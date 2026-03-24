ఏపీఎస్ఆర్టీసీ రూపురేఖలను మార్చేసిన 'స్త్రీ శక్తి' - ఉచితంగా 52 కోట్ల మంది మహిళల ప్రయాణం
విజయవంతంగా స్త్రీశక్తి పథకం అమలు - గతేడాది ఆగస్టు 15న ప్రారంభం - ఇప్పటి వరకు ప్రయాణించిన 52 కోట్ల మంది - అందుబాటులో 7,000 బస్సులు - రానున్న మరో 2500 బస్సులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 24, 2026 at 3:06 PM IST
Idi Sangathi Story About Stree Shakti Scheme Super Hit: ప్రజా రవాణా వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడం సహా మహిళల కష్టాలు తీర్చడమే లక్ష్యంగా కూటమి ప్రభుత్వం అమల్లోకి తెచ్చిన సరికొత్త అస్త్రం స్త్రీ శక్తి. మహిళలకు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికైనా ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణం కల్పించేందుకు తెచ్చిన ఈ పథకం సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది.
కోట్లాది మంది మహిళల మనసులను స్త్రీ శక్తి పథకం చూరగొంటోంది. గత ఐదేళ్లలో ఆర్టీసీకి దూరమైన కోట్లాది మంది ప్రయాణికులను దగ్గర చేసింది. ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహంతో బస్టాండ్లు కళకళలాడుతున్నాయి. బస్సులు కిటకిటలాడుతున్నాయి. ఏడు నెలల్లోనే యాభై రెండు కోట్ల మంది ప్రయాణికులు పథకాన్ని వినియోగించుకున్నారు. మహిళలు ఆర్ధికంగా లబ్ది పొందుతూ కుటుంబ అవసరాలు తీర్చుకుంటున్నారు.
గతేడాది ఆగస్టు 15 ప్రజా రవాణా సంస్థ ఏపీఎస్ఆర్టీసీ చరిత్రలో సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించదగ్గ రోజు. కళ తప్పిన ప్రగతి రథ చక్రాలను పూర్వపు కళ తెచ్చిన రోజు. నాడు అమల్లోకి వచ్చిన స్త్రీ శక్తి పథకం ఏపీఎస్ఆర్టీసీ రూపు రేఖలను మార్చేస్తోంది. మహిళలకు ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణాన్ని అమల్లోకి తెచ్చిన కూటమి ప్రభుత్వం ఆ సంస్థకు జీవం పోసింది. గత ప్రభుత్వ నిరంకుశ విధానాలతో కునారిల్లిన ఆర్టీసీకి శక్తినిచ్చింది. దూరమైన కోట్లాది ప్రయాణికులను దగ్గర చేసింది.
52 కోట్ల మంది ప్రయాణం: ఐదేళ్లుగా బోసిపోయిన బస్టాండ్లు ప్రయాణికులతో రద్దీగా మారాయి. వెలవెల బోయిన బస్సులు కళకళలాడుతున్నాయి. ఎటు చూసినా మహిళా ప్రయాణికులే. వందలు, వేలు కాదు. లక్షల్లో ప్రయాణికులు పోటెత్తుతున్నారు. కుటుంబ సమేతంగా బస్టాండ్ల బాట పడుతున్నారు. ఫలితంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 6700 ఆర్టీసీ బస్సులు కిటకటలాడుతున్నాయి. నాడు మొదలైన రద్దీ నేటికీ కొనసాగుతూనే ఉంది. ప్రభుత్వం తగిన ప్రోత్సాహకాలిస్తూ పథకాన్ని పరుగులు పెట్టిస్తోంది. స్త్రీశక్తి పథకం కింద గత ఏడాది ఆగస్టు 15 నుంచి ఈనెల 15 వరకు 52 కోట్ల మంది మహిళలు ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఉచితంగా ప్రయాణించారు.
కూటమి ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన స్త్రీ శక్తి పథకం కోట్లాది మంది మహిళా ప్రయాణికుల కష్టాలు తీరుస్తోంది. పక్క ఊరో, తాలుకా కేంద్రమో జిల్లా కేంద్రానికో కాదు. రాష్ట్రంలో ఎక్కడికైనా వెళ్లచ్చు. ఎప్పుడైనా బస్సు ఎక్కవచ్చు. పేద, పెద్ద అనే తేడా లేదు. గుర్తింపు కార్డు చూపిస్తే చాలు. పైసా చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రజలను సురక్షితంగా గమ్యస్థానాన్ని చేరవేసేందుకు ఆర్టీసీ బస్సులు సిద్ధంగా ఉంటాయి. మహిళల కోసం ఆర్టీసీ సుమారు 7,000 బస్సులను సిద్ధం చేసింది. వేలాది మంది సుశిక్షితులైన సిబ్బందిని అందుబాటులో ఉంచింది. అల్ట్రా పల్లె వెలుగు, సిటీ ఆర్డినరీ, మెట్రో ఎక్స్ ప్రెస్ బస్సులు మహిళా సేవే పరమావధిగా నిరంతరం సురక్షిత, సుఖవంత ప్రయాణ సేవలను అందిస్తున్నాయి. ఉచిత బస్సు సర్వీసుల ద్వారా ఒక్కొక్క మహిళకు నెలకు రూ. 3 వేలు లబ్ధి కల్గుతోంది.
గతేడాది డిసెంబర్ 26న విడుదలైన జీవో: స్త్రీ శక్తి పథకానికి ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా చేయాలని సంకల్పం తీసుకున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ దిశగా ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టింది. ఆర్టీసీకి ఎక్కడా నిధుల సమస్య రాకుండా శ్రద్ద తీసుకుంది. ఆర్టీసీపై పడే భారాన్ని తానే భరిస్తోంది. ముందుగానే నిధులు మంజూరు చేస్తోంది. ఆగస్టు 15 నుంచి స్త్రీ శక్తి పథకాన్ని అమలు చేస్తుండగా అక్టోబర్ వరకు అయ్యే ఖర్చు రూ. 400 కోట్ల ప్రభుత్వం ఆర్టీసీకి చెల్లిస్తూ గతేడాది నవంబర్ 13న జోవో జారీ చేసింది. అదే విధంగా నవంబర్ నుంచి ఈ ఏడాది మార్చి నెల వరకు మరో రూ. 800 కోట్ల నిధులు మంజూరు చేస్తూ గతేడాది డిసెంబర్ 26న జీవో విడుదల చేసింది.
నెలకు రూ. 160 కోట్ల చొప్పున ముందస్తుగా నిధుల విడుదల చేసింది. 2025-26 ఆర్ధిక సంవత్సరానికి స్త్రీశక్తి పథకానికి మొత్తం రూ. 1200 కోట్లు నిధులు విడుదల చేసింది. బస్సుల కొనుగోలు సహా నిర్వహణకు ఎక్కడా ఇబ్బందులు లేకుండా ఉండేందుకు ప్రభుత్వం నిధులు అందుబాటులో ఉంచింది. సంస్థలో 1450 కొత్త బస్సులను ప్రవేశ పెట్టి పెరిగిన ప్రయాణికులకు ఇబ్బందులు లేకుండా చర్యలు తీసుకుంది. ఈ ఏడాదిలో ఆర్టీసీ ద్వారా మరో 2500 కొత్త బస్సులు ప్రవేశ పెట్టేలా చర్యలు తీసుకుంది.
63 శాతం సీట్లలో మహిళలు: స్త్రీశక్తి పథకం ప్రారంభానికి ముందు ఆర్టీసీ బస్సుల్లోఆక్యుపెన్సీ రేషియో 60% దాటేది కాదు. ఇప్పుడు ఏకంగా 92 శాతానికి పెరిగింది. ప్రైవేటు వాహనాలు, సొంత వాహనాల్లో వ్యయ ప్రయాసలతో ప్రయాణించే మహిళలంతా వాటిని పక్కన పెట్టి ఆర్టీసీ బస్సెక్కుతున్నారు. బస్టాండ్లు కిక్కిరిసి పోతుండగా ఆర్టీసీ బస్సుల్లో రద్దీ విపరీతంగా పెరిగింది. ప్రస్తుతం బస్సుల్లో 63 శాతం సీట్లలో మహిళలు ప్రయాణిస్తుండగా 37 శాతం పురుషులు ప్రయాణిస్తున్నారు. రోజూ 24 లక్షల 38 వేల మంది మహిళలు ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఉచితంగా ప్రయాణిస్తున్నారు. దీని వల్ల ఆర్టీసీ లాభాల పట్టింది. వ్యవసాయ కూలీలు, వ్యాపారాలు చేసుకునే మహిళలు, ఉద్యోగం ,ఉపాధి, విద్య, వైద్యం కోసం పలు ప్రాంతాలకు వెళ్లే మహిళలు, బాలికలకు ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన పథకం వరంలా మారింది.
స్త్రీశక్తి పథకం అమలుతో రాష్ట్రంలో ప్రైవేటు, వ్యక్తిగత వాహనాల వినియోగం తగ్గుముఖం పట్టింది. ఫలితంగా కాలుష్యం, రహదారి ప్రమాదాల సంఖ్య తగ్గుముఖం పడుతోంది. దీనికి సంబంధించి ప్రకాశం జిల్లా పోలీసుల అధ్యయనంలో ఆసక్తికర విషయాలు వెలుగు చూశాయి. ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ప్రయాణాలు పెరగడం వల్ల ప్రమాదాల బారిన పడి చనిపోయేవారు, గాయపడేవారి సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గుతోందని తేలింది. గతంతో పోల్చితే జిల్లాలో రహదారి ప్రమాదాల్లో సుమారు 10% మరణాలు తగ్గినట్టు వెల్లడైంది.
19 శాతం తగ్గిన మరణాల సంఖ్య: పథకం అమలుకు ఆరు నెలల ముందు, తర్వాత పోల్చుకుంటే 19 శాతం మేర మరణాలు తగ్గినట్టు తేలింది. ప్రమాదాలకు గురై గాయాల బారిన పడిన వారి సంఖ్య కూడా గణనీయంగా తగ్గినట్టు గుర్తించారు. గతంతో పోల్చుకుంటే మహిళల్లో మరణాల సంఖ్య 19 శాతం తగ్గిందని అధికారులు సీఎంకు తెలిపారు. పథకం ముందు, తర్వాత వచ్చిన గణాంకాలు పోల్చితే మహిళల మరణాలు 39 శాతం తగ్గాయని ప్రకాశం జిల్లా పోలీసులు తెలిపారు. ఈ మేరకు గణాంకాలను సీఎం ముందు ఉంచారు. పథకాన్ని సమర్థంగా ఆమలు చేయడం వల్ల సత్పలితాలు వస్తుండటంతో అధికారులను సీఎం అభినందించారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇదే తరహా అధ్యయనం చేయగా పలు జిల్లాల్లో రోడ్డు ప్రమాదాలు తగ్గుముఖం పట్టాయని తేలింది.
గతంలో ప్రైవేట్ వాహనాల్లో పరిమితికి ప్రయాణికులను ఎక్కించుకుని వెళ్లడం వల్ల ప్రమాదాలు జరిగేవి. స్త్రీశక్తి పథకం అమలు తర్వాత ప్రైవేటు వాహనాల్లో పరిమితి మేరకు ప్రయాణాలు చేస్తుండటం వల్ల ప్రమాదాల సంఖ్య తగ్గి ప్రాణాపాయాలు తప్పుతున్నాయి. స్త్రీశక్తి పథకం ఇలా అనేక రకాలుగా సత్పలితాలు ఇస్తుండంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ పథకాన్ని మరింత సమర్థవంతంగా అమలు చేయడంపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. మరిన్ని బస్సులు పెంచడం సహా సదుపాయాలు మెరుగుపరిచేలా చర్యలు తీసుకుంటోంది.
ఛార్జీలు పెంచకుండా ప్రయాణికులకు ఊరట: గత వైఎస్సార్సీపీ సర్కారు ఆర్టీసీని ప్రజలకు దూరం చేయగా కూటమి సర్కారు దగ్గర చేసింది. గతంలో ఏ సర్కారూ చేయని రీతిలో ఐదేళ్లలో ఎడాపెడా ఛార్జీల బాదుడు బాదింది. రెండింతల నుంచి మూడింతలు పెంచింది. కూటమి సర్కారు ఛార్జీ పైసా పెంచకుండా ప్రయాణికులకు ఊరట ఇచ్చింది. డొక్కుబస్సుల స్థానంలో కొత్త బస్సులు పెట్టి సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణాన్ని అందిస్తోంది. ఐదేళ్ల వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో చక్రాల్లో గ్రీజుకు సైతం పైసలివ్వకపోగా బస్సు చక్రాలు ఊడినా పట్టించుకోలేదు. ఎప్పుడు ఎక్కడ చక్రం ఊడుతుందో ఎప్పుడు స్టీరింగ్ ఊడి దారి తప్పుతుందో ఎప్పుడు ఏ ప్రమాదం బారిన పడుతుందో తెలియని పరిస్థితి ఉండేది.
కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక నిర్వహణ కోసం ముందే నిధులు ఇచ్చి ఎక్కడా ప్రమాదాల బారిన పడకుండా చేసింది. ఫలితంగా ఐదేళ్లలో దూరమైన పేదల నేస్తం ఆర్టీసీని కూటమి ప్రభుత్వం దగ్గర చేసిందిరైంది. కూలీ నాలీ చేసుకుని కుటుంబాన్ని పోషించుకునే పేద ,బడుగు, బలహీన వర్గాల కుటుంబాలకు సైతం కూటమి సర్కారు బస్సు అండగా నిలుస్తోంది. పేద, పెద్ద అనే తేడా లేకుండా మహిళలు ఎవరైనా ఎక్కడికి వెళ్లినా ఉచితంగా సురక్షితంగా గమ్యస్థానాలకు చేర్చుతూ మన్ననలు అందుకుంటోంది. అందుకు స్త్రీశక్తి పథకం ప్రత్యక్ష ఉదాహరణగా నిలుస్తోంది.
"బస్సుల కొనుగోలు సహా నిర్వహణకు ఎక్కడా ఇబ్బందులు లేకుండా ఉండేందుకు ప్రభుత్వ నిధులు అందుబాటులో ఉంచాం. సంస్థలో 1450 కొత్త బస్సులను ప్రవేశ పెట్టి పెరిగిన ప్రయాణికులకు ఇబ్బందులు లేకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. ఈ ఏడాదిలో ఆర్టీసీ ద్వారా మరో 2500 కొత్త బస్సులు ప్రవేశ పెట్టేలా చర్యలు తీసుకున్నాం"-మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి, రవాణాశాఖ మంత్రి
'స్త్రీ శక్తి' పథకానికి శ్రీకారం - ఆర్టీసీ బస్సులో ప్రయాణించిన సీఎం చంద్రబాబు, పవన్, లోకేశ్
బస్సుల్లో పైసా కూడా చెల్లించొద్దు - ఇది అన్నగా మీకు నేనిచ్చే వరం: సీఎం