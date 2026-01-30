ETV Bharat / opinion

చిన్నపాటి సాయంతో మొదలై ఇప్పుడు కోట్ల రూపాయలు - మారిన గుంటూరు మెడికల్ కళాశాల రూపురేఖలు

'జింకానా'ను ఏర్పాటు చేసిన పూర్వ విద్యార్థులు - సంస్థలో 2 వేల మంది పూర్వ విద్యార్థులు - ఇప్పటి వరకూ రూ.150 కోట్ల అభివృద్ధి పనులు

Guntur Medical College Alumni Sponsor 150 Crore Rupees
Guntur Medical College Alumni Sponsor 150 Crore Rupees (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 30, 2026 at 1:59 PM IST

6 Min Read
Guntur Medical College Alumni Sponsor 150 Crore Rupees: గుంటూరు మెడికల్‌ కాలేజ్ అలమ్నై ఆఫ్‌ నార్త్‌ అమెరికా. సంక్షిప్తంగా చెప్పాలంటే జింకానా. ఇది పేరు కాదు. ఓ బ్రాండ్. గుంటూరు వైద్య కళాశాలను పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ధి చేసేందుకు పూర్వ విద్యార్థులంతా కలిసి ఏర్పాటు చేసిన సంస్థ ఇది. చదువు నేర్పిన కళాశాల రుణం తీర్చుకు నేందుకు వీరంతా కలిసికట్టుగా భారీ మొత్తంలో విరాళాలు అందిస్తున్నారు. దాదాపు 2,000 మంది పూర్వ విద్యార్థులు అటు గుంటూరు జనరల్ హాస్పిటల్‌ అభివృద్ధికీ చొరవ చూపుతున్నారు.

శాశ్వత వసతి, వైద్య సేవలపై దృష్టి సారించారు. అందులో భాగంగానే కోట్ల రూపాయలు విరాళంగా అందిస్తున్నారు. అమెరికాలో స్థిరపడిన వీరంతా ఓ జిరాక్స్ మెషీన్‌ అందించడంతో మొదలు పెట్టి ఇవాళ ఏకంగా అత్యాధునిక భవనాలు నిర్మించేందుకు అవసరమైన నిధులు అందిస్తున్నారు. స్థానిక పూర్వ విద్యార్థులకూ స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నారు.

గుంటూరు వైద్య కళాశాలకు సరికొత్త మెరుగులు - పూర్వ విద్యార్థుల చొరవతో రూ.150 కోట్ల అభివృద్ధి పనులు (ETV)

చిన్నపాటి సాయంతో మొదలై: కాలేజీలో చదువుకున్నామా. పాస్ అయ్యామా. స్థిరపడిపోయామా! అంతే! మళ్లీ కాలేజీ వైపు చూసే వారు తక్కువే. తమను తీర్చిదిద్దిన ఆ కళాశాలను గుర్తు పెట్టుకుని, ఆ విద్యా సంస్థ అభివృద్ధికి సాయపడే వారు చాలా అరుదు. చదువుకుని, బాగా స్థిరపడి, సంపాదిస్తున్న వారు ఎక్కడెక్కడ పెట్టుబడులు పెట్టాలి? ఎంత రిటర్న్స్ వస్తాయని గిరిగీసుకుని తమ వరకే ఆలోచిస్తారు. కానీ గుంటూరు మెడికల్‌ కాలేజ్ పూర్వ విద్యార్థులు ఇలా కాదు. తమను ఈ స్థాయిలో నిలబెట్టిన ఆ కళాశాల బాగోగుల బాధ్యత తీసుకున్నారు. ఎవరో చెప్పారని కాదు. తమకు తాముగా ముందుకు వచ్చారు. చిన్నపాటి సాయంతో మొదలై ఇప్పుడు ఏకంగా కోట్ల రూపాయల ఖర్చుతో గుంటూరు మెడికల్ కళాశాల రూపురేఖలే మార్చేస్తున్నారు.

2,000 మందికి పైగా సభ్యులు: వైద్య విద్యాలయంతో పాటుగా అనుబంధంగా పేదల కోసం నడిచే ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి అభివృద్ధికీ తమవంతు కృషి చేస్తున్నారు ఈ పూర్వ విద్యార్థులు. ఈ హాస్పిటల్‌లో ఆధునిక వసతులు కల్పించడంపై దృష్టి సారించారు. వీటితో పాటు శాశ్వత నిర్మాణాలు చేపట్టాలని నిర్ణయించుకున్నారు. దాదాపు 45 ఏళ్లుగా ఇదే సంకల్పంతో పని చేస్తున్నారు. ఒక్కొక్కరుగా కలిసి ఓ పెద్ద వ్యవస్థనే సృష్టించారు. ఈ వ్యవస్థకే జింకానా అనే పేరు పెట్టారు. అంటే గుంటూరు మెడికల్‌ కాలేజీ అలమ్నై ఆఫ్‌ నార్త్‌ అమెరికా. అమెరికాలో స్థిరపడిన గుంటూరు ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల పూర్వ విద్యార్థుల సంఘమిది. 1981లో అతి కొద్ది మందితో మొదలైన ఈ నాన్‌ ప్రాఫిటబుల్‌ సంస్థలో ఇప్పుడు 2,000 మందికి పైగా సభ్యులున్నారు.

రూ.5 కోట్ల వ్యయంతో ఆడిటోరియం: విరాళాలు అందించడంతో పాటు ఆధునిక వసతులు కల్పిస్తూ, శాశ్వత భవనాలను నిర్మిస్తున్నారు. పేదల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపేందుకు తమ వంతు సాయం చేస్తూ ఇప్పటి వరకూ రూ.150 కోట్లకు పైగా ఖర్చు చేశారు. 45 ఏళ్ల క్రితం గుంటూరు ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలకు ఓ జిరాక్స్‌ యంత్రాన్ని అందించారు. జింకానా సభ్యులు తాము చదువుకున్న కళాశాలకు అందించిన తొలి సాయం ఇది. అక్కడితో మొదలై క్రమంగా భారీ సహకారం అందించేలా చొరవ చూపిస్తున్నారు. కళాశాలలో సభలు, సమావేశాల నిర్వహణకు సరైన భవనం లేదని గమనించి రూ. 5 కోట్ల రూపాయలతో 2005లో ఎన్నో హంగులతో ఆడిటోరియం నిర్మించారు.

గుంటూరు ప్రభుత్వ సమగ్ర వైద్యశాల జీజీహెచ్​లో పేదల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని 2014లో పొదిల ప్రసాద్‌ జింకానా సూపర్‌ స్పెషాలిటీ అండ్‌ ట్రామా సెంటర్‌ ఏర్పాటు చేశారు. సుమారు రూ. 35 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో ఈ నిర్మాణం సంకల్పించగా ఇందులో రూ. 5 కోట్లు పొదిల ప్రసాద్‌ విరాళంగా అందించారు. ప్రస్తుతం ఈ భవనం జీజీహెచ్​ వైద్యసేవల్లో అత్యంత కీలకంగా మారింది. తమను వైద్యులుగా సమాజంలో ఉన్నత స్థానంలో నిలిపిన కళాశాల, బోధనాసుపత్రి రుణం తీర్చుకునే అవకాశం రావడం తమ అదృష్టం అని ఈ ప్రవాస వైద్యులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

వెలకట్టలేనిది జింకానా పాత్ర: కొవిడ్‌ కల్లోలంతో యావత్‌ ప్రపంచం ఇబ్బంది పడిన సమయంలో జీజీహెచ్‌కు అవసరమైన కోట్లాది రూపాయల విలువైన పరికరాలు, యంత్రాలు సమకూర్చడంలో జింకానా పాత్ర వెలకట్టలేనిది. ఈ క్రమంలోనే మరో కీలక అడుగు వేశారు పూర్వ విద్యార్థులు. గుంటూరు జీజీహెచ్‌లో మాతాశిశు సంరక్షణ సేవల్లో పలు సవాళ్లు ఎదురవుతున్నాయి. ఇక్కడ సరైన భవన సదుపాయం లేకపోగా ఒకే పడకపై ఇద్దరు తల్లులు, వారి పిల్లలను పడుకోబెట్టాల్సిన దుస్థితి. స్వయంగా చూసి చలించిపోయిన జింకానా సభ్యులు తల్లీబిడ్డలకు అండగా నిలవాలని సంకల్పించారు. అలా 2014లో అడుగులు పడ్డాయి. అనేక సంప్రదింపుల తరవాత చివరకు రూ.100 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో సెల్లార్, జీ+5 అంతస్తుల్లో 597 పడకలు, అధునాతన సౌకర్యాలతో కానూరి జింకానా మాతా శిశు సంరక్షణ భవన నిర్మాణం చేపట్టారు.

ఈ మాతా శిశు సంరక్షణ భవన నిర్మాణానికి డాక్టర్‌ గవిని ఉమాదేవి ఒక్కరే తన భర్త డాక్టర్‌ కానూరి రామచంద్రరావు పేరిట రూ. 22 కోట్ల విరాళం ప్రకటించారు. ప్రభుత్వం తమ వంతుగా రూ. 27 కోట్ల విలువైన పరికరాలు అందించేందుకు ముందుకొచ్చింది. ఇతర ఖర్చులు కలిపి రూ. 132 కోట్ల రూపాయలతో ఈ భారీ భవనం నిర్మించారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చేతుల మీదుగా ప్రారంభోత్సవం జరిగేలా చొరవ తీసుకోవడం మరో విశేషం.

అభివృద్ధి చేసేందుకు ప్రయత్నాలు: కానూరి జింకానా మాతా శిశు సంరక్షణ భవన ప్రారంభోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని దాదాపు 3 రోజుల పాటు ప్రత్యేక కార్యక్రమాల నిర్వహణకూ ముందుకొచ్చారు. ఇలా ఎన్నో విధాలుగా గుంటూరు మెడికల్ కాలేజ్‌తో పాటు జీజీహెచ్‌ను అభివృద్ధి చేసేందుకు ప్రయత్నాలు కొనసాగి స్తున్నారు. ఇక్కడ అడుగడుగునా జింకానా దాతృత్వం కనిపిస్తూనే ఉంటుంది. అనేక మంది దాతలు జీజీహెచ్‌లో తమవంతు భాగస్వామ్యం వహిస్తున్నప్పటికీ జింకానా పాత్ర మాత్రం అద్వితీయమనే చెప్పాలి. వీరికి సహాయంగా స్థానిక జీఎంసీ పూర్వ విద్యార్థులూ అన్ని విధాలా అండగా నిలవడం వల్ల నిరాటంకంగా అభివృద్ధి జరుగుతోంది.

మొత్తం 2,000 మంది సభ్యులు ఒకే మాటపై ఉంటూ తాము చదివిన కళాశాలకు, అనుబంధ పేదల ప్రభుత్వాసుపత్రికి 45 ఏళ్లలో కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించడం సాధారణ విషయం కాదు. అసలు ఇంత ఖర్చు చేసి అధునాతన సౌకర్యాలు కల్పించడం మరెవరికీ సాధ్యపడకపోవచ్చు అన్న అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. కేవలం వసతులే కాకుండా వైద్య విద్యార్థులకు అవసరమైన మేధో పరిజ్ఞానం, శిక్షణ తరగతులు అందించడంలోనూ మేము సైతం అంటూ సహకరిస్తుండటం అభినందనీయం.

"ఈ హాస్పిటల్‌లో ఆధునిక వసతులు కల్పించడంపై దృష్టి సారించాం. వీటితో పాటు శాశ్వత నిర్మాణాలు చేపట్టాలని నిర్ణయించుకున్నాం. దాదాపు 45 ఏళ్లుగా ఇదే సంకల్పంతో పని చేస్తున్నారు. ఒక్కొక్కరుగా కలిసి ఓ పెద్ద వ్యవస్థనే సృష్టించారు. ఈ వ్యవస్థకే జింకానా అనే పేరు పెట్టారు. అంటే గుంటూరు మెడికల్‌ కాలేజీ అలమ్నై ఆఫ్‌ నార్త్‌ అమెరికా. అమెరికాలో స్థిరపడిన గుంటూరు ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల పూర్వ విద్యార్థుల సంఘమిది. 1981లో అతి కొద్ది మందితో మొదలైన ఈ నాన్‌ ప్రాఫిటబుల్‌ సంస్థలో ఇప్పుడు 2,000 మందికి పైగా సభ్యులున్నారు" -డాక్టర్ నగేశ్​, పూర్వ విద్యార్థి

"గుంటూరు ప్రభుత్వ సమగ్ర వైద్యశాల జీజీహెచ్​లో పేదల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని 2014లో పొదిల ప్రసాద్‌ జింకానా సూపర్‌ స్పెషాలిటీ అండ్‌ ట్రామా సెంటర్‌ ఏర్పాటు చేశాం. సుమారు రూ. 35 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో ఈ నిర్మాణం సంకల్పించగా ఇందులో రూ. 5 కోట్లు పొదిల ప్రసాద్‌ విరాళంగా అందించారు. ప్రస్తుతం ఈ భవనం జీజీహెచ్​ వైద్యసేవల్లో అత్యంత కీలకంగా మారింది. మమ్మల్ని వైద్యులుగా సమాజంలో ఉన్నత స్థానంలో నిలిపిన కళాశాల, బోధనాసుపత్రి రుణం తీర్చుకునే అవకాశం రావడం మాకెంతో అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం" -జింకానా సభ్యులు

