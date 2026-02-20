ETV Bharat / opinion

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 20, 2026 at 1:18 PM IST

Major Investment Hopes With Bill Gates Tour in AP: మైక్రోసాఫ్ట్ కో-ఫౌండర్‌, గేట్స్ ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపక ఛైర్మన్‌, ప్రపంచ టెక్‌ దిగ్గజం, ప్రస్తుతం డిజిటల్ యుగానికి పరిచయం అక్కర్లేని వ్యక్తి బిల్‌గేట్స్‌ టెక్‌ శక్తిగా ఎదిగిన అలాంటి వ్యక్తి ఇటీవల ఏపీలో పర్యటించడం స్వర్ణాంధ్ర 2047 లక్ష్యానికి శుభసూచకంగా భావించవచ్చు.

ప్రధానంగా పెట్టుబడులకు ఏపీ స్వర్గ ధామంగా మారుతున్న తరుణంలో బిల్‌ గేట్స్ పర్యటన రాష్ట్రాన్ని ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షించేలా చేసింది అనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. ఇప్పటికే అంతర్జాతీయ కంపెనీలు, గూగుల్‌ డేటా సెంటర్‌ రాక సహా అనేక అంశాల్లో రాష్ట్ర ప్రగతి పరుగులు పెడుతోంది. కూటమి సర్కారు కూడా పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సహకాలు అందిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో బిల్‌గేట్‌ పర్యటన ఏపీ భవిష్యత్తును మరింత బలోపేతం చేయనుందనే అంచనాలు నెలకొన్నాయి. అమరావతి వేదికగా జరిగిన బిల్‌ గేట్స్‌, సీఎం చంద్రబాబు సమావేశం, అందులో చర్చించిన అంశాలే ఇందుకు నిదర్శనం.

ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షించేలా బిల్‌ గేట్స్ పర్యటన - ఏపీకి ఎన్నో లాభాలు! (ETV)

బలమైన బీజం పడింది అప్పుడే! గత 1997వ సంవత్సరంలో సీఎం చంద్రబాబు, బిల్‌గేట్స్‌ మధ్య జరిగిన సమావేశం ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ టెక్ భవిష్యత్‌కు వేసిన బలమైన బీజం. దీంతో అంతర్జాతీయ కంపెనీల కేంద్రంగా భాగ్యనగరం అవతరించింది. అప్పుడే మైక్రోసాఫ్ట్ అడుగు పెట్టడం, 2002లో గేట్స్ పర్యటన ఉమ్మడి రాష్ట్రాన్ని గ్లోబల్ టెక్ మ్యాప్‌పై నిలబెట్టింది. ఇప్పుడు మరోసారి ఏపీలో బిల్‌గేట్స్ పర్యటన అలాంటి ఓ భవిష్యత్ సంచలనానికి నాంది కాబోతుందా? అంటే అవుననే సమధానాలు వినిపిస్తున్నాయి. అందుకు తగ్గట్టుగానే గేట్స్ ఫౌండేషన్​తో వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని కొనసాగిస్తూ ఏపీ అభివృద్ధికి కొత్త మలుపుగా బిల్ గేట్స్ అమరావతి పర్యటన సాగింది.

ఒకరోజు పర్యటనలో భాగంగా ఫిబ్రవరి 16న రాష్ట్రానికి వచ్చిన బిల్‌గేట్స్‌కి సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్, ఐటీ శాఖ మంత్రి లోకేశ్‌ తదితర మంత్రులు ఘన స్వాగతం పలికారు. అనంతరం సచివాలయంలోని రియల్ టైమ్‌ గవర్నెన్స్ కేంద్రం (ఆర్టీజీఎస్) గేట్స్‌ బృందం పరిశీలించింది. సెంటర్‌ ప్రత్యేకతను బిల్‌గేట్స్‌కు సీఎం వివరించారు. అనంతరం సీఎం ఆధ్వర్యంలో డిప్యూటీ సీఎం, మంత్రులు, ఉన్నతాధికారులతో నిర్వహించిన సమావేశంలో బిల్‌గేట్స్‌ పాల్గొన్నారు.

ఏఐ ఆధారిత సేవలను వివరించిన సీఎం: బిల్‌గేట్స్‌తో జరిగిన భేటీలో స్వర్ణాంధ్ర–2047 లక్ష్యాలతో ప్రజా సాధికారత, సంపద సృష్టిని కేంద్ర బిందువుగా పెట్టుకున్న రోడ్‌మ్యాప్‌ను సీఎం చంద్రబాబు వివరించారు. డిజిటల్ గవర్నెన్స్ నుంచి డీప్‌టెక్ క్లస్టర్ల వరకు అన్ని విషయాలు పంచుకున్నారు. 1997లో మైక్రోసాఫ్ట్‌ హైదరాబాద్‌కు ఆహ్వానించిన సందర్భాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. బిల్ గేట్స్ ఏపీ పర్యటన టెక్నాలజీ ఆధారిత పాలనకు అంతర్జాతీయ మద్దతు లభించిన క్షణంగా నిలిచింది. డేటా ఆధారిత నిర్ణయాలు, ఏఐ ఆధారిత సేవలు, ఫలితాలపై కేంద్రీకృత పాలన వంటివి రాష్ట్రాభివృద్ధిని వేగవంతం చేసే 3 శక్తిమంతమైన స్తంభాలుగా నిలిచాయి.

డేటా లేక్ ద్వారా విభాగాలన్నింటినీ ఏకం చేసి, అవేర్ 2.0తో రియల్‌టైమ్ సమాచారం సేకరణ, వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ ద్వారా 921 పౌరసేవలు అందించడం వంటివి కీలకంగా మారాయి. బ్లాక్‌చైన్ సాంకేతికతతో భూ రికార్డుల భద్రత, ఏపీ ఏఐ సెర్చ్ బార్ ద్వారా ప్రభుత్వ డాక్యుమెంట్లు సులభంగా లభించేలా చేయడం, జీఎస్​డీపీ వృద్ధి పర్యవేక్షణ లాంటివన్నీ పరిపాలనలో పారదర్శకతకు కొత్త ప్రమాణాలు సృష్టిస్తున్నాయి. ఏఐ ఆధారంగా పనిచేస్తున్న వీటన్నింటి గురించి సీఎం చంద్రబాబు గేట్స్‌కు వివరించారు.

భేటీలో కీలక విషయాలు చర్చ: బిల్‌గేట్స్‌తో భేటీలో సీఎం కీలక విషయాలు పంచుకున్నారు. స్వర్ణాంధ్ర-2047 నాటికి ముఖ్య లక్ష్యాలు నిర్దేశించుకున్నట్లు తెలిపారు. ప్రస్తుతం 180 బిలియన్‌ డాలర్లుగా ఉన్న రాష్ట్ర ఎకానమీని 2.4 ట్రిలియన్‌ డాలర్ల జీఎస్‌డీపీగా తీర్చిదిద్దనున్నారు. తలసరి ఆదాయం 3,400 డాలర్ల నుంచి 2047 నాటికి 42,000 డాలర్లకు పెంచనున్నారు. ఎగుమతులను 20.7 బిలియన్‌ డాలర్ల నుంచి 450 బిలియన్‌ డాలర్లకు చేరనుంది. అలాగే, నిరుద్యోగితను 4.1% నుంచి 2%నికి తగ్గించడం, మహిళా కార్మికుల సంఖ్యను 45.8% నుంచి 80 శాతానికి పెంచడమే సర్కారు లక్ష్యం.

ఇక 72% ఉన్న అక్షరాస్యతను 100 శాతానికి పెంచాలి. గర్భిణుల్లో రక్తహీనత సమస్య, వైద్యంపై వ్యక్తిగత ఖర్చు 5 శాతానికి తగ్గించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు బిల్‌గేట్స్‌కి సీఎం వివరించారు. వీటీతో పాటు 35 వేల పాఠశాలల్లో చదువుతున్న 13.4 లక్షల విద్యార్థులకు ఉపకరించేలా ఓఆర్‌ఎఫ్‌ టూల్‌ వినియోగిస్తున్నారు. రైతు సంక్షేమానికి సాంకేతికత వినియోగం, గోధార్‌ ద్వారా పశువుల ఆరోగ్య సంరక్షణ చేపట్టినట్లు వెల్లడించారు. భూసార పరీక్షలు, మార్కెట్‌ సలహాలు, సమర్థ నీటి నిర్వహణ ద్వారా సాగులో పెను మార్పులు తీసుకొస్తున్నట్లు చంద్రబాబు వివరించారు. వీటిని చూస్తే రాష్ట్ర పురోగతి ఏ విధంగా ఉండనుందో స్పష్టంగా అర్థం అవుతుంది.

మొత్తం 10 సూత్రాలతో స్వర్ణాంధ్ర సాధనకు కూటమి సర్కారు కృషి చేస్తోంది. వాటిలో పేదరిక నిర్మూలన, సంపూర్ణ ఉపాధి, నైపుణ్యాభివృద్ధి, నీటి భద్రత, రైతు- అగ్రిటెక్‌తో పాటు ప్రపంచ స్థాయి లాజిస్టిక్స్, ఎనర్జీ- ఫ్యూయల్, ప్రొడక్ట్‌ పర్‌ఫెక్షన్, స్వచ్ఛాంధ్ర, డీప్‌టెక్‌ వంటి అంశాలు ఉన్నాయి. స్పీడ్‌ ఆఫ్‌ డెలివరింగ్‌ గవర్నెన్స్‌ అనేది ఏపీ ప్రభుత్వ విధానం. దీనికి ఆధార్‌ ధ్రువీకరణ, వ్యక్తిగత కుటుంబ డేటా లేక్, కుటుంబ సమాచారం, రాష్ట్ర, కేంద్ర ప్రభుత్వ సమగ్ర డేటా, ఎవేర్‌ ద్వారా రియల్‌టైమ్‌ డేటా సేకరణ, వాట్సప్‌ గవర్నెన్స్, డీజీవెరిఫై వంటి అప్లికేషన్ల వినియోగం వంటి అంశాలున్నాయి.

రైతుల్లో సాంకేతిక వినియోగంపై వివరణ: మరో విషయం ఏంటంటే క్యాంటమ్‌ వ్యాలీ- డిజైన్‌- ఫౌండ్రీగా అమరావతి డెవలప్ అవుతోంది. డేటా ఏఐ సిటీగా విశాఖ, గ్రీన్‌ హైడ్రోజన్‌ వ్యాలీగా కాకినాడ వృద్ధి చెందుతోంది. డ్రోన్‌ సిటీగా ఓర్వకల్లు, ఎలక్ట్రానిక్స్‌- ఏరో సిటీగా లేపాక్షి, ఎలక్ట్రానిక్స్‌- స్పేస్‌ సిటీగా తిరుపతిని కూటమి సర్కార్ అభివృద్ధి చేస్తోంది. వీటన్నింటిలో ఏఐ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. రాష్ట్రంలో మొత్తం 10 రంగాలు, 30 ప్రభుత్వ విభాగాల్లో ఏఐని వినియోగిస్తున్నారు. 98 ఏఐ ఆధారిత కేసులు, 43 హ్యాకథాన్లు రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం ఉన్నాయి. ఇందుకోసం మొత్తం 7 డేటా లేక్‌ ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించినట్లు సీఎం చంద్రబాబు బిల్‌గేట్స్‌కి వివరించారు.

పర్యటనలో భాగంగా ఉండవల్లిలోని వ్యవసాయ క్షేత్రాన్ని బిల్‌గేట్స్ సందర్శించారు.రైతుల్లో సాంకేతిక వినియోగాన్ని పెంచేందుకు అమలు చేస్తున్న కార్యక్రమాల గురించి వ్యవసాయ శాఖ ఉన్నతాధికారులు తెలిపారు. వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాల్లో సాగు ఖర్చు తగ్గింపు, దిగుబడి పెంపు, నాణ్యమైన ఉత్పత్తుల ఎగుమతి కోసం ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలను వివరించారు. రైతులకు మెరుగైన సేవలు అందించేందుకు రైతు సేవా కేంద్రాల్లో విశ్లేషణ, మానిటరింగ్‌ డాష్‌ బోర్డులు వినియోగిస్తున్నామని వెల్లడించారు.

రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వ్యవసాయ సమాచార నిర్వహణ వ్యవస్థ-ఏపీఏఐఎంఎస్ రైతు యాప్ ద్వారా పంటకు సంబంధించిన సమాచారం అంతా ఒకే వేదికపై అందుతున్న వైనాన్ని బిల్‌గేట్స్‌ పరిశీలించారు. మొక్కకు సోకిన వ్యాధిని ఫోటోగా అప్లోడ్ చేయగానే ఏఐ గుర్తించి నివారణ సూచనలు ఇస్తోంది. వెంటనే డ్రోన్ సేవను బుక్ చేసి చీడ పట్టిన చోటే పిచికారీ చేస్తున్నారు. ఇవి వ్యవసాయాన్ని డేటా ఆధారిత నిర్ణయాల దిశగా మలుస్తున్న ప్రక్రియను పరిశీలించారు. అగ్రి-టెక్ మోడల్‌ని ప్రశంసించారు.

ఇతర దేశాలకు మోడల్​గా ఏపీ: ప్రజలకు సులభంగా ఆరోగ్య సేవలు అందించాలన్నది కూటమి ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యం. అందుకే సంజీవని ప్రాజెక్టును తీసుకొచ్చిన విషయం తెలిసిందే. అయితే, సంజీవని ప్రాజెక్టుకు సాంకేతికతే వెన్నెముక. గేట్స్ ఫౌండేషన్‌ తో పాటు అంతర్జాతీయ నిపుణుల కమిటీ సహకారంతో ఈ టెక్నాలజీని అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. టీసీఎస్ కూడా సహకారం అందించనుంది. బిల్‌గేట్స్ టూర్‌తో సంజీవని ప్రాజెక్టుకు గ్రేట్స్‌ ఫౌండేషన్ పూర్తి సహకారం అందనుందనేది స్పష్టమైంది.

దీంతో భవిష్యత్తులో సంజీవని ప్రాజెక్టు ద్వారా డిజిటల్ హెల్త్ రికార్డులు, ఏఐ ఆధారిత ప్రాథమిక వైద్య మార్గదర్శకాలు, జీవనశైలి సలహాలు వంటివి ప్రజారోగ్యాన్ని ముందస్తుగా సంరక్షించనున్నాయి. ఈ సందర్భంగా ఆరోగ్యం, విద్య, వ్యవసాయం రంగాల్లో టెక్నాలజీ సమీకరణపై రాష్ట్రం చూపుతున్న చొరవ అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలకు మోడల్‌గా నిలుస్తుందనే అభిప్రాయం గేట్స్ వ్యక్తం చేశారు. ఏపీలో విద్య, వైద్యం, వ్యవసాయం, ప్రభుత్వ సేవల్లో ఏఐ వినియోగాన్ని వ్యవస్థాగత స్థాయికి తీసుకెళ్లాలన్నదే ప్రభుత్వ సంకల్పం. బిల్ గేట్స్ ఫౌండేషన్‌తో కుదిరిన భాగస్వామ్యం ఇందులో కీలక దశగా చెప్పొచ్చు.

టెక్నాలజీకి చిరునామాగా ఏపీ: ప్రకృతి విపత్తులు, అనావృష్టి, ఆక్వా రంగంలో వ్యాధులు వంటి సవాళ్లు రాష్ట్రం ఎదుర్కొంటోంది. ఈ క్రమంలో డేటా ఆధారిత నిర్ణయాలే ప్రజలకు దీర్ఘకాలిక పరిష్కారంగా మారతాయి. ప్రెడిక్టివ్ అనలిటిక్స్, రిమోట్ సెన్సింగ్, డ్రోన్ పర్యవేక్షణ, నేల-నీటి సెన్సార్ల ద్వారా వరదలు, తెగుళ్లు, లవణీయత, నీటి నాణ్యతపై ముందస్తు హెచ్చరికలు అందిస్తే నష్టం తగ్గి ఉత్పాదకత పెరుగుతుంది. అందులో భాగంగానే కృష్ణా-గోదావరి డెల్టా, రాయలసీమ, ఉత్తరాంధ్ర గిరిజన ప్రాంతాలకు భిన్న వ్యూహాలు రూపొందించాలి. పంట ఎంపిక నుంచి మార్కెట్ లింకేజీ వరకు ఏఐతో సమన్వయం చేయాలి. ఇలా ఎన్నో లక్ష్యాలు నిర్దేశించుకుంది ప్రభుత్వం.

మొత్తంగా చూస్తే బిల్ గేట్స్ పర్యటన ఏపీ అభివృద్ధిలో కీలక మైలురాయి కానుంది. పొలం నుంచి పాలన వరకు, ఆరోగ్యం నుంచి ఆర్థిక వ్యవస్థ వరకు డేటా ఆధారిత దృక్పథాన్ని అమలు చేస్తూ సాంకేతికతను ప్రభుత్వం వినియోగిస్తున్న తీరు టెక్ దిగ్గజాన్ని ఆకట్టుకునేలా చేసింది. భవిష్యత్‌లో టెక్నాలజీకి ఏపీ చిరునామాగా మారనుంది అనడంలో సందేహం లేదు.

