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ఏనుగుల వీరంగం - ఇప్పటి వరకు 12 మంది మన్యం వాసుల మృతి

పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో ఏనుగుల బెడద - రోజూ గ్రామాలపై దాడి చేస్తున్న గజరాజులు - పంట పొలాలు, వ్యవసాయ మోటార్ల ధ్వంసం - ఆదుకోవాలని స్థానికుల వేడుకోలు

Idi Sangathi Story on Elephant Menace Terrorizes Parvathipuram Manyam District
Idi Sangathi Story on Elephant Menace Terrorizes Parvathipuram Manyam District (ETV)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 3:55 PM IST

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Idi Sangathi Story on Elephant Menace Terrorizes Parvathipuram Manyam District: పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో ఏనుగులు కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేస్తున్నాయి. ఊళ్ల మీద పడి బీభత్సం సృష్టిస్తున్నాయి. కనిపించిన వారిపై దాడి చేసి ప్రాణాలు తీస్తున్నాయి. పేదలు నిర్మించుకున్న మట్టి ఇళ్లు ఏనుగుల దాడిలో నామరూపాలు లేకుండా పోతున్నాయి.

ఆరుగాలం కష్టించి పండించిన పంటలను నాశనం చేయడంతో పాటు అప్పు చేసి ఏర్పాటు చేసుకున్న వ్యవసాయ బోర్లు, యంత్రాలను గజరాజులు ధ్వంసం చేస్తున్నాయి. సమస్య వచ్చినప్పుడు అటవీ అధికారులు స్పందిస్తున్నా అది తాత్కాలిక ఊరడింపే అవుతోంది. సమస్యకు దీర్ఘకాలిక పరిష్కారం మాత్రం చూపించలేకపోతున్నారు. దీంతో మన్యం జిల్లాలో ప్రజల కష్టాలు తీర్చే నాథుడే లేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఏనుగుల దాడిలో ఇప్పటి వరకు 12 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఆ కథేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఏనుగుల వీరంగం - ఇప్పటి వరకు దాడుల్లో చనిపోయిన 12 మంది మన్యం ప్రజలు (ETV)

ఏనుగుల దాడిలో 12 మంది మృతి: ఒక రోజు బాధ కాదు, రెండు రోజుల బాధ కాదు, ఏడేళ్ల నుంచి పడుతున్న బాధ. ప్రాణాల మీద భరోసా ఉండదు. కష్టపడి పండించిన పంటలు ఏమై పోతాయో తెలియదు. అప్పులు చేసి ఏర్పాటు చేసుకున్న వేల రూపాయల వ్యవసాయ బోర్లు ఉంటాయో లేదో దేవుడికే తెలియాలి. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలోని అనేక గ్రామాల్లో ఏనుగుల వల్ల ప్రజలు పడుతున్న కష్టాలకు అద్దం పట్టే అంశాలివి. ముఖ్యంగా జిల్లా పరిధిలోని కురుపాం, పార్వతీపురం, సాలూరు, పాలకొండ ప్రాంతాల్లో గజరాజుల బీభత్సం అంతా ఇంతా కాదు. అటవీ ప్రాంతం మధ్యలో ఉండడమే ఇక్కడి వారికి శాపమైపోయింది. తమకు ఏకైక ఆధారమైన వ్యవసాయ భూముల మీద పడి పంటలను ధ్వంసం చేస్తున్నాయి. సమీప అడవుల నుంచి మందలు మందలుగా వస్తూ ఏనుగులు బీభత్సం సృష్టిస్తున్నాయి. కనిపించిన వారిని వెంబడించి చంపుతున్నాయి. ఇప్పటి వరకు పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో 12 మంది ప్రాణాలు కోల్పోవడం గజరాజుల బీభత్సం ఎంత తీవ్రంగా ఉందో చాటిచెబుతోంది.

ఏనుగుల హల్‌చల్‌: మన్యం జిల్లాలో ఏనుగుల హల్‌చల్‌ అప్పుడప్పుడు అని కాకుండా నిరంతరం కొనసాగుతోంది. ఎప్పుడు ఏ మంద ఎక్కడ నుంచి వచ్చి దాడి చేస్తుందో అని ఇక్కడి గ్రామాల ప్రజలు వణికిపోతున్నారు. ఇప్పుడు సాలూరు, మక్కువ, జియ్యమ్మవలస మండలాల పరిధిలో ఏనుగుల గుంపులు సంచరిస్తూ పంటలను ధ్వంసం చేస్తున్నాయి. మక్కువ, సాలూరు మండలాల పరిధిలో మక్కువ, మార్కొండపుట్టి, పెదగైశీల పరిసర ప్రాంతాల్లోని పామాయిల్‌ తోటల్లో ఏనుగుల గుంపులు సంచరిస్తున్నాయి. జియ్యమ్మవలస మండల పరిధిలోని చినబొందిడి ప్రాంతంలో పంట పొలాల్లో ఏనుగుల గుంపు హల్‌చల్ చేసింది. దీంతో స్థానిక రైతులు భయాందోళలకు గురవుతున్నారు. ఆయా ప్రాంతాల్లో అటవీ శాఖ సిబ్బంది ఏనుగులను అడవిలోకి తరిమే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.

కూలిపోతున్న పేదల ఇళ్లు: ఏనుగుల దాడుల్లో జిల్లా వ్యాప్తంగా మరణించిన 12 మందిలో ఎక్కువ మంది కొమరాడ మండలంలోనే ఉన్నారు. ఈ మండల పరిధిలో ఇప్పటి వరకు 6 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఏనుగుల దాడుల్లో పదుల సంఖ్యలో ఇళ్లు ధ్వంసమయ్యాయి. అటవీ ప్రాంతంలో పేదలు, గిరిజనులే ఎక్కువగా నివసిస్తూ ఉంటారు. వారు మట్టి ఇళ్లనే అధికంగా నిర్మించుకున్నారు. గోడలు బలహీనంగా ఉండడంతో ఏనుగుల దాడుల్లో ఆ ఇళ్లు సులభంగా కూలిపోతున్నాయి. ఇక గజరాజులు వేలాది ఎకరాల పంటను నాశనం చేశాయి. అప్పు చేసి కొని ఏర్పాటు చేసుకున్న వ్యవసాయ యంత్రాలు, బోర్లను ధ్వంసం చేస్తున్నాయి.

"అటవీ ప్రాంతంలో 150ఎకరాల విస్తీర్ణంలో తాత్కాలిక ఏనుగుల సంరక్షణ కేంద్రం పనులు చివరి దశలో ఉన్నాయి. త్వరలో దీన్ని ప్రారంభించే దిశగా అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం. గత ఏడాది రెండున్నర కోట్ల రూపాయలతో 11 వందల ఎకరాల్లో ఈ కేంద్రం పనులు ప్రారంభం అయ్యాయి. స్థానిక కొండ చుట్టూ 5కిలోమీటర్ల మేర కందకం తవ్వకంతో పనులు ప్రారంభించాం. కుంకీ ఏనుగుల సంరక్షణ కోసం ఒక షెడ్డు, అటవీ గుంపులోని మగ ఏనుగులను మచ్చిక చేసుకునేందుకు రెండు క్రాల్స్‌ నిర్మించాం. ఆడ ఏనుగుల సంరక్షణ కోసం మరో రెండు షెడ్లు, వాటి స్నానానికి నీటి తొట్టెలు, కుంకీ ఏనుగుల మావటీల నివాసం, పశు వైద్య సిబ్బంది కోసం వేర్వేరుగా గదులను నిర్మించాం"-తవిటి నాయుడు,అటవీశాఖ రేంజర్, టి. అప్పలరాజు దొర, ఆదివాసీ జేఏసీ అధ్యక్షుడు

దీంతో రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారు. ఇప్పటి వరకు ఏనుగుల వల్ల రూ. 3 కోట్లకు పైగా నష్టం వాటిల్లిందని అధికారుల అంచనా. ఏనుగుల హల్‌చల్‌ ప్రాంతాలతో సంబంధం లేదు అన్నట్లుగా మారింది. కొండ ప్రాంతాలతో పాటు మైదాన ప్రాంతాల్లోనూ అవి అలజడి సృష్టిస్తున్నాయి. ఏనుగుల దాడుల విషయంలో అటవీ సిబ్బంది క్షేత్ర స్థాయికి వెళ్లి గ్రామస్తులకు భరోసా కల్పిస్తున్నా పూర్తి స్థాయి పరిష్కారం మాత్రం చూపడం లేదు. ఏనుగుల దాడుల నుంచి తమ ప్రాణాలను, పంట పొలాలను రక్షించాలని స్థానిక ప్రజలు వేడుకుంటున్నారు.

ప్రభుత్వం దృష్టి సారించాలంటున్న స్థానికులు: పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో ఏనుగుల సమస్య ఏడేళ్ల నుంచి ఉంది. అంతకు ముందు వరకు సరిహద్దుల్లోని ఒడిశాలో ఉండే ఏనుగుల గుంపులు జిల్లాలోకి ప్రవేశించాయి. ఇక్కడ వాటికి తాగునీటితో పాటు ఆహారం సమృద్ధిగా లభిస్తూ ఉండడంతో ఈ ప్రాంతంలోనే తిష్ఠ వేశాయి. ఏనుగుల వల్ల తాము పడుతున్న కష్టాలను బాధిత గిరిజనులు, ప్రజలు కలిసి గత వైకాపా ప్రభుత్వ హయాంలో ప్రజా ప్రతినిధులు, ప్రభుత్వ అధికారుల వద్ద ఏకరువు పెట్టారు. తమ సమస్యను పరిష్కరించాలని వేడుకున్నారు. అయినా ఫలితం రాలేదు. జిల్లా నుంచి డిప్యూటీ సీఎంలుగా పని చేసిన పాముల పుష్ప శ్రీవాణి, పీడిక రాజన్న దొరలు ఏనుగుల సమస్యలు పరిష్కారం చేయడంలో విఫలమయ్యారు. ఈ సమస్య పరిష్కారానికి కూటమి ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం దృష్టి సారించాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.

ఏనుగుల దాడుల నుంచి ప్రజలతో పాటు వారి ఆస్తికి రక్షణ కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో పార్వతీపురం సమీపంలోని సాలూరు రేంజ్ పరిధి జంతికొండ వద్ద ఏనుగుల జోన్ ఏర్పాటుకు 2018 డిసెంబర్ లో ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశారు. ఈ ప్రతిపాదన ఆ తరువాత అటకెక్కింది. 2024లో జోగంపేట వద్ద గజరాజుల సంరక్షణ ప్రాంతానికి సన్నాహాలు చేసినా కార్యరూపం దాల్చలేదు. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో ఏనుగుల దాడుల నుంచి రక్షణ విషయంలో ఒక విషయం మాత్రం స్థానిక ప్రజల్లో ఆశలు రేకెత్తిస్తోంది. జిల్లాలోని సీతానగరం మండలం గుచ్చిమి రిజర్వు అటవీ ప్రాంతంలో 150 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో తాత్కాలిక సంరక్షణ కేంద్రం పనులు చివరి దశలో ఉన్నాయి. త్వరలో దీన్ని ప్రారంభించే దిశగా అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. గత ఏడాది రెండున్నర కోట్ల రూపాయలతో 11 వందల ఎకరాల్లో ఈ కేంద్రం పనులు ప్రారంభం అయ్యాయి. స్థానిక కొండ చుట్టూ 5 కిలోమీటర్ల మేర కందకం తవ్వకంతో పనులు ప్రారంభించారు.

"అటవీ సిబ్బంది క్షేత్ర స్థాయికి వెళ్లి గ్రామస్తులకు భరోసా కల్పిస్తున్నా పూర్తి స్థాయి పరిష్కారం మాత్రం చూపడం లేదు. ఇప్పటి వరకు ఏనుగుల దాడిలో 12 మంది మరణించారు. కొద్ది మంది ఇళ్లు కూలిపోయాయి. మరికొంతమందికి గాయాలయ్యాయి. ఏనుగుల దాడుల నుంచి మా ప్రాణాలను, పంట పొలాలను రక్షించాలని ఈ సందర్భంగా అధికారులను, ప్రభుత్వాన్ని మేమంతా వేడుకుంటున్నాం"-స్థానికులు

సంరక్షణా కేంద్రాన్ని త్వరగా ప్రారంభించాలని వేడుకోలు: కుంకీ ఏనుగుల సంరక్షణ కోసం ఒక షెడ్డు, అటవీ గుంపులోని మగ ఏనుగులను మచ్చిక చేసుకునేందుకు రెండు క్రాల్స్‌ నిర్మించారు. ఆడ ఏనుగుల సంరక్షణ కోసం మరో రెండు షెడ్లు, వాటి స్నానానికి నీటి తొట్టెలు, కుంకీ ఏనుగుల మావటీల నివాసం, పశు వైద్య సిబ్బంది కోసం వేర్వేరుగా గదులను నిర్మించారు. గుచ్చిమి తాత్కాలిక సంరక్షణ కేంద్రంలో ఏనుగులకు ఆహారాన్ని తయారు చేసేందుకు కిచెన్‌ షెడ్డు, 125 ఎకరాల్లో జామ, దానిమ్మ, మద్దె, ఏగిసతో పాటు పలు పండ్ల జాతుల మొక్కల పెంపకం చేపట్టారు.

దీని ఏర్పాటుతో ఉపాధి కోల్పోయిన గిరిజనుల రైతులకు పని కల్పించేందుకు నర్సరీని ఏర్పాటు చేసి మొక్కల పెంపకం చేపడుతున్నారు. ఈ కేంద్రం ముఖద్వార ఎడమ వైపున సందర్శన కోసం వచ్చే అధికారుల ఆతిథ్యం కోసం కలపతోనే విశ్రాంతి గదిని నిర్మించారు. సంరక్షణ కేంద్రం నుంచి ఏనుగులు బయటకు వెళ్లకుండా సోలార్‌ కంచెను ఏర్పాటు చేశారు. కంచె దాటితే కందకం అడ్డుగా నిలుస్తుంది. ఏనుగుల సంరక్షణ కేంద్రాన్ని త్వరగా ప్రారంభించాలని, గజరాజుల సమస్య నుంచి తమకు శాశ్వత విముక్తి ప్రసాదించాలని పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా ప్రజలు వేడుకుంటున్నారు.

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మన్యం జిల్లాలో ఏనుగుల వీరంగం
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ELEPHANT MENACE IN MANYAM

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