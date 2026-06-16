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తుంగభద్ర డ్యాంకు 7 దశాబ్దాలకుపైగా చరిత్ర - త్వరలోనే అందుబాటులోకి కొత్త గేట్లు

ఏపీ, కర్ణాటక రాష్ట్రాలకు హృదయం వంటి తుంగభద్ర డ్యాం - మూడు రాష్ట్రాల రైతుల జలప్రదాయినిగా ప్రాజెక్టు - 2024లో వరద ఉద్ధృతికి కొట్టుకుపోయిన డ్యాం గేటు

Idi Sangathi Story About Tungabhadra Project New Gates
Idi Sangathi Story About Tungabhadra Project New Gates (ETV)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 2:15 PM IST

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Updated : June 16, 2026 at 3:10 PM IST

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Idi Sangathi Story About Tungabhadra Project New Gates: ఏపీ, కర్ణాటక గుండెకాయ, మూడు రాష్ట్రాల రైతుల జలప్రదాయిని. 7 దశాబ్దాలకుపైగా చరిత్ర కలిగిన జలాశయం. తుంగభద్ర డ్యాం. ఏటా లక్షల ఎకరాలకు సాగు నీరందిస్తూ అన్నదాతలకు అండగా నిలుస్తోంది. అలాంటి జలాశయం గేటు ఒకటి 2024 ఆగస్టులో వరద ఉద్ధృతికి కొట్టుకుపోవడం కర్ణాటక సహా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అప్పట్లో సంచలనంగా మారింది.

దీంతో తుంగభద్ర జలాశయం మీద ఆధారపడిన రైతులు ఆందోళన చెందారు. ఈ తరుణంలోనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చొరవ చూపించింది. నిపుణుల సాయంతో దేశ చరిత్రలోనే తొలిసారిగా భారీ ప్రవాహం ఉండగానే స్టాప్ లాక్ గేటును ఏర్పాటు చేసింది. ఆ తర్వాత అన్ని గేట్లను మార్చాలన్న నిపుణుల సూచన మేరకు పనులు చేపట్టగా అవి పూర్తయ్యాయి. తుంగభద్ర జలాశయం నిర్మించి 7 దశాబ్దాలు అవుతోంది. నాటి నుంచి నేటి వరకు కర్ణాటకతో పాటు తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు సాగు, తాగు నీటిని అందించడంలో కీలకంగా ఉంది. ఐతే, డ్యాం నిర్వహణపై అధికారులు శ్రద్ధ చూపకపోవడంతో అప్పట్లో ఏర్పాటు చేసిన క్రస్ట్ గేట్లు పూర్తిగా దెబ్బ తిన్నాయి. దీంతో 2024 ఆగస్టులో వరద ప్రవాహానికి డ్యాం 19వ గేటు కొట్టుకుపోయింది.

తుంగభద్ర డ్యాంకు 7 దశాబ్దాలకుపైగా చరిత్ర - త్వరలోనే అందుబాటులోకి కొత్త గేట్లు (ETV)

నీటి ప్రవాహంతో గేటు ఏర్పాటు ఇదే తొలిసారి: దీంతో ఆంధ్రప్రదేశ్‌, కర్టాటక రాష్ట్రాలకు గుండెకాయ లాంటి జలాశయం మనుగడ ప్రశ్నార్థకమే అన్న వాదనలు వినిపించాయి. ఈ నేపథ్యంలో కూటమి సర్కారు త్వరితగతిన చర్యలు తీసుకుంది. డ్యాం నిర్మాణం దెబ్బతినకుండా నిపుణుల సహాయంతో వెంటనే స్టాప్ లాక్ గేట్ అమర్చింది. నీటి ప్రవాహం కొనసాగుతుండగానే గేటు ఏర్పాటు చేయడం దేశంలోనే ఇది తొలిసారి. అంతేకాదు, నిపుణుల సూచనతో జలాశయం గేట్లన్నింటినీ పూర్తిగా మార్చింది. తుంగభద్ర జలాశయం కొత్త గేట్ల ఏర్పాటు గురించి తెలుసుకునే ముందు డ్యాం నిర్మాణం, బోర్డు ఏర్పాటు, నీటి నిర్వహణ వంటి తదితర విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

1953 నాటికి తుంగభద్ర జలాశయాన్ని నిర్మాణం పూర్తి చేసినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. ఏపీ, కర్ణాటక రాష్ట్రాల ఆర్థిక వనరులతో ఈ ప్రాజెక్టు నిర్మించారు. నాటి నుంచి ఇది 2 రాష్ట్రాల ఉమ్మడి ఆస్తిగా ఉంటోంది. ఐతే, తుంగభద్ర నది ఒకటి కాదు. తుంగ, భద్ర 2 వేర్వేరు. ఈ 2 కూడా వేర్వేరు చోట్ల నుంచి ప్రవహిస్తూ కర్ణాటకలోని హొస్పేట్ సమీపంలో కలిసి తుంగభద్ర నదిగా మారింది. అది కర్ణాటక నుంచి బయలు దేరి ఏపీలోని ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లా సంగమేశ్వరం వద్ద కృష్ణానదిలో కలుస్తుంది. కృష్ణానదీలో కలవడానికి ముందే లక్షలాది ఎకరాలకు నీరందిస్తోంది తుంగభద్ర. తీవ్రమైన కరవు, దుర్బిక్ష పరిస్థితులు ఏర్పడినా తుంగభద్ర నది ఇబ్బంది పెట్టదని రైతుల ప్రగాఢ నమ్మకం. ఆ నమ్మకాన్ని ఎప్పుడూ కూడా వమ్ము చేయలేదు తుంగభద్ర.

ప్రధాన తాగునీటి వనరు: ముఖ్యంగా డ్యాం నిర్మించినప్పటి నుంచి సమీప వాసులకు జలప్రదాయినిగా ఉంటోంది. కర్ణాటకతో పాటు 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దాదాపు 17 లక్షల ఎకరాలకు నీరందిస్తోంది. మొదట్లో సాగునీటి జలాశయంగా ఉన్న తుంగభద్ర కాలక్రమంలో కాలువల పొడవునా నగరాలు అభివృద్ధి చెందడంతో ప్రధాన తాగునీటి వనరుగా మారి ఎంతోమంది దాహర్తిని తీరుస్తోంది. తుంగభద్ర డ్యాం నిర్వహణకు అప్పట్లో ప్రత్యేక బోర్డు ఏర్పాటు చేశారు. ఈ బోర్డులో ఏపీ, కర్ణాటక రాష్ట్రాలకు చెందిన జలవనరులశాఖ అధికారులు, సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ నుంచి సీఈ స్థాయి అధికారి కార్యదర్శిగా ఉంటారు. కార్యదర్శి పర్యవేక్షణలో జలాశయం, నీటి నిర్వహణ జరుగుతుంది.

కర్ణాటక, ఏపీ రాష్ట్రాలకు నీటి కేటాయింపులు మొదలు, డ్యాం మరమ్మతుల వరకు తుంగభద్ర బోర్డు పూర్తిగా బాధ్యత వహిస్తుంది. ఇందుకోసం 2 రాష్ట్రాలు బోర్డుకు ప్రత్యేక నిధులు కేటాయిస్తాయి. అలా 7 దశాబ్దాలుగా 2 రాష్ట్రాల సమన్వయం, చక్కటి నీటి నిర్వహణతో ఎప్పటికప్పుడు లక్షలాది ఎకరాలకు నీరందిస్తోంది తుంగభద్ర డ్యాం. అయితే, అంతా సవ్యంగా సాగుతుంది అనుకున్న బోర్డు అధికారులు, ప్రభుత్వాలను 2024లో వచ్చిన వర్షాలు ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడేలా చేశాయి. ఆ ఏడాది కురిసిన వర్షాలతో తుంగభద్ర ప్రవాహం ఉద్ధృతికి డ్యాం 19వ గేటు కొట్టుకు పోయింది. ఆ సమయంలో చాకచక్యంగా వ్యవహరించిన రాష్ట్రసర్కారు యుద్ధ ప్రాతిపదికన స్టాప్ లాక్ గేట్ అమర్చడంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. పెద్దగా నష్టం జరగకముందే స్టాప్ లాక్ గేటు ఏర్పాటు చేసి సమస్యకు తాత్కాలిక పరిష్కారం చూపించారు.

"డిసెంబర్ నాటికి జలాశయాన్ని ఖాళీచేసి గేట్ల మార్చడానికి సిద్ధం చేశాం. డిసెంబర్‌లో డ్యాం 33 గేట్లను మార్చడానికి పూజలు నిర్వహించి పనులు ప్రారంభించాం. ఓవైపు గేట్లు వేగంగా తయారు చేస్తూనే మరోవైపు పాత గేట్లను తొలగించాం. గేట్లు ఆపరేట్ చేసే గొలుసు అరిగిపోయినట్లు గుర్తించాం. జూన్‌ 20న జలాశయం గేట్లు, గొలుసుల ట్రయల్ రన్ చేసి, 25న కొత్త గేట్లను అధికారికంగా ప్రారంభించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం". -నారాయణ్ నాయక్, ఎస్ఈ తుంగభద్ర డ్యాం

45 ఏళ్ల తర్వాత కొత్త గేట్ల ఏర్పాటు: అయితే త్వరితగతిన డ్యాం భద్రతకు శాశ్వత పరిష్కారం అవసరం అని నిపుణులు సూచించారు. దీంతో రబీ సీజన్‌లోని పంటలు 2025 మార్చి నాటికి పూర్తి కావడంతో గేట్ల భద్రతపై సాంకేతిక పరీక్షలు చేయించడానికి ఏపీ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. జలాశయ గేట్ల నిపుణులు కన్నయ్య నాయుడును పిలిపించి డ్యాం గేట్లకు భద్రత పరీక్షలు చేయించారు. సాధారణంగా డ్యాం నిర్మించిన 45 ఏళ్ల తర్వాత కొత్త గేట్లను ఏర్పాటు చేయాలి. అందుకు విరుద్ధంగా మరో పాతికేళ్లకు పైగా పాత గేట్లతోనే జలాశయం నిర్వహణ జరిగింది. అందువల్లే ఒక గేటు కొట్టుకుపోయిందనే విమర్శలు ఉన్నాయి. అందుకే, తక్షణం నీటి నిల్వను తగ్గించి కొత్త గేట్లను ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం ఉందని కన్నయ్య నాయుడు ఏపీ, కర్ణాటక ప్రభుత్వాలకు నివేదిక సమర్పించారు.

అయితే పంట కాలం వృథా కాకుండా 2025 జూన్ సీజన్‌లో జలాశయంలో నీటిని 80 టీఎంసీ లే నిల్వ చేయాలని ప్రభుత్వానికి సూచించారు. ఆ నివేదిక ఆధారంగా ఏపీ ప్రభుత్వం, కర్ణాటక, సీడబ్ల్యూసీ ని సంప్రదించి గేట్లు మార్చడానికి అనుమతి తీసుకుంది. గేట్ల మార్పిడి కోసం 2025లో టెండర్లు ఆహ్వానించగా గుజరాత్‌కు చెందిన ఓ కంపెనీ టెండర్లు దక్కించుకుంది. తుంగభద్ర జలాశయం గరిష్ఠ నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 135 టీఎంసీలు. ఇప్పటికే 30 టీఎంసీల సామర్థ్యంలో పూడిక ఏర్పడి నీటి నిల్వ తగ్గిపోయింది. దీంతో 3దశాబ్దాలుగా డ్యాంలో కేవలం 102 నుంచి 105 టీఎంసీలు మాత్రమే నిల్వ చేస్తున్నారు.

6 నెలల్లో గేట్ల మార్పిడి: గేట్ల సామర్థ్యం బలహీనపడిందని కన్నయ్య నాయుడు నివేదిక ఇవ్వడంతో 2025 సీజన్‌లో 80 టీఎంసీలు మాత్రమే నిల్వ చేశారు. దీంతో గతేడాది ఖరీఫ్ పంటకు మాత్రమే నీరిచ్చిన అధికారులు, డిసెంబర్ నాటికి జలాశయాన్ని ఖాళీచేసి గేట్ల మార్చడానికి సిద్ధం చేశారు. డిసెంబర్‌లో డ్యాం 33 గేట్లను మార్చడానికి పూజలు నిర్వహించి పనులు ప్రారంభించారు. ఓవైపు గేట్లు వేగంగా తయారు చేస్తూనే మరోవైపు పాత గేట్లను తొలగించారు. 6 నెలల్లో గేట్ల మార్పిడి పనులు పూర్తిచేశారు. ఐతే, గేట్లు ఆపరేట్ చేసే గొలుసు అరిగిపోయినట్లు నిపుణులు గుర్తించడంతో వాటిని కూడా మార్చాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.

తుంగభద్ర జలాశయం ద్వారా కర్ణాటక అధిక ప్రయోజనం పొందుతోంది. డ్యాం ద్వారా ఆ రాష్ట్రానికి సుమారు 11.82 లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు పారుతోంది. ఎల్​బీఎంసీ, హెచ్​ఎల్​సీ, రాయ బసవ కాలువల ద్వారా నీరు వెళుతోంది. ఇక్కడొక ఆసక్తికర విషయం ఉంది. ప్రస్తుతం డ్యాం ఉన్న ప్రాంతంలో శ్రీకృష్ణదేవరాయల కాలంలో చిన్నపాటి ఆనకట్టు నిర్మాణం చేసి రాజధాని హంపీకి రాయ బసవ కాలువ ద్వారా తాగు,సాగు నీరు తీసుకెళ్లేవారు. దీంతో డ్యాం నిర్మాణం చేసిన తర్వాత కూడా రాయ బసవ కాలువ పేరుతోనే సాగునీరు అందిస్తున్నారు. ఇప్పటికీ ఏడాదిలో 11 నెలల పాటు నీరు పారే ప్రత్యేకత రాయబసవ కాలువకు ఉంది.

జలాశయాన్ని కాపాడుకోవాలనే ఉద్దేశంతోనే: ఇక ఏపీలోని అనంతపురం, కర్నూలు జిల్లాల్లో తుంగభద్ర జలాశయం, కాలువల నీరే ప్రధాన తాగునీటి వనరుగా ఉంది. హెచ్​ఎల్​సీ కాలువ ద్వారా అనంతపురం జిల్లాలో 2.87 లక్షల ఎకరాలు సాగవుతోంది. ఎల్​ఎల్​సీ కెనాల్‌ ద్వారా కర్నూలు జిల్లాలో 1.51 లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు అందుతోంది. రాజోలి డైవర్సన్ స్కీం ద్వారా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 80 వేల ఎకరాలకు తుంగభద్ర నీరు అందుతోంది. ఇతంటి ప్రాముఖ్యత కలిగిన తుంగభద్ర జలాశయాన్ని కాపాడుకోవాలనే ఉద్దేశంతోనే కూటమి సర్కారు కొత్తగేట్లు, గొలుసుల ఏర్పాటుకు శ్రీకారం చుట్టింది.

తుంగభద్ర నదీ జలాలను నమ్ముకున్న రైతులు ఖరీఫ్ పంట వేసుకునేలా కేవలం 6నెలల వ్యవధిలోనే పనులను తుది దశకు చేర్చింది. జూన్‌ 20న జలాశయం గేట్లు, గొలుసుల ట్రయల్ రన్ చేసేలా తుంగభద్ర బోర్డు అధికారులు ప్రణాళిక చేశారు. అంతేకాదు, 25న కొత్త గేట్లను అధికారికంగా ప్రారంభించడానికి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.

"హెచ్​ఎల్​సీ కాలువ ద్వారా అనంతపురం జిల్లాలో 2.87 లక్షల ఎకరాలు సాగవుతోంది. ఎల్​ఎల్​సీ కెనాల్‌ ద్వారా కర్నూలు జిల్లాలో 1.51 లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు అందుతోంది. రాజోలి డైవర్సన్ స్కీం ద్వారా తెలంగాణ ఏపీలో 80 వేల ఎకరాలకు తుంగభద్ర నీరు అందుతోంది. జూన్‌ 20న జలాశయం గేట్లు, గొలుసుల ట్రయల్ రన్ చేసేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం". -రామకృష్ణారెడ్డి, కార్యదర్శి తుంగభద్ర డ్యాం బోర్డు

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Last Updated : June 16, 2026 at 3:10 PM IST

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