దశాబ్దాల కల సాకారమవుతున్న వేళ - 2026 జాన్ నాటికి భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ సిద్ధం!
2026 జూన్ నాటికి ఈ ఎయిర్పోర్ట్ అందుబాటులోకి రావాలనే లక్ష్యంతో శరవేగంగా పనులు - మరోవైపు ఎయిర్పోర్టు కేంద్రంగా అభివృద్ధి జరిగేలా సర్కారు ప్రణాళికలు
Special Story On Bhogapuram International Airport Works : ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల దశాబ్దాల కల సాకారం కాబోతోంది. భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం త్వరలోనే అంతర్జాతీయ చిత్రపటంలో చోటు దక్కించుకోనుంది. 2026 జూన్ నాటికి ఈ ఎయిర్పోర్ట్ అందుబాటులోకి రావాలనే లక్ష్యంతో, నిర్మాణ పనులు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి. ఐతే, ఇది కేవలం ఒక విమానాశ్రయం మాత్రమే కాదు, ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి భాగ్యరేఖ. ఎందుకంటే, ఎయిర్పోర్టు కేంద్రంగా ఏరోస్పేస్, ఇండస్ట్రియల్, ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్కేర్ రంగాల్లో భారీ అభివృద్ధి జరగనుంది. మరి, భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ నిర్మాణ పనులు ఎంత వరకు వచ్చాయి.? ఇది ఉత్తరాంధ్ర పారిశ్రామిక, పర్యాటక రంగాలకు ఎలా ఊతమివ్వనుంది? రాష్ట్రాభివృద్ధిలో దీని పాత్ర ఏంటీ? ఈ వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ నిర్మాణం వేగంగా జరుగుతోంది. వచ్చే ఏడాది జూన్ నాటికి సిద్ధం చేయాలని ప్రభుత్వం గడువు ఇచ్చింది. కానీ, దానికంటే ముందే ఎయిర్పోర్ట్ అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని పనులు పరుగులు పెట్టిస్తోంది నిర్మాణ సంస్థ GMR. ఈ క్రమంలో ఎయిర్పోర్టు కేంద్రంగా అభివృద్ధి జరిగేలా సర్కారు ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. అందులో భాగంగానే ప్రధాన జోన్లు ఏరో స్పేస్, ఇండస్ట్రియల్, ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్ కేర్ అభివృద్ధి దిశగా అడుగులు పడుతున్నాయి. అనుబంధ విభాగాలు, ఏరో సిటీ, విడిభాగాల తయారీ పరిశ్రమ, ఆరోగ్య, అతిథి రంగాల అభివృద్ధి పనులూ జోరందుకున్నాయి. దీంతో ఉత్తరాంధ్ర పర్యాటకంగా, పారిశ్రామికంగా ఎదగనుంది.
తొలి ఏవియేషన్ ఎడ్యుకేషన్ సిటీ : అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నిర్మిస్తున్న భోగాపురం ప్రాంతాన్ని తొలి ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎడ్యుకేషన్, ఇన్నోవేషన్ హబ్గా నిలపనుంది కూటమి సర్కారు. దీంట్లో భాగంగా విజయనగరం-విశాఖపట్నం సరిహద్దుల్లో దేశంలోనే తొలి ఏవియేషన్ ఎడ్యుకేషన్ సిటీ ఏర్పాటు చేయనుంది. దీనికి GMR-మాన్సాస్ ఎడ్యు సిటీ ప్రాజెక్ట్గా నామకరణం చేశారు. అలాగే, కూటమి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత భోగాపురం సమీపంలో ఏవియేషన్, ఏరోస్పేస్ అండ్ డిఫెన్స్ఎడ్యుకేషన్ సిటీ నిర్మాణ ప్రతిపాదన తెరపైకి వచ్చింది. దీనివల్ల ప్రపంచంలోని ప్రముఖ విశ్వవిద్యాలయాల బ్రాంచి క్యాంపస్లు ఉత్తరాంధ్రలో ఏర్పాటయ్యే అవకాశం ఉంది. అప్లయిడ్ టెక్నాలజీస్పై అడ్వాన్స్డ్, రీసెర్చ్, ఇన్నోవేషన్ సెంటర్లు వస్తాయి. స్టార్టప్లు, పరిశ్రమల సహకారానికి ఇంక్యుబేషన్ వసతులు సమకూరతాయి. దాంతోపాటు నేషనల్ సివిల్ ఏవియేషన్ పాలసీలో భాగంగా ఎడ్యుకేషన్ సిటీ రూపుదిద్దుకోనుంది. ఇలా అన్ని రకాలుగా ఉత్తరాంధ్ర ప్రగతిలో భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు భాగం కానుంది.
పర్యాటకంగా, పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి : ప్రస్తుతం భోగాపురం విమానాశ్రయం పనులు పనులు చూస్తే ATC, అదనపు భవనాలు, రన్వే వర్క్స్ అన్నీ శర వేగంగా సాగుతున్నాయి. పౌర, కార్గో ఫ్లైట్లతో పాటు అతిపెద్ద విమానాలు ఇక్కడి నుంచి రాకపోకలు సాగించేలా భోగాపురం నిర్మాణం చేపడుతున్నారు. అందుకు తగినట్లు రన్వేలు తీర్చిదిద్దుతున్నారు. నిర్మాణ పరంగానే కాక పర్యాటకంగా, పారిశ్రామికంగా భోగాపురం చూట్టూ అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. దీంతో ఉత్తరాంధ్ర రూపురేఖలు మారనున్నాయి. విశాఖ నగరం నుంచి భోగాపురం విమానాశ్రయానికి వేగంగా చేరుకోవడానికి ఇప్పటికే ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. రోడ్ల విస్తరణ, ట్రాఫిక్ రద్దీ విషయంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది.
" భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రాయాన్ని వచ్చే ఏడాది డిసెంబర్ 2026కు పూర్తి చేయాలని ఒప్పందం చేసుకున్నాం. కానీ, దానికి 6 నెలల ముందే పూర్తి చేసేలా లక్ష్యం పెట్టుకున్నాం. ఇప్పటికే దాదాపు 90 శాతం పనులు పూర్తయ్యాయి. జూన్ 2026 నాటికి విమానా రాకపోకలు ప్రారంభం కావాలని అనుకుంటున్నాం. అలాగే ఈ ఏడాది డిసెంబర్ చివరి నాటికి కానీ, వచ్చే ఏడాది జనవరిలో మొదట ఓ టెస్టింగ్ ఫ్లైట్ను విమానాశ్రయంలో రన్ చేస్తాం. అందుకోసం అన్ని ఏర్పాట్లను ఇప్పటికే పూర్తి చేశాం. వీలైతే ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబును కూడా ఆహ్వానించాలని చూస్తున్నాం." - రామ్మోహన్ నాయుడు, కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి
