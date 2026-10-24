ఏపీలో చెత్త కొండలు మాయం! - పార్కులుగా మారుతున్న డంపింగ్ యార్డులు
Idi Sangathi : రాష్ట్రంలో నగరాలు, పట్టణాల రూపు మారుతోంది. అయిదేళ్ల వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో పేరుకుపోయిన లక్షలాది టన్నుల చెత్త కొండలు క్రమంగా కరిగిపోతున్నాయి. చెత్త స్థానంలో పార్కులు తయారు అవుతున్నాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 3:38 PM IST
Idi Sangathi On Swachh Andhra : రాష్ట్రంలో నగరాలు, పట్టణాల రూపు మారుతోంది. అయిదేళ్ల వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో పేరుకుపోయిన లక్షలాది టన్నుల చెత్త కొండలు క్రమంగా కరిగిపోతున్నాయి. కూటమి ప్రభుత్వం విప్లవాత్మక నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ సరికొత్త సాంకేతికతను తీసుకువచ్చి రాష్ట్రాన్ని పరిశుభ్రంగా మార్చే చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఇందులో ప్రముఖ కంపెనీలకు భాగస్వామ్యం కల్పించారు. రాష్ట్రంలో వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో పెరుకుపోయిన లక్షల టన్నుల వ్యర్థాలు-చెత్తను వీటి సాయంతో తొలగిస్తున్నారు. రెండున్నర ఏళ్లలో కొండలా పేరుకుపోయిన చెత్త స్థానంలో పార్కులు తయారు అవుతున్నాయి. చెత్త నుంచి సంపదను తయారు చేయడంలో వేగంగా పనులు ప్రారంభించారు.
రాష్ట్రంలో వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం కొండల్లా పేర్చిన చెత్తను శుద్ధి చేయడానికి కూటమి ప్రభుత్వానికి రెండేళ్ల పాలన సరిపోయింది. అప్పట్లో ఎక్కడికక్కడ తొలగించకుండా అలాగే ఉన్న చెత్తను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శుభ్రం చేయించింది. ఇందుకు మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి నారాయణ బాధ్యత తీసుకున్నారు. చెత్త కుప్పల్లేని పట్టణాలు, ప్రజారోగ్యమే లక్ష్యంగా అధికారులను పరుగులు తీయించారు. విడతల వారీగా చెత్తను తొలగించి పరిశుభ్రంగా మార్చేలా చర్యలు చేపట్టారు. ఫలితంగా అనేక డంపింగ్ యార్డులు కనుమరుగయ్యాయి. ఇప్పుడు శుభ్రంగా మారిన స్థలాలను పార్కులుగా మారుస్తున్నారు.
అధునాతన ఈ-ఆటోలను పంపిణీ : రాష్ట్రంలోని మున్సిపాలిటీల్లో పాత డంప్యార్డులలో పేరుకుపోయిన ఘన వ్యర్థాలను బయోమైనింగ్ ప్రక్రియ ద్వారా పూర్తిగా తొలగించి పట్టణాలను డంప్ఫ్రీగా మార్చేస్తున్నారు. ఈ పనుల పర్యవేక్షణకు ప్రత్యేకంగా ఫీల్డ్ విజిట్ కమిటీ, ఫీల్డ్ కోఆర్డినేషన్ కమిటీలు పని చేస్తున్నాయి. రాష్ట్రంలో ఎక్కడా చెత్త అనే మాట లేకుండా చేయడమే లక్ష్యంగా ఇటీవల విజయవాడలో నిర్వహించిన స్వచ్ఛ ఆంధ్ర అవార్డ్స్ కార్యక్రమంలో జీరో గార్బేజ్ లక్ష్యాన్ని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రకటించారు. దానికి అనుగుణంగా అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. 108 మునిసిపాలిటీల్లో కొత్తగా వ్యర్థాల ప్రాసెసింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
ఇంటింటి నుంచి చెత్తను సులభంగా సేకరించేందుకు పారిశుద్ధ్య సిబ్బందికి అధునాతన ఈ-ఆటోలను పంపిణీ చేశారు. తడి, పొడి చెత్తను వేరు చేయడానికి ప్రత్యేకంగా ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. డంపింగ్ యార్డుల్లో ఇళ్ల నుంచి సేకరించిన కూరగాయల వ్యర్థాలు, మిగిలిపోయిన ఆహారం కుళ్లేలా చేసి నాణ్యమైన వర్మీ కంపోస్ట్, సేంద్రీయ ఎరువులుగా మారుస్తున్నారు. ఈ ఎరువులను రైతులకు విక్రయించడం ద్వారా మున్సిపాలిటీలకు ఆదాయం వచ్చేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ప్లాస్టిక్, గాజు, ఇనుము, పేపర్ వంటి పొడి వ్యర్థాలను వేరు చేసి రీసైక్లింగ్ పరిశ్రమలకు విక్రయిస్తున్నారు.
చెత్తను కాల్చడం ద్వారా 20 మెగావాట్ల విద్యుత్ : రాష్ట్రాన్ని డంపింగ్ యార్డ్ రహిత నగరాలుగా మార్చే లక్ష్యంతో చెత్త నుంచి విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసే వేస్ట్ టూ ఎనర్జీ ప్లాంట్ల ఏర్పాటును వేగవంతం చేశారు. రాష్ట్రంలో ప్రతిరోజూ ఉత్పత్తి అవుతున్న వేలాది టన్నుల మున్సిపల్ ఘన వ్యర్థాలను పర్యావరణహిత విద్యుత్గా మార్చేందుకు పబ్లిక్ ప్రైవేటు భాగస్వామ్యంతో ప్రభుత్వం భారీ ప్రాజెక్టులను నిర్మిస్తున్నారు. గుంటూరు నగర శివార్లలో ఏర్పాటు చేసిన జిందాల్ వేస్ట్-టు-ఎనర్జీ ప్లాంట్ ప్రతిరోజూ దాదాపు 1400 టన్నుల చెత్తను కాల్చడం ద్వారా 20 మెగావాట్ల విద్యుత్ను విజయవంతంగా ఉత్పత్తి చేస్తుంది. విశాఖపట్నం ప్లాంట్ ద్వారా ప్రతిరోజూ 15 మెగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి జరుగుతుంది. రాష్ట్రంలో కొత్తగా ఇలాంటి విద్యుత్ ప్లాంట్ల ఏర్పాటు కోసం విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థలు ఇప్పటికే కొనుగోలు ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నాయి. ప్రముఖ సంస్థలైన జిందాల్, ఆంటోనీ లారా ఆధ్వర్యంలో ఇవి రూపుదిద్దుకుంటున్నాయి.
జిందాల్, ఆంటోనీ లారా ఆధ్వర్యంలో నెల్లూరు దొంతలి వద్ద ఏర్పాటు చేస్తున్న ప్లాంటు సామర్థ్యం 12 మెగావాట్లు. కాకినాడ రామేశ్వరం వద్ద 15 మెగావాట్లు, కడప కొలుములపల్లి వద్ద 15 మెగావాట్లు, కర్నూలు గార్వేయాపురం వద్ద 15 మెగావాట్ల సామర్థ్యం గల ప్లాంట్ పనులు జరుగుతున్నాయి. తిరుపతిలో సుమారు 257.51 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో 33 ఎకరాల్లో 12 మెగావాట్లు, విజయవాడలో 324.70 కోట్ల రూపాయలతో 15 మెగావాట్ల సామర్థ్యం గల ప్లాంట్ ఏర్పాటుకు స్వచ్ఛాంధ్ర కార్పొరేషన్ పనులు చేపట్టింది.
అదనంగా 6 విద్యుత్తు తయారీ ప్లాంట్లు : మంత్రి నారాయణ పర్యవేక్షణలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇప్పటికే ఉన్న రెండు చెత్త నుంచి విద్యుత్తు తయారీ ప్లాంట్లకు అదనంగా కొత్తగా 6 ప్లాంట్ల ఏర్పాటు ప్రక్రియ వేగంగా కొనసాగుతుంది. మొత్తం 8 వేస్ట్-టు-ఎనర్జీ ప్లాంట్లను అందుబాటులోకి తెచ్చి రోజుకు 10,000 టన్నుల చెత్తను ప్రణాళికాబద్ధంగా విద్యుత్తుగా మార్చాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా నిర్దేశించుకుంది. మంత్రి సొంత జిల్లా నెల్లూరును చెత్త రహితంగా మార్చేందుకు ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణ, బయోమైనింగ్, విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రాల పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి. నెల్లూరు నగర శివార్లలోని దొంతలి వద్ద 12 మెగావాట్ల సామర్థ్యం గల చెత్త నుంచి విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసే ప్లాంట్ నిర్మాణ బాధ్యతలను జిందాల్ గ్రూప్ చేపట్టింది. రాబోయే 18 నెలల్లో పనులన్నీ పూర్తి చేసి ప్లాంట్ను అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. ఈ ప్లాంట్ వల్ల నెల్లూరుతో పాటు చుట్టుపక్కల 100 కిలోమీటర్ల పరిధిలో ఉత్పత్తి అయ్యే మున్సిపల్ వ్యర్థాలన్నింటినీ శాస్త్రీయంగా ఇక్కడే కరిగించి విద్యుత్గా మారుస్తారు.
నెల్లూరు నగర పరిధిలోని అల్లిపురం యార్డులో దశాబ్దాలుగా పేరుకుపోయిన 80,000 టన్నుల పాత చెత్తను బయోమైనింగ్ ప్రక్రియ ద్వారా పూర్తిగా తొలగించారు. ఖాళీ అయిన 6.7 ఎకరాల స్థలంలో ప్రజల కోసం ఒక అడ్వెంచర్ పార్క్ అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. దొంతలి డంపింగ్ యార్డులో పేరుకుపోయిన దాదాపు 8 లక్షల టన్నుల పాత చెత్తలో ఇప్పటికే 7 లక్షల టన్నుల వరకు వ్యర్థాలను బయోమైనింగ్ ద్వారా విజయవంతంగా ప్రాసెస్ చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ ఐదేళ్ల పాలనలో చెత్త కుళ్లి దుర్వాసన వచ్చేది. అల్లిపురం, మైపాడు, టీపీ.గూడూరు రోడ్డులో రాకపోకలు జరిపే వారు వ్యర్థాల వల్ల తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. అయితే బోడిగాడి తోట వద్ద చెత్తను తొలగించి పార్కులుగా మారుస్తున్నారు. దీంతో స్థానికులు కూడా ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
స్వచ్ఛాంధ్ర స్వప్నం సాకారం : నెల్లూరు జిల్లాలో రోజూ ఉత్పత్తి అయ్యే కొత్త వ్యర్థాలు నేరుగా డంపింగ్ యార్డులకు చేరి నిల్వ కాకుండా ఉండేందుకు 6 శుద్ధి కేంద్రాలను స్వచ్ఛాంధ్ర కార్పొరేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. నెల్లూరు నగరంలో రోజూ 360 టన్నుల చెత్త సేకరిస్తున్నారు. కావలిలో 60 టన్నులు, గూడూరులో 40 టన్నులు, బుచ్చిరెడ్డిపాలెంలో 30 టన్నులు, ఆత్మకూరులో 20 టన్నులు, అల్లూరులో 15 టన్నులు చొప్పున సేకరిస్తున్నారు. ఈ కేంద్రాలలో తడి చెత్తను వేరు చేసి నాణ్యమైన సేంద్రియ ఎరువుగా మార్చి మున్సిపల్ అవసరాలకు, మార్కెట్ వినియోగదారులకు విక్రయిస్తారు. మొత్తంగా నెల్లూరు నగరంలో డంపింగ్ యార్డుల సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపే దిశగా రాష్ట్రంలో నెల్లూరు కార్పొరేషన్ పక్కా ప్రణాళికతో ముందుకు సాగుతోంది. ఇదే విధానం కొనసాగితే స్వచ్చ నగరాలు సాకారం అవుతాయని ప్రజలు అంటున్నారు.
చెత్తకుప్పలను తొలగించి రాష్ట్రాన్ని పరిశుభ్రంగా మార్చేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి టైం బౌండ్ ప్రోగ్రాంతో పనులు చేశారు. మంత్రి నారాయణ పలు విదేశీ పర్యటనల్లో పరిశీలన చేసిన అంశాలను, యంత్రాలను తీసుకువచ్చి పనులను వేగంగా చేయించారు. పట్టణాల్లో పచ్చదనంతో కూడిన ఆహ్లాదకర వాతావరణం ఉండేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. పనుల జోరు ఇలాగే కొనసాగితే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు జపించే స్వచ్ఛాంధ్ర స్వప్నం సాకారం కాగలదనే ఆశాభావం వ్యక్తం అవుతోంది.
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