు వస్తారు.
అదే కోనసీమ తిరుమలగా ప్రసిద్ధి గాంచిన వాడపల్లి దివ్య క్షేత్రం. ఇంతవరకు బాగానే ఉన్నా స్వామివారికి 7 వారాల మొక్కులు చెల్లించుకునేందుకు వ్యయప్రయాసలు పడుతున్న పరిస్థితి. భక్తుల రద్దీకి సరిపడే వసతులు లేక కాలు తీసి పెట్టలేని దుస్థితి. దీంతో స్వామివారి దర్శనార్థం వచ్చే భక్తులు పడే ఇబ్బందులు అన్నీ ఇన్నీ కావు.
తండోపతండాలుగా భక్తసందోహం: డా. బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా వాడపల్లి శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దివ్యక్షేత్రం నిత్యం భక్త జనంతో కిటకిటలాడుతుంది. గౌతమి గోదావరి తీరంలో శ్రీదేవి, భూదేవి సమేతంగా ఎర్రచందనం విగ్రహ రూపంలో దర్శన మిస్తారు స్వామివారు. కోనసీమ తిరుమలగా ప్రసిద్ధి గాంచిన ఇక్కడికి శనివారం తండోపతండాలుగా భక్తులు తరలివస్తారు. దాదాపు 7 శనివారాలు స్వామికి మొక్కులు చెల్లించుకుంటే కోర్కెలు తీరుతాయని భక్తుల విశ్వాసం. ఆ రోజుల్లో సుమారు 50 నుంచి 70 వేల భక్తులు వస్తారని అంచనా. కొన్నిసార్లు లక్షకు చేరిన సందర్భాలూ ఉన్నాయి.
ఇంత విశిష్టత కలిగిన క్షేత్రంలో సరైన వసతులు లేక భక్తులకు వెతలు తప్పడం లేదు. తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు కర్ణాటక, తమిళనాడు, ఒడిశా నుంచి వచ్చే దాదాపు రాత్రి ప్రయాణాలు చేసి ఉదయానికి ఆలయానికి చేరుకుంటారు. అప్పటికే అలసిపోయిన భక్తులకు ప్రదక్షిణలు చేయడం నుంచి ఇబ్బందులు మొదలు అవుతాయి. ప్రదక్షిణలు చేసే ప్రాంతంలోనే దుకాణాలు, ఇళ్లు ఉన్నాయి. వాటి మధ్యలోంచే స్వామివారిని స్మరించుకుంటూ ముందుకు నడవాల్సిన పరిస్థితి. అందుకు సుమారు గంట సమయం పడుతుంది. మధ్యలో ఆగుదామన్నా కాస్తంత చోటు కానరదక్కడ.
భక్తులకు ఇబ్బందులు: ఏడు ప్రదక్షిణాలు చేసి అలసి సొలసిన భక్తులు క్యూ లైన్లలో ప్రవేశిస్తే దర్శనం ఎప్పుడు అవుతుందో తెలియదు. ఉచిత దర్శనం, 50, 200, 1,116 రూపాయలు టిక్కెట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. రూ. 1,116 దర్శనం కాస్త త్వరగా పూర్తయినా మిగితా దర్శనాలకు గంటల సమయం పడుతుంది. సర్వదర్శనం చేసుకునే భక్తుల కష్టాలు వర్ణనాతీతం. సరైన క్యూ లైన్, బారికేడ్లు లేక తోపులాటలు, వాగ్వాదాలు, సొమ్మసిల్లిపడిపోవడం వంటివి శనివారాల్లో సర్వ సాధారణం.
అంతరాలయంలో అర్చకులు బల్లపై కూర్చొని ఆశీర్వచనం ఇస్తుంటారు. కొన్నిసార్లు వెంకన్న దర్శన భాగ్యం లభించక ఉసూరుమంటూ వెనక్కి వెళ్లి పోతుంటారు భక్తులు. అందుకే ఆ ఆశీర్వచనాలను కూడా అంతరాలయం బయటకు మార్చితే మేలన్న సూచనలు సైతం ఉన్నాయి. అన్న ప్రసాదం దగ్గర కూడా భక్తులకూ కష్టాలు తప్పవు. రద్దీకి తగ్గట్టు అన్నదాన కేంద్రం లేకపోడమే ఇందుకు కారణం.
70 శాతం పనులు మాత్రమే పూర్తి: శాశ్వత అన్నదాన కేంద్రానికి 4 ఏళ్ల 6 కోట్ల 25 లక్షల వ్యయంతో వకుళమాత అన్నదాన సదనం నిర్మాణ పనులు చేపట్టారు. కానీ 3 వేల మంది భక్తులు ఒకేసారి అన్న ప్రసాదం స్వీకరించేలా నిర్మాణం చేపట్టారు. మొదలుపెట్టి నాలుగేళ్లయిన ఇప్పటికి 70% పనులు మాత్రమే పూర్తయ్యాయి. దీంతో పెద్ద పాకలోనే కిక్కిసిరిన భక్తుల మధ్య నిలుచోవడానికి కూడా చోటు లేక భక్తులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
దశాబ్దం క్రితం వరకు వాడపల్లి క్షేత్రానికి భక్తుల రాక సాధారణంగానే ఉండేది. 7 వారాల వెంకన్న దర్శనం ఏడేడు జన్మల పుణ్యఫలం అంటూ ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చిన తర్వాత భక్తుల తాకిడి పెరిగింది. శనివారం వస్తే చాలు మరో తిరుమలగా భక్తలతో కిటకిటలాడుతుంది. అయితే, భక్తుల తాకిడి పెరిగే కొద్దీ ఆలయ పరిసరాల రూపురేఖలు మారిపోయాయి. అభివృద్ధి పనులు చేపట్టారు. గుడి ప్రాకారం, మాడ వీధుల విస్తరణ, పార్కింగ్, గోవిందనగర్ వద్ద వంతెన తదితర వసతులు కల్పించారు. కానీ, ఇప్పుడున్న భక్తుల రద్దీకి తగ్గట్టు వసతుల్లేవని భక్తులు అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
బారికేడ్లు లేక తోపులాటలు: దాదాపు 4 ఏళ్ల క్రితమే ఆలయ అభివృద్ధికి మాస్టర్ ప్లాన్ రూపొందించారు. కోనేరు, రథం నిలిపేందుకు చేపట్టిన నిర్మాణ పనులు చివరి దశలో ఉన్నాయి. కొన్ని పనులు నేటికి అమలుకు నోచుకోలేదు. భక్తులు ఉండేందుకు కనీస వసతి గదులు లేవు. వసతి నిర్మాణం ఏళ్ల తరబడి ప్రతిపాదనలకే పరిమితమైంది. వాహనాల రాక కోసం 4 లైన్ల రహదారి విస్తరణకు అనుమతి లభించినా కొందరి స్థలాలు కోల్పోతారన్న నెపంతో ఇంకా పనులు ప్రారంభించలేదు.
రావులపాలెం నుంచి ఆలయానికి వచ్చే 10 కిలోమీటర్ల రహదారి మరమ్మతు చేశారు. కానీ, రాజమహేంద్రవరం నుంచి బొబ్బర్లంక మీదుగా ఆలాయానికి రావడమే నరకప్రాయంగా మారింది. రోడ్డు ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. వర్షాకాలం వస్తే అంతేసంగతి. రహదారి మరమ్మతులు చేపట్టి రద్దీకి తగ్గట్టు బస్సుల సంఖ్య పెంచాలని భక్తులు కోరుతున్నారు.
ఆలయ పరిసరాల్లో చోరీల బెడద కూడా ఎక్కువగానే ఉంది. సరైన నిఘా వ్యవస్థ లేక పోవడంతో మొబైల్స్, బంగారం, నగదు పోగొట్టుకొంటున్న ఘటనలు అనేకం. రాజగోపురం ఎదురుగా హుండీలు, వేదాశీర్వచనం, క్యూలైన్ల వద్ద ఈ సమస్య అధికంగా ఉంటోంది. ఆర్టీసీ కండక్టర్ నగదు బ్యాగు కూడా అపహరించిన సందర్భాలూ ఉన్నాయి.
సౌకర్యాలు కల్పించాలంటున్న భక్తులు: తిరుమల దేవస్థానం తరహాలోనే పవిత్రోత్సవం, బ్రహ్మోత్సవం, ధనుర్మాసోత్సవం, కళ్యాణం, అధ్యయనోత్సవాలు వంటివి జరుగుతుంటాయి. మార్చి-ఏప్రిల్ నెలలో రథోత్సవం, కళ్యాణోత్సవం ఉంటుంది. ఏడాది పొడవునా దివ్య క్షేత్రంలో వేడుకలు జరుగుతుంటాయి.
భక్తుల విశేష ఆదరణతో దేదీప్యమానంగా వెలుగొందుతోంది. కానీ, సమస్యల నిలయంగా మారి భక్తులను ఇబ్బందులకు గురి చేస్తోంది. మార్చి 28వ తేదీ నుంచి రథోత్సవం ప్రారంభం కానుండటంతో ఇప్పటికైనా అధికారులు సరైన వసతులు కల్పించాల్సిన అవసరం ఉంది.
"ప్రదక్షిణలు చేసే ప్రాంతంలోనే దుకాణాలు, ఇళ్లు ఉన్నాయి. వాటి మధ్యలోంచే స్వామివారిని స్మరించుకుంటూ ముందుకు నడవాల్సిన పరిస్థితి. అందుకు సుమారు గంట సమయం పడుతుంది. మధ్యలో ఆగుదామన్నా కాస్తంత చోటు సైతం లేదు. ఇప్పటికైనా అధికారులు సరైన వసతులు కల్పించాలని మేమంతా కోరుతున్నాం"-భక్తులు
"7 వారాల వెంకన్న దర్శనం ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి భక్తుల తాకిడి పెరిగింది. శనివారం వస్తే చాలు మరో తిరుమలగా భక్తులతో కిటకిటలాడుతుంది. అయితే, భక్తుల తాకిడి పెరిగే కొద్దీ ఆలయ పరిసరాల రూపురేఖలు మారిపోయాయి. అందుకు అనుగుణంగా భక్తులకు అసౌకర్యం కలగకుండా అభివృద్ధి పనులను చేపడుతున్నాం"-చక్రధరరావు, వాడపల్లి ఆలయ ఈవో
