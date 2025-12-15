1000 చ.కి.మీపైగా విస్తీర్ణం - 2 వేల రకాల జంతువులు - చూసే కొద్దీ చూడాలనిపించే ప్రకృతి సోయగాలు

ETV Bharat / opinion

Kaziranga National Park in Assam: ప్రపంచంలోనే అత్యధిక ఒంటి కొమ్ము ఖడ్గమృగాలు ఉండే ప్రాంతం. 5 రకాల జంతువులను సంరక్షిస్తున్న చోటు. జింకలు, పాములు, భారీ ఏనుగులు. ఒక్కటేంటి సమస్త జంతురాశి ఇక్కడే ఉంటుంది. అదే అస్సాంలోని కాజిరంగ నేషనల్ పార్క్. వెదురు వనాలు, నీటి కొలనులు ఎన్నో ఎన్నెన్నో అందాలు ఈ పార్క్ సొంతం. చూసే కొద్ది చూడాలనిపించే ప్రకృతి సోయగాలు. యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ గా గుర్తింపు పొందిన ఈ ప్రాంతపు విశేషాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

అంతా కలిపి 1000 చదరపు కిలోమీటర్లకు పైగా విస్తీర్ణం, 2,000 రకాల జంతువులు, చీమ చిటుక్కుమన్నా పసిగట్టే భద్రతా వలయం. పటిష్ఠమైన నిర్వహణా వ్యవస్థ కాజిరంగ నేషనల్ పార్క్ సొంతం. దాదాపు 120 ఏళ్ల సుదీర్ఘ ప్రస్థానం, 50 ఏళ్ల వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్​గా గుర్తింపు పొందడం దేశానికే గర్వకారణంగా చెప్పవచ్చు.

జంతువుల స్వర్గధామంగా కాజిరంగ నేషనల్ పార్క్ (ETV)

విశేషాలు: ఈశాన్య భారత రాష్ట్రమైన అసోంలోని కాజిరంగ నేషనల్ పార్క్‌ ఘనతే ఇదంతా. అంతరించి పోయే దశలో ఉన్న జంతువులను కంటికి రెప్పలా కాపాడుకునేందుకు ఏర్పాటైన అతి పెద్ద జాతీయ పార్కు ఇది. బ్రహ్మపుత్ర లోయ వెంట విస్తరించిన ఈ నేషనల్ పార్క్‌లో రకరకాల అడవులు, చిత్తడి నేలలు, పక్షులకు నెలవైన ప్రాంతాలు కనిపిస్తాయి. చుట్టూ ఎత్తైన అటవీ ప్రాంతం. అక్కడక్కడా కనువిందు చేసే నీటి కొలనులు.

ఆ పక్కనే కిలకిల రావాలు చేసే పక్షులు. దూరంగా పచ్చిక బయళ్లపై మేస్తూ కనిపించే జింకలు, సాంబార్లు. ఆహారం కోసం చెట్ల కొమ్మలు విరుస్తూ అబ్బురపరిచే ఏనుగులు. మందమైన చర్మం, ఓ కొమ్ముతో నిదానంగా కదులుతూ భారీ ఆకృతితో ఆకట్టుకునే రైనోలు. కాజిరంగలో గడిపే ప్రతి క్షణం ఓ సరికొత్త అనుభూతే. చూడ ముచ్చటైన ప్రకృతి సోయగాలతో సరికొత్త ప్రపంచంలోకి అడుగు పెట్టామా అనిపిస్తాయి.

కాంక్రీట్ జంగిల్స్ మధ్య ఎదుగుతున్న చిన్నారులను అప్పుడప్పుడు పక్షులు, జంతువులను చూపేందుకు జూపార్క్ లకు తీసుకువెళ్తుంటాం. పార్కుల్లో బోనులలో ఉంచిన పులి, సింహం, ఏనుగు, ఎలుగు బంటి, జింక అంటూ పిల్లలకు చూపించి చప్పట్లు కొడుతుంటాం. అయితే ఆయా జంతువుల అసలైన జీవనశైలి చూడాలంటే జనావాసాల మధ్య ఏర్పాటు చేసిన జూపార్కుల్లో కాదు, నడి అడవిలోనే సాధ్యం.

అలాంటి అనుభూతి కాజిరంగ నేషనల్ పార్క్‌తో సాధ్యమవుతుంది. ఈ పార్కు అసలు విస్తీర్ణం సమారు వెయ్యి చదరపు కిలోమీటర్లు పైనే ఉంటుంది. కానీ అందులో 430 చదరపు కిలోమీటర్ల మాత్రం అత్యంత కీలకమైంది. బఫర్ సహా ఎక్స్‌పాన్షన్ జోన్స్‌ కలుపుకుంటే విస్తీర్ణం వెయ్యి చదరపు కిలోమీటర్లకు పైగా లెక్క తేలుతుంది. అంటే ఏ స్థాయిలో ఇక్కడ జంతు వైవిధ్యం కనబడుతుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.

కాజిరంగా చరిత్ర: అసోం గువాహటి నుంచి సుమారు 200 కిలోమీటర్ల దూరంలో గోలాఘాట్, నాగావ్ జిల్లాల మధ్య విస్తరించి ఉంటుంది ఈ కాజిరంగ నేషనల్ పార్క్. ఈ పార్క్‌ను సందర్శించుకునేందుకు దేశవిదేశాల నుంచి పర్యాటకులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలి వస్తుంటారు. అసలు ఈ పార్క్ ఎందుకంత ప్రసిద్ధి చెందింది? చరిత్ర ఏంటి? యునెస్కో గుర్తింపు ఎప్పుడు వచ్చింది? ఈ వివరాలన్నీ క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం.

బిగ్ 5 యానిమల్స్‌: కాజిరంగ నేషనల్ పార్క్‌ది 50 ఏళ్ల ప్రస్థానం. అంటే జాతీయ స్థాయి గుర్తింపు వచ్చి 5 దశాబ్దాలు దాటింది. ఒంటి కొమ్ము ఖడ్గమృగాలు అంతరించిపోకుండా కాపాడిన ఘనత సాధించుకుంది. ఆఫ్రికాలో ప్రాచుర్యం పొందిన “బిగ్​ 5 యానిమల్స్​” అనే కాన్సెప్ట్‌ను భారత్‌లోనూ ప్రవేశపెట్టి విజయం సాధించింది ఈ పార్క్. ఖడ్గమృగాలు, ఏనుగులు, పులులు, అడవి దున్నలు, ఈస్ట్రన్ స్వాంప్ డీర్‌లు. ఈ 5 రకాల జంతువులను కాపాడుకోవడమే "బిగ్ 5 యానిమల్స్‌" థీమ్ లక్ష్యం.

1905లో మొట్ట మొదటి సారిగా రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ గా గుర్తింపు పొందింది కాజిరంగ. అదే ఏడాది ఒంటి కొమ్ము ఖడ్గమృగాలు అంతరించిపోతున్నాయని గుర్తించారు అప్పటి భారత వైస్రాయ్‌ సతీమణి లేడీ కుర్జోన్. అప్పుడే ప్రొపోజ్డ్ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్‌గా డిక్లేర్ చేశారు. ఆ సమయానికి ఒంటి కొమ్ము ఖడ్గమృగాల సంఖ్య 300 మాత్రమే ఉన్నాయని అంచనా. అప్పటి నుంచి చేపట్టిన సంరక్షణా చర్యల వల్ల వీటి సంఖ్య ఇప్పుడు 2,600కి పైగా పెరిగింది. 1937 నుంచి కాజిరంగ నేషనల్ పార్క్‌కు పర్యాటకులను అనుమతిస్తున్నారు.

అయితే ఇక్కడ జంతువుల పర్యవేక్షణకు తీసుకుంటున్న చర్యల వల్ల కాజిరంగ ఎన్నో మైలురాళ్లు దాటుకుని వచ్చింది. 1950లో కాజిరంగాని వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చురీగా గుర్తించారు. 1974లో మొట్టమొదటి సారి నేషనల్ పార్క్‌గా గుర్తింపు పొందింది. ఇక 1985లో అయితే ఏకంగా యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ గా ప్రకటించింది. 2006లో టైగర్ రిజర్వ్‌గానూ ప్రకటించారు. ప్రస్తుతానికి కాజిరంగ టైగర్, ఎలిఫెంట్ రిజర్వ్‌గా కొనసాగుతోంది. అటు పర్యాటకంగానూ ఎంతో మందికి గమ్యస్థానంగా నిలుస్తోంది.

ఎలిఫెంట్ సఫారీ సౌకర్యం: కాజిరంగను సందర్శించే పర్యాటకుల కోసం ప్రత్యేకంగా జీప్, ఎలిఫెంట్ సఫారీలను అందిస్తున్నారు. ఉదయం 5.30 నుంచి 7.30 వరకు దాదాపు రెండు గంటల పాటు ఎలిఫెంట్ సఫారీ సౌకర్యం ఉంటుంది. ఉదయం 7.30 నుంచి మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు జీప్ సఫారీ అందుబాటులో ఉంటుంది. ప్రధాని మోదీ కూడా కాజిరంగను సందర్శించారు. ఎలిఫెంట్ సఫారీ చేస్తూ జంతువుల ఫొటోలు తీసిన మోదీ ఆ అనుభూతులను ప్రజలతోనూ పంచుకున్నారు.

ఏటా కాజిరంగాను వీక్షించేందుకు లక్షా 30 వేల మందికి పైగా పర్యాటకులు వస్తారని అంచనా. వీరిలో 8,000 మందికిపైగా విదేశీయులుంటారు. సఫారీకి వెళ్లిన సమయంలో అధికారుల ఆదేశాలు తప్పక పాటించాల్సి ఉంటుంది. పదేళ్లలో కాజిరంగలో జంతువుల దాడిలో 19 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అందుకే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ జంతువులకు ఆహారం ఇవ్వటం, జీప్ నుంచి కిందకు దిగటం లాంటివి చేయవద్దంటారు అధికారులు. ‍

కాజిరంగ నేషనల్ పార్క్‌కు ఏటా 3.5 కోట్లకు పైగా ఆదాయం లభిస్తోంది. పులుల సంరక్షణ ప్రాజెక్టులో భాగంగా 90% నిధులను కేంద్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేస్తోంది. ఏటా సుమారు రూ.10-12 కోట్లను కేంద్రం ఇస్తుండగా మరో 10 శాతం నిధులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేస్తోంది. అనేక రకాల జంతువులను అంతరించి పోకుండా కాపాడటమే కాదు. జంతువులను వేటగాళ్ల నుంచి కాపాడటంలోనూ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది ఈ పార్క్. అందుకు ప్రత్యేకంగా సిబ్బందిని నియమించింది ప్రభుత్వం. వీరిలో ఫారెస్ట్ గార్డులది అత్యంత ముఖ్యమైన బాధ్యత.

రెండేళ్లకోసారి జంతువుల లెక్కింపు: రెండేళ్లకు ఒకసారి కాజిరంగలోని జంతువులను లెక్కిస్తుంటారు. ఏనుగులు, జింకలు, పులులు, పాములు, ఖడ్గమృగాలతోపాటు దేశవిదేశాల నుంచి వచ్చే వలస పక్షులనూ గణిస్తారు. ముఖ్యంగా ఈ వలస పక్షుల సంఖ్యను ఎప్పటికప్పుడు లెక్కించి ఈ వివరాలను విదేశాలతోనూ పంచుకుంటున్నారు ఇక్కడి అధికారులు. తద్వారా వాటిని సంరక్షించుకునేందుకు పరోక్షంగా సాయపడుతున్నారు.

దేశంలోనే ఎక్కువ మంది పర్యాటకులు సందర్శించిన ప్రాంతంగా ప్రాచుర్యం పొందింది ఈ కాజిరంగ నేషనల్ పార్క్. ఏటా అక్టోబర్ నుంచి మే నెల మధ్యలో ఈ పార్క్ తెరుచుకుని ఉంటుంది. అయితే జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చి నెలల్లో పర్యటించేందుకు చాలా అనువుగా ఉంటుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.

"ఇక్కడ 250కి పైగా యాంటీ పోచింగ్ క్యాంప్‌లు నిర్వహిస్తున్నారు. దాదాపు 1500 మందికి పైగా గార్డ్​లు 24 గంటలు విధులు నిర్వహిస్తూ పార్క్‌కు పహారా కాస్తుంటారు. వీరిలో 1000 మంది సాయుధులు ఉన్నారు. ఇక్కడ ఎకో సిస్టం ఉంది. ఏటా వచ్చే బ్రహ్మపుత్ర నది వరదలను తట్టుకునేలా ఈ ఎకో సిస్టమ్​ను ఎప్పటికప్పుడు మారుస్తుంటాం. కాజిరంగ నేషనల్ పార్క్​ను సందర్శించేందుకు ఫిబ్రవరి నుంచి మార్చి నెలల్లో అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది"- అరుణ్ విఘ్నేశ్, డిప్యూటీ డైరెక్టర్, కాజిరంగ నేషనల్ పార్క్

