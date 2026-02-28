మహిళలకు పెనుముప్పుగా మారిన గర్భాశయ క్యాన్సర్‌ - ఉచితంగా HPV టీకా

ETV Bharat / opinion

Published : February 28, 2026 at 12:48 PM IST

Idi Sangathi on HPV Vaccine To Cervical Cancer Crisis: ప్రపంచాన్ని కలవరపెడుతున్న అతి పెద్ద అనారోగ్య భూతం క్యాన్సర్‌. అందునా మహిళల పట్ల పెద్ద శాపంగా మారింది గర్భాశయ ముఖద్వార క్యాన్సర్‌. వారిలో అత్యంత సాధారణంగా కనిపించే క్యాన్సర్లలో ఇది 4వ స్థానంలో నిలుస్తోంది. భారత మహిళల క్యాన్సర్ మరణాలకు 2వ అతిపెద్ద కారణం అవుతోంది.

దేశంలో ఏటా కొత్తగా సుమారు 1.28 లక్షల మంది మహిళలు దీని బారిన పడుతుండగా 77,000 మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. ఈ విషయంలోనూ ప్రపంచ సగటు కన్నా మన దగ్గర సగటు ఎక్కువగా ఉండడం సమస్య తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. దేశవ్యాప్తంగా 9 నుంచి 14 ఏళ్లలో బాలికలకు ఉచిత హెచ్​.పి.వి. టీకా అందించే ప్రత్యేక కార్యక్రమం ప్రారంభిస్తోంది కేంద్ర ప్రభుత్వం. మరి కేంద్రం ఇప్పుడే ఎందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. దీనివల్ల ఒనగూరే ప్రయోజనాలు ఏమిటి.

ఏటా 1.28 లక్షల కేసులు: శాస్త్ర, వైద్య విజ్ఞానం ఎంతగా అభివృద్ధి చెందుతున్నా కొన్ని రకాల వ్యాధులు, అనారోగ్య సమస్యలు మానవాళికి సవాల్‌ విసురుతూనే ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా వాతావరణ మార్పుల ప్రభావం ఎక్కువైన తర్వాత ఈ అనారోగ్య సవాళ్లు మరింత పెరిగాయి. అందులో ఒకటి మహిళ ప్రాణాలకు పెనుముప్పుగా మారిన గర్భాశయ క్యాన్సర్‌. భారత్‌లో ఈ సమస్య ఆందోళనకరంగా ఉంది.

గ్లోబకాన్‌-2022 నివేదిక ప్రకారం దేశంలోని మహిళల్లో అతి ఎక్కువ కనిపించే క్యాన్సర్లలో ఇది రెండవది. దీని వల్ల ఏటా 77,000 మంది మహిళలు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. అంటే ప్రపంచ సగటు కన్నా మన సగటు ఎక్కువ. ఏటా సుమారు 1.28 లక్షల మంది దీని బారిన పడుతున్నారు. తొలిదశలో గుర్తించలేక పోవడం వల్ల మరణాల రేటు అధికంగా ఉంది. నిజానికి గర్భాశయ ముఖద్వారా క్యాన్సర్‌ను వ్యాక్సినేషన్, సకాలంలో స్క్రీనింగ్ ద్వారా పూర్తిగా నివారించవచ్చు. ప్రారంభ దశలోనే గుర్తిస్తే నయం కూడా చేయొచ్చు. ఈ నేపథ్యంలోనే దీని నివారణకు కేంద్రం అడుగులు వేసింది.

ఉచితంగా టీకా పంపిణీ: దేశవ్యాప్తంగా హ్యూమన్‌ పాపిలోమా వైరస్‌ (హెచ్​పివి) వ్యాక్సినేషన్‌ కార్యక్రమం ప్రారంభిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా 14 సంవత్సరాల బాలికలకు గార్డాసిల్‌ అనే టీకా ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో ఉచితంగా అందజేస్తారు. ప్రభుత్వం నిర్వహించే సార్వజనీన టీకాల కార్యక్రమంలో భాగంగా కాకుండా ఇందుకు ప్రత్యేక వ్యాక్సినేషన్‌ కార్యక్రమం చేపడుతున్నారు . గర్భాశయ క్యాన్సర్‌ నివారణకు ప్రపంచ స్థాయి వ్యూహంలో భాగంగా హెచ్​హెచ్​.పి.వి. వ్యాక్సినేషన్‌ చేపట్టాలని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ చేసిన సిఫార్సుల మేరకు ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నారు. దశలవారీగా దేశం మొత్తం అమలు చేయనున్నారు.

గర్భాశయ ముఖద్వార క్యాన్సర్‌ రావడానికి ప్రధాన కారణం హ్యూమన్‌ పాపిలోమా వైరస్సే. ఒక డోసు వ్యాక్సిన్‌ అందించడం వల్ల బాలికలకు సంబంధిత వైరస్‌ల నుంచి దీర్ఘకాల రక్షణ లభిస్తుందని దేశీయ, అంతర్జాతీయ శాస్త్రీయ పరిశోధనల్లో తేలింది. 15ఏళ్లలోపు బాలికల కోసం ప్రస్తుతం మార్కెట్‌లో అందుబాటులో ఉన్న గార్డాసిల్‌-4 టీకాను 2 డోసుల్లో తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అదే 15 ఏళ్లు పైబడిన బాలికలు 3 డోసులు తీసుకోవాలి. ఒక్కో డోసు ధర సుమారు 4 వేల రూపాయలు. ఈ టీకా 2006లో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇప్పటి వరకు కోట్ల కొద్దీ డోసులు పంపిణీ చేశారు. దీంతో అనేక దేశాల్లో గర్భాశయ ముఖద్వార క్యాన్సర్‌లు తగ్గుముఖం పట్టినట్లు అంచనా. మొత్తం 140 దేశాలు హెచ్​.పి.వి.ని జాతీయ టీకా విధానాల్లో చేర్చాయి.

మిగతా క్యాన్సర్ల కన్నా భిన్నం: డబ్ల్యూహెచ్​వో తాజా మార్గదర్శకాల ప్రకారం ఒకే డోసు కూడా ప్రభావవంతంగా పని చేస్తుందని పరిశోధన లు చెబుతున్నాయి. ఐతే దేశాలు తమ జాతీయ విధానాల ప్రకారం షెడ్యూల్‌ను నిర్ణయిస్తాయి. గర్భాశయ ముఖద్వారం అండం ఫలదీకరణ చెందడానికి, గర్భం ధరించడానికి తోడ్పడుతుంది. కాన్పు జరిగేటప్పుడు బిడ్డ బయటకు రావడానికి కీలకం. ఇంతటి కీలకమైనది కాబట్టే దీనికి ఏ సమస్య వచ్చినా కష్టమే. ఇక క్యాన్సర్‌ దాడి చేస్తే మరింత ఇబ్బంది. అది మిగతా క్యాన్సర్ల కన్నా భిన్నమైనది. ఆరంభం కావడానికి ముందే దీన్ని గుర్తించవచ్చు.

ఇతర క్యాన్సర్లతో పోలిస్తే దీనిలో ముందస్తుగా గుర్తించే అవకాశాలు ఎక్కువ. అయినా గుర్తించలేకపోవడం సమస్యలు తెచ్చిపెడుతోంది. ముప్పు కారకాలు తెలుసుకుని, నివారణ మార్గాలు అనుసరిస్తూ తొలిదశలోనే క్యాన్సర్‌ను గుర్తించగల్గితే దీనికి చాలా వరకు అడ్డుకట్ట వేయవచ్చు. అయితే దీనికి అప్రమత్తంగా ఉండడమే మందు. భారత్‌లో గర్భాశయానికి సంబంధించి ఏవైనా అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తితే క్యాన్సర్ అని భయపడి దాన్ని తీయించుకుంటున్నారు. గర్భసంచి తొలగించుకున్నంత మాత్రాన క్యాన్సర్‌ రాదు అనే గ్యారంటీ లేదు. పాప్‌ స్మియర్‌ అనే పరీక్ష చేయించుకుని, పరిశీలించాల్సి ఉంటుంది.

ప్రారంభ దశలో కనపించని లక్షణాలు! హ్యూమన్‌ పాపిలోమా వైరస్‌లో చాలా రకాలు ఉన్నాయి. అన్నింటి కంటే ఎక్కువ ప్రమాదకరమైనవి 16, 18అనే రకాలు. తరచూ వీటి ఇన్‌ఫెక్షన్‌ తలెత్తడం, వదలకుండా వేధిస్తూ ఉంటే వైరస్‌లు గర్భాశయ ముఖద్వార కణాల్లోని డీఎన్​ఏ తో కలిసిపోయి కొన్ని ప్రొటీన్లను విడుదల చేస్తాయి. ఇవి మామూలు కణాల తీరు దెబ్బతీసి క్యాన్సర్‌కు బీజం వేస్తాయి. హెచ్​.పి.వి. వైరస్‌ సోకినంత మాత్రాన క్యాన్సర్‌ వస్తుంది అనలేం. దీనికి కొన్ని ప్రతికూల అలవాట్లు తోడైతే సమస్య తీవ్రత పెరుగుతుంది. ఇందులో ముఖ్యమైనది పొగ తాగడం. ధుమపానం వల్ల రోగ నిరోధ క శక్తి తగ్గి వైరస్ ప్రభావం పెరుగుతుంది. హెచ్​.పి.వి.కి నికోటిన్‌ కూడా తోడైతే అగ్నికి ఆజ్యం పోసినట్లే అని నిపుణులు అంటారు.

భారత్‌లో పలు చోట్ల చిన్నతనంలోనే వివాహం చేస్తుంటారు. దీంతో బాలికలు త్వరగా సంసార జీవితం ఆరంభిస్తారు. ఫలితంగా ఎక్కువ ముప్పు గల వైరస్‌ల బారినపడే అవకాశం పెరుగుతుంది. అందువల్ల గర్భాశయ ముఖద్వార క్యాన్సర్‌ ముప్పు కూడా పొంచి ఉంటుంది. ఎక్కువ సంతాన్ని కనడం, రోగ నిరోధక శక్తి తగ్గడం, లైంగిక ఇన్‌ఫెక్షన్ల వల్ల కూడా గర్భాశయ క్యాన్సర్లు తలెత్తుతాయి. వ్యాధి ప్రారంభ దశలో ఎటువంటి లక్షణాలు కనిపించకపోవచ్చు. కానీ వ్యాధి ముదిరే కొద్దీ కొన్ని లక్షణాలను కనిపించవచ్చు. నెలసరి మధ్యలో లేదా మెనోపాజ్ తర్వాత అసాధారణ రక్తస్రావం, దుర్వాసన, నడుము, కాళ్లు లేదా పెల్విస్ ప్రాంతంలో నిరంతర నొప్పి, బరువు తగ్గడం, తీవ్రమైన అలసట వంటివి ఉన్నప్పుడు తప్పక వైద్యుల్ని సంప్రదించాలి.

దీర్ఘకాలిక ఇన్‌ఫెక్షన్లుగా మారే అవకాశాలు: మహిళలకు 35 ఏళ్లు వచ్చేసరికి 75 నుంచి 80% మందిలో తక్కువ ముప్పు కల్గిన వైరస్‌లు కనిపించకుండా పోతాయి. కొందరిలో ప్రమాదకరమైనవి అలాగే ఉండవచ్చు. ఇవి ఉన్నా కూడా క్యాన్సర్‌ రావాలని లేదు. కానీ చాలా మందిలో దీర్ఘకాలిక ఇన్‌ఫెక్షన్లుగా మారవచ్చు. క్యాన్సర్‌గా మారడానికి ముందు గర్భాశయ ముఖద్వార కణజాలం మీద కొన్ని మార్పులు తలెత్తుతాయి. ఇందులోనూ మొదటి గ్రేడ్‌ పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది. రెండో గ్రేడ్‌ మూడో గ్రేడ్‌కు చేరుకోవచ్చు. లేదా అక్కడితో ఆగిపోవచ్చు. మూడో గ్రేడ్‌ కూడా 50% వరకు నయం అవుతుంది. కాకపోతే పదేళ్లలో క్యాన్సర్‌గా మారవచ్చు. అంటే పదేళ్లలో గుర్తించే వీలున్నట్లు లెక్క. క్రమం తప్పకుండా డాక్టర్‌ను సంప్రదిస్తూ అవసరమైన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే వీరిలోనూ 80 నుంచి 85% మందిలో క్యాన్సర్‌ రాకుండా అడ్డుకోవచ్చు. బయాప్సీలో క్యాన్సర్‌ ఆనవాళ్లు ఏవీ లేకుంటే క్రయోథెరపీ, లీప్‌ వంటి పద్ధతుల్లో చికిత్స చేయవచ్చు.

గర్భాశయ ముఖద్వార క్యాన్సర్‌ను ముందే గుర్తించడమే కాదు, ముందస్తుగా టీకాలు వేసుకోవడం ద్వారా కూడా నివారించవచ్చు. సంసార జీవితం గడుపుతున్న 70-80% మహిళల్లో హెచ్​.పి.వి. కనిపిస్తూ ఉంటుంది. దీని నివారణకు టీకా ఉత్తమమైన మార్గం. ఇప్పుడు రెండు రకాల టీకాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఒకటి 6, 11, 16, 18 రకాలను అడ్డుకుంటే, ఇంకోటి 9రకాల వైరస్‌లను నిలువరిస్తుంది. వీటిలో ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. బాలికలు పెళ్లికి ముందే టీకా తీసుకుంటే ఉత్తమం. 9నుంచి 15ఏళ్ల పిల్లలకు 2 మోతాదుల టీకా చాలు. వీరికి వైరస్‌ను ఎదుర్కొనే రోగ నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది కూడా. ఒక మోతాదు ఇచ్చిన ఆరు నెలల తర్వాత ఇంకోటి ఇప్పించాలి. అలానే 30 ఏళ్లు దాటిన మహిళలు ప్రతి 5 ఏళ్లకోసారి స్క్రీనింగ్ చేయించుకోవాలని డబ్ల్యూహెచ్​వో సూచిస్తోంది. దురదృష్టం ఏమిటంటే దేశంలో ఈ స్క్రీనింగ్ సంఖ్య 2% కంటే తక్కువగానే ఉంది.

క్యాన్సర్‌ కట్టడి దిశగా ఓ ముందడుగు: ప్రపంచంలో క్యాన్సర్‌ బాధితుల సంఖ్యపరంగా చైనా, అమెరికా తర్వాత భారత్‌ 3వ స్థానంలో ఉంది. 2040నాటికి దేశంలో క్యాన్సర్‌ రోగుల సంఖ్య ఏటా 20లక్షలకు చేరే అవకాశం ఉందని అంచనా. ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏటా 2 కోట్ల మంది క్యాన్సర్‌ బారిన పడుతుండగా వీరిలో 15 లక్షల మంది భారతీయులే ఉన్నట్లు ప్రభుత్వ నివేదికల లెక్క. ఇందులోనూ లక్ష మందికి పైగా గర్భాశయ క్యాన్సర్‌ బాధితులే ఉండడం ఆందోళనకర అంశం.

ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వమే ఉచితంగా హెచ్​.పి.వి. టీకాలు అందించనుండడం క్యాన్సర్‌ కట్టడి దిశగా ఓ ముందడుగు. టీకా సుమారు 4వేల రూపాయలు ఉండడం వల్ల పేద మహిళలు వాటిని కొనుగోలు చేసేందుకు ముందుకు రావడం లేదు. ప్రభుత్వ నిర్ణయంతో వారికి ఉపశమనం కలగనుంది. మొత్తం మీద గర్భాశయ క్యాన్సర్‌ పని పట్టాలన్న సంకల్పానికి వ్యాక్సిన్‌ కార్యక్రమం పెద్ద బలం. స్క్రీనింగ్, టీకా, అవగాహన. ఈ 3 కలిస్తే గర్భాశయ క్యాన్సర్‌ నిర్మూలన సాధ్యమే. వ్యాక్సిన్ కోసం చేసే పెట్టుబడి కంటే, క్యాన్సర్ వచ్చిన తర్వాత చికిత్స కోసం అయ్యే ఖర్చు చాలా ఎక్కువ.

అపోహలు తొలగించాలి: ఈ విషయంలో ప్రజల్లో ఉన్న అపోహలు తొలగించాల్సిన అవసరం కూడా ఎంతైనా ఉంది. 2030 నాటికి గర్భాశయ ముఖద్వారా క్యాన్సర్‌ను నివారించాలన్న ప్రపంచ ఆరోగ్యసంస్థ లక్ష్యాల సాధనకూ అది చాలా కీలకం. ఇప్పుడు ప్రభుత్వం వేసిన అడుగు భవిష్యత్తు తరాలకు రక్షణ కవచం అవుతుందా అన్నది సమాజం స్పందనపై ఆధారపడి ఉంది.

