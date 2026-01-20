ETV Bharat / opinion

నెరవేరుతున్న 30 ఏళ్ల కల - ఆనందంలో రైతులు

ఇఫ్కో కిసాన్ సెజ్‌ అభివృద్ధికి మార్గం సుగమం - ప్రత్యేక చొరవ చూపించిన కూటమి ప్రభుత్వం - పారిశ్రామిక పార్కుగా మార్చేందుకు అడుగులు - 70,000 మందికి ఉపాధి లభించే అవకాశాలు

Idi Sangathi Story on Investments in Iffco Kisan Sez
Idi Sangathi Story on Investments in Iffco Kisan Sez (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 3:38 PM IST

Idi Sangathi Story on Investments in Iffco Kisan Sez In Nellore District: అభివృద్ధిపై ఆశలు వదులుకున్నారు. తమ కల నెరవేరదేమో అనుకున్నారు. నష్టపోయామని ఆవేదన చెందారు. కానీ వారి ఆకాంక్షల్ని నిజం చేస్తూ ముందడుగు వేసింది కూటమి ప్రభుత్వం. 30 ఏళ్ల క్రితం ఇఫ్కో కిసాన్ సెజ్‌ కోసం భూములిచ్చిన నెల్లూరు జిల్లా రైతుల ఆందోళనను అర్థం చేసుకుని పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు లైన్ క్లియర్ చేసింది. గత ప్రభుత్వం పట్టించుకోకుండా వదిలేసిన భూములను చదును చేసి పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చేసేందుకు నిర్ణయం తీసుకుంది. పలు సంస్థలు పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ముందుకు వచ్చేలా ప్రణాళికలు రచించింది. మొత్తం మీద ఇఫ్కో కిసాన్ సెజ్‌ పనుల్లో కదలిక రావడం స్థానికంగా ఉత్సాహం నింపింది.

పెట్టుబడులు వెల్లువెత్తాలి, పరిశ్రమలను స్వాగతించాలి. ఉపాధి కల్పించాలి. సంపద సృష్టించాలి. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి ఇవే లక్ష్యాలతో ముందుకు వెళ్తోంది. అందుకే ఆంధ్రప్రదేశ్‌ పారిశ్రామికంగా ఎదిగేందుకు ఉన్న అవాంతరాలను తొలగించి మార్గం సుగమం చేస్తోంది. అందులో భాగంగానే శ్రీపొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాలోని ఇఫ్కో కిసాన్‌ సెజ్‌ అభివృద్ధికి కూడా లైన్ క్లియర్ చేసింది.

కొత్త కళను సంతరించుకున్న ఇఫ్కో కిసాన్ సెజ్ (ETV)

రాచర్లపాడు సమీపంలో ఏర్పాటు చేసిన ఇఫ్కో కిసాన్‌ సెజ్‌ ప్రత్యేక ఆర్థిక మండలికి రాష్ట్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. భూములిచ్చిన వారికి పరిహారం చెల్లింపు అంశాలు కోర్టులో ఉన్నప్పటికీ ఆ భూముల్లో పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు ఉన్న అడ్డంకులైతే తొలగిపోయాయి. ప్రస్తుతం పారిశ్రామిక పార్కుగా మార్చేందుకు ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. ఆ మేరకు పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు ఇటీవల విశాఖలో జరిగిన పారిశ్రామిక సదస్సులో ఎంవోయూ కుదుర్చుకుంది ప్రభుత్వం.

భారీ పారిశ్రామికవాడ ఏర్పాటు: ఇఫ్కో కిసాన్‌ సెజ్‌ లిమిటెడ్‌ సంస్థకు భారీ పారిశ్రామికవాడ ఏర్పాటు చేసేందుకు వీలుగా శ్రీపొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా కొడవలూరు మండలం రాచర్లపాడులో 2,756 ఎకరాలు కేటాయిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ సంస్థ ఇక్కడ రూ. 870 కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడులు పెట్టనుండగా, 70,000 మందికి ఉపాధి లభించనుంది. పలు సంస్థలకు భూములు కేటాయించేలా రాష్ట్ర పెట్టుబడుల ప్రోత్సాహక మండలి ఎస్​ఐపీబీ ఆమోదం తెలపడం వల్ల ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ మేరకు ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ కూడా జరిగింది.

ఓ సారి ఇఫ్కో కిసాన్‌ సెజ్‌ చరిత్రను చూస్తే దీని ఏర్పాటు కోసం 1992-93 మధ్య కాలంలో భూ సేకరణ జరిగింది. మొత్తంగా 2,756 ఎకరాల భూములను రైతులు ఇచ్చారు. మూడు మండలాల్లోని ఏడు గ్రామాల్లో భూసేకరణ జరిగింది. వ్యవసాయాధారిత పరిశ్రమలతో పాటు, ఇంటిగ్రేటెడ్ డెయిరీలు, పౌల్ట్రీ, ఆక్వా పరిశ్రమల ఏర్పాటు లక్ష్యంగా భూములు సేకరించారు. ఉపాధి కల్పించాలని భావించారు. దాని తర్వాత కదలిక లేదు. అంటే రైతులు భూములు ఇచ్చి 30 ఏళ్లు అవుతోంది. 2018లో అప్పటి టీడీపీ ప్రభుత్వం గమేశా పరిశ్రమ కోసం 100 ఎకరాలు కేటాయించింది. రూ. 500 కోట్లను కేటాయించి పరిశ్రమ ఏర్పాటు చేసే విధంగా చొరవ చూపించింది. ఆ తరవాత ప్రభుత్వం మారాక వైఎస్సార్సీపీ సర్కార్‌ ఈ సెజ్‌ను పట్టించుకోలేదు. ఫలితంగా 2,656 ఎకరాల్లో కంప చెట్లు పెరిగాయి.

మాగాణి భూములు త్యాగం: నెల్లూరు జిల్లా రాచర్లపాడు -రేగడిచెలక వద్ద 30 ఏళ్ల కిందట పంటలు సాగు చేసుకునే భూములు ఇచ్చారు. పరిశ్రమలు వస్తే తమ పిల్లలు భవిష్యత్ బాగుపడుతుందని రెండు పంటలు పండే మాగాణి భూములు త్యాగం చేశారు. కళ్లు కాయలు కాశాయి. పరిశ్రమలు రాలేదు. పంటలు పండే భూముల్లో చెట్లు మొలిచాయి. రోజూ భూములను చూసుకుంటూ తీవ్ర ఆవేదన చెందారు. కూటమి ప్రభుత్వం రావడం వల్ల వారి ఎదురు చూపులకు తెర పడింది.

ఈ ప్రభుత్వం ఏర్పాటయ్యాక పనుల్లో కదలిక వచ్చింది. అధికారులు భూములను శుభ్రం చేయించారు. పారిశ్రామిక వేత్తలు పరిశ్రమలు పెడతామని క్యూ కడుతున్నారు. రెండు పెద్ద పరిశ్రమలకు అనుమతుల ప్రక్రియ ఇప్పటికే పూర్తైంది. వేగంగా పనులు మొదలు కావడం పట్ల స్థానిక రైతులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రజాభిప్రాయ సేకరణలోనూ రైతులు సానుకూలంగా స్పందించారు.

పరిశ్రమల స్థాపనకు ఆసక్తి: ఇఫ్కో సెజ్‌ జాతీయ రహదారికి ఆనుకుని ఉండటం సానుకూల అంశం. రైలు, రోడ్డు, వాయు, జల మార్గాల ద్వారా రవాణా అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. అందుకే పరిశ్రమల స్థాపనకు పారిశ్రామికవేత్తలు ఆసక్తి చూపుతారని అధికారులు భావిస్తున్నారు. దానికితోడు అనుకున్నట్టుగానే స్పందన వచ్చింది. ఈ సెజ్‌కు సమీపంలో కృష్ణపట్నం, రామాయపట్నం పోర్టులున్నాయి.

వీటితో పాటు త్వరలోనే నిర్మాణం కానున్న దగదర్తి విమానాశ్రయం, దగ్గర్లోనే రైల్వే లైన్‌ ఉండడం మరో సానుకూల అంశం. అందుకే ఈ స్థాయిలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు పారిశ్రామిక వేత్తలు. ప్రభుత్వం ఈ ప్రాజెక్టుకు ప్రోత్సాహకాలు అందిస్తోంది. ఇప్పటికే మూడు ప్రధాన సంస్థలు పరిశ్రమలను ఏర్పాటు చేసేందుకు ఎంవోయూలను కుదుర్చుకున్నాయి. ఈ ఎస్​ఈజెడ్ నెలకొనడం వల్ల ఎంఎస్ఎంఈ పరిశ్రమలకు మంచి అవకాశాలు లభించడంతో పాటు ఎగుమతులు గణనీయంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. స్థానిక ప్రజలకు భారీ ఉపాధి, వ్యాపార అవకాశాలు పెరిగేందుకూ ఆస్కారం ఉంటుంది.

11 పెద్ద కంపెనీలతో ఒప్పందాలు: నెల్లూరు జిల్లాలో డెల్టా ప్రాంతంతో సమానంగా పశ్చిమ మెట్ట ప్రాంతం సమగ్రాభివృద్ధికి ఇఫ్కో సెజ్‌లోని పరిశ్రమలు ఉపయోగపడనున్నాయి. అధికారులు పరిశ్రమల ఏర్పాటుపై ప్రణాళికాబద్ధంగా ముందుకెళ్తున్నారు. ఆత్మకూరు, ఉదయగిరి మెట్ట ప్రాంతాల్లో కూడా పరిశ్రమలు స్థాపించేందుకు పలువురు పారిశ్రామికవేత్తలతో చర్చలు జరుపుతున్నారు. ఇప్పటికే 11 పెద్ద కంపెనీలతో ఒప్పందాలు కుదిరాయి. ఆరు కంపెనీల కోసం భూ సేకరణ చేస్తున్నారు. మరో 5 కంపెనీల కోసం భూములు చూస్తున్నారు.

ఇండోసోల్‌ పరిశ్రమకు లైన్ క్లియర్: జలదంకి, దుత్తలూరులో కొన్ని పరిశ్రమలు నెలకొల్పేందుకు చర్యలు చేపట్టారు. ఇప్పటికే భారత్‌ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్‌ లిమిటెడ్‌ ప్రాజెక్టు కోసం 6,000 ఎకరాల భూసేకరణ చేయాల్సి ఉండగా, 3200 ఎకరాలను సేకరించారు. ఈ ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. అన్నీ అనుకూలిస్తే 2027 ఫిబ్రవరిలో బీపీసీఎల్ ప్రాజెక్టు భూమి పూజకు అధికారులు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. ఇండోసోల్‌ పరిశ్రమకు ఉన్న అడ్డంకులూ తొలగిపోయాయి. నెల్లూరు జిల్లా కలెక్టర్ ఆధ్వర్యంలో పరిశ్రమలను ప్రోత్సహించేందుకు అన్ని శాఖల అధికారులతో ప్రత్యేక బృందాలు ఏర్పాటు చేశారు. నిరంతరం మానిటరింగ్ చేస్తున్నారు. కొడవలూరు మండలం రేగడిచెలికలోని ఇఫ్కో కిసాన్ సెజ్‌లో ఇథనాల్ ఫ్యాక్టరీ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.

స్థానిక రైతులకు ఎన్నో ప్రయోజనాలు: ఈ సెజ్ పరిధిలో రెండు ప్రధాన ఇథనాల్ ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి కీలక అడుగులు పడ్డాయి. రామ్షీ బయో పరిశ్రమకు రూ. 356 కోట్ల పెట్టుబడి పెడుతున్నారు. దీని ద్వారా రోజుకు దాదాపు 370 కిలో లీటర్ల ఇథనాల్ ఉత్పత్తి అవుతుంది. 7.25 మెగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రం ఏర్పాటుకూ రంగం సిద్ధమైంది. గాయత్రి రిన్యూవబుల్ ఫ్యూయల్స్ పరిశ్రమ స్థాపనకు రూ. 260 కోట్ల పెట్టుబడి పెడుతున్నారు. అనుబంధంగా 6 మెగావాట్ల విద్యుత్ ప్లాంట్ ఉంటుంది. ఈ రెండు ఫ్యాక్టరీల వల్ల రైతులకు, స్థానికులకు ఎన్నో ప్రయోజనాలున్నాయి.

ఇఫ్కో కిసాన్ సెజ్‌ పనులు వేగంగా సాగుతున్నాయి. ప్రజాభిప్రాయ సేకరణలో స్థానికులు సానుకూలంగా స్పందించారు. చుట్టుపక్కల ఉన్న పది మండలాల ప్రజలు కూడా ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. తమ గ్రామాలు అభివృద్ధి అవుతాయనీ, పరిశ్రమలు వస్తే గ్రామాల్లో మౌలిక వసతులు సైతం ఏర్పాటవుతాయని ఆశాభావాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

"ప్రధాన సంస్థలు పరిశ్రమలను ఏర్పాటు చేసేందుకు ఎంవోయూలను కుదుర్చుకున్నాయి. ఈ ఎస్​ఈజెడ్ నెలకొనడం వల్ల ఎంఎస్ఎంఈ పరిశ్రమలకు మంచి అవకాశాలు లభించడంతో పాటు ఎగుమతులు గణనీయంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. స్థానిక ప్రజలకు భారీ ఉపాధి, వ్యాపార అవకాశాలు పెరిగేందుకు సైతం ఆస్కారం ఉంటుంది"-వంశీ కృష్ణ, ఆర్డీవో

"ఈ పరిశ్రమ నెలకొల్పడం వలన యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయి. రాబోయే రోజుల్లో నెల్లూరు దిశ కూడా మారుతుంది. భవిష్యత్తులో పారిశ్రామికంగా ఆ ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇది పారిశ్రామిక కేంద్రంగా రూపాంతరం చెందనుంది. నెల్లూరు జిల్లా రాచర్లపాడు -రేగడిచెలక వద్ద 30 ఏళ్ల కిందట పంటలు సాగు చేసుకునే భూములను రైతులు ఇచ్చారు. ఎన్నో ఏళ్లపాటు ఎదురుచూశారు. కానీ పరిశ్రమలు రాలేదు. కానీ ఇప్పుడు రావడం ఎంతో శుభపరిణామం". -హిమాన్షు శుక్లా,కలెక్టర్

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

